₹20 हजार से कम में आएगा Wobble Speed 5G फोन, कंपनी ने शेयर किया टीजर
नए Wobble Speed 5G स्मार्टफोन का पहला टीजर जारी हो गया है। इसे 20,000 रुपये से कम कीमत वाले सेगमेंट में उतारे जाने की उम्मीद है, हालांकि इसके फीचर्स और लॉन्च डेट कन्फर्म नहीं हुए हैं।
स्मार्टफोन मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए Wobble एक नया 5G फोन लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने अपने नए स्मार्टफोन Wobble Speed 5G का पहला टीजर शेयर कर दिया है। इसे भारत में 20,000 रुपये से कम कीमत वाले सेगमेंट को ध्यान में रखकर लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी का दावा है कि इस फोन में प्रीमियम डिजाइन के साथ दमदार हार्डवेयर और बेहतर फीचर्स देने पर ध्यान दिया गया है। हालांकि, इसके बाकी फीचर्स से अभी पर्दा नहीं उठाया गया है।
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Wobble Speed 5G के शुरुआती टीजर में फोन के डिजाइन की झलक देखने को मिली है। कंपनी ने इसके रियर पैनल की फिनिश और कैमरा मॉड्यूल के डिजाइन में बदलाव किया है। ब्रांड का मकसद बजट सेगमेंट में ऐसा स्मार्टफोन पेश करना है, जो डिजाइन के मामले में भी दूसरे फोन से अलग नजर आए।
यह स्मार्टफोन Wobble One के बाद कंपनी की स्मार्टफोन सीरीज में अगला डिवाइस होगा। Wobble One को नवंबर, 2025 में भारत में लॉन्च किया गया था। नए फोन के साथ कंपनी अपनी स्मार्टफोन रेंज को आगे बढ़ाने और ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने की कोशिश करेगी।
परफॉर्मेंस, कैमरा और बैटरी पर रहेगा फोकस
कंपनी के मुताबिक, Wobble Speed 5G को तैयार करते समय प्रोसेसर की क्षमता, डिस्प्ले क्वॉलिटी, कैमरा और बैटरी बैकअप जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। कंपनी इस प्राइस रेंज में अलग-अलग फीचर्स के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है, जिससे ग्राहकों को कीमत के हिसाब से बेहतर एक्सपीरियंस मिल सके। हालांकि, अभी इन खूबियों से जुड़ी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।
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फोन में कौन-सा प्रोसेसर दिया जाएगा, कैमरे का रिजॉल्यूशन कितना होगा, डिस्प्ले कितने हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगी और बैटरी की क्षमता कितनी होगी, इन सभी सवालों के जवाब अभी बाकी हैं। कंपनी ने फोन की कीमत, रैम और स्टोरेज के विकल्पों की भी पुष्टि नहीं की है।
कब लॉन्च होगा Wobble Speed 5G?
Wobble Speed 5G की लॉन्च डेट और सेल की उपलब्धता को लेकर फिलहाल आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी आने वाले हफ्तों में एक लॉन्च इवेंट के दौरान फोन के फीचर्स, कीमत और उपलब्धता से जुड़ी जानकारी शेयर कर सकती है।
Indkal Technologies के सीईओ आनंद दुबे के मुताबिक, कंपनी का मकसद ग्राहकों को अफॉर्डेबल प्राइस में प्रीमियम डिजाइन और बेहतर स्पेसिफिकेशन वाला स्मार्टफोन उपलब्ध कराना है। अब देखना होगा कि Wobble Speed 5G रियल-वर्ल्ड परफॉर्मेंस, फीचर्स और कीमत के मामले में इस दावे पर कितना खरा उतरता है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
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प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।