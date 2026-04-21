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न फ्लिप, न फोल्ड, बिलकुल नए स्टाइल में आया डायरी जैसा फोल्डेबल फोन; यूजर्स बोले- अब तक नहीं देखा ऐसा फोन

Apr 21, 2026 08:57 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Huawei Pura X Max एक नया वाइड फोल्डेबल स्मार्टफोन है, जिसमें 7.7 इंच डिस्प्ले, 5300mAh बैटरी और 50MP कैमरा मिलता है। जानें फोन की खासियतें:

न फ्लिप, न फोल्ड, बिलकुल नए स्टाइल में आया डायरी जैसा फोल्डेबल फोन; यूजर्स बोले- अब तक नहीं देखा ऐसा फोन

फोल्डेबल फोन का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है, और अब Huawei ने इस सेगमेंट में एक नए तरह का फोल्डेबल फोन लॉन्च कर दिया है। Huawei ने वाइड-फोल्डिंग हैंडसेट, Huawei Pura X Max को पेश किया है। “वाइड” डिजाइन के साथ यह फोन खुलने पर एक छोटी डायरी जैसा फील देता है। कंपनी ने इसमें बड़ा डिस्प्ले, दमदार बैटरी और हाई-एंड कैमरा सेटअप दिया है, जिससे यह प्रीमियम यूजर्स को टारगेट करता है। यह फोन पांच रंगों में उपलब्ध है और चार रैम और स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन में खरीदा जा सकता है। हुआवेई का यह फोन किरिन 9030 प्रो चिपसेट और 5300mAh बैटरी के साथ आता है।

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Huawei Pura X Max की कीमत और कलर वैरिएंट

हुआवेई पुरा एक्स मैक्स को चीन में पेश किया गया है। इसके बेस वेरिएंट की कीमत चीन में 10,999 चीनी डॉलर (लगभग 1,50,000 रुपये) है। इसमें 12 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज है। वहीं, 12 जीबी + 512 जीबी रैम और 16 जीबी + 512 जीबी स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत क्रमशः 11,999 चीनी डॉलर (लगभग 1,64,000 रुपये) और 12,999 चीनी डॉलर (लगभग 1,77,000 रुपये) है। सबसे टॉप मॉडल, जिसमें 16 जीबी रैम और 1 TB स्टोरेज है, की कीमत 13,999 चीनी डॉलर (लगभग 1,91,000 रुपये) है।

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यह वाइड-फोल्डिंग हैंडसेट 25 अप्रैल से हुआवेई चाइना ऑनलाइन स्टोर के माध्यम से चीन में सेल के लिए उपलब्ध होगा। हुआवेई पुरा एक्स मैक्स इंटरस्टेलर ब्लू, ऑलिव गोल्ड, फैंटम ब्लैक, वाइब्रेंट ऑरेंज और जीरो डिग्री व्हाइट कलर में उपलब्ध है।

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Huawei Pura X Max के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

Huawei के इस फोल्डेबल फोन में 7.7-इंच का बड़ा LTPO OLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और हाई ब्राइटनेस के साथ बेहद स्मूद और क्लियर व्यू देता है, वहीं बाहर की तरफ कवर स्क्रीन भी दी गई है जिससे फोन बंद होने पर भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है।

परफॉर्मेंस के लिए इसमें पावरफुल Kirin 9030 Pro प्रोसेसर दिया गया है, जो 16GB RAM और 1TB तक स्टोरेज के साथ आता है, जिससे मल्टीटास्किंग और गेमिंग दोनों काफी स्मूद रहती है। कैमरा की बात करें तो इसमें 50MP का मेन कैमरा, टेलीफोटो और अल्ट्रावाइड लेंस के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जो शानदार फोटो और वीडियो कैप्चर करता है।

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इसके अलावा 5300mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 66W फास्ट चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है, जिससे फोन जल्दी चार्ज होकर लंबे समय तक चलता है। डिजाइन के मामले में यह फोन सबसे अलग है, क्योंकि यह ‘डायरी’ की तरह फोल्ड होता है और खुलते ही एक मिनी टैबलेट जैसा एक्सपीरियंस देता है, जो इसे बाकी स्मार्टफोन्स से बिल्कुल अलग बनाता है।

खास बात यह है कि यह फोन Huawei M-Pen 3 Mini स्टाइलस को भी सपोर्ट करता है, जिसे इस फोल्डेबल डिजाइन के हिसाब से छोटा रखा गया है, और इसके लिए खास केस भी दिया गया है। साथ ही एक मैग्नेटिक फ्लिप-आउट स्टैंड वाला केस भी मिलता है, जिससे फोन को आसानी से टेबल पर रखकर वीडियो देखना या काम करना और आसान हो जाता है। डिजाइन के मामले में यह फोन सबसे अलग है, क्योंकि यह ‘डायरी’ की तरह फोल्ड होता है और खुलते ही एक मिनी टैबलेट जैसा एक्सपीरियंस देता है, जो इसे बाकी स्मार्टफोन्स से बिल्कुल अलग बनाता है।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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