32MP के दो सेल्फी कैमरा वाला यह धांसू फोन हुआ सस्ता, कीमत अब लॉन्च प्राइस से 14550 रुपये कम

32 मेगापिक्सल के दो सेल्फी कैमरा वाला शाओमी का धांसू फोन अपने ओरिजिनल लॉन्च प्राइस के 14550 रुपये सस्ता हो गया है। फोन की नई कीमत आपको खुश कर देगी। आप इस फोन को कैशबैक और एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं।

जबर्दस्त सेल्फी कैमरा सेटअप वाले बेस्ट फोन की तलाश कर रहे हैं, तो Xiaomi 14 CIVI आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन है। खास बात है कि यह फोन अपनी लॉन्च प्राइस से 14550 रुपये सस्ता हो गया है। लॉन्च के समय फोन के 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 42,999 रुपये थी। पिछले साल लॉन्च हुए इस फोन का यह वेरिएंट अब अमेजन इंडिया पर 28449 रुपये के प्राइस टैग के साथ लिस्ट है। फोन पर कंपनी 1422 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। आप इस फोन को एक्सचेंज ऑफर में भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स कंपनी इस फोन में 6.55 इंच का 1.5K डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 3000 निट्स तक का है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन के साथ आता है। फोन 12जीबी तक की रैम और 512जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 8s जेन 3 दे रही है। फोटोग्राफी के लिए शाओमी के इस फोन में आपको 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 50 मेगापिक्सल का टेलिफोटो सेंसर मिलेगा।

सेल्फी के लिए फोन में कंपनी 32 मेगापिक्सल के दो फ्रंट कैमरे ऑफर कर रही है। यह फोन 4700mAh की बैटरी से लैस है। यह बैटरी 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कंपनी के अनुसार फोन 40 मिनट में 100 पर्सेंट तक चार्ज हो जाता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए आपको इस फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। ओएस की बात करें, तो यह फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड Xiaomi HyperOS पर काम करता है। दमदार साउंड के लिए इस फोन में स्टीरियो स्पीकर्स के साथ डॉल्बी ऐटमॉस दिया गया है।

