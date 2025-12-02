Hindustan Hindi News
भारतीयों की मौज, इन शाओमी फोन्स में आया HyperOS 3 अपडेट, तुरंत करें इंस्टॉल

भारतीयों की मौज, इन शाओमी फोन्स में आया HyperOS 3 अपडेट, तुरंत करें इंस्टॉल

संक्षेप:

Tue, 2 Dec 2025 05:22 PM

Tue, 2 Dec 2025 05:22 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Pro

  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.73-inch Display Size

₹79990

और जाने

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 FE

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size
amazon-logo

₹77999

खरीदिये

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

  • checkclassic black and lavender
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹89999

खरीदिये

Vivo X200 FE

Vivo X200 FE

  • checkYellow Glow
  • check12 GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹65999

खरीदिये

discount

20% OFF

Galaxy S25 Plus

Galaxy S25 Plus

  • checkNavy
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹79990

₹99999

खरीदिये

Xiaomi के भारतीय यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने भारत में अपने पॉपुलर स्मार्टफोन्स के लिए HyperOS 3 अपेडट जारी कर दिया है। दरअसल, Xiaomi आखिरकार भारत में अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन यूजर्स के लिए अपना लेटेस्ट HyperOS वर्जन ला रहा है। कंपनी ने पहले HyperOS 3 अपडेट को ग्लोबली रोलआउट किया था, और अब, भारत में Xiaomi 15 और Xiaomi 15 Ultra यूजर्स को भी ऑफिशियली यह अपडेट मिल रहा है।

HyperOS 3 भारत में Xiaomi 15 और Xiaomi 15 Ultra पर आया: जानें क्या है खास

कंपनी ने अभी अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर एक अनाउंसमेंट शेयर किया है जिससे कंफर्म हुआ है कि हाइपरओएस 3 अपडेट अब Xiaomi 15 सीरीज मॉडल पर आना शुरू हो गया है। इसमें बेस Xiaomi 15 और फ्लैगशिप Xiaomi 15 Ultra मॉडल शामिल हैं। बता दें, कंपनी ने अक्टूबर के आखिर में इन प्रीमियम डिवाइस के लिए हाइपरओएस 3 अपडेट को ग्लोबली रोलआउट करना शुरू कर दिया था। अब, यह भारतीय यूजर्स को मिलने शुरू हो गया है।

शाओमी ने पिछले महीने हाइपरओएस 3 अपग्रेड के लिए एक ग्लोबल OTA अपडेट भी जारी किया था। लेकिन हाल ही में, कंपनी ने भारतीय बाजार में अपने Android 16 OS पर बेस्ड कस्टम यूआई को 'Coming Soon' के तौर पर टीज किया था।

ये भी पढ़ें:Moto का जलवा: ₹12,999 में 7000mAh बैटरी वाला 5G फोन, पहली सेल में मचेगी लूट

शाओमी का ट्वीट

ये भी पढ़ें:बच्चों के लिए स्पेशल स्मार्टफोन, दिखने में धांसू, फीचर्स भी कमाल, यह है खास

नए अपडेट में क्या-क्या नया मिलेगा

हाइपरओएस 3, शाओमी के कई सालों में सबसे बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट में से एक है। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के अलावा, यह HyperIsland, नए लॉकस्क्रीन स्टाइल, ज्यादा बेहतर गैलरी एडिटर और Google के Gemini AI के साथ बेहतर इंटीग्रेशन जैसे फीचर्स के साथ एक नई विजुअल लेयर लाता है। इसमें टच टू शेयर, सिस्टम-वाइड ट्रांसलेशन को बढ़ाया गया है, और सपोर्टेड हार्डवेयर पर बेहतर AI राइटिंग और वॉयस टूल्स भी हैं।

एक खास चीज है हाइपरआइलैंड, जो ऐप्पल के डायनामिक आइलैंड के जैसा ही है। यह क्विक-ग्लांस अलर्ट, लाइव एक्टिविटी अपडेट देता है और चार्जिंग स्पीड दिखाता है। नया डुअल-आइलैंड लेआउट यूजर्स को अपनी मौजूदा स्क्रीन छोड़े बिना टास्क को शिफ्ट, एक्सपैंड या मैनेज करने की सुविधा देता है। यह ऑडियो रिकॉर्डिंग को फ्लोटिंग विंडो में बदलने या डिस्प्ले के टॉप पर म्यूजिक कंट्रोल, कॉल की जानकारी और शेड्यूल एक्सेस करने में मदद करता है।

हाइपरओएस 3 में HyperAI भी शामिल है, जो AI टूल्स का एक सेट है, जैसे स्मार्ट स्क्रीन रिकग्निशन, डीपथिंक मोड और राइटिंग फीचर्स जो टोन और स्टाइल को एडजस्ट कर सकते हैं। AI स्पीच रिकग्निशन ऑडियो क्वालिटी को बेहतर बनाता है, रियल-टाइम ट्रांसक्रिप्शन बनाता है और समरी बनाता है। AI सर्च डिवाइस कंटेंट को स्कैन कर सकता है, छोटी सर्च समरी दे सकता है और AI से मिले जवाब दे सकता है। गैलरी सर्च इमेज को दस कैटेगरी में सॉर्ट करके ढूंढने में मदद करता है। अपडेट AI डायनामिक वॉलपेपर, एक AI सिनेमैटिक लॉक स्क्रीन और एक रिफ्रेश्ड होम स्क्रीन डिजाइन भी लाता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
