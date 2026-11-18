300 इंच तक की TV स्क्रीन बना देगा यह प्रोजेक्टर, घर में मिलेगा सिनेमा हॉल जैसा मजा; इतनी है कीमत
XElectron ने भारतीय बाजार में CineLux 4K नाम का एक Smart Projector लॉन्च कर दिया है। कंपनी का कहना है कि यह घर पर 300 इंच तक की स्क्रीन तैयार कर सकता है। इसमें 20 वॉट साउंड वाले स्पीकर भी लगे हैं। कितनी है कीमत और इसमें और क्या-क्या खास है, चलिए बताते हैं…
अगर आप भी घर में सिनेमा हॉल जैसा मजा लेने के लिए प्रोजेक्टर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो XElectron का नया डिवाइस आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। कंपनी ने भारतीय बाजार में CineLux 4K नाम का एक Smart Projector लॉन्च कर दिया है। कंपनी का कहना है कि इसे ऐसे ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया है जो घर पर ही एक शानदार और इमर्सिव बिग-स्क्रीन व्यूइंग एक्सपीरियंस चाहते हैं। इसका साइज बेहद कॉम्पैक्ट है, जिससे इसे आसानी कहीं भी ले जाया जा सकता है। कंपनी का दावा है कि इस छोटू डिवाइस से आप 300 इंच तक की स्क्रीन तैयार कर सकते हैं। इसमें नेटिव 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन (2160p), 4000 ANSI ब्राइटनेस, HDR सपोर्ट, एंड्रॉयड 13 और दमदार 20W स्टीरियो स्पीकर जैसी खूबियां भी हैं। चलिए डिटेल में जानते हैं इसकी कीमत और खूबियों के बारे में सबकुछ…
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300 इंच की स्क्रीन बना देगा यह प्रोजेक्टर
कंपनी का कहना है कि यह स्मार्ट प्रोजेक्टर 300 इंच तक का स्क्रीन साइज तैयार कर सकता है, जिससे फेवरेट मूवी, शो, ओटीटी कंटेंट, लाइव स्पोर्ट्स और गेमिंग का शानदार एक्सपीरियंस मिलता है। इसका मूल 4K रिजॉल्यूशन (2160p), HDR सपोर्ट और 10,000:1 डायनामिक कंट्रास्ट रेशियो डिटेल विजुअल और बेहतर कंट्रास्ट प्रदान करने के लिए एक साथ काम करते हैं। एंड्रॉयड 13 से लैस यह डिवाइस कई एंटरटेनमेंट ऐप्स का एक्सेस भी देता है। इसमें 2GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज का सपोर्ट भी मिलता है।
इसमें ढेर सारे स्मार्ट फीचर्स भी
पिक्चर क्वालिटी के अलावा, सिनेलक्स 4K (CineLux 4K) में कई ऑटोमैटिक एडजस्टमेंट फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन करेक्शन, ऑटो ऑब्सटेकल अवॉइडेंस, ऑटो टिल्ट करेक्शन और ऑटो स्क्रीन फिट शामिल हैं। ये फीचर्स इमेज की शार्पनेस, प्रोजेक्शन अलाइनमेंट और स्क्रीन की पोजिशनिंग को एडजस्ट करने में मदद करते हैं, जिससे सेटअप के दौरान मैन्युअल रूप से कुछ भी ठीक करने की जरूरत कम हो जाती है। इस प्रोजेक्टर में डस्ट-प्रूफ ऑप्टिकल इंजन भी है, जिसे लंबे समय तक ड्यूरेबिलिटी और लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए डिजाइन किया गया है।
साउंड भी दमदार
इस प्रोजेक्टर में डॉल्बी ऑडियो और DTS डिकोडिंग वाले दो 10W फुल-फ्रीक्वेंसी स्पीकर दिए गए हैं, जो कुल 20W का ऑडियो आउटपुट देते हैं। इसके कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में वाई-फाई 6, ब्लूटूथ 5.0, दो एचडीएमआई पोर्ट, यूएसबी, लैन और 3.5mm ऑडियो पोर्ट के साथ-साथ एचडीएमआई आर्क सपोर्ट भी शामिल है। यह एयरप्ले और मिराकास्ट स्क्रीन मिररिंग को भी सपोर्ट करता है, जिससे यूजर आसानी से अपने स्मार्टफोन और अन्य डिवाइस को कनेक्ट करके कंटेंट शेयर कर सकते हैं।
इतनी है कीमत
XElectron CineLux 4K नेटिव रेजोल्यूशन स्मार्ट प्रोजेक्टर, अमेजन इंडिया, फ्लिपकार्ट और XElectron की आधिकारिक वेबसाइट पर 49,990 रुपये के स्पेशल लॉन्च प्राइस पर उपलब्ध है।
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लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें