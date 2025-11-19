TV बनाने वाला देसी ब्रांड पहला स्मार्टफोन लाया, कीमत ₹22000, पहले सेल इस दिन

संक्षेप: भारतीय ब्रांड इंडकल टेक्नोलॉजीज ने अपने Wobble ब्रांड के तहत Wobble One स्मार्टफोन लॉन्च किया है। यह नया स्मार्टफोन 12 दिसंबर से अमेजन पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। भारत में वॉबल वन की कीमत 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 22,000 रुपये रखी गई है।

Wed, 19 Nov 2025 04:05 PM

Wobble One Launched in India: TV बनाने वाले पॉपुलर ब्रांड ने भारतीय बाजार में अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। दरअसल, भारतीय ब्रांड इंडकल टेक्नोलॉजीज ने अपने Wobble ब्रांड के तहत Wobble One स्मार्टफोन लॉन्च किया है। यह नया स्मार्टफोन 12 दिसंबर से अमेजन पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। यह नया स्मार्टफोन AI-पावर्ड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप से लैस है। आगे की तरफ, इसमें एक होल-पंच डिस्प्ले कटआउट है, जिसमें सेल्फी कैमरा लगा है। Wobble One में चार्जिंग के लिए यूएसबी टाइप-सी पोर्ट और 3.5 एमएम हेडफोन जैक है। इसमें डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी विजन सपोर्ट भी है। नए स्मार्टफोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी चिपसेट का इस्तेमाल हुआ है। इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप भी है। कितनी है कीमत और इस फोन में क्या-क्या खास है, चलिए जानते हैं...

भारत में इतनी है Wobble One की कीमत भारत में वॉबल वन की कीमत 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 22,000 रुपये रखी गई है। यह हैंडसेट 8GB+256GB और 12GB+256GB कॉन्फिगरेशन में भी उपलब्ध होगा, लेकिन कंपनी ने अभी तक इन वेरिएंट की कीमतों का खुलासा नहीं किया है। यह फोन देश में 12 दिसंबर से अमेजन पर उपलब्ध होगा। वॉबल वन मिथिक व्हाइट, एक्लिप्स ब्लैक और ओडिसी ब्लू जैसे कलर्स में उपलब्ध होगा। यह नया स्मार्टफोन 12 दिसंबर से Amazon पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

Wobble One के स्पेसिफिकेशन्स वॉबल वन आउट-ऑफ-द-बॉक्स एंड्रॉयड 15 पर चलता है, साथ ही इसमें Google AI फीचर्स का सपोर्ट भी है। इसमें 6.67 इंच का फुल-एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले है जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और डॉल्बी विजन के साथ आता है। वॉबल वन में 4nm प्रोसेस पर बेस्ड मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 चिपसेट है। यह प्रोसेसर 2.6 गीगाहर्ट्ज की पीक क्लॉक स्पीड देता है। इसमें 12GB तक रैम और 256GB तक की इंटरनल स्टोरेज है। यह कंपनी की एपिक हाइपरइंजन गेमिंग तकनीक से भी लैस है।

फोटो और वीडियो के लिए, वॉबल वन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ 50-मेगापिक्सेल का सोनी LYT-600 सेंसर है। इसके अलावा, पीछे की तरफ 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड + बोकेह कैमरा और 2-मेगापिक्सेल का मैक्रो कैमरा भी है। यह वॉबल मोड सपोर्ट के साथ आता है। आगे की तरफ, फोन में 32-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है, जो होल-पंच कटआउट में स्थित है।