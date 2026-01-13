भारत में X (Twitter) हुआ डाउन, ढेरों शहरों में हजारों यूजर्स को हुई परेशानी

संक्षेप: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (Twitter) मंगलवार शाम दुनियाभर में डाउन हो गया, जिससे हजारों यूजर्स को पोस्ट देखने और फीड लोड करने में दिक्कत हुई। भारत समेत कई देशों में ऐप और वेबसाइट दोनों ठीक से काम नहीं कर रहे थे।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले Twitter) मंगलवार शाम एक बड़े आउटेज का सामना करता नजर आया। अमेरिका समेत कई देशों में यूजर्स ने शिकायत की कि वे ना तो पोस्ट देख पा रहे हैं और ना ही नए अपडेट शेयर कर पा रहे हैं। प्लेटफॉर्म के कई फीचर्स ने अचानक काम करना बंद कर दिया, जिससे यूजर्स को काफी परेशानी हुई।

आउटेज को ट्रैक करने वाली वेबसाइट Downdetector के मुताबिक, यूजर्स ने कंटेंट लोड ना होने, टाइमलाइन ब्लैंक दिखने और पोस्ट करने में फेल होने जैसी दिक्कतें रिपोर्ट कीं। हालांकि, इस तकनीकी खामी की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है और कंपनी की ओर से भी अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

भारत में हजारों यूजर्स हुए परेशान ग्लोबल आउटेज का असर मंगलवार को सिर्फ अमेरिका तक सीमित ना रहकर भारत में भी देखने को मिला। Downdetector पर कुछ ही समय में 5000 से ज्यादा शिकायतें रिपोर्ट की गईं, जो एक बड़े आउटेज की ओर इशारा करती हैं। भारत में रात 8 बजकर 10 मिनट तक रिपोर्ट्स की संख्या 24,000 के पार पहुंच चुकी है।

आंकड़ों के अनुसार, करीब 59 प्रतिशत यूजर्स ने X ऐप से जुड़ी समस्याएं बताईं, जबकि 25 प्रतिशत लोगों को वेबसाइट एक्सेस करने में दिक्कत हुई। वहीं, लगभग 15 प्रतिशत यूजर्स ने कहा कि उनकी फीड बिल्कुल भी लोड नहीं हो रही थी। इसका मतलब है कि समस्या सिर्फ किसी एक प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं थी।