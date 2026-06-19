फोन से सीधे प्रिंटिंग और स्टिकर मेकिंग: ये मल्टीफंक्शन प्रिंटर बना देंगे आपका हर काम आसान
अमेजन पर उपलब्ध ये वायरलेस इंक टैंक प्रिंटर्स बेहद किफायती इंक लागत में प्रीमियम और बॉर्डरलेस फोटो-स्टिकर प्रिंट करते हैं। मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी और मल्टीफंक्शनल फीचर्स के साथ आने वाले ये मॉडल्स घर बैठे कस्टमाइज्ड स्टिकर बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे बेस्ट हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आजकल मार्केट में कस्टमाइज्ड स्टिकर्स, लेबल और कड़क फोटो प्रिंट्स की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर आप भी घर बैठे यह क्रिएटिव काम या छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो अमेजन पर उपलब्ध लेटेस्ट इंक टैंक प्रिंटर्स आपके लिए सबसे बड़े मददगार साबित हो सकते हैं। पारंपरिक प्रिंटर्स की तुलना में इनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये बेहद कम इंक खर्च में हजारों पेजों की कड़क प्रिंटिंग देते हैं।
हाई-डेफिनिशन प्रिंटिंग और असली जैसे रंगों का जादू
क्रिएटिव काम के लिए सबसे जरूरी होते हैं सटीक और चमकदार रंग। इस रेंज के एडवांस प्रिंटर्स खास तौर पर 6-कलर इंक मैकेनिज्म के साथ आते हैं, जो विनाइल स्टिकर शीट्स और ग्लॉसी पेपर्स पर रंगों को बिल्कुल जीवंत बना देते हैं। साधारण प्रिंटर्स की तरह इनमें तस्वीरें धुंधली या कटी हुई नहीं आतीं, बल्कि आपको पूरी तरह से बॉर्डरलेस और वाटर-रेसिस्टेंट (पानी से सुरक्षित) प्रिंट मिलता है, जो लंबे समय तक खराब नहीं होता।
ऐप आधारित स्मार्ट फीचर्स और आसान रीफिलिंग का फायदा
इन आधुनिक गैजेट्स को इस्तेमाल करना बेहद आसान है। इसमें दी गई स्मार्ट वायरलेस कनेक्टिविटी की मदद से आप बिना कंप्यूटर के, सीधे अपने मोबाइल ऐप से डिजाइन चुनकर तुरंत कमांड दे सकते हैं। इसके अलावा, इनका इंक रीफिलिंग सिस्टम इतना सुरक्षित और लीक-प्रूफ होता है कि हाथ गंदे किए बिना कुछ ही सेकंड्स में टैंक दोबारा भर जाता है। कम निवेश में प्रोफेशनल क्वालिटी और ज्यादा मुनाफा चाहने वाले स्टार्टअप्स के लिए अमेजन पर उपलब्ध ये विकल्प सबसे बेहतरीन डील हैं।
1. HP Smart Tank 589 All-in-One WiFi Colour Printer |Up to 4000 Black & 6000 Colour Prints I Print,Scan & Copy for Home/Office
यह ऑल-इन-वन वायरलेस इंक टैंक प्रिंटर घर के उपयोग और छोटे ऑफिस के लिए एक बेहतरीन और किफायती विकल्प है। अमेजन पर मिलने वाले इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत इसकी लो-कॉस्ट प्रिंटिंग क्षमता है, जो कम खर्च में हजारों कड़क पेजों की प्रिंटिंग देती है। इसके जरिए आप प्रिंट करने के साथ-साथ हाई-क्वालिटी स्कैन और कॉपी भी आसानी से कर सकते हैं। स्मार्ट कनेक्टिविटी के कारण आप सीधे अपने स्मार्टफोन से बिना किसी तार के स्टिकर, फोटो और जरूरी डॉक्यूमेंट्स तुरंत प्रिंट कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद कम खर्च में ज्यादा प्रिंटिंग
स्मार्ट और वायरलेस कनेक्टिविटी
फास्ट प्रिंटिंग स्पीड
यूजर-फ्रेंडली फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
ऑटोमैटिक डॉक्यूमेंट फीडर (ADF) की कमी
थोड़ा भारी
अपना अपग्रेड न टालें
अपनी क्रेडिट प्रोफ़ाइल के आधार पर तुरंत पर्सनल लोन ऑफर पाएं
2. Canon PIXMA MegaTank G3000 All in One WiFi Inktank Colour Printer with 2 Additional Black Ink Bottles for Home and Office
यह ऑल-इन-वन वायरलेस इंक टैंक प्रिंटर घर की जरूरतों और छोटे ऑफिस के काम के लिए एक बहुत ही मजबूत और लोकप्रिय विकल्प है। अमेज़न चॉइस का यह मॉडल प्रिंट, स्कैन और कॉपी की तीनों सुविधाओं के साथ आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी बेहद कम प्रिंटिंग लागत (ब्लैक के लिए सिर्फ 10 पैसे और कलर्ड के लिए 24 पैसे प्रति पेज) है। इस पैकेज में आपको 2 अतिरिक्त ब्लैक इंक बोतलें साथ मिलती हैं, जो इसे लंबे समय तक बिना किसी अतिरिक्त खर्च के इस्तेमाल करने के लिए एक बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी डील बनाती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा लो-कॉस्ट प्रिंटिंग
अतिरिक्त इंक का फायदा
शानदार फोटो और बॉर्डरलेस प्रिंटिंग
स्मार्ट वायरलेस कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
धीमी प्रिंट स्पीड
ऑटो डुप्लेक्स और कस्टमाइज्ड कटर की कमी
3. Canon PIXMA MegaTank G3010 All-in-One Wireless Ink Tank Colour Printer
यह ऑल-इन-वन वायरलेस इंक टैंक प्रिंटर घर, स्कूल प्रोजेक्ट्स और छोटे व्यवसायों के लिए एक बेहतरीन और टिकाऊ विकल्प है। अमेजन चॉइस का यह मॉडल प्रिंट, स्कैन और कॉपी की तीनों बुनियादी सुविधाओं के साथ आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी अल्ट्रा-लो प्रिंटिंग कॉस्ट है। इस प्रिंटर में आपको इन-बिल्ट टैंक मिलते हैं जिन्हें आसानी से रीफिल किया जा सकता है, जिससे कलाइट कस्टमाइज्ड स्टिकर और फोटो प्रिंटिंग का काम बेहद बजट-फ्रेंडली हो जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद किफायती प्रिंटिंग लागत
शानदार फोटो और बॉर्डरलेस प्रिंटिंग
मोटे पेपर का बेहतरीन सपोर्ट
स्मार्ट वायरलेस ऐप कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो डुप्लेक्स और कटर की कमी
प्रिंटिंग आउटपुट थोड़ा धीमा
4. Brother Ink Tank DCP-T830DW (New Launch) WIFI Auto Duplex Color Printer (Print Scan Copy),ADF,LAN, PrintUpto 15K Pages Black & 5K Color Each for(CMY),Extra Black Ink,80 Sheet MP Tray,Free Installation
यह ब्रदर का बिल्कुल नया लॉन्च किया गया प्रीमियम ऑल-इन-वन वायरलेस इंक टैंक प्रिंटर है, जो घरेलू उपयोग, ऑफिस और छोटे बिजनेस स्टार्टअप के लिए एक पावरहाउस की तरह काम करता है। यह डिवाइस प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधाओं के साथ आता है। इस प्रिंटर की सबसे बड़ी यूएसपी इसका ऑटो-डुप्लेक्स (दोनों तरफ अपने आप प्रिंट होना) और ऑटोमैटिक डॉक्यूमेंट फीडर है, जो आपके काम को बेहद आसान और समय बचाने वाला बनाता है। बॉक्स में मिलने वाली एक्स्ट्रा ब्लैक इंक के साथ यह बेहद कम खर्च में 15,000 ब्लैक और 5,000 कलर्ड पेजों की जबरदस्त प्रिंटिंग क्षमता देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑटो-डुप्लेक्स प्रिंटिंग
ऑटोमैटिक डॉक्यूमेंट फीडर
अल्ट्रा-हाई पेज यील्ड
80-शीट मल्टी-पर्पज
तेजतर्रार प्रिंटिंग स्पीड
शानदार ओएस कम्पैटिबिलिटी
क्यों खोजें विकल्प
पेपर थिकनेस सीमा
बार-बार हिलाना या शिफ्ट करना आसान नहीं
5. MY PRINT L8050 | A4 Size 6 Color Wireless Colour Home Inkjet Printers | (Including 6 ColorInk) | PVC Card Print | Multicolor [WiFi] [Photo Printer] [PVC Card Printer] [with USB Cable]
यह विशेष रूप से तैयार किया गया 6-कलर वायरलेस इंकजेट प्रिंटर उन लोगों के लिए एक परफेक्ट मशीन है जो कस्टमाइज्ड स्टिकर मेकिंग, हाई-क्वालिटी फोटो स्टूडियो और पीवीसी आईडी कार्ड प्रिंटिंग का काम करते हैं। इस प्रिंटर की सबसे बड़ी खासियत इसका 6-कलर इंक सिस्टम है, जो साधारण 4-कलर प्रिंटर्स के मुकाबले रंगों को बहुत ज्यादा सटीक, डीप और सजीव बनाता है। यह डिवाइस भारी और लगातार कमर्शियल काम को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें कंप्यूटर के बिना सीधे स्मार्टफोन से काम करने के लिए एडवांस वाई-फाई सपोर्ट दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम 6-कलर फोटो क्वालिटी
मल्टी-मीडिया प्रिंटिंग
शानदार बॉर्डरलेस A4 प्रिंटिंग
लंबी वारंटी लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ सिंगल फंक्शन
DTF या सब्लिमेशन के लिए सीधा सपोर्ट नहीं
6. Canon SELPHY CP1500 Colour Portable Photo Printer - Print long-lasting photos with this easy to use, fast and compact wireless printer
यह कैनन का एक बेहद कॉम्पैक्ट, स्टाइलिश और पोर्टेबल मिनी फोटो प्रिंटर है, जिसे खास तौर पर ट्रैवलर्स, स्क्रैपबुक कस्टमाइजेशन, DIY क्राफ्ट और तुरंत फोटो/स्टीकर प्रिंट करने के शौकीनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। एडवांस डाई सब्लिमेशन टेक्नोलॉजी से लैस यह छोटा सा गैजेट महज 41 सेकंड में लैब-जैसी कड़क और चमकदार तस्वीरें तैयार कर देता है। वायरलेस कनेक्टिविटी और स्मार्टफोन ऐप की मदद से आप कहीं भी, कभी भी बिना किसी केबल के सीधे अपने फोन से पर्सनल गिफ्ट्स और कस्टमाइज्ड स्टिकर्स प्रिंट कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल
क्रिएटिव साइज और स्टीकर सपोर्ट
फास्ट और शानदार कलर आउटपुट
मेमोरी कार्ड स्लॉट और स्क्रीन
क्यों खोजें विकल्प
महँगी प्रिंटिंग लागत
बैटरी पैकेज में शामिल नहीं
7. Canon MAXIFY MegaTank GX6070 All-in-One Wireless Ink Tank (Colour) Business Printer for High Volume Document Printing with 2 years Standard Warranty
यह कैनन का एक प्रीमियम और हैवी-ड्यूटी ऑल-इन-वन वायरलेस इंक टैंक प्रिंटर है, जिसे विशेष रूप से बड़े ऑफिस, कॉर्पोरेट वर्कस्पेस और हाई-वॉल्यूम डॉक्यूमेंट और बिजनेस प्रिंटिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह डिवाइस प्रिंट, स्कैन और कॉपी की एडवांस सुविधाओं के साथ आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी अल्ट्रा-हाई पेज यील्ड (6,000 ब्लैक और 14,000 कलर्ड पेज) और 2 साल या 1 लाख प्रिंट्स की विशाल वारंटी है, जो इसे व्यावसायिक उपयोग के लिए एक बेहद भरोसेमंद और पैसा-वसूल मशीन बनाती है। इसमें दिया गया टच-स्क्रीन पैनल इसके उपयोग को और भी आसान बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजनेस क्लास स्पीड
विशाल इंक कैपेसिटी
कंट्रोल के लिए स्मार्ट टच-स्क्रीन
दमदार कनेक्टिविटी ऑप्शंस
क्यों खोजें विकल्प
फोटो-रियलिस्टिक प्रिंटिंग के लिए सीमित रिजॉल्यूशन
काफी भारी और बड़ा साइज
8. Brother Ink Tank DCP-T535DW New Launch (Print Scan Copy) WiFi Auto Duplex Printer, 128MB Memory, Print Pages Upto 15K in Black & 5K in Color Each (CMY) Get an Extra Black Ink Bottle, Free Installation
यह ब्रदर का बिल्कुल नया लॉन्च किया गया ऑल-इन-वन वायरलेस इंक टैंक प्रिंटर है, जो घर और ऑफिस दोनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बेहतरीन बजट-फ्रेंडली पैकेज है। यह प्रिंट, स्कैन और कॉपी की तीनों सुविधाओं के साथ आता है। इस प्राइस सेगमेंट में इसकी सबसे बड़ी यूएसपी इसका ऑटो-डुप्लेक्स (बिना पेज पलटे दोनों तरफ अपने आप प्रिंट होना) फीचर है। 128MB की बड़ी मेमोरी और बॉक्स में मिलने वाली एक्स्ट्रा ब्लैक इंक बोतल के साथ, यह बिना अटके बेहद कम खर्च में 15,000 ब्लैक और 5,000 कलर्ड पेजों की भारी प्रिंटिंग क्षमता देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑटो-डुप्लेक्स प्रिंटिंग
अल्ट्रा-हाई इंक यील्ड
128MB की बड़ी रैम/मेमोरी
डुअल-बैंड वाई-फाई कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
औसत कलर्ड प्रिंट स्पीड
ऑटोमैटिक डॉक्यूमेंट फीडर (ADF) की कमी
1. वायरलेस फोटो प्रिंटर कैसे काम करता है?
वायरलेस फोटो प्रिंटर बिना किसी डेटा केबल के आपके स्मार्टफोन, टैबलेट या कंप्यूटर से जुड़कर काम करता है। इसकी कार्यप्रणाली को निम्नलिखित मुख्य चरणों में समझा जा सकता है,
कनेक्टिविटी : यह प्रिंटर आपके घर या ऑफिस के Wi-Fi नेटवर्क, Wi-Fi Direct (जिसमें प्रिंटर अपना खुद का हॉटस्पॉट बनाता है), या Bluetooth के जरिए काम करता है।
कमांड और प्रोसेसिंग: जब आप अपने फोन के मोबाइल ऐप (जैसे Canon PRINT, HP Smart आदि) या Apple AirPrint/Mopria से किसी फोटो को प्रिंट करने की कमांड देते हैं, तो फोटो का डिजिटल डेटा तरंगों के जरिए प्रिंटर की मेमोरी में ट्रांसफर हो जाता है।
प्रिंटिंग तकनीक: डेटा प्राप्त करने के बाद, प्रिंटर फोटो प्रिंटिंग तकनीक के आधार पर काम करता है:
इंक टैंक प्रिंटर: इसमें सूक्ष्म नोजल के जरिए लिक्विड इंक की नन्ही बूंदों को फोटो पेपर पर छिड़का जाता है, जिससे बेहद सटीक और चमकदार तस्वीर बनती है।
डाई-सब्लिमेशन प्रिंटर (जैसे मिनी पोर्टेबल प्रिंटर): यह तकनीक इंक की जगह एक विशेष रिबन (Ribbon) का उपयोग करती है। प्रिंटर का थर्मल हेड रिबन को गर्म करता है, जिससे रंग सीधे गैस बनकर फोटो पेपर पर जम जाते हैं और अंत में उस पर एक वाटरप्रूफ सुरक्षा परत चढ़ जाती है।
2. फोटोग्राफी के लिए किस प्रकार का प्रिंटर सबसे अच्छा होता है?
फोटोग्राफी और हाई-क्वालिटी फोटो प्रिंटिंग के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रिंटर्स को सबसे अच्छा माना जाता है,
6-कलर इंक टैंक प्रिंटर – [प्रोफेशनल और घरेलू बिजनेस के लिए सर्वश्रेष्ठ]: साधारण प्रिंटर्स में केवल 4 रंग (C, M, Y, BK) होते हैं, लेकिन फोटो स्पेशल प्रिंटर्स में 6 रंग (लाइट स्यान और लाइट मजेंटा के साथ) होते हैं। यह तकनीक त्वचा के रंग और प्राकृतिक दृश्यों को स्टूडियो जैसी फिनिशिंग और गहराई देती है।
डाई-सब्लिमेशन प्रिंटर – [यात्रा और तुरंत कड़क फोटो के लिए सर्वश्रेष्ठ]: ये कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल होते हैं। इनसे निकलने वाली तस्वीरें पूरी तरह से वाटरप्रूफ, स्मज-प्रूफ (दाग-धब्बे सुरक्षित) होती हैं और लैब-जैसी कड़क क्वालिटी देती हैं।
3. फोटो प्रिंटिंग के लिए कौन सा प्रिंटर सबसे अच्छा है?
यदि आप A4 साइज, कस्टमाइज्ड स्टिकर्स, विनाइल शीट्स और स्टूडियो-क्वालिटी फोटो बड़े पैमाने पर कम लागत में प्रिंट करना चाहते हैं, तो बाजार में निम्नलिखित मॉडल्स सबसे अच्छे माने जाते हैं (ये सभी ब्रांड्स की फोटो सीरीज के टॉप मॉडल्स हैं):
Epson EcoTank L8050 (या MY PRINT L8050): यह एक समर्पित 6-कलर फोटो प्रिंटर है। स्टूडियो, कस्टमाइज्ड गिफ्ट बिजनेस और एलबम मेकिंग के लिए इसे भारत में सबसे बेस्ट माना जाता है। यह CD/DVD और PVC ID कार्ड भी प्रिंट कर सकता है।
Canon PIXMA G670: यह कैनन का 6-कलर मेगाटैंक फोटो प्रिंटर है। यदि आपको बेहतरीन रंगों की शुद्धता और कम प्रिंटिंग लागत दोनों एक साथ चाहिए, तो यह सबसे शानदार विकल्प है।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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