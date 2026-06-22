X हुआ डाउन! दुनियाभर के हजारों यूजर्स को हुई परेशानी, वेब और ऐप दोनों हुए ठप
एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को ग्लोबल आउटेज का सामना करना पड़ा है, जिससे हजारों यूजर्स प्रभावित हुए। कई लोगों ने टाइमलाइन, प्रोफाइल और लॉगिन से जुड़ी दिक्कतों की शिकायत की है।
एलन मस्क की ओनरशिप वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले Twitter) को सोमवार को ग्लोबल आउटेज का सामना करना पड़ा और यह ठप हो गया। दुनियाभर के हजारों यूजर्स ने शिकायत की कि वे प्लेटफॉर्म को ठीक ढंग से एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। कई लोगों को टाइमलाइन लोड ना होने, पोस्ट दिखाई ना देने और एरर मेसेज मिलने जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उन्होंने इसे रिपोर्ट किया।
आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट Downdetector के मुताबिक, दिक्कत सामने आने के कुछ ही मिनटों में रिपोर्ट्स की संख्या तेजी से बढ़ गई। अमेरिका समेत कई देशों के यूजर्स ने बताया कि X का वेब वर्जन और मोबाइल ऐप दोनों प्रभावित हुए हैं। कुछ लोगों के लिए प्लेटफॉर्म पूरी तरह बंद हो गया, जबकि कुछ यूजर्स पोस्ट तो कर पा रहे थे लेकिन उनके लिए प्रोफाइल, मीडिया और रिप्लाई सेक्शन लोड नहीं हो रहे थे।
कई देशों में एकसाथ आई दिक्कत
रिपोर्ट्स के मुताबिक, गड़बड़ी सोमवार सुबह अमेरिकी समय पर और भारत में सोमवार शाम शुरू हुई और जल्द ही हजारों यूजर्स ने इसकी शिकायत दर्ज कराई। Downdetector पर रिपोर्ट्स की संख्या कुछ समय के लिए 30,000 के करीब पहुंच गई, जिससे यह साफ हो गया कि आउटेज केवल किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं था।
हालांकि, X की ओर से शुरुआती घंटों में आउटेज की वजह को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। यही वजह रही कि यूजर्स सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म और आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइटों का सहारा लेकर जानकारी जुटाते रहे। हालांकि, कुछ घंटों बाद रिपोर्ट्स की संख्या कम होने लगी, जिससे संकेत मिला कि कंपनी इसे को ठीक करने में जुटी हुई थी और कई क्षेत्रों में सेवाएं धीरे-धीरे सामान्य होने लगीं।
पहले भी सामने आए हैं ऐसे मामले
यह पहली बार नहीं है जब X को बड़े पैमाने पर तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ा हो। इसी साल जनवरी में भी प्लेटफॉर्म पर ग्लोबल आउटेज देखने को मिला था, जब हजारों यूजर्स ने लॉगिन और फीड से जुड़ी दिक्कतों की शिकायत की थी। उस समय भी कंपनी ने आउटेज की वजहों के बारे में ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की थी।
बता दें, X दुनिया के सबसे बड़े रियल-टाइम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से एक है और ब्रेकिंग न्यूज, लाइव इवेंट्स और पब्लिक डिस्कशंस के लिए करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में कुछ घंटों की तकनीकी गड़बड़ी भी बड़ी संख्या में यूजर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को प्रभावित करती है। फिलहाल ज्यादातर क्षेत्रों में X की सेवाएं सामान्य होती दिखाई दे रही हैं, अगर आप अब भी X की सेवाएं इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करना बेहतर रहेगा।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
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