ऑफिस वर्क हो या गेमिंग, ये बजट Wireless Mouse बदल देंगे आपका अनुभव, Amazon पर मिल रही है भारी छूट।
अमेजन पर प्रीमियम वायरलेस माउस भारी डिस्काउंट के साथ मात्र 279 की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध हैं। लॉजिटेक और एचपी जैसे टॉप ब्रांड्स के इन एर्गोनोमिक माउस के साथ आप अपने ऑफिस और गेमिंग वर्क को अधिक आसान और तेज बना सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेज़न पर Electronics Update 2026 की शुरुआत हो चुकी है, जो 9 अप्रैल से 13 अप्रैल तक प्रभावी है। इस अवधि के दौरान डेस्कटॉप और लैपटॉप एक्सेसरीज पर जबरदस्त प्राइस ड्रॉप देखा जा रहा है। यदि आप अपने पुराने उलझे हुए तारों वाले माउस से परेशान हैं और एक स्मार्ट अपग्रेड की तलाश में हैं, तो अब आप मात्र 279 रूपये की शुरुआती कीमत पर एक बेहतरीन वायरलेस माउस घर ला सकते हैं। लॉजिटेक, एचपी और पोर्ट्रोनिक्स जैसे प्रमुख ब्रांड्स के प्रीमियम मॉडल्स अब मिड-रेंज बजट में उपलब्ध हैं।
ये वायरलेस माउस आधुनिक 2.4GHz वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ आते हैं, जो 10 मीटर की दूरी तक बिना किसी लैग के स्थिर कनेक्शन सुनिश्चित करते हैं। इनका 'प्लग एंड प्ले' फीचर इन्हें इस्तेमाल में बेहद आसान बनाता है, क्योंकि इन्हें कनेक्ट करने के लिए किसी अतिरिक्त सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती। एर्गोनोमिक डिजाइन के कारण लंबे समय तक काम करने पर भी हाथों में थकान नहीं होती, और इनकी लंबी बैटरी लाइफ बार-बार सेल बदलने की चिंता को खत्म कर देती है। चाहे आप ऑफिस का काम कर रहे हों या गेमिंग, ये माउस आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देते हैं। अपने वर्क-फ्रॉम-होम सेटअप को आधुनिक और क्लीन बनाने के लिए इन किफायती डील्स का लाभ उठाना एक बेहतरीन विकल्प है।
1. Logitech M240 Silent Bluetooth Mouse, Wireless, Compact, Portable, Smooth Tracking, 18-Month Battery, for Windows, macOS, ChromeOS, Compatible with PC, Mac, Laptop, Tablets - Graphite
लॉजिटेक का M240 एक प्रीमियम और कॉम्पैक्ट ब्लूटूथ माउस है, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें काम के दौरान शांति और एकाग्रता पसंद है। यह माउस बिना किसी डोंगल या एडाप्टर के सीधे आपके डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है। इसका ग्रेफाइट कलर और स्लिम डिज़ाइन इसे ऑफिस मीटिंग्स और सफर के दौरान इस्तेमाल करने के लिए एक स्टाइलिश विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
पेयर एंड प्ले
शोर मुक्त काम
पोर्टेबल और स्लिम
मल्टी-प्लेटफॉर्म सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
कोई USB रिसीवर नहीं
2. HP 150 Wireless USB Mouse with Ergonomic and ambidextrous Design, 1600 DPI Optical Tracking, 2.4 GHz Wireless connectivity, Dual-Function Scroll Wheel and 12 Month Long Battery Life
एचपी का यह वायरलेस माउस उन लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प है जो सादगी और सटीकता पसंद करते हैं। यह माउस अपने एर्गोनोमिक और एम्बीडेक्सट्रस डिज़ाइन के कारण लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर भी काफी आरामदायक रहता है। यदि आप एक किफायती और भरोसेमंद ब्रांड का वायरलेस माउस ढूंढ रहे हैं, तो यह आपकी पहली पसंद हो सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अद्भुत सटीकता
प्लग एंड प्ले
लंबी वारंटी
किफायती कीमत
पोर्टेबल
क्यों खोजें विकल्प
साइलेंट माउस' नहीं
केवल USB कनेक्टिविटी
3. Portronics Toad 23 Wireless Optical Mouse with 2.4GHz, USB Nano Dongle, Optical Orientation, Click Wheel, Adjustable DPI(Black)
पोर्ट्रोनिक्स का Toad 23 एक बेहद किफायती और भरोसेमंद वायरलेस माउस है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम बजट में तारों के झंझट से मुक्ति और शानदार पोर्टेबिलिटी चाहते हैं। मात्र 279 रूपये की कीमत में यह माउस हाई-स्पीड कनेक्टिविटी और एडजस्टेबल DPI जैसे फीचर्स के साथ आता है, जो इसे इस बजट का Amazon's Choice बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद किफायती
एडजस्टेबल DPI
पोर्टेबिलिटी
प्लग एंड प्ले
क्यों खोजें विकल्प
प्लास्टिक बॉडी थोड़ी साधारण
रिचार्जेबल बैटरी नहीं
4. ZEBRONICS Blanc Slim Wireless Mouse with Rechargeable Battery, BT + 2.4GHz, 4 Buttons, 800/1200/1600 DPI, Silent Operation, Multicolor LED Lights
ज़ेब्रोनिक्स का यह Zeb-Blanc माउस उन लोगों के लिए एक आधुनिक विकल्प है जो स्टाइल और परफॉरमेंस दोनों चाहते हैं। मात्र 63 ग्राम के वज़न के साथ यह बेहद हल्का और स्लिम है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी रिचार्जेबल बैटरी और मल्टीकलर LED लाइट्स हैं, जो इसे अन्य साधारण वायरलेस माउस से अलग और प्रीमियम लुक देती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
पैसों की बचत
डुअल मोड कनेक्टिविटी
आधुनिक लुक
साइलेंट क्लिक
क्यों खोजें विकल्प
अति-स्लिम डिजाइन
5. Portronics Toad One Bluetooth Mouse with 2.4 GHz & BT 5.3 Dual Wireless, 6 Buttons, Rechargeable, RGB Lights, Connect 3 Devices, Ergonomic Design for Laptop, Smartphone, Tablet (Black)
पोर्ट्रोनिक्स का Toad One एक मल्टी-टास्किंग वायरलेस माउस है जो उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो एक साथ कई डिवाइस (जैसे लैपटॉप, टैबलेट और फोन) पर काम करते हैं। 600 रूपये के बजट में यह माउस BT 5.3 और 2.4 GHz की डुअल कनेक्टिविटी के साथ आता है। इसका एर्गोनोमिक डिज़ाइन और RGB लाइट्स इसे न केवल काम के लिए आरामदायक बनाती हैं, बल्कि एक गेमर वाला लुक भी देती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
3 डिवाइस कनेक्शन
टाइप-सी चार्जिंग
बेहतर ग्रिप
गेमिंग और एडिटिंग
वैल्यू फॉर मनी
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी बैकअप
बड़े और उभरे हुए डिजाइन के कारण
6. Dell WM118 Wireless Mouse, 1000DPI, 2.4 Ghz with USB Nano Receiver, Optical Tracking, 12-Months Battery Life, Plug and Play, Ambidextrous - Black
डेल का यह WM118 मॉडल अपनी सादगी और मजबूती के लिए जाना जाता है। यह उन लोगों के लिए एक परफेक्ट वायरलेस माउस है जो बिना किसी ताम-झाम के एक ऐसा डिवाइस चाहते हैं जो सालों-साल चले। इसका संतुलित डिज़ाइन और भरोसेमंद वायरलेस कनेक्टिविटी इसे ऑफिस के काम और रोज़ाना के इस्तेमाल के लिए Amazon's Choice बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन विश्वसनीयता
कुशल बैटरी लाइफ
आसान कनेक्टिविटी
सटीक ट्रैकिंग
क्यों खोजें विकल्प
DPI बदलने का कोई बटन नहीं
केवल USB
7. Lenovo 130 Wireless Compact Mouse, 1K DPI Optical sensor, 2.4GHz Wireless NanoUSB, 10m range, 3button(left,right,scroll) upto 3M left/right clicks, 10 month battery, Ambidextrous, Ergonomic GY51C12380
लेनोवो का यह 130 वायरलेस माउस एक कॉम्पैक्ट और मजबूत डिवाइस है, जिसे खास तौर पर पोर्टेबिलिटी और सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यदि आप अक्सर सफर करते हैं या ऑफिस के काम के लिए एक छोटा और भरोसेमंद माउस चाहते हैं जिसे आसानी से जेब या बैग में रखा जा सके, तो यह आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
3 साल की लंबी वारंटी
कॉम्पैक्ट और ट्रैवल-फ्रेंडली
टिकाऊ बटन
बेहतरीन ग्रिप
क्यों खोजें विकल्प
केवल USB कनेक्टिविटी
सीमित फीचर्स
8. cimetech Dual Mode (BT 5.1+2.4G) Wireless Mouse with LED Lights, Silent Portable Lightweight Rechargeable Mouse for Laptop, Compatible with Mac OS/Windows/Chrome OS - Black
cimetech का यह वायरलेस माउस आधुनिक फीचर्स और स्टाइलिश लुक का एक बेहतरीन मिश्रण है। यह डुअल मोड कनेक्टिविटी (ब्लूटूथ + 2.4GHz) के साथ आता है, जिसका अर्थ है कि आप इसे बिना किसी डोंगल के सीधे ब्लूटूथ से या फिर USB रिसीवर के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी LED लाइट्स और अल्ट्रा-स्लिम डिज़ाइन इसे वर्क-फ्रॉम-होम और ऑफिस के लिए एक फैशनेबल एक्सेसरी बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
रिचार्जेबल और स्मार्ट सेविंग
शांत काम
ट्रैवल-फ्रेंडली
ट्रैवल-फ्रेंडली
स्टाइलिश लुक
क्यों खोजें विकल्प
10 दिनों का बैटरी बैकअप थोड़ा कम
बहुत हाई-स्पीड गेमिंग के लिए शायद पर्याप्त न
1. वायरलेस माउस क्या करता है?
वायरलेस माउस एक इनपुट डिवाइस है जो बिना किसी तार के कंप्यूटर या लैपटॉप पर कर्सर को कंट्रोल करने का काम करता है। यह रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) या ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग करके सिग्नल भेजता है। इसका मुख्य उद्देश्य डेस्क पर तारों के झंझट को खत्म करना और आपको काम करने के लिए अधिक स्वतंत्रता देना है।
2. वायरलेस माउस को किस नाम से भी जाना जाता है?
वायरलेस माउस को मुख्य रूप से कॉर्डलेस माउस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा, इसकी तकनीक के आधार पर इसे ब्लूटूथ माउस या RF माउस भी कहा जाता है।
3. Is a wireless mouse Bluetooth?
सभी वायरलेस माउस ब्लूटूथ नहीं होते। वायरलेस माउस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं,
RF माउस: ये एक छोटे USB रिसीवर (डोंगल) के साथ आते हैं जिसे लैपटॉप में लगाना पड़ता है।
ब्लूटूथ माउस: ये सीधे आपके लैपटॉप के इन-बिल्ट ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाते हैं, इसमें किसी डोंगल की ज़रूरत नहीं होती।
4. कौनसा वायरलेस माउस अच्छा है?
बाजार में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं, जो आपकी ज़रूरत पर निर्भर करते हैं,
प्रोफेशनल वर्क के लिए: Logitech M240 या Logitech M331 (शांत और टिकाऊ)।
बजट के लिए: Portronics Toad 23 या Zebronics Blanc (सस्ते और अच्छे फीचर्स)।
मजबूती के लिए: HP 150 या Dell WM118 (ब्रांड वैल्यू और लंबी वारंटी)।
मल्टी-डिवाइस के लिए: Portronics Toad One (ब्लूटूथ और USB दोनों के साथ)।
5. वायरलेस माउस को लैपटॉप से कैसे कनेक्ट करें?
कनेक्ट करने का तरीका माउस के प्रकार पर निर्भर करता है,
USB रिसीवर वाला माउस (RF):
- माउस के नीचे वाले हिस्से से छोटा USB रिसीवर (डोंगल) निकालें।
- उसे लैपटॉप के USB पोर्ट में लगाएँ।
- माउस में सेल डालें और नीचे दिए गए बटन से On करें। यह अपने आप काम करने लगेगा।
ब्लूटूथ माउस (Bluetooth):
- माउस को On करें और उसके Pairing बटन को दबाकर रखें (जब तक लाइट न झपकने लगे)।
- लैपटॉप की Settings > Bluetooth & Devices में जाएँ।
- Add Device पर क्लिक करें और अपने माउस का नाम चुनें। पेयर होते ही माउस कनेक्ट हो जाएगा।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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