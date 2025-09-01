गजब! चीन ने बना दी दुनिया की पहली 6G चिप, एक सेकेंड में डाउनलोड होंगी 50 फिल्में Worlds First All Frequency 6G Chip Developed in China Offers Unmatched Speed and Coverage, Gadgets Hindi News - Hindustan
गजब! चीन ने बना दी दुनिया की पहली 6G चिप, एक सेकेंड में डाउनलोड होंगी 50 फिल्में

चीन ने मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक कमाल कर दिखाया है और खास 6G चिप डिवेलप कर लिया है। इसके साथ केवल एक सेकेंड में ही यूजर्स 50 या इससे ज्यादा HD मूवीज डाउनलोड कर सकेंगे। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 08:40 PM
पड़ोसी देश चीन इनोवेशन के मामले में हमेशा ही आगे रहता है और मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी के मामले में अब इसने नया इतिहास रच दिया है। बीजिंग यूनिवर्सिटी और सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के रिसर्चर्स ने मिलकर दुनिया का पहला 6G चिप डिवेलप किया है और इसे अब तक की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी माना जा रहा है। यह चिप 0.5GHz से लेकर 115GHz तक पूरे वायरलेस स्पेक्ट्रम को कवर कर सकता है। यानी जिन बैंड्स के लिए पहले अलग-अलग सिस्टम की जरूरत पड़ती थी, अब वही काम एक चिप से हो जाएगा।

रिसर्चर्स के मुताबिक, यह नया चिप 100Gbps तक की डाटा स्पीड दे सकता है। इतनी तेज स्पीड का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि 1.5 से 2GB की 50 से ज्यादा फिल्में एक सेकंड से भी कम समय में डाउनलोड हो जाएंगी। इस चिप के साथ पलक झपकते ही कई मूवीज फोन, लैपटॉप या टैबलेट में आ सकती हैं। आज जहां रूरल सर्कल्स में एवरेज स्पीड 20Mbps के आसपास है, वहीं यह टेक्नोलॉजी सैकड़ों गुना ज्यादा तेज है।

छोटा सा साइज और ढेर सारी पावर

नए 6G चिप का साइज बेहद छोटा केवल 11mm×1.7mm है। खास बात यह है कि पहले जिन कामों के लिए नौ अलग-अलग रेडियो सिस्टम्स की जरूरत पड़ती थी, उन्हें इसी में इंटीग्रेट कर दिया गया है। साथ ही इसका फ्रीक्वेंसी नेविगेशन सिस्टम खुद-ब-खुद इंटरफेरेंस हटाकर क्लियर चैनल पर स्विच कर जाता है। यानी भीड़भाड़ वाले नेटवर्क में भी यूजर्स को स्मूद इंटरनेट स्पीड का फायदा मिलता रहेगा।

हर जगह मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी

फिलहाल वायरलेस टेक्नोलॉजी लो-बैंड और हाई-बैंड में बंटी हुई है। लो-बैंड (माइक्रोवेव) पहाड़ों और दूरदराज के इलाकों में कवरेज देता है, जबकि हाई-बैंड (मिलीमीटर वेव, टेराहर्ट्ज) वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक सर्जरी और हाई-टेक टास्क्स के लिए जरूरी होता है। खास बात यह है कि नया चिप दोनों को एक साथ कवर कर लेता है, जिससे हर तरह की जरूरतें पूरी की जा सकता है।

नेटवर्क ट्रैफिक की दिक्कत भी होगी कम

कंसर्ट्स, स्टेडियम या अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में, जहां हजारों डिवाइस एक साथ इंटरनेट से जुड़ते हैं, अक्सर नेटवर्क टैफिक की समस्या पैदा हो जाती है। यह चिप अपने आप क्लियर चैनल चुन लेगी और स्मूथ कनेक्टिविटी बनाए रखेगी। रिपोर्ट की मानें तो वैज्ञानिक अब इस टेक्नोलॉजी को छोटे USB-साइज मॉड्यूल्स में बदलने पर काम कर रहे हैं। इन्हें आसानी से स्मार्टफोन, ड्रोन, IoT डिवाइस और बेस स्टेशंस में लगाया जा सकेगा।

