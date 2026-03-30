₹10 हजार से कम में बनेगा आपका थिएटर, 150 इंच प्रोजेक्टर के फीचर्स कर देंगे खुश

Mar 30, 2026 10:26 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
XElectron ने PocketBeam पोर्टेबल स्मार्ट प्रोजेक्टर लॉन्च किया है, जिसमें इन-बिल्ट बैटरी और OTT ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। यह हल्का और कॉम्पैक्ट डिवाइस बिना तारों के कहीं भी बड़ा स्क्रीन एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन किया गया है।

डिजिटल एंटरटेनमेंट के इस दौर में जहां हर कोई बड़े स्क्रीन का अनुभव चाहता है, वहीं पोर्टेबिलिटी भी उतनी ही जरूरी हो गई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए XElectron ने अपना नया पोर्टेबल स्मार्ट प्रोजेक्टर PocketBeam लॉन्च कर दिया है। यह डिवाइस खास तौर पर उन यूजर्स के लिए बनाया गया है जो कहीं भी, कभी भी, बिना झंझट के मूवी, मैच या वीडियो का मजा लेना चाहते हैं।

PocketBeam की सबसे बड़ी खासियत इसकी इन-बिल्ट 3200mAh बैटरी है, जो एक बार चार्ज करने पर 2 घंटे से ज्यादा का प्लेबैक देती है। यानी अब आपको हर समय पावर सॉकेट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 0.6 किलोग्राम वजन के साथ यह प्रोजेक्टर बेहद हल्का है, जिससे इसे ट्रैवल, आउटडोर पार्टी या दोस्तों के साथ मूवी नाइट के लिए आसानी से कैरी किया जा सकता है।

छोटे डिवाइस से बड़ी स्क्रीन का मजा

प्रोजेक्टर 720P HD रेजोल्यूशन के साथ आता है और 1080P कंटेंट को डिकोड कर सकता है। यह 150 इंच तक का स्क्रीन साइज प्रोजेक्ट कर सकता है, जो एक इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है। साथ ही, इसमें Auto Keystone Correction और Remote Focus जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जिससे बिना किसी मैन्युअल एडजस्टमेंट के स्क्रीन को सेट करना बेहद आसान हो जाता है।

स्मार्ट फीचर्स: OTT सीधे प्रोजेक्टर पर

PocketBeam, Android 13 बेस्ड स्मार्ट इंटरफेस पर चलता है, जिसमें 1GB RAM और 8GB स्टोरेज दी गई है। इसके जरिए आप सीधे Netflix, Amazon Prime Video और YouTube जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अब आपको अलग से किसी डिवाइस को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी।

प्रोजेक्टर dual-band Wi-Fi, Bluetooth 5.0 और वायरलेस स्क्रीन मिररिंग (Miracast और AirPlay) को सपोर्ट करता है। इससे आप अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप या गेमिंग कंसोल को आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही, इनबिल्ट स्पीकर इसे एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज बना देता है।

इतनी रखी गई है कीमत

XElectron PocketBeam Portable Smart Projector की कीमत 9,990 रुपये रखी गई है। यह प्रोडक्ट कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और Amazon जैसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। इसके साथ 1 साल की वारंटी भी दी जा रही है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।

