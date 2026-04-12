ऑफिस वर्क हो या गेमिंग, ये बजट Wireless Mouse बदल देंगे आपका अनुभव, Amazon पर मिल रही है भारी छूट।

Apr 12, 2026 09:22 am IST

अमेजन पर प्रीमियम वायरलेस माउस भारी डिस्काउंट के साथ मात्र 279 की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध हैं। लॉजिटेक और एचपी जैसे टॉप ब्रांड्स के इन एर्गोनोमिक माउस के साथ आप अपने ऑफिस और गेमिंग वर्क को अधिक आसान और तेज बना सकते हैं।

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अमेज़न पर Electronics Update 2026 की शुरुआत हो चुकी है, जो 9 अप्रैल से 13 अप्रैल तक प्रभावी है। इस अवधि के दौरान डेस्कटॉप और लैपटॉप एक्सेसरीज पर जबरदस्त प्राइस ड्रॉप देखा जा रहा है। यदि आप अपने पुराने उलझे हुए तारों वाले माउस से परेशान हैं और एक स्मार्ट अपग्रेड की तलाश में हैं, तो अब आप मात्र 279 रूपये की शुरुआती कीमत पर एक बेहतरीन वायरलेस माउस घर ला सकते हैं। लॉजिटेक, एचपी और पोर्ट्रोनिक्स जैसे प्रमुख ब्रांड्स के प्रीमियम मॉडल्स अब मिड-रेंज बजट में उपलब्ध हैं।

ये वायरलेस माउस आधुनिक 2.4GHz वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ आते हैं, जो 10 मीटर की दूरी तक बिना किसी लैग के स्थिर कनेक्शन सुनिश्चित करते हैं। इनका 'प्लग एंड प्ले' फीचर इन्हें इस्तेमाल में बेहद आसान बनाता है, क्योंकि इन्हें कनेक्ट करने के लिए किसी अतिरिक्त सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती। एर्गोनोमिक डिजाइन के कारण लंबे समय तक काम करने पर भी हाथों में थकान नहीं होती, और इनकी लंबी बैटरी लाइफ बार-बार सेल बदलने की चिंता को खत्म कर देती है। चाहे आप ऑफिस का काम कर रहे हों या गेमिंग, ये माउस आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देते हैं। अपने वर्क-फ्रॉम-होम सेटअप को आधुनिक और क्लीन बनाने के लिए इन किफायती डील्स का लाभ उठाना एक बेहतरीन विकल्प है।

लॉजिटेक का M240 एक प्रीमियम और कॉम्पैक्ट ब्लूटूथ माउस है, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें काम के दौरान शांति और एकाग्रता पसंद है। यह माउस बिना किसी डोंगल या एडाप्टर के सीधे आपके डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है। इसका ग्रेफाइट कलर और स्लिम डिज़ाइन इसे ऑफिस मीटिंग्स और सफर के दौरान इस्तेमाल करने के लिए एक स्टाइलिश विकल्प बनाता है।

Specifications कम्पेटिबिलिटी Windows, macOS, Linux, ChromeOS, iPadOS और Android के साथ पूरी तरह संगत रेंज 10 मीटर (33 फीट) तक की वायरलेस रेंज बैटरी लाइफ एक सिंगल बैटरी पर 18 महीने तक का बैकअप साइलेंट क्लिक 90% कम शोर के साथ शांत अनुभव क्यों खरीदें पेयर एंड प्ले शोर मुक्त काम पोर्टेबल और स्लिम मल्टी-प्लेटफॉर्म सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा कोई USB रिसीवर नहीं

एचपी का यह वायरलेस माउस उन लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प है जो सादगी और सटीकता पसंद करते हैं। यह माउस अपने एर्गोनोमिक और एम्बीडेक्सट्रस डिज़ाइन के कारण लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर भी काफी आरामदायक रहता है। यदि आप एक किफायती और भरोसेमंद ब्रांड का वायरलेस माउस ढूंढ रहे हैं, तो यह आपकी पहली पसंद हो सकता है।

Specifications स्क्रॉल व्हील डुअल-फंक्शन स्क्रॉल व्हील डिज़ाइन एम्बीडेक्सट्रस डिज़ाइन बैटरी लाइफ 12 महीने तक चलने वाली लंबी बैटरी लाइफ सेंसर 1600 DPI ऑप्टिकल ट्रैकिंग क्यों खरीदें अद्भुत सटीकता प्लग एंड प्ले लंबी वारंटी किफायती कीमत पोर्टेबल क्यों खोजें विकल्प साइलेंट माउस' नहीं केवल USB कनेक्टिविटी

पोर्ट्रोनिक्स का Toad 23 एक बेहद किफायती और भरोसेमंद वायरलेस माउस है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम बजट में तारों के झंझट से मुक्ति और शानदार पोर्टेबिलिटी चाहते हैं। मात्र 279 रूपये की कीमत में यह माउस हाई-स्पीड कनेक्टिविटी और एडजस्टेबल DPI जैसे फीचर्स के साथ आता है, जो इसे इस बजट का Amazon's Choice बनाता है।

Specifications बैटरी स्मार्ट पावर सेविंग मोड डिज़ाइन कॉम्पैक्ट और एर्गोनोमिक ड्यूरेबिलिटी 30 लाख से भी ज्यादा क्लिक्स की लंबी लाइफ रेंज 10 मीटर तक की वायरलेस कनेक्टिविटी क्यों खरीदें बेहद किफायती एडजस्टेबल DPI पोर्टेबिलिटी प्लग एंड प्ले क्यों खोजें विकल्प प्लास्टिक बॉडी थोड़ी साधारण रिचार्जेबल बैटरी नहीं

ज़ेब्रोनिक्स का यह Zeb-Blanc माउस उन लोगों के लिए एक आधुनिक विकल्प है जो स्टाइल और परफॉरमेंस दोनों चाहते हैं। मात्र 63 ग्राम के वज़न के साथ यह बेहद हल्का और स्लिम है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी रिचार्जेबल बैटरी और मल्टीकलर LED लाइट्स हैं, जो इसे अन्य साधारण वायरलेस माउस से अलग और प्रीमियम लुक देती हैं।

Specifications अतिरिक्त फीचर रंग-बिरंगी मल्टीकलर LED लाइट्स साइलेंट ऑपरेशन क्लिक की आवाज़ बहुत कम डिजाइन\ स्लिम, स्टाइलिश और वजन में बेहद हल्का क्यों खरीदें पैसों की बचत डुअल मोड कनेक्टिविटी आधुनिक लुक साइलेंट क्लिक क्यों खोजें विकल्प अति-स्लिम डिजाइन

पोर्ट्रोनिक्स का Toad One एक मल्टी-टास्किंग वायरलेस माउस है जो उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो एक साथ कई डिवाइस (जैसे लैपटॉप, टैबलेट और फोन) पर काम करते हैं। 600 रूपये के बजट में यह माउस BT 5.3 और 2.4 GHz की डुअल कनेक्टिविटी के साथ आता है। इसका एर्गोनोमिक डिज़ाइन और RGB लाइट्स इसे न केवल काम के लिए आरामदायक बनाती हैं, बल्कि एक गेमर वाला लुक भी देती हैं।

Specifications डिज़ाइन एर्गोनोमिक डिज़ाइन DPI एडजस्टेबल DPI बटन RGB लाइट्स 7 रंगों वाली आकर्षक लाइटिंग बैटरी इन-बिल्ट रिचार्जेबल बैटरी क्यों खरीदें 3 डिवाइस कनेक्शन टाइप-सी चार्जिंग बेहतर ग्रिप गेमिंग और एडिटिंग वैल्यू फॉर मनी क्यों खोजें विकल्प बैटरी बैकअप बड़े और उभरे हुए डिजाइन के कारण

डेल का यह WM118 मॉडल अपनी सादगी और मजबूती के लिए जाना जाता है। यह उन लोगों के लिए एक परफेक्ट वायरलेस माउस है जो बिना किसी ताम-झाम के एक ऐसा डिवाइस चाहते हैं जो सालों-साल चले। इसका संतुलित डिज़ाइन और भरोसेमंद वायरलेस कनेक्टिविटी इसे ऑफिस के काम और रोज़ाना के इस्तेमाल के लिए Amazon's Choice बनाती है।

Specifications वज़न हल्का और पकड़ने में आरामदायक डिज़ाइन एम्बीडेक्सट्रस सेटअप प्लग-एंड-प्ले बैटरी लाइफ 12 महीने तक का लंबा बैकअप सेंसर 1000 DPI की ऑप्टिकल प्रिसिजन क्यों खरीदें बेहतरीन विश्वसनीयता कुशल बैटरी लाइफ आसान कनेक्टिविटी सटीक ट्रैकिंग क्यों खोजें विकल्प DPI बदलने का कोई बटन नहीं केवल USB

लेनोवो का यह 130 वायरलेस माउस एक कॉम्पैक्ट और मजबूत डिवाइस है, जिसे खास तौर पर पोर्टेबिलिटी और सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यदि आप अक्सर सफर करते हैं या ऑफिस के काम के लिए एक छोटा और भरोसेमंद माउस चाहते हैं जिसे आसानी से जेब या बैग में रखा जा सके, तो यह आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

Specifications डिज़ाइन एम्बीडेक्सट्रस और एर्गोनोमिक, यानी बाएं और दाएं दोनों हाथ के यूज़र्स के लिए आरामदायक रेंज 10 मीटर तक की स्थिर वायरलेस कनेक्टिविटी बैटरी लाइफ एक AA बैटरी पर 10 महीने तक का बैकअप क्यों खरीदें 3 साल की लंबी वारंटी कॉम्पैक्ट और ट्रैवल-फ्रेंडली टिकाऊ बटन बेहतरीन ग्रिप क्यों खोजें विकल्प केवल USB कनेक्टिविटी सीमित फीचर्स

cimetech का यह वायरलेस माउस आधुनिक फीचर्स और स्टाइलिश लुक का एक बेहतरीन मिश्रण है। यह डुअल मोड कनेक्टिविटी (ब्लूटूथ + 2.4GHz) के साथ आता है, जिसका अर्थ है कि आप इसे बिना किसी डोंगल के सीधे ब्लूटूथ से या फिर USB रिसीवर के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी LED लाइट्स और अल्ट्रा-स्लिम डिज़ाइन इसे वर्क-फ्रॉम-होम और ऑफिस के लिए एक फैशनेबल एक्सेसरी बनाते हैं।

Specifications बैटरी इन-बिल्ट 500mAh रिचार्जेबल लिथियम बैटरी डिज़ाइन अल्ट्रा-थिन एर्गोनोमिक डिज़ाइन, वजन में हल्का और पोर्टेबल साइलेंट क्लिक बटन दबाने की आवाज़ को 90% तक कम LED लाइट्स इस्तेमाल के दौरान 5 अलग-अलग रंगों की बदलती लाइट्स क्यों खरीदें रिचार्जेबल और स्मार्ट सेविंग शांत काम ट्रैवल-फ्रेंडली ट्रैवल-फ्रेंडली स्टाइलिश लुक क्यों खोजें विकल्प 10 दिनों का बैटरी बैकअप थोड़ा कम बहुत हाई-स्पीड गेमिंग के लिए शायद पर्याप्त न

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1. वायरलेस माउस क्या करता है? वायरलेस माउस एक इनपुट डिवाइस है जो बिना किसी तार के कंप्यूटर या लैपटॉप पर कर्सर को कंट्रोल करने का काम करता है। यह रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) या ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग करके सिग्नल भेजता है। इसका मुख्य उद्देश्य डेस्क पर तारों के झंझट को खत्म करना और आपको काम करने के लिए अधिक स्वतंत्रता देना है।

2. वायरलेस माउस को किस नाम से भी जाना जाता है? वायरलेस माउस को मुख्य रूप से कॉर्डलेस माउस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा, इसकी तकनीक के आधार पर इसे ब्लूटूथ माउस या RF माउस भी कहा जाता है।

3. Is a wireless mouse Bluetooth? सभी वायरलेस माउस ब्लूटूथ नहीं होते। वायरलेस माउस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं,

RF माउस: ये एक छोटे USB रिसीवर (डोंगल) के साथ आते हैं जिसे लैपटॉप में लगाना पड़ता है।

ब्लूटूथ माउस: ये सीधे आपके लैपटॉप के इन-बिल्ट ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाते हैं, इसमें किसी डोंगल की ज़रूरत नहीं होती।

4. कौनसा वायरलेस माउस अच्छा है?

बाजार में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं, जो आपकी ज़रूरत पर निर्भर करते हैं,

प्रोफेशनल वर्क के लिए: Logitech M240 या Logitech M331 (शांत और टिकाऊ)।

बजट के लिए: Portronics Toad 23 या Zebronics Blanc (सस्ते और अच्छे फीचर्स)।

मजबूती के लिए: HP 150 या Dell WM118 (ब्रांड वैल्यू और लंबी वारंटी)।

मल्टी-डिवाइस के लिए: Portronics Toad One (ब्लूटूथ और USB दोनों के साथ)।

5. वायरलेस माउस को लैपटॉप से कैसे कनेक्ट करें? कनेक्ट करने का तरीका माउस के प्रकार पर निर्भर करता है,

USB रिसीवर वाला माउस (RF): माउस के नीचे वाले हिस्से से छोटा USB रिसीवर (डोंगल) निकालें।

उसे लैपटॉप के USB पोर्ट में लगाएँ।

माउस में सेल डालें और नीचे दिए गए बटन से On करें। यह अपने आप काम करने लगेगा। ब्लूटूथ माउस (Bluetooth): माउस को On करें और उसके Pairing बटन को दबाकर रखें (जब तक लाइट न झपकने लगे)।

लैपटॉप की Settings > Bluetooth & Devices में जाएँ।

Add Device पर क्लिक करें और अपने माउस का नाम चुनें। पेयर होते ही माउस कनेक्ट हो जाएगा।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।