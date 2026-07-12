अजब-गजब: Robots ने की शादी, एक-दूसरे को दिए वचन, नाच कर मनाया जश्न; देखें Video

मॉस्को से एक अजीबोगरीब वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में रॉबर्ट और मटिल्डा नाम के दो ह्यूमनॉइड रोबोट्स को शादी करते देखा जा सकता है। रोबोट्स मेहमानों के सामने आए और एक-दूसरे से जीवरभर साथ निभाने के वादे भी किए।

ह्यूमनॉइड रोबोट अब आए दिन सुर्खियां बटोर रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो सामने आया था, जिसमें रोबोट ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी करते दिखाई दिए थे और अब सोशल मीडिया पर एक और कमाल का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें दो ह्यूमनॉइड रोबोट शादी करते और जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह पहली बार है जब रोबोट्स आपस में शादी कर रहे हैं। फर्स्ट न्यूज मीडिया के अनुसार, मॉस्को में एक आयोजन में, दो ह्यूमनॉइड रोबोट मेहमानों के सामने आए और एक-दूसरे से वादे किए। इसे रूस की पहली प्रतीकात्मक शादी बताया गया है।

तेजी से वायरल हो रही यह अनोखी शादी यह प्रतीकात्मक समारोह मॉस्को की ऐतिहासिक पुश्किन लाइब्रेरी में हुआ। रॉबर्ट और मटिल्डा नाम के दो ह्यूमनॉइड रोबोट्स को दूल्हा और दुल्हन के तौर पर पेश किया गया। रॉबर्ट को एक ऑफिस वर्कर और ब्लॉगर के रूप में डिजाइन किया गया है, जबकि मटिल्डा को एक बैलेरीना के रूप में दिखाया गया है। शादी के समारोह में एक साथ आने से पहले, इस जोड़ी को सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम (SPIEF) 2026 में दिखाया गया था।

खबरों के मुताबिक, इस समारोह को मारिया पैंट्युखिना ने होस्ट किया और मेहमानों का स्वागत करते हुए इसे ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स के लिए एक अनोखा पल बताया।

किसी भी दूसरी शादी की तरह, रोबोट्स ने भी एक-दूसरे से प्रतीकात्मक वादे किए। रॉबर्ट ने उनके सफर के हर पड़ाव पर एक भरोसेमंद साथी बने रहने का वादा किया, जबकि मटिल्डा ने उन्हें प्रेरित करने और उनके जीवन के हर पड़ाव में उनके बीच के जुड़ाव को बनाए रखने का वचन दिया।

दिलचस्प बात यह है कि इस इवेंट में एक मजेदार मोड़ भी आया; 'डोगमैटिक' नाम के एक रोबोट डॉग ने शादी के ब्रेसलेट दूल्हा-दुल्हन तक पहुंचाए। इसके बाद रोबोट्स ने ब्रेसलेट का आदान-प्रदान किया और उन्हें 'रोबोट जीवनसाथी' घोषित कर दिया गया। होस्ट ने इस प्रक्रिया को सफल सिस्टम सिंक्रोनाइजेशन और आपसी सहमति का नाम दिया।

उस दिन न तो कोई कानून बदला गया और न ही कोई आधिकारिक शादी रजिस्टर की गई। फिर भी, इस समारोह ने एक झलक दिखाई कि कैसे टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स को ज्यादा जाना-पहचाना बनाने के लिए इंसानी जिंदगी की भाषा और परंपराओं को अपना रही है। लोग इसे चाहे एक चालाकी भरा पब्लिसिटी इवेंट मानें, एक आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस या आने वाले कल की झलक, एक बात तो साफ थी: रॉबर्ट और मटिल्डा की यह सांकेतिक शादी साल की सबसे अनोखी AI कहानियों में से एक और इंटरनेट का नया क्रेज बन गई है।