घर बैठे सिनेमाघर जैसा मजा!₹7000 से कम में बन जाएगी 200 इंच की बड़ी स्क्रीन
XElectron ने भारत में Techno Android 14 Smart HD Projector लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 6,990 रुपये है। यह प्रोजेक्टर 1080p और 4K सपोर्ट, बिल्ट-इन OTT ऐप्स, WiFi 6, Bluetooth 5.0, Auto Keystone और Electric Focus जैसे फीचर्स देता है।
कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी XElectron ने अपना नया Techno Android 14 Smart Home Theatre Movie HD Projector भारतीय मार्केट में लॉन्च कर दिया है। यह प्रोजेक्टर उन कस्टमर्स के लिए पेश किया गया है जो बिना किसी एक्सट्रा डिवाइस के घर पर बड़ी स्क्रीन्स पर फिल्मों, वेब सीरीज, लाइव स्पोर्ट्स और गेमिंग का मजा लेना चाहते हैं। आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं।
कंपनी ने बताया है कि नया प्रोजेक्टर Android 14 ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड है और 1080p और 4K कंटेंट प्लेबैक को सपोर्ट करता है। इसमें Netflix, YouTube, Prime Video, JioHotstar, ZEE5 और SonyLIV जैसे लोकप्रिय OTT ऐप्स पहले से ही उपलब्ध हैं, जिससे अलग से स्ट्रीमिंग डिवाइसेज को ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती।
200 इंच तक की बड़ी स्क्रीन का एक्सपीरियंस
XElectron Techno Projector आसानी से 4 से 16 फीट की दूरी से 40 इंच से 200 इंच तक की स्क्रीन प्रोजेक्ट कर सकता है। इसका 180-डिग्री रोटेटेबल डिजाइन यूजर्स को दीवार के साथ-साथ छत पर भी आसानी से प्रोजेक्शन करने का विकल्प देता है। इस वजह से बेडरूम, लिविंग रूम और होम थिएटर में इसका इस्तेमाल आसान हो जाता है।
बेहतर इमेज क्वॉलिटी के लिए इसमें Electric Focus, Auto Keystone Correction और 4D Keystone Correction जैसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी दी गई है, जो प्रोजेक्शन को खुद-ब-खुद सीधा और क्लियर बना देती है।
दमदार कनेक्टिविटी और ऑडियो परफॉर्मेंस भी
नया प्रोजेक्टर WiFi 6 और Bluetooth 5.0 के साथ आता है। इसके अलावा HDMI और USB पोर्ट भी दिए गए हैं, जिससे अलग-अलग डिवाइस आसानी से कनेक्ट किए जा सकते हैं। स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप से वायरलेस कंटेंट शेयर करने के लिए इसमें Screen Mirroring की सुविधा भी मिल रही है।
ऑडियो एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए इसमें इन-बिल्ट बास स्पीकर दिया गया है, जबकि 5000:1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो बेहतर रंग और स्पष्ट विजुअल्स ऑफर करता है। इसका नेटिव रिजॉल्यूशन 720p है, लेकिन यह 1080p और 4K कंटेंट को डिटेल स्केलिंग के साथ दिखा सकता है।
मिलता है कई भाषाओं का सपोर्ट
XElectron Techno Android 14 Smart Projector 25 ग्लोबल भाषाओं को सपोर्ट करता है, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली भी शामिल हैं। कंपनी का कहना है कि यह प्रोजेक्टर सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि ऑनलाइन लर्निंग, बिजनेस प्रेजेंटेशन और गेमिंग के लिए भी परफेक्ट है।
इतनी रखी गई है प्रोजेक्टर की कीमत
नए XElectron Techno Android 14 Smart Home Theatre Movie HD Projector की कीमत 6,990 रुपये रखी गई है। यह प्रोजेक्टर Amazon India और देशभर के ऑफीशियल रिटेल स्टोर्स पर खरीदने के लिए उपलब्ध है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
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चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
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