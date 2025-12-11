अब चलते-फिरते लें एंटरटेनमेंट का फुल मजा, 17 इंच तक स्क्रीन लाया देसी ब्रांड, कीमत भी कम

संक्षेप: इलेक्ट्रॉन ने भारत में हाई-टेक पोर्टेबल मॉनिटर की नई ARZOPA सीरीज लॉन्च की है। ये मॉनिटर चार डिस्प्ले साइज - 14 इंच, 15.6 इंच, 16.1 इंच और 17.3 इंच में उपलब्ध हैं। क्या-क्या काम कर सकते हैं ये पोर्टबल मॉनिटर और कितनी है इनकी कीमत, चलिए जानते हैं...

इलेक्ट्रॉन ने भारत में हाई-टेक पोर्टेबल मॉनिटर की नई ARZOPA सीरीज लॉन्च की है। ये मॉनिटर चार डिस्प्ले साइज - 14 इंच, 15.6 इंच, 16.1 इंच और 17.3 इंच में उपलब्ध हैं। ये डिवाइस बेहतर विजुअल क्लैरिटी, वाइड कम्पैटिबिलिटी और लाइटवेट मेटल कंस्ट्रक्शन के साथ आते हैं, जिन्हें अलग-अलग सेटअप में काम करने वाले यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है। क्या-क्या काम कर सकते हैं ये पोर्टबल मॉनिटर और कितनी है इनकी कीमत, चलिए जानते हैं...

अलग-अलग तरह से यूज कर सकेंगे स्क्रीन ARZOPA सीरीज के मॉनिटर में एक ब्राइट फुल एचडी आईपीएस पैनल है जो 178-डिग्री व्यूइंग एंगल पर शार्पनेस और लगातार कलर आउटपुट बनाए रखता है। इनका अल्ट्रा-स्लिम फ्रेम और मेटल बॉडी इन्हें ट्रैवल या हाइब्रिड डेस्क सेटअप के लिए परपेक्ट बनाती है। यूजर्स तुरंत अपने लैपटॉप डिस्प्ले को बढ़ा सकते हैं, अपनी स्क्रीन को मिरर कर सकते हैं या मल्टीटास्किंग के लिए इसे एक डेडिकेटेड सेकेंडरी मॉनिटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक बिल्ट-इन मेटल किकस्टैंड भी है, जो स्थिर और मोबाइल दोनों तरह के सेटअप में कंफर्टेबल व्यूईंग एंगल को जल्दी से एडजस्ट करने की सुविधा देता है।

ARZOPA मॉनिटर में कनेक्टिविटी के लिए डुअल यूएसबी-सी पोर्ट और एक एचडीएमआई इनपुट शामिल है, जिससे लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, कैमरा और गेमिंग कंसोल के साथ तुरंत प्लग-एंड-प्ले पेयरिंग हो जाती है। 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट स्ट्रीमिंग और गेमिंग के दौरान मोशन को स्मूथ रखता है, जबकि इंटीग्रेटेड स्पीकर कॉल, कंटेंट और चलते-फिरते मनोरंजन के लिए बेहतरीन ऑडियो आउटपुट देते हैं। किसी अलावा सॉफ्टवेयर या ड्राइवर की जरूरत नहीं होती, जिससे यूजर्स डिवाइस को तुरंत सेट अप कर सकते हैं। इस लाइनअप में 144 हर्ट्ज का 16.1-इंच का गेमिंग-फोकस्ड मॉडल भी शामिल है, जो तेज गेमप्ले के लिए अल्ट्रा-स्मूथ मोशन देता है।

स्टूडेंट्स, क्रिएटर्स, बिजनेस ट्रैवलर्स और प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन की गई ARZOPA सीरीज पोर्टेबिलिटी और विजुअल परफॉर्मेंस के बीच बैलेंस बनाती है। डिस्प्ले सभी एंगल से ब्राइटनेस और कलर एक्यूरेसी बनाए रखता है, जबकि किकस्टैंड यह सुनिश्चित करता है कि इसे डेस्क, किचन काउंटर या फ्लाइट की ट्रे टेबल पर रखने पर भी बेहतरीन व्यूइंग एक्सपीरियंस मिले।

इतनी है अलग-अलग मॉडल की कीमत XElectron ARZOPA पोर्टेबल मॉनिटर भारत में Amazon और कुछ चुनिंदा रिटेल पार्टनर्स के जरिए खरीदने के लिए उपलब्ध हैं। कंपनी इन पर एक साल की वारंटी और डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट दे रही है।