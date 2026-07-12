Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अजब-गजब: Robots ने की शादी, एक-दूसरे को दिए वचन, नाच कर मनाया जश्न; देखें Video

By Arpit Soni
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मॉस्को से एक अजीबोगरीब वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में रॉबर्ट और मटिल्डा नाम के दो ह्यूमनॉइड रोबोट्स को शादी करते देखा जा सकता है। रोबोट्स मेहमानों के सामने आए और एक-दूसरे से जीवरभर साथ निभाने के वादे भी किए।

अजब-गजब: Robots ने की शादी, एक-दूसरे को दिए वचन, नाच कर मनाया जश्न; देखें Video

ह्यूमनॉइड रोबोट अब आए दिन सुर्खियां बटोर रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो सामने आया था, जिसमें रोबोट ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी करते दिखाई दिए थे और अब सोशल मीडिया पर एक और कमाल का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें दो ह्यूमनॉइड रोबोट शादी करते और जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह पहली बार है जब रोबोट्स आपस में शादी कर रहे हैं। फर्स्ट न्यूज मीडिया के अनुसार, मॉस्को में एक आयोजन में, दो ह्यूमनॉइड रोबोट मेहमानों के सामने आए और एक-दूसरे से वादे किए। इसे रूस की पहली प्रतीकात्मक शादी बताया गया है।

तेजी से वायरल हो रही यह अनोखी शादी

यह प्रतीकात्मक समारोह मॉस्को की ऐतिहासिक पुश्किन लाइब्रेरी में हुआ। रॉबर्ट और मटिल्डा नाम के दो ह्यूमनॉइड रोबोट्स को दूल्हा और दुल्हन के तौर पर पेश किया गया। रॉबर्ट को एक ऑफिस वर्कर और ब्लॉगर के रूप में डिजाइन किया गया है, जबकि मटिल्डा को एक बैलेरीना के रूप में दिखाया गया है। शादी के समारोह में एक साथ आने से पहले, इस जोड़ी को सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम (SPIEF) 2026 में दिखाया गया था।

ये भी पढ़ें:अजब-गजब: पहली बार ऑपरेशन थिएटर में 'ह्यूमनॉइड रोबोट', कर दी गॉल ब्लैडर की सर्जरी

खबरों के मुताबिक, इस समारोह को मारिया पैंट्युखिना ने होस्ट किया और मेहमानों का स्वागत करते हुए इसे ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स के लिए एक अनोखा पल बताया।

किसी भी दूसरी शादी की तरह, रोबोट्स ने भी एक-दूसरे से प्रतीकात्मक वादे किए। रॉबर्ट ने उनके सफर के हर पड़ाव पर एक भरोसेमंद साथी बने रहने का वादा किया, जबकि मटिल्डा ने उन्हें प्रेरित करने और उनके जीवन के हर पड़ाव में उनके बीच के जुड़ाव को बनाए रखने का वचन दिया।

दिलचस्प बात यह है कि इस इवेंट में एक मजेदार मोड़ भी आया; 'डोगमैटिक' नाम के एक रोबोट डॉग ने शादी के ब्रेसलेट दूल्हा-दुल्हन तक पहुंचाए। इसके बाद रोबोट्स ने ब्रेसलेट का आदान-प्रदान किया और उन्हें 'रोबोट जीवनसाथी' घोषित कर दिया गया। होस्ट ने इस प्रक्रिया को सफल सिस्टम सिंक्रोनाइजेशन और आपसी सहमति का नाम दिया।

ये भी पढ़ें:मोह-माया छोड़ संत बना Robot, भक्ति मार्ग पर चलने की खाई कसम, माला का कर रहा जाप

उस दिन न तो कोई कानून बदला गया और न ही कोई आधिकारिक शादी रजिस्टर की गई। फिर भी, इस समारोह ने एक झलक दिखाई कि कैसे टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स को ज्यादा जाना-पहचाना बनाने के लिए इंसानी जिंदगी की भाषा और परंपराओं को अपना रही है। लोग इसे चाहे एक चालाकी भरा पब्लिसिटी इवेंट मानें, एक आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस या आने वाले कल की झलक, एक बात तो साफ थी: रॉबर्ट और मटिल्डा की यह सांकेतिक शादी साल की सबसे अनोखी AI कहानियों में से एक और इंटरनेट का नया क्रेज बन गई है।

आप भी देखें इस अनोखी शादी का पूरा Video

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।