iPhone का जलवा! 14 साल बाद Apple बना दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला ब्रांड, iPhone 17 बना गेम-चेंजर फोन

संक्षेप: 2025 में Apple अपने iPhone 17 की सफलता के दम पर Samsung को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड बनने जा रहा है। जानें कैसे, किन वजहों से।

Fri, 28 Nov 2025 09:02 AM

2025 में स्मार्टफोन मार्केट में बड़ा भूचाल आने वाला है। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि Apple, अपनी iPhone 17 सीरीज और बढ़ती मांग के चलते, लंबे समय से टॉप पर काबिज Samsung को पीछे छोड़ सकता है। अगर रिपोर्ट्स सही साबित हुईं, तो 2011 के बाद पहली बार Apple फिर से दुनिया का सबसे बड़ा फोन मेकर बन जाएगा। Apple की इतनी बड़ी छलांग के पीछे iPhone 17 की ग्लोबल सेल, पुराने फोन्स अपडेट की मांग, डॉलर का कमजोर होना और चीन-अमेरिका ट्रेड तनाव में कमी जैसी कई वजहें बताई जा रही हैं। मतलब, सिर्फ एक फोन लॉन्च नहीं बल्कि समय और परिस्थितियों ने Apple को आगे धकेला है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि Samsung छोड़ दिया जाएगा वह भी अपने बजट और मिड-रेंज फोन के साथ लड़ाई जारी रखेगा।

क्या कहा रिपोर्ट्स ने Apple कैसे बना नंबर 1? iPhone 17 की बड़ी मांग बताया जा रहा है कि 2025 में iPhone शिपमेंट्स में लगभग 10% की बढ़ोतरी होगी, जबकि Samsung की ग्रोथ 4.6% रहने की उम्मीद है। इससे Apple का ग्लोबल मार्केट शेयर 19.4% तक पहुंचने की संभावना है। विशेष रूप से iPhone 17 सीरीज की लोकप्रियता अमेरिका और चीन दोनों में इस उछाल की सबसे बड़ी वजह है।

पुराने फोन्स का अपग्रेड साइकल COVID-19 के दौरान जो लोग billig या मिड-रेंज फोन लेकर खुश थे अब उनके पुराने फोन्स बदलने की बारी आ चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार, 2023 से Q2 2025 के बीच लगभग 358 million सेकण्ड-हैंड iPhone बेचे गए यानी लाखों लोग नया iPhone लेने को तैयार हैं। इस अपग्रेड साइकल ने Apple को फायदा दिया और बाजार में मांग बढ़ा दी।