Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

महिलाओं के लिए नई सुविधा, Kavach Number से होगा रिचार्ज, छिपा रहेगा असली फोन नंबर

Mar 08, 2026 06:12 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

BSNL Kavach Number: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बीएसएनएल ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक खास सुविधा शुरू की है। कंपनी ने इसे BSNL Kavach Number नाम दिया है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह महिलाओं के फोन नंबर के कवच का काम करेगी।

महिलाओं के लिए नई सुविधा, Kavach Number से होगा रिचार्ज, छिपा रहेगा असली फोन नंबर

BSNL Kavach Number: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बीएसएनएल ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक खास सुविधा शुरू की है। कंपनी ने इसे BSNL Kavach Number नाम दिया है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह महिलाओं के फोन नंबर के कवच का काम करेगी। यह कवच नंबर उनके असली नंबर को लीक होने से और गलत हाथों में लगने से बचाएगा।

दरअसल, कई बार महिलाओं को शॉपिंग, रिचार्ज या अन्य कामों को करने के लिए अपना पर्सनल नंबर शेयर करना पड़ता है, और अगर ऐसे में उनका पर्सनल नंबर किसी गलत हाथ में लग जाए, तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। महिलाओं की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए बीएसएनएल ने महिला दिवस के अवसर पर कवच नंबर सुविधा शुरू की है। कैसे काम करेगी यह सुविधा और इससे क्या फायदा होगा, चलिए जानते हैं...

असली नंबर छिपा देगा, कवच नंबर से काम होगा

BSNL Kavach Number, बीएसएनएल की एक नई सुविधा है, जो मुख्य रूप से महिलाओं की सुरक्षा और प्राइवेसी के लिए लॉन्च की गई है। यह एक विशेष 10-अंकों का अस्थायी या वैकल्पिक नंबर (जैसे 11XXXXXXXX) होता है, जो आपके असली मोबाइल नंबर से जुड़ा होता है। यह कवच नंबर SMS के माध्यम से यूजर को मिलेगा। इसका फायदा यह है कि आपको रिचार्ज या अन्य ट्रांजेक्शन करते समय अपना असली नंबर शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बजाय आप कवच नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पर्सनल नंबर पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और फ्रॉड/स्टॉकिंग जैसी समस्याओं से भी बचाव होगा। यानी अब पर्सनल नंबर शेयर किए बिना रिचार्ज किया जा सकेगा। इस सुविधा को महिला सशक्तिकरण और डिजिटल सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है।

ये भी पढ़ें:फ्री में बनें Claude AI एक्सपर्ट, एंथ्रोपिक स्टूडेंट्स के लिए लाया कोर्स, डिटेल
ये भी पढ़ें:फ्री में ले T20 World Cup का मजा, 1 दिन के रिचार्ज पर 1 महीने JioHotstar मुफ्त
BSNL Kavach Number

यह सुविधा ऐसी महिलाओं के लिए कारगर साबित होगी, जो रिटेल स्टोर पर जाकर फोन नंबर रिचार्ज करवाती है। ऐसे में उन्हें अब रियल नंबर नहीं देना पड़ेगा। कवच नंबर देने से उनका काम हो जाएगा और उनका नंबर लीक नहीं होगा और हमेशा सुरक्षित रहेगा।

कंपनी का ट्वीट

BSNL Kavach Number

अगर आप अपना BSNL Kavach Number एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो बीएसएनएल की ऑफिशियल वेबसाइट, नजदीकी ऑफिस या फिरे बीएसएनएल सेल्फ केयर ऐप के माध्यम से इसकी जानकारी ले सकते हैं।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News BSNL

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।