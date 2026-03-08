महिलाओं के लिए नई सुविधा, Kavach Number से होगा रिचार्ज, छिपा रहेगा असली फोन नंबर

BSNL Kavach Number: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बीएसएनएल ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक खास सुविधा शुरू की है। कंपनी ने इसे BSNL Kavach Number नाम दिया है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह महिलाओं के फोन नंबर के कवच का काम करेगी।

BSNL Kavach Number: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बीएसएनएल ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक खास सुविधा शुरू की है। कंपनी ने इसे BSNL Kavach Number नाम दिया है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह महिलाओं के फोन नंबर के कवच का काम करेगी। यह कवच नंबर उनके असली नंबर को लीक होने से और गलत हाथों में लगने से बचाएगा।

दरअसल, कई बार महिलाओं को शॉपिंग, रिचार्ज या अन्य कामों को करने के लिए अपना पर्सनल नंबर शेयर करना पड़ता है, और अगर ऐसे में उनका पर्सनल नंबर किसी गलत हाथ में लग जाए, तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। महिलाओं की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए बीएसएनएल ने महिला दिवस के अवसर पर कवच नंबर सुविधा शुरू की है। कैसे काम करेगी यह सुविधा और इससे क्या फायदा होगा, चलिए जानते हैं...

असली नंबर छिपा देगा, कवच नंबर से काम होगा BSNL Kavach Number, बीएसएनएल की एक नई सुविधा है, जो मुख्य रूप से महिलाओं की सुरक्षा और प्राइवेसी के लिए लॉन्च की गई है। यह एक विशेष 10-अंकों का अस्थायी या वैकल्पिक नंबर (जैसे 11XXXXXXXX) होता है, जो आपके असली मोबाइल नंबर से जुड़ा होता है। यह कवच नंबर SMS के माध्यम से यूजर को मिलेगा। इसका फायदा यह है कि आपको रिचार्ज या अन्य ट्रांजेक्शन करते समय अपना असली नंबर शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बजाय आप कवच नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पर्सनल नंबर पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और फ्रॉड/स्टॉकिंग जैसी समस्याओं से भी बचाव होगा। यानी अब पर्सनल नंबर शेयर किए बिना रिचार्ज किया जा सकेगा। इस सुविधा को महिला सशक्तिकरण और डिजिटल सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है।

यह सुविधा ऐसी महिलाओं के लिए कारगर साबित होगी, जो रिटेल स्टोर पर जाकर फोन नंबर रिचार्ज करवाती है। ऐसे में उन्हें अब रियल नंबर नहीं देना पड़ेगा। कवच नंबर देने से उनका काम हो जाएगा और उनका नंबर लीक नहीं होगा और हमेशा सुरक्षित रहेगा।

