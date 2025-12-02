भारतीयों की मौज, इन शाओमी फोन्स में आया HyperOS 3 अपडेट, तुरंत करें इंस्टॉल

संक्षेप: Moto G57 Power 5G खरीदने का प्लान है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। फोन की पहली सेल शुरू होने वाली है। सेल में फोन ऑफर के बाद 2,000 रुपये सस्ता मिलेगा। फोन में दमदार कैमरा, बैटरी और प्रोसेसर मिलता है। चलिए एक नजर डालते हैं फोन की कीमत और खासियत पर..

Xiaomi के भारतीय यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने भारत में अपने पॉपुलर स्मार्टफोन्स के लिए HyperOS 3 अपेडट जारी कर दिया है। दरअसल, Xiaomi आखिरकार भारत में अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन यूजर्स के लिए अपना लेटेस्ट HyperOS वर्जन ला रहा है। कंपनी ने पहले HyperOS 3 अपडेट को ग्लोबली रोलआउट किया था, और अब, भारत में Xiaomi 15 और Xiaomi 15 Ultra यूजर्स को भी ऑफिशियली यह अपडेट मिल रहा है।

HyperOS 3 भारत में Xiaomi 15 और Xiaomi 15 Ultra पर आया: जानें क्या है खास कंपनी ने अभी अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर एक अनाउंसमेंट शेयर किया है जिससे कंफर्म हुआ है कि हाइपरओएस 3 अपडेट अब Xiaomi 15 सीरीज मॉडल पर आना शुरू हो गया है। इसमें बेस Xiaomi 15 और फ्लैगशिप Xiaomi 15 Ultra मॉडल शामिल हैं। बता दें, कंपनी ने अक्टूबर के आखिर में इन प्रीमियम डिवाइस के लिए हाइपरओएस 3 अपडेट को ग्लोबली रोलआउट करना शुरू कर दिया था। अब, यह भारतीय यूजर्स को मिलने शुरू हो गया है।

शाओमी ने पिछले महीने हाइपरओएस 3 अपग्रेड के लिए एक ग्लोबल OTA अपडेट भी जारी किया था। लेकिन हाल ही में, कंपनी ने भारतीय बाजार में अपने Android 16 OS पर बेस्ड कस्टम यूआई को 'Coming Soon' के तौर पर टीज किया था।

शाओमी का ट्वीट

नए अपडेट में क्या-क्या नया मिलेगा हाइपरओएस 3, शाओमी के कई सालों में सबसे बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट में से एक है। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के अलावा, यह HyperIsland, नए लॉकस्क्रीन स्टाइल, ज्यादा बेहतर गैलरी एडिटर और Google के Gemini AI के साथ बेहतर इंटीग्रेशन जैसे फीचर्स के साथ एक नई विजुअल लेयर लाता है। इसमें टच टू शेयर, सिस्टम-वाइड ट्रांसलेशन को बढ़ाया गया है, और सपोर्टेड हार्डवेयर पर बेहतर AI राइटिंग और वॉयस टूल्स भी हैं।

एक खास चीज है हाइपरआइलैंड, जो ऐप्पल के डायनामिक आइलैंड के जैसा ही है। यह क्विक-ग्लांस अलर्ट, लाइव एक्टिविटी अपडेट देता है और चार्जिंग स्पीड दिखाता है। नया डुअल-आइलैंड लेआउट यूजर्स को अपनी मौजूदा स्क्रीन छोड़े बिना टास्क को शिफ्ट, एक्सपैंड या मैनेज करने की सुविधा देता है। यह ऑडियो रिकॉर्डिंग को फ्लोटिंग विंडो में बदलने या डिस्प्ले के टॉप पर म्यूजिक कंट्रोल, कॉल की जानकारी और शेड्यूल एक्सेस करने में मदद करता है।