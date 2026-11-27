WhatsApp के तर्ज पर X के एंड्रॉयड ऐप पर भी शेड्यूलिंग फीचर आ गया है। एक्स अपने यूजर्स को 18 महीने एडवांस में पोस्ट शेड्यूल करने की सुविधा दे रही है। एक्स पर यह सुविधा पहले केवल वेबसाइट और iOS ऐप तक ही सीमित थी।

X Rolls Out Post Scheduling Feature: हाल ही में WhatsApp ने प्लेटफॉर्म में मैसेज शेड्यूल करने का फीचर जोड़ा है और अब Elon Musk के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी ऐसा ही फीचर आ गया है। खबर है कि एक्स ने आखिरकार अपने एंड्रॉयड ऐप में पोस्ट शेड्यूल करने का फीचर जोड़ दिया है। पहले यह सुविधा केवल एक्स की वेबसाइट और iOS ऐप तक ही सीमित थी। इस नए फीचर की मदद से एंड्रॉयड यूजर्स भी एडवांस में किसी भी तारीख और समय के लिए अपनी पोस्ट तैयार कर सकते हैं और सेट किए गए समय पर चीजें अपने आप पोस्ट हो जाएंगी। अच्छी बात यह है कि एक्स यूजर्स 18 महीने पहले तक पोस्ट शेड्यूल करे सकते हैं और उसमें फोटो या वीडियो जोड़ने की सुविधा देता है। शेड्यूल करने के बाद, यूजर्स अपनी (queued) पोस्ट को देख सकते हैं, और उसमें बदलाव कर सकते हैं या उसे डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए डिटेल में जानते हैं नया फीचर कैसे काम करता है…

एक्स ने एंड्रॉयड ऐप में जोड़ा पोस्ट शेड्यूलिंग फीचर एक्स के स्टाफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एवगेनी मात्सियुक ने गुरुवार को एंड्रॉयड ऐप पर इस शेड्यूलिंग फीचर को रोलआउट करने की घोषणा की। यह टूल यूजर्स को एडवांस में 18 महीने पहले तक की तारीख सुनने की सुविधा देता है। यानी यूजर 18 महीने पहले तक एडवांस में पोस्ट शेड्यूल करके रख सकते हैं और सेट की गई तारीख और समय आने पर पोस्ट खुद पब्लिश हो जाएगा।

एवगेनी ने एक्स पर एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें दिखाया कि पोस्ट शेड्यूलिंग फीचर कैसे काम करेगा। यूजर्स एक ही पोस्ट में फोटो और वीडियो जोड़ सकते हैं और 'Set Schedule' पर टैप करने से पहले तारीख और समय चुन सकते हैं। एक बार पोस्ट शेड्यूल हो जाने के बाद, यह माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म तय समय पर उसे खुद पब्लिश कर देगा। इसके लिए यूजर्स को शेड्यूलिंग स्क्रीन खुली रखने की जरूरत नहीं है, वे सामान्य रूप से ऐप पर दूसरे काम करना जारी रख सकते हैं। एक्स एक नोटिफिकेशन भेजकर यह भी बताएगा कि पोस्ट सक्सेसफुली शेड्यूल कर दी गई है।

शेड्यूल की गई पोस्ट एक्स ऐप के 'Drafts' सेक्शन में सेव रहेंगी, जिन्हें यूजर्स बाद में कभी भी देख सकते हैं। इस सेक्शन के जरिए यूजर्स शेड्यूल किए गए कंटेंट में बदलाव भी कर सकते हैं, जैसे की पोस्ट को एडिट करना या उसके पब्लिश होने की तारीख और समय बदलना। जब यूजर्स किसी शेड्यूल पोस्ट में बदलाव करते हैं, तो अपडेट को कन्फर्म करने के लिए ऐप में 'Save changes' का ऑप्शन दिखता है। यदि यूजर्स मौजूदा शेड्यूल पोस्ट में किए गए बदलावों को लागू नहीं करना चाहते, तो वे उन्हें रद्द यानी डिलीट भी कर सकते हैं।

Video में देखें कैसे काम करेगा नया फीचर

पैरेंटल कंट्रोल फीचर्स भी लाया एक्स हाल ही में एक्स ने प्लेटफॉर्म में नए पैरेंटल कंट्रोल फीचर्स भी जोड़े हैं। एक्स ने खासतौर से ऐसे परिवारों के लिए नए पैरेंटल कंट्रोल फीचर पेश किए हैं, जिनके घरों में 13 से 17 साल के बच्चे (किशोर) हैं। इन टूल्स की मदद से, पैरेंट्स अब प्लेटफॉर्म पर अपने बच्चों की एक्टिविटी पर ज्यादा नजर रख सकते हैं। हालांकि, बच्चों के पास अपने अकाउंट का पूरा मालिकाना हक बना रहता है।

पैरेंटल कंट्रोल्स की मदद से पैरेंट्स ये काम कर सकते हैं: - पैरेंट्स यह देख सकते हैं कि उनके बच्चे (किशोर) ने पिछले एक हफ्ते में एक्स पर कितना समय बिताया है और उसके लिए रोजाना की समय-सीमा (डेली लिमिट) तय कर सकते हैं।

- पैरेंट्स नए फॉलोअर्स के लिए अपनी मंजूरी जरूरी कर सकते हैं, जिससे बच्चे का अकाउंट अपने आप प्राइवेट हो जाता है।

- पैरेंट्स बच्चे की फीड ('For You' सुझाव और वीडियो) को सिर्फ उन्हीं अकाउंट्स तक सीमित रख सकते हैं जिन्हें वह पहले से फॉलो करता है।

- पैरेंट्स कुछ खास शब्दों को ब्लॉक (फिल्टर) कर सकते हैं और संवेदनशील (आपत्तिजनक) फोटो या वीडियो को बंद कर सकते हैं।

- पैरेंट्स ये तय कर सकते हैं कि बच्चे को कौन डायरेक्ट मैसेज (DM) भेज सकता है।

- पैरेंट्स ये भी देख सकते हैं कि बच्चे ने किन अकाउंट्स से पर्सनल चैट की है (हालांकि, वे मैसेज के अंदर लिखी बातें नहीं पढ़ पाएंगे)।