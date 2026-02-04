कल पहली बार ₹23,999 में मिलेगा दुनिया का पहला 10001mAh बैटरी फोन; गिरा दो, भिगो दो फिर भी चलेगा
रियलमी के सबसे बड़ी 10001mAh बैटरी बैटरी वाले फोन Realme P4 Power 5G की पहली सेल कल दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। जानिए सेल डिटेल्स, फीचर्स और फर्स्ट सेल में मिलने वाले ऑफर्स।
Realme P4 Power 5G First Sale: रियलमी एक बार फिर भारतीय स्मार्टफोन बाजार में हलचल मचाने को तैयार है। कंपनी का नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G की पहली सेल कल दोपहर 12 बजे शुरू होगी। इस फोन को खास तौर पर उन यूजर्स के लिए लंबी बैटरी लाइफ और भरोसेमंद परफॉर्मेंस चाहते हैं। Realme P4 Power 5G की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10000mAh की बड़ी बैटरी है, जो इसे आम स्मार्टफोन्स से अलग बनाती है। Realme ने इस फोन को Flipkart पर एक्सक्लूसिव ऑफर के साथ बेचा जाएगा।
Realme P4 Power 5G की पहली सेल में तगड़े ऑफर्स
Realme P4 Power 5G की फर्स्ट सेल कल यानी 12PM से शुरू होगी। यह सेल सीमित समय के लिए होगी। फोन को Flipkart के जरिए खरीदा जा सकेगा। ग्राहक इसे सिर्फ 1,999 रुपए प्रति माह की EMI पर भी खरीद सकते हैं। Realme P4 Power 5G को तीन स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया गया है।
इसका 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट 25,999 रुपए की कीमत पर आता है, जबकि 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट 27,999 रुपए में उपलब्ध है। वहीं, जो यूजर्स ज्यादा परफॉर्मेंस चाहते हैं उनके लिए 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट 30,999 रुपए में उतारा गया है। पहली सेल में फोन को 2,000 रुपए के इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट के साथ बेचा जा रहा है। इस इंस्टेंट डिस्काउंट के बाद यूजर्स फोन को 23,999 रुपये में खरीद पाएंगे। यह फोन तीन कलर ट्रांससिल्वर, ट्रांसऑरेंज और ट्रांसब्लू में बेचा जा रहा है।
Realme P4 Power 5G के 5 खास फीचर्स
1. रियलमी के इस फोन में दमदार 6.8-inch 1.5K HyperGlow AMOLED डिस्प्ले मिलती है जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट और HDR10+ सपोर्ट है, जिससे स्क्रीन विज़ुअल्स बेहद स्मूद और ब्राइट दिखते हैं।
2. परफॉर्मेंस के लिए यह फोन MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G चिपसेट से लैस है और Android-based Realme UI 7.0 देता है, जो 3 साल OS अपडेट और 4 साल सिक्योरिटी सपोर्ट के साथ आता है।
3. मोबाइल की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001mAh टाइटन बैटरी है, जो 80W फास्ट चार्जिंग और 27W रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है, यानी इसे पावर बैंक की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
4. कैमरा सेटअप में 50MP Sony IMX882 प्राइमरी + 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 16MP सेल्फी कैमरा शामिल है, जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करते हैं।
5. फोन में IP66/68/69 डस्ट वॉटर रेसिस्टेंस और मजबूत बिल्ड भी है, जिससे यह रोजमर्रा के यूज के लिए बेस्ट है।
