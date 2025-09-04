₹20,000 से कम में आया दुनिया का सबसे पतला 5G फोन; 16GB रैम, ढेर सारे AI फीचर्स, मिलिट्री ग्रेड से लैस

TECNO ने लॉन्च किया POVA Slim 5G, दुनिया का सबसे पतला 5G स्मार्टफोन। यह फोन 5.95mm पतली बॉडी, Ella AI, 16GB रैम के साथ आता है वो भी 20,000 रुपये से कम में।

TECNO POVA Slim 5G Launched in India: भारतीय स्मार्टफोन बाजार में TECNO ने एक बार फिर बड़ा धमाका किया है। कंपनी ने TECNO POVA Slim 5G लॉन्च किया, जिसे दुनिया का सबसे पतला 5G स्मार्टफोन बताया जा रहा है। यह फोन महज 5.95mm मोटाई और 156 ग्राम वजन वाला यह फोन न सिर्फ डिजाइन में प्रीमियम है, बल्कि इसमें बेहतरीन डिस्प्ले, पावरफुल परफॉर्मेंस और स्मार्ट AI फीचर्स भी दिए गए हैं। यह फोन Ella AI स्मार्ट असिस्टेंट के साथ आता है, जो भारतीय भाषाओं में सपोर्ट देता है। जानें कीमत और फीचर्स:

TECNO POVA Slim 5G की कीमत टेक्नो पोवा स्लिम 5G की कीमत 19,999 रुपये है। यह फोन स्काई ब्लू, स्लिम व्हाइट और कूल ब्लैक कलर में उपलब्ध होगा। इस फोन की सेल 8 सितंबर से शुरू होगी और इसे चुनिंदा रिटेल चैनल पार्टनर्स, फ्लिपकार्ट और अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीदा जा सकेगा।

TECNO POVA Slim 5G के फीचर्स डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी: TECNO POVA Slim 5G का सबसे बड़ा हाइलाइट इसका अल्ट्रा-स्लिम डिजाइन है। यह फोन सिर्फ 5.95mm पतला और 156 ग्राम हल्का है, यानी इसे पकड़ना और इस्तेमाल करना बेहद आसान है। इसके बावजूद कंपनी ने मजबूती से कोई समझौता नहीं किया। इसमें Corning Gorilla Glass 7i की प्रोटेक्शन है, जिससे स्क्रीन स्क्रैच-रेज़िस्टेंट रहती है। साथ ही, इसमें Military Grade MIL-STD 810H सर्टिफिकेशन और IP64 रेटिंग दी गई है, जिससे यह पानी और धूल से भी सुरक्षित है।

डिस्प्ले: फोन में दिया गया है 6.78-इंच का 1.5K 3D Curved AMOLED डिस्प्ले। इसमें 144Hz रिफ्रेश रेट है, जिससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग बेहद स्मूद होगी। 240Hz टच सैंपलिंग रेट इसे और ज्यादा responsive बनाता है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस 4500 nits तक जाती है, जिससे धूप में भी स्क्रीन क्लियर नजर आती है। इसके अलावा HDR10+ सपोर्ट होने की वजह से स्ट्रीमिंग का मज़ा और भी शानदार हो जाता है।

कैमरा और AI फीचर्स: हालांकि कैमरा डिटेल्स का फोकस ज़्यादा नहीं किया गया, लेकिन TECNO ने इस फोन को AI capabilities से लैस किया है। इसमें Ella AI इंटीग्रेटेड है, जो न सिर्फ स्मार्ट असिस्टेंट की तरह काम करता है, बल्कि AI Image Editing, Privacy Blurring और AI Call Assistant जैसी सुविधाएं भी देता है। यानी कैमरे से ली गई तस्वीरों को एडिट करना, कॉल्स मैनेज करना और टेक्स्ट लिखना सब कुछ आसान होगा।

स्मार्ट AI असिस्टेंट Ella AI: TECNO का खुद का Ella AI इस फोन को स्मार्टफोन से आगे बढ़ाकर एक पर्सनल स्मार्ट असिस्टेंट बनाता है। इसमें AI Writing, Circle to Search, AI Image Editing और AI Call Assistant जैसे फीचर्स दिए गए हैं। खास बात यह है कि Ella AI भारतीय भाषाओं में सपोर्ट करता है, यानी हिंदी समेत कई भाषाओं में इसका फायदा लिया जा सकता है।

परफॉर्मेंस और स्टोरेज: POVA Slim 5G में 16GB तक RAM (8GB LPDDR5 + 8GB Virtual RAM) और 128GB स्टोरेज मिलता है। इस वजह से फोन पर एक साथ कई ऐप्स चलाना, हैवी गेम खेलना और बड़े फाइल्स स्टोर करना आसान होगा। पावरफुल प्रोसेसर के साथ यह फोन lag-free experience देने का दावा करता है।