दुनिया के सबसे पतले 5G Curved फोन की डिटेल्स लीक, कीमत सुनकर रह जाएंगे दंग!

Tecno जल्द ही भारत में लॉन्च करेगा दुनिया का सबसे पतला 5G कर्व्ड फोन Spark Slim। इस फोन की कीमत 80,000 रुपये के लगभग हो सकती है। जानें फोन के फीचर्स की डिटेल्स भी:

Tecno जो ज्यादातर बजट और मिड-रेंज फोन के लिए जाना जाता है, अब प्रीमियम सेगमेंट में सबसे पतला फोन लाने की तैयारी कर रहा है। Tecno Spark Slim दुनिया का सबसे पतला 5G कर्व्ड स्मार्टफोन होने वाला है। Tecno ने इसकी मोटाई कम से कम रखकर एक स्टाइलिश और फ्यूचरिस्टिक फोन तैयार किया है। यह स्मार्टफोन भारतीय बाजार में लगभग 80,000 रुपये की कीमत में पेश हो सकता है। आइए अब जानते हैं इस स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में:

सुपर-स्लिम डिज़ाइन Spark Slim की बॉडी बेहद पतली होगी लगभग iPhone 16 (7.8mm) और Galaxy S25 (7.2mm) से भी पतली। माना जा रहा है कि Tecno ने इसे ऐसे तैयार किया है कि पतला होने के बावजूद बैटरी लाइफ को भी प्रभावित न हो।