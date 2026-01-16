Hindustan Hindi News
फिर ठप हुआ X, करीब आधे घंटे तक परेशान रहे यूजर्स, ऐप और वेबसाइट दोनों ब्लैंक

संक्षेप:

Elon musk का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X एक बार फिर ठप हो गया है। इसे हफ्ते दूसरी बार आउटेज की समस्या आई है। तीन दिन पहले 13 जनवरी को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दुनियाभर के यूजर्स के लिए डाउन हो गया था। आधे घंटे ठप रहने के बाद सर्विस फिर से बहाल हो गई।

Jan 16, 2026 09:06 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Elon musk का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X एक बार फिर ठप हो गया है। इसे हफ्ते दूसरी बार आउटेज की समस्या आई है। तीन दिन पहले 13 जनवरी को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दुनियाभर के यूजर्स के लिए डाउन हो गया था, जिसके बाद लोगों ने मीम्स के जरिए एक्स का मजाक उड़ाया था। ऐप और वेबसाइट, दोनों ही यूजर्स आउटेज की समस्या से प्रभावित हैं, क्योंकि दोनों ही लोड नहीं हो रहे हैं और यूजर्स को केवल ब्लैंक स्क्रीन दिखाई दे रही है। यूजर्स अपनी टाइमलाइन और पोस्ट कुछ नहीं देख पा रहे है और xAI का चैटबॉट, Grok, भी डाउन है। हालांकि, करीब आधे घंटे ठप रहने के बाद सर्विसेस फिर से बहाल हो गई।

ऐप और वेबसाइट दोनों यूजर्स प्रभावित

आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट Downdetector के अनुसार, यह आउटेज रात 8:26 बजे शुरू हुआ। अभी तक, लगभग 5,000 यूजर्स ने प्लेटफॉर्म के साथ समस्याओं की रिपोर्ट की है। ऐप और वेबसाइट पर यूजर्स प्रभावित हुए हैं। Downdetector डेटा दिखाता है कि यूजर्स कई सर्विसेज में समस्याओं का सामना कर रहे हैं। 52 प्रतिशत यूजर्स को एक्स मोबाइल ऐप में दिक्कतें आ रही हैं। जबकि, 39 प्रतिशत वेबसाइट के साथ समस्याओं की रिपोर्ट कर रहे हैं और 9 प्रतिशत को फीड में दिक्कतें आ रही है।

डाउनडिटेक्टर ने मैप के जरिए बताया कि भारत में कई शहरों में यूजर्स आउटेज का सामना कर रहे हैं। मैप के अनुसार, दिल्ली, जयपुर, भोपाल, लखनऊ, पटना, अहमदाबाद, नागपुर, कोलकता, मुंबई, हेदरबाद, बेंगलुरु, चेन्नई समेत कई अन्य शहरों के एक्स यूजर्स भी आउटेज की समस्या से जूझ रहे हैं।

बार-बार ठप हो रहा एक्स

जैसा कि हमने बताया कि तीन दिन पहले भी X ठप हो गया था और अब कुछ दिनों की अंदर ही यह एक बार फिर आउटेज का सामना कर रहा है। टाइम्सनाउ की रिपोर्ट के अनुसार भारत, यूएस और यूरोप में भी लोग आउटेज का सामना कर रहे हैं। बार-बार हो रहे आउटेज के कारण यूजर्स में प्लेटफॉर्म की स्टेबिलिटी को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। एक्स ने अभी तक आउटेज के कारण या सर्विसेज पूरी तरह से कब बहाल होंगी, इस बारे में कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है।

सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

