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X लाया काम का फीचर, लंबे आर्टिकल की समरी बताएगा, जोर से पढ़कर सुनाएगा

Mar 22, 2026 10:07 am ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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Elon Musk ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (जिसे पहले Twitter के नाम से जाना जाता था) में एक नया फीचर जोड़ा है, जिसे AI-powered article summaries नाम दिया गया है। यह फीचर यूजर को किसी लंबे आर्टिकल को पहचानने में मदद करेगा।

X लाया काम का फीचर, लंबे आर्टिकल की समरी बताएगा, जोर से पढ़कर सुनाएगा

Elon Musk ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (जिसे पहले Twitter के नाम से जाना जाता था) में एक नया फीचर जोड़ा है, जिसे 'AI-powered article summaries' नाम दिया गया है। यह फीचर यूजर को किसी लंबे आर्टिकल को पहचानने में मदद करेगा, और अगर यूजर पूरा कंटेंट नहीं पढ़ना चाहता है, तो वह 'Summarise' बटन दबा सकता है; ऐसा करने पर यह फीचर तुरंत पूरे कंटेंट को खास पॉइंट्स की एक बुलेटेड लिस्ट में समराइज कर देगा। जिससे पूरा कंटेंट पढ़ें बिना ही, केवल समरी पढ़कर यह समझा जा सकेगा कि आर्टिकल का सार क्या है। इसके लिए, एक्स नया 'Listen' ऑप्शन भी लेकर आया है, जो आर्टिकल को जोर से पढ़कर सुनाएगा।

यह फीचर उन लोगों के लिए सचमुच बहुत काम का हो सकता है, जो इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद लंबे कंटेंट से जल्दी से कुछ खास बातें जानना चाहते हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो लंबे कंटेंट को पूरा पढ़ने के बजाय, सिर्फ उसका सार या सारांश पढ़ना पसंद करते हैं, तो यह फीचर आपका काफी समय बचा सकता है।

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X का 'Summarise' फीचर कैसे काम करता है?

यह बहुत आसान है; आपको बस ये करना है:

- आर्टिकल खोलें

- फिर 'Summarise' पर टैप करें

इसके बाद, X ​​का AI उस आर्टिकल का सारांश (summary) तैयार करके देगा, जो ज्यादातर बुलेट पॉइंट्स के रूप में होगा, जिससे यूजर पूरे लेख को आसानी से और ज्यादा सरल तरीके से समझ सकेंगे। यह तब एकदम सही रहता है, जब आप कई सारे आर्टिकल्स को स्क्रॉल कर रहे हों और अपना समय बचाना चाहते हों।

यह फीचर उन लोगों के लिए है जो ज्यादा से ज्यादा कंटेंट तेजी से देखना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों को यह पसंद न आए। कुछ लोग कह सकते हैं कि नया 'Summarise' फीचर समय बचाता है और चीजों को समझना काफी आसान बना देता है। वहीं, कुछ लोग शायद इसकी तारीफ न करें या इसे पसंद न करें, और हो सकता है कि वे इसे लेकर थोड़े चिंतित भी हों। उन्हें लग सकता है कि यह फीचर कहानी के अहम हिस्सों का राज खोलकर उसे खराब कर सकता है।

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X लाया नया 'Listen' ऑप्शन

केवल 'Summarise' फीचर नहीं, बल्कि X ने Grok AI की वॉइस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक 'Listen' फीचर भी जोड़ा है। यह फीचर आपको मल्टीटास्क करने में मदद करेगा, आप अपनी फीड स्क्रॉल करते हुए या कोई और काम करते हुए भी आर्टिकल को जोर से सुन पाएंगे। एक्स ने दावा किया है कि प्लेटफॉर्म पर आर्टिकल एंगेजमेंट में जबर्दस्त उछाल आया है, और पिछले कुछ महीनों में यह 18 गुना तक बढ़ गया है।

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'Summarise' और 'Listen' फीचर का इस्तेमाल कौन कर सकता है?

अभी, ये AI फीचर्स सिर्फ Premium और Premium Plus यूजर्स के लिए हैं। भारत में, Premium की कीमत हर महीने 427 रुपये हो सकती है, जबकि Premium Plus की कीमत 2,570 रुपये हो सकती है। अच्छी बात यह है कि कंपनी आपके पहले दो महीनों के लिए इन पर 50 फीसदी डिस्काउंट दे रही है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

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