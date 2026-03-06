Hindustan Hindi News
बड़ा खतरा बने मेटा के स्मार्ट ग्लासेज, आपके बेहद प्राइवेट पलों पर वर्कर्स की नजर, सबकुछ देख रहे

Mar 06, 2026 08:54 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
Meta AI Glasses यूजर्स के बेहद प्राइवेट मूमेंट्स - जैसे कपड़े बदलना, टॉयलेट जाना और यहां तक की अंतरंग पलों के फुटेज को थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर रहा है। ये क्लिप लीक हो गए तो इनसे 'बहुत बड़ा स्कैंडल' हो सकता है।

डेटा ब्रीच को लेकर मेटा आए दिन सुर्खियों में रहता है। अब कंपनी के स्मार्ट ग्लासेज ने मेटा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आरोप है कि Meta AI Glasses (मेटा एआई ग्लासेज) यूजर्स के बेहद प्राइवेट मूमेंट्स - जैसे कपड़े बदलना, टॉयलेट जाना और यहां तक की अंतरंग पलों के फुटेज को थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर रहा है। स्वेडेन के अखबारों - Goteborgs-Posten और Svenska Dagbladet की रिपोर्ट के अनुसार केन्या के वर्कर्स ने दावा किया है कि उन्होंने ऐसे वीडियो क्लिप देखे हैं, जिनमें लोग टॉयलेट जाते, कपड़े उतारते या यौन संबंध बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

टेक्नोलॉजी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के कर्मचारियों को भेजा जाता डेटा

रिकॉर्ड की गई फुटेज को सामा नाम के एक टेक्नोलॉजी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के वर्कर्स को भेजा जाता है। ये कर्मचारी 'डेटा एनोटेटर' के तौर पर काम करते हैं, जिन्हें वीडियो के रिव्यू करने और उन्हें लेबल करने के लिए पैसे मिलते हैं। रिपोर्ट की मानें, तो एक वर्कर ने कहा, 'हम सब कुछ देखते हैं, लिविंग रूम से लेकर नग्न शरीर तक। इनमें स्मार्ट ग्लासेस का इस्तेमाल करके फिल्माए गए सेक्स सीन भी होते हैं।' वर्कर ने आगे कहा, 'कुछ वीडियो में किसी को शौचालय जाते या कपड़े उतारते देखा जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें पता है क्योंकि अगर पता होता तो वे रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे होते।' कुछ फुटेज में लोगों के बैंक कार्ड भी दिख जाते हैं। वर्कर्स का कहना है कि अगर ये क्लिप लीक हो गए तो इनसे 'बहुत बड़ा स्कैंडल' हो सकता है।

नौकरी जाने का खतरा

एक कर्मचारी ने बताया कि उन्हें मजबूरी में वीडियो देखना और उसे लेबल करना पड़ता था। ऐसा न करने पर नौकरी जाने का खतरा रहता था। वर्कर ने कहा, 'आप समझते हैं कि आप किसी की निजी जिंदगी देख रहे हैं, लेकिन साथ ही आपसे सिर्फ काम करने की उम्मीद की जाती है। आपको इस पर सवाल उठाने की इजाजत नहीं है। अगर आप सवाल पूछना शुरू करते हैं, तो आपको निकाल दिया जाता है।'

मेटा के नियम और शर्तें

मेटा का दावा है कि स्मार्ट ग्लास प्राइवेसी को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं और यूजर्स के पास डेटा का पूरा कंट्रोल रहता है, लेकिन इस पॉप्युलर प्रोडक्ट की प्राइवेसी पॉलिसी में डेटा के यूज के बारे में अस्पष्ट शब्दों में बताया गया है। मेटा की गोपनीयता नीति में लिखा है, 'कुछ मामलों में, मेटा एआई के साथ आपकी बातचीत को रिव्यू करेगा, जिसमें एआई के साथ आपकी बातचीत या भेजे गए मेसेजेस के कॉन्टेंट भी शामिल है और यह रिव्यू ऑटोमैटिक या मैन्युअल (मानव) हो सकता है।' इसमें आगे कहा गया है, "ऐसी जानकारी साझा न करें जिसे आप एआई द्वारा उपयोग और संग्रहीत नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि संवेदनशील विषयों से संबंधित जानकारी।'

