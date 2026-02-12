90 दिनों में फोन कॉल, मैसेज, ईमेल सब हो जाएगा बेकार, X के प्रोडक्ट हेड ने दी चेतावनी

X के प्रोडक्ट हेड निकिता बियर ने अलग-अलग कम्युनिकेशन चैनल - चाहे वह कॉल हो, मैसेज हो या ईमेल - के इस्तेमाल के बारे में अपना अनुमान शेयर किया। उन्होंने दावा किया कि 90 दिनों से भी कम समय में, हमें इन चैनल पर ऑटोमेटेड स्पैम की इतनी बड़ी बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है, कि सब कुछ बेकार हो सकता है।

स्पैम कॉल से लगभग हम सभी को नफरत है। जरूरी काम चल रहा हो या फिर ऑफिस की इंपोर्टेंट मीटिंग चल रही हो और इस बीच कोई ऐसा कॉल आ जाए, जिसे उठाते ही एक ऑटोमेटेड आवाज सुनाई दे या फिर कोई आपसे क्रेडिट कार्ड खरीदने के लिए कहें, तो गुस्सा आना स्वाभिक है। स्पैम कॉल से सैंकड़ों लोग पहले से ही परेशान हैं और कहा जा रहा है कि अब हालात और खराब होने वाले हैं। एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के प्रोडक्ट हेड निकिता बियर के अनुसार, जल्द ही हालात और भी खराब हो सकते हैं। बियर का अनुमान है कि ऐसा हो सकता है।

90 दिनों के अंदर कॉल, मैसेज, ईमेल सब हो जाएगा बेकार इंडियाटूडे की रिपोर्ट के अनुसार, X पर एक पोस्ट में, बियर ने अलग-अलग कम्युनिकेशन चैनल - चाहे वह कॉल हो, मैसेज हो या ईमेल - के इस्तेमाल के बारे में अपना अनुमान शेयर किया। उन्होंने दावा किया कि 90 दिनों से भी कम समय में, हमें इन चैनल पर ऑटोमेटेड स्पैम की इतनी बड़ी बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है, कि सब कुछ बेकार हो सकता है।

बियर ने लिखा, "अनुमान: 90 दिनों से भी कम समय में, वे सभी चैनल जिन्हें हमने स्पैम और ऑटोमेशन से सुरक्षित माना था, इतने भर जाएंगे कि वे किसी भी तरह से इस्तेमाल करने लायक नहीं रहेंगे: iMessage, फोन कॉल, जीमेल।"

इतना ही नहीं। निकिता बियर का मानना ​​है कि न सिर्फ हम स्पैम कॉल्स और मैसेज से भर जाएंगे, बल्कि हमारे पास इस प्रॉब्लम से निपटने का कोई तरीका भी नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा, "और हमारे पास इसे रोकने का कोई तरीका भी नहीं होगा।"

कॉल और मैसेज कैसे बेकार हो सकते हैं? लेकिन इससे आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि स्पैम कॉल, मैसेज और ईमेल तो सालों से हैं। और अब ज्यादातर प्लेटफॉर्म स्पैम फिल्टर के साथ आते हैं।

उसी पोस्ट पर एक कमेंट के जवाब में, निकिता बियर ने बताया कि जल्द ही हालात और भी खराब हो सकते हैं। उन्होंने इशारा किया कि ओपनक्लॉ (OpenClaw), जो आपका अपना ऑन-डिवाइस AI एजेंट बनाने का ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म है, ऐसे स्पैम सेटअप को और भी आसान बना देगा। बियर ने कहा, "तब तक इंतजार करें जब तक हर वो इंसान जो हर दिन $50 कमाना चाहता है, OpenClaw शुरू न कर दे। इससे पहले इसमें कोई टेक्निकल रुकावट थी।"

OpenClaw आपको अपने पर्सनल AI एजेंट बनाने की सुविधा देता है जो आपकी तरफ से काम पूरे कर सकते हैं। इसमें ऑटोमेटेड टेक्स्ट या ईमेल, या कुछ और 'सोशल' भी शामिल हो सकता है, जैसे कि सिर्फ AI वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मोल्टबुक।