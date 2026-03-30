₹10 हजार से कम में बनेगा आपका थिएटर, 150 इंच प्रोजेक्टर के फीचर्स कर देंगे खुश
XElectron ने PocketBeam पोर्टेबल स्मार्ट प्रोजेक्टर लॉन्च किया है, जिसमें इन-बिल्ट बैटरी और OTT ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। यह हल्का और कॉम्पैक्ट डिवाइस बिना तारों के कहीं भी बड़ा स्क्रीन एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन किया गया है।
डिजिटल एंटरटेनमेंट के इस दौर में जहां हर कोई बड़े स्क्रीन का अनुभव चाहता है, वहीं पोर्टेबिलिटी भी उतनी ही जरूरी हो गई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए XElectron ने अपना नया पोर्टेबल स्मार्ट प्रोजेक्टर PocketBeam लॉन्च कर दिया है। यह डिवाइस खास तौर पर उन यूजर्स के लिए बनाया गया है जो कहीं भी, कभी भी, बिना झंझट के मूवी, मैच या वीडियो का मजा लेना चाहते हैं।
50% OFF
XElectron PocketBeam Android 13 Portable Smart Projector, 1080p Support, 6000 Lumens, 150 inch Screen, OTT Apps (Netflix, Prime, YouTube), Miracast, WiFi, BT, HDMI, Built-in Battery, 2hr Playtime
- XElectron PocketBeam Android 13 Portable Smart Projector
- 1080p Support
- 6000 Lumens
₹9990₹19999
खरीदिये
50% OFF
DARKBEAM ir Flashlight Infrared 850nm Light LED Rechargeable Mini for Night Vision, Handheld Tactical ir Illuminator, Focus Adjustable, Portable for Hunting, Observation, Search, with Clip
- DARKBEAM ir Flashlight Infrared 850nm Light LED Rechargeable Mini for Night Vision
- Handheld Tactical ir Illuminator
- Focus Adjustable
₹7999₹15999
खरीदिये
65% OFF
Foxin Vision 510 Smart Projector | Android 9.0 with OTT Apps | Native 720P with 4K Support | 5000 Lumens | 150 Inch Display | Wi-Fi & Bluetooth | Mini Projector for Room | 8W Speaker | White
- Foxin Vision 510 Smart Projector | Android 9.0 with OTT Apps | Native 720P with 4K Support | 5000 Lumens | 150 Inch Display | Wi-Fi & Bluetooth | Mini Projector for Room | 8W Speaker | White
₹7054₹19990
खरीदिये
80% OFF
Drumstone 𝐃𝐫𝐮𝐦𝐬𝐭𝐨𝐧𝐞 [𝟏𝟓 𝐘𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐖𝐚𝐫𝐫𝐚𝐧𝐭𝐲] PowerBeam USB Rechargeable Torch – 800 Lumens 4-LED Flashlight with Long-Range Beam & Multi-Mode Lighting for Outdoor & Emergency Use
- Drumstone 𝐃𝐫𝐮𝐦𝐬𝐭𝐨𝐧𝐞 [𝟏𝟓 𝐘𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐖𝐚𝐫𝐫𝐚𝐧𝐭𝐲] PowerBeam USB Rechargeable Torch – 800 Lumens 4-LED Flashlight with Long-Range Beam & Multi-Mode Lighting for Outdoor & Emergency Use
₹409₹1999
खरीदिये
53% OFF
BraiseBeam DP2-W Tactical Flashlight with Holster, 1000 High Lumen Police Flashlight with Belt Holder, LED Law Enforcement Flashlight with Holster for Duty Belt
- BraiseBeam DP2-W Tactical Flashlight with Holster
- 1000 High Lumen Police Flashlight with Belt Holder
- LED Law Enforcement Flashlight with Holster for Duty Belt
₹12786₹27178.2
खरीदिये
PocketBeam की सबसे बड़ी खासियत इसकी इन-बिल्ट 3200mAh बैटरी है, जो एक बार चार्ज करने पर 2 घंटे से ज्यादा का प्लेबैक देती है। यानी अब आपको हर समय पावर सॉकेट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 0.6 किलोग्राम वजन के साथ यह प्रोजेक्टर बेहद हल्का है, जिससे इसे ट्रैवल, आउटडोर पार्टी या दोस्तों के साथ मूवी नाइट के लिए आसानी से कैरी किया जा सकता है।
छोटे डिवाइस से बड़ी स्क्रीन का मजा
प्रोजेक्टर 720P HD रेजोल्यूशन के साथ आता है और 1080P कंटेंट को डिकोड कर सकता है। यह 150 इंच तक का स्क्रीन साइज प्रोजेक्ट कर सकता है, जो एक इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है। साथ ही, इसमें Auto Keystone Correction और Remote Focus जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जिससे बिना किसी मैन्युअल एडजस्टमेंट के स्क्रीन को सेट करना बेहद आसान हो जाता है।
सम्बंधित सुझाव
38% OFF
DARKBEAM 850 nm Infrarot-Licht-Taschenlampe, LED-IR-Illuminator, Must-Work mit Nachtsichtausrüstung, USB wiederaufladbare taktische Taschenlampe, Suche, Rettung
- DARKBEAM 850 nm Infrarot-Licht-Taschenlampe
- LED-IR-Illuminator
- Must-Work mit Nachtsichtausrüstung
₹9133.61₹14613.78
खरीदिये
50% OFF
Pocketman Red Light Flashlight 3 Mode LED Torch Scalable Red Light Flashlight Mini Torch Light Small Powerful Red Light Flashlight with Clip for Astronomy, Night Observation and Outdoor Activities
- Pocketman Red Light Flashlight 3 Mode LED Torch Scalable Red Light Flashlight Mini Torch Light Small Powerful Red Light Flashlight with Clip for Astronomy
- Night Observation and Outdoor Activities
₹5599₹11237.4
खरीदिये
49% OFF
DARKBEAM UV Torch 365nm Blacklight LED Black Light, Mini but Powerful Woods Lamp Rechargeable Ultraviolet Flashlight USB -C, Pet Cat Urine Detector, for Uranium Glass, Amber, Rock, Resin Curing
- DARKBEAM UV Torch 365nm Blacklight LED Black Light
- Mini but Powerful Woods Lamp Rechargeable Ultraviolet Flashlight USB -C
- Pet Cat Urine Detector
₹4242₹8242
खरीदिये
38% OFF
DARKBEAM Headlamp Flashlight Bright Hardhat Light COB Floodlight Flashlight Red Light, Waterproof Headlight, Motion Sensor, Lightweight Head Lamp for Camping, Repair, Fishing with Hard Hat Clip
- DARKBEAM Headlamp Flashlight Bright Hardhat Light COB Floodlight Flashlight Red Light
- Waterproof Headlight
- Motion Sensor
₹4006.61₹6410.58
खरीदिये
60% OFF
Smart Projector with Android 11 HD Projector 1080P 4K WiFi6 BT Home Theater Video Projector 180° Rotatable Stand Car Keystone Correction for Mobile Phone TV Stick
- Smart Projector with Android 11 HD Projector 1080P 4K WiFi6 BT Home Theater Video Projector 180° Rotatable Stand Car Keystone Correction for Mobile Phone TV Stick
₹2799₹6999
खरीदिये
73% OFF
Android TV: 270° Rotation Mini Projector with Bluetooth and WiFi 6, Auto Keystone Portable Projector 1080p 4K Compatible with HY300pro Projector for Phone/TV Stick/HDMI/PS5/IOS (BGP35)
- Android TV: 270° Rotation Mini Projector with Bluetooth and WiFi 6
- Auto Keystone Portable Projector 1080p 4K Compatible with HY300pro Projector for Phone/TV Stick/HDMI/PS5/IOS (BGP35)
₹2700₹9999
खरीदिये
72% OFF
PANSEBA Smart Projector with Android 11 HD Projector 1080P 4K WiFi6 BT Home Theater Video Projector 180° Rotatable Stand Car Keystone Correction for Mobile Phone TV Stick (PNS-P13)
- PANSEBA Smart Projector with Android 11 HD Projector 1080P 4K WiFi6 BT Home Theater Video Projector 180° Rotatable Stand Car Keystone Correction for Mobile Phone TV Stick (PNS-P13)
₹2799₹9999
खरीदिये
65% OFF
Portronics Beem 470 Smart LED Projector with 1080p Full HD Resolution, Rotatable Design, Built-in Streaming Apps (Netflix, Prime Video, Hotstar), 4500 Lumens, Screen Mirroring, 5 Watt Speaker(Black)
- Portronics Beem 470 Smart LED Projector with 1080p Full HD Resolution
- Rotatable Design
- Built-in Streaming Apps (Netflix
₹7997.99₹22999
खरीदिये
58% OFF
YABER PRO V9 WiFi 6 Bluetooth Projector, 500ANSI Lumens 1080P Portable Projector 4K Supported, Zoom Function 300" Display Home Cinema Projector for Smartphone/TV Stick/PPT/PS5
- YABER PRO V9 WiFi 6 Bluetooth Projector
- 500ANSI Lumens 1080P Portable Projector 4K Supported
- Zoom Function 300" Display Home Cinema Projector for Smartphone/TV Stick/PPT/PS5
₹12499₹29999
खरीदिये
59% OFF
WZATCO Yuva Go Max, Android 13, Fully Automatic, Smart Home Projector 4k Ultra HD, Native 1080P, Live TV, HDMI ARC, WiFi 6 & BT, Screen Mirroring, 11000 Lumens, Portable Room Cinema, Grey
- WZATCO Yuva Go Max
- Android 13
- Fully Automatic
₹10988.99₹26990
खरीदिये
59% OFF
PIXPAQ Japan RAY Gold Android 12 Full HD 1080p Projector, 2150 ANSI Lumens, 300 inch Projection 4K HDR Upscaling, Auto Focus, Auto Keystone, Dual WiFi, Bluetooth, ARC, Dual HDMI, Black
- PIXPAQ Japan RAY Gold Android 12 Full HD 1080p Projector
- 2150 ANSI Lumens
- 300 inch Projection 4K HDR Upscaling
₹25799₹62999
खरीदिये
36% OFF
Portable Mini Projector, 4K 1080P Full HD Projector, Support Video Projector, WiFi 5G BT 5.0, Cinema Projector 180° Can Be Rotated, Android 11, Compatible with TV Stick for Adult's, Home Cinema, Compatible with Smartphone/Laptop/PS4/Firestick
- Portable Mini Projector
- 4K 1080P Full HD Projector
- Support Video Projector
₹3199₹4999
खरीदिये
54% OFF
WZATCO Alpha Xtreme, Certified OS, Smart Home Projector 4k Ultra HD, Native 1080P Fully Automatic, 1500 ANSI, Sealed Engine, HDMI ARC, WiFi 6 & BT, Screen Mirroring, Portable Room Cinema, White
- WZATCO Alpha Xtreme
- Certified OS
- Smart Home Projector 4k Ultra HD
₹22988.99₹49990
खरीदिये
53% OFF
Smart Projector with Android 11 HD Projector 1080P 4K WiFi6 BT Home Theater Video Projector 180° Rotatable Stand Car Keystone Correction for Mobile Phone TV Stick
- Smart Projector with Android 11 HD Projector 1080P 4K WiFi6 BT Home Theater Video Projector 180° Rotatable Stand Car Keystone Correction for Mobile Phone TV Stick
₹2799₹5999
खरीदिये
स्मार्ट फीचर्स: OTT सीधे प्रोजेक्टर पर
PocketBeam, Android 13 बेस्ड स्मार्ट इंटरफेस पर चलता है, जिसमें 1GB RAM और 8GB स्टोरेज दी गई है। इसके जरिए आप सीधे Netflix, Amazon Prime Video और YouTube जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अब आपको अलग से किसी डिवाइस को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी।
प्रोजेक्टर dual-band Wi-Fi, Bluetooth 5.0 और वायरलेस स्क्रीन मिररिंग (Miracast और AirPlay) को सपोर्ट करता है। इससे आप अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप या गेमिंग कंसोल को आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही, इनबिल्ट स्पीकर इसे एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज बना देता है।
इतनी रखी गई है कीमत
XElectron PocketBeam Portable Smart Projector की कीमत 9,990 रुपये रखी गई है। यह प्रोडक्ट कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और Amazon जैसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। इसके साथ 1 साल की वारंटी भी दी जा रही है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।
