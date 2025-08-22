दुनिया के सबसे पतले 5G Curved फोन की डिटेल्स लीक, कीमत सुनकर रह जाएंगे दंग!
Tecno जल्द ही भारत में लॉन्च करेगा दुनिया का सबसे पतला 5G कर्व्ड फोन Spark Slim। इस फोन की कीमत 80,000 रुपये के लगभग हो सकती है। जानें फोन के फीचर्स की डिटेल्स भी:
Tecno जो ज्यादातर बजट और मिड-रेंज फोन के लिए जाना जाता है, अब प्रीमियम सेगमेंट में सबसे पतला फोन लाने की तैयारी कर रहा है। Tecno Spark Slim दुनिया का सबसे पतला 5G कर्व्ड स्मार्टफोन होने वाला है। Tecno ने इसकी मोटाई कम से कम रखकर एक स्टाइलिश और फ्यूचरिस्टिक फोन तैयार किया है। यह स्मार्टफोन भारतीय बाजार में लगभग 80,000 रुपये की कीमत में पेश हो सकता है। आइए अब जानते हैं इस स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में:
सुपर-स्लिम डिज़ाइन
Spark Slim की बॉडी बेहद पतली होगी लगभग iPhone 16 (7.8mm) और Galaxy S25 (7.2mm) से भी पतली। माना जा रहा है कि Tecno ने इसे ऐसे तैयार किया है कि पतला होने के बावजूद बैटरी लाइफ को भी प्रभावित न हो।
Tecno Spark Slim के स्पेसिफिकेशन्स
Tecno ने MWC 2025 में Spark Slim का प्रो्टोटाइप दिखाया था, जिसमें 5,200mAh बैटरी, 144Hz कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और संभवतः काफी अच्छे कैमरा सेटअप जैसे फीचर्स थे। Tecno ने अब तक बजट सेगमेंट में पकड़ बनाई थी, लेकिन Spark Slim के साथ वह प्रीमियम सेगमेंट में भी अपनी पहचान बनाने को तैयार है। Tecno ने Spark Slim लॉन्च की सटीक तारीख नहीं बताई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि यह सितंबर 2025 तक भारतीय बाजार में आएगा। स्पार्क स्लिम की मुख्य विशेषताओं में 144Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.78-इंच का AMOLED डिस्प्ले शामिल है, जो स्मूथ स्क्रॉलिंग प्रदान करता है। फ़ोटोग्राफ़ी के शौकीनों को रियर पर 50-मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा।