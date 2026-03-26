फिर ठप हुआ X! हजारों यूजर्स परेशान, अचानक बंद हुई सर्विस
Elon Musk के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X में बड़ा आउटेज देखने को मिला, जिससे हजारों यूजर्स प्रभावित हुए हैं। यह समस्या अचानक शुरू हुई और कुछ ही मिनटों में शिकायतों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (formerly Twitter) एक बार फिर अचानक ठप हो गया, जिससे दुनियाभर के हजारों यूजर्स को दिक्कत का सामना करना पड़ा। यूजर्स ने शिकायत की कि ऐप और वेबसाइट दोनों ही ठीक से काम नहीं कर रहे थे। कई लोगों को फीड लोड होने में समस्या आई, जबकि कुछ यूजर्स लॉगिन तक नहीं कर पा रहे थे। डाउनडिटेक्टर के मुताबिक, समस्या कुछ समय के लिए रही लेकिन इसका असर कुछ ही यूजर्स पर देखने को मिला। खास बात यह है कि इस महीने X प्लेटफॉर्म पर इस तरह की समस्या एक बार और सामने आ चुकी हैं, जिससे इसकी स्थिरता पर सवाल उठने लगे हैं।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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