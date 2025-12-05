Hindustan Hindi News
सिर्फ मोबाइल नंबर से कोई भी ढूंढ लेगा आपका घर, Aadhaar डिटेल्स, Email; इस साइट ने उड़ा दीं प्राइवेसी की धज्जियां

सिर्फ एक फोन नंबर डालने पर ही भारत में किसी भी व्यक्ति का नाम, पता, पिता का नाम, ईमेल और यहां तक कि आधार-कार्ड जैसी संवेदनशील जानकारियां सार्वजनिक हो जाती हैं ये घटना निज़ी जीवन और साइबर सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है।

Dec 05, 2025 11:26 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
सोचिए कि सिर्फ एक फोन नंबर डालने भर से आपकी पूरी निज़ी जानकारी नाम, पता, पिता का नाम, ईमेल, दूसरा नंबर, और संभवतः आपका आधार या अन्य पहचान प्रमाण किसी भी अंजान व्यक्ति की पहुंच में आ जाए, और कभी-कभी उसमें आपकी लाइव लोकेशन दिखने का दावा भी हो। यह कोई पकड़ बनाकर डराने वाली फिल्म नहीं, बल्कि हकीकत है। एक नई वेबसाइट ProxyEarth (या Proxyearth.org) ने इसी तरह की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराकर भारत में डेटा प्राइवेसी को गहरा झटका दिया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ProxyEarth, फोन नंबर दर्ज करने मात्र से किसी भी भारतीय की निजी जानकारियां और लोकेशन (कभी-कभी लाइव भी) दिखा सकती है।

इस खुलासे ने भारत में लोगों की निजता, गोपनीयता और साइबर सुरक्षा के सवालों को फिर जोरदार तरीके से सामने ला दिया है। जब हमारी सबसे निजी जानकारियां इस तरह सार्वजनिक हो जाती हैं, तो धोखाधड़ी, पहचान चोरी, वित्तीय स्कैम और अन्य साइबर अपराधों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा, यह घटना इस बात का सबूत है कि हमारे टेलिकॉम-केवाईसी (SIM registration) डेटा कितनी असुरक्षित हो सकती है अगर उसे ठीक से सुरक्षित नहीं रखा गया हो।

ProxyEarth क्या है?

ProxyEarth.org एक संदिग्ध वेबसाइट अक्टूबर 2025 में लॉन्च की गई थी। इस साइट पर आप सिर्फ एक भारतीय मोबाइल नंबर दर्ज करें, और वह आपको उस नंबर से जुड़े व्यक्ति की विस्तृत जानकारी दिखा देती है जिनमें नाम, पिता का नाम, पता, वैकल्पिक नंबर, ईमेल, सिम सर्विस प्रोवाइडर और कभी-कभी आधार, वोटर-आईडी, पैन या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर तक शामिल होते हैं। साइट दावा करती है कि वह कभी-कभी “लाइव लोकेशन” भी दिखा सकती है शायद टावर ट्राय‌एंग्युलेशन डेटा के आधार पर।

कैसे काम करता है और कहां से आता है डेटा?

जब आप वेबसाइट पर नंबर डालते हैं, तो यह बैकएंड में API कॉल्स के जरिए पूर्व लीक या उपलब्ध डेटाबेस से जानकारी खंगालती है। शोधकर्ताओं ने यह पाया कि डेटा हमेशा ताज़ा नहीं होता कई बार पुराना होता है। “लाइव लोकेशन” दिखाने का दावा अक्सर भ्रामक लगाता है कई जगह लिंक नहीं मिलते या गलत लोकेशन दिखते हैं।

सिर्फ प्राइवेसी नहीं, बड़ा साइबर रिस्क

यह सिर्फ निजी जानकारी का रिसाव नहीं है इसके दुष्परिणाम कई गंभीर हो सकते हैं:

पहचान-चोरी: नाम, पिता का नाम, पता, आधार या वोटर-आईडी जैसे कोड्स, किसी भी फ्रॉड या कर्ज की फाइलिंग में दुरुपयोग हो सकते हैं।

वित्तीय स्कैम: जैसे बैंकिंग, लोन या ऑनलाइन लेन-देन के लिए यह जानकारी इस्तेमाल हो सकती है।

स्टॉक किया डेटा सार्वजनिक: जो लोग कभी सिम खरीद चुका हों, उनकी जानकारी लाखों लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती है।

संसाधनों का दुरुपयोग: फ़िशिंग, सोशल इंजीनियरिंग, धोखाधड़ी संभावित अपराधों का दायरा बहुत बड़ा है।

दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
