जबरदस्त साउंड के साथ आते हैं Wireless Soundbars, साउंड ऑन होते ही बन जाता है थिएटर जैसा माहौल

Wireless Soundbar: घर को थिएटर बनाना है तो साउंडबार से बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं होता है। यहां हम आपको ऐसे ही कुछ अच्छे साउंडबार्स के बारे में बता रहे हैं, जो कमाल की साउंड क्वालिटी देता है।

Follow Us on

Thu, 4 Sep 2025 09:10 PM

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Wireless Soundbar: घर को होम थिएटर बनाने का एक सबसे आसान तरीका वायरलेस साउंडबार है, जिसे आप अपने टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। इसे केवल टीवी के साथ ही नहीं बल्कि टीवी, लैपटॉप या मोबाइल से भी कनेक्ट किया जा सकता है। इसमें तारों की झंझट नहीं होती और इसे आसानी से किसी भी कमरे में लगाया जा सकता है। वायरलेस तकनीक के साथ आप इसे ब्लूटूथ या वाई-फाई से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें हाई-क्वालिटी म्यूजिक, मूवी या गेमिंग का लुत्फ लिया जा सकता है। पावरफुल बेस और क्लियर ऑडियो के साथ थिएटर जैसा फील आपको घर पर ही मिल जाएगा।

Loading Suggestions...

वैसे तो इसकी कीमत 21,990 रुपये है, जिसे 70% डिस्काउंट के साथ 6,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट और 160W सिग्नेचर साउंड के साथ पावरफुल बास और क्रिस्टल-क्लियर साउंड मिलता है। यह 2.1 चैनल वायर्ड सबवूफर के साथ आता है, जो मूवी, गेम और म्यूजिक का मजा कई गुना बढ़ा देता है। इसका स्टाइलिश प्रीमियम ब्लैक डिजाइन और मल्टीपल EQ मोड्स इसे और भी खास बनाते हैं।

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 77% डिस्काउंट के साथ 11,299 रुपये रह गई है। अगर आप अपने घर पर सिनेमा जैसा एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो यह आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। यह डॉल्बी 5.1 चैनल सिस्टम के साथ आता है, जिसमें वायरलेस सैटेलाइट स्पीकर्स और 16.5cm का पावरफुल सबवूफर शामिल है। 525W का आउटपुट इसे बेहद दमदार बनाता है, जिससे मूवी, गेमिंग और म्यूजिक का मजा दोगुना हो जाता है। इसमें एचडीएमआई आर्क, ऑप्टिकल, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 जैसे मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन दिए गए हैं।

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 9,990 रुपये है। हर महीने 484 रुपये की EMI पर भी इसे खरीदा जा सकेगा। यह 300W आउटपुट पावर के साथ आता है और इसमें डॉल्बी डिजिटल और डीटीएस वर्चुअल:एक्स जैसी एडवांस साउंड टेक्नोलॉजी दी गई है। इसका वायरलेस सबवूफर डीप बास के साथ म्यूजिक, मूवी और गेमिंग का एक्सपीरियंस और भी दमदार बनाता है। साथ ही, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है जिससे आप आसानी से अपने फोन या लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं।

Loading Suggestions...

यह थोड़ा महंगा है। इसकी कीमत 56,999 रुपये है। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी गई है। यह साउंडबार उन लोगों के लिए बनाया गया है, जो अपने टीवी और म्यूजिक के साथ सिनेमैटिक और क्रिस्टल-क्लियर साउंड चाहते हैं। इसमें आपको डीप बास और वाइड साउंडस्टेज का एक्सपीरियंस मिलता है। यह डॉल्बी एटमस 3डी सराउंड साउंड सपोर्ट करता है, जिससे म्यूवी और गेमिंग का मजा और भी इमर्सिव हो जाता है।

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 9,999 रुपये है। यह 3.1 चैनल साउंडबार बिल्ट-इन सबवूफर और डेडिकेटेड सेंटर चैनल के साथ आता है, जिससे आपको पावरफुल बास और साफ डायलॉग क्लैरिटी मिलती है। इसमें डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट मौजूद है जिससे आपको सिनेमैटिक सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें एचडीएमआई ईआर्क, ब्लूटूथ और ऑप्टिकल जैसे ऑप्शन्स के साथ आता है।

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 25,990 रुपये है। इसमें 5.1 चैनल सेटअप (साउंडबार + सबवूफ + वायरलेस रियर स्पीकर्स) दिया गया है, जिससे आपको रियल सराउंड साउंड का मजा मिलता है। इसमें डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट दिया गया है, जिसके साथ इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस मिलेगा। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ, यूएसबी, एचडीएमआई एआरसी और ऑप्टिकल ऑप्शन उपलब्ध हैं। इसके अलग-अलग साउंड मोड्स दिए गए हैं, जिसके साथ आपके मूवी, म्यूजिक और गेमिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बना देते हैं।

Loading Suggestions...

यह बेहद किफायती है। इसकी कीमत 1,599 रुपये है। यह एक कॉम्पैक्ट और पावरफुल 2.0 चैनल साउंडबार है, जिसे खासतौर पर छोटे कमरों और टीवी सेटअप के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 26W ऑडियो आउटपुट और ड्यूल फुल-रेंज स्पीकर्स दिए गए हैं, जो क्लियर साउंड और डीप बेस देता है। इसकी 2500mAh बैटरी एक बार चार्ज करने पर लगभग 6 घंटे का प्ले टाइम देती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें मल्टीपल इनपुट मोड्स मौजूद हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।