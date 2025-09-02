म्यूजिक का फुल मजा: वायरलेस हेडफोन, कीमत 2000 रुपये से कम Wireless Headphones price under Rs 2000 Noise Sony BoAt, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Wireless Headphones price under Rs 2000 Noise Sony BoAt

म्यूजिक का फुल मजा: वायरलेस हेडफोन, कीमत 2000 रुपये से कम

Wireless Headphones: वायरलेस हेडफोन की खरीद पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। इससे आप सस्ते में इन हेडफोन्स को खरीद सकते हैं...

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 10:06 AM
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

वायरलेस हेडफोन काफी सुविधाजनक होता है, क्योंकि यह बिना वायर के आता है। वायरलेस हेडफोन में शानदार म्यूजिक और गेमिंग का मजा मिलता है, क्योंकि इसमें लो-लेटेंसी और ड्यूल डिवाइस पेयरिंग की सुविधा मिलती है। साथ ही हेडफोन में इनबिल्ड बैटरी और फास्ट चार्जिंग सुविधा दी जा रही है। यह हेडफोन म्यूजिक, कॉलिंग, और वॉयस असिस्टेंट की सुविधा के साथ आते हैं। आज हम आपके लिए ऐसे ही कुछ शानदार ऑप्शन लेकर आए हैं, जिसे आप सस्ते में वायरलेस हेडफोन को खरीद सकते हैं..

म्यूजिक का फुल मजा: वायरलेस हेडफोन, कीमत 2000 रुपये से कम
Loading Suggestions...

यह एक प्रीमियम फीचर्स वाला वायरलेस हेडफोन है। इसमें बिना बैटरी की चिंता किए लंबे वक्त तक ऑडियो एंटरटेनमेंट का लुत्फ उठा सकते हैं। इसमें 70 घंटे की बैटरी लाइफ, ड्यूल डिवाइस पेयरिंग, और इन्स्टाचार्ज जैसी सुविधाएँ दी गई हैं।

Specifications

ड्राइवर्स
40mm
अल्ट्रा-लो लैटेंसी
40ms तक
चार्जिंग टाइम
10 मिनट में क्विच चार्ज

क्यों खरीदें

...

लंबी बैटरी लाइफ

...

ड्यूल डिवाइस पेयरिंग

...

10 मिनट चार्ज में 5 घंटे की बैटरी।

...

40mm ड्राइवर्स के साथ बेहतर ऑडियो

...

कम्फर्टेबल ओवर-ईयर डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

बेस में कमी

...

हाई क्वॉलिटी म्यूजिक की कमी

Loading Suggestions...

यह एक बेहतरीन और किफायती हेडफोन है, जो खासकर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो लंबे समय तक आराम से सुनने का एक्सपीरिएंस चाहते हैं। इसमें शानदार बैटरी लाइफ, कस्टमाइज्ड EQ, और मल्टीपॉइंट कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Specifications

बैटरी लाइफ
50 घंटे
कस्टमाइज्ड
EQ: Sony
हैंड्स-फ्री कॉलिंग
बिल्ट-इन माइक के साथ क्रिस्टल क्लियर कॉलिंग
कनेक्टिविटी
वायरलेस

क्यों खरीदें

...

50 घंटे की बैटरी लाइफ

...

कस्टमाइज्ड EQ और DSEE अपस्केल

...

बेहतर ऑडियो एक्सपीरिएंस

...

मल्टीपॉइंट कनेक्टिविटी

...

बेहतर ऑडियो एक्सपीरिएंस

...

लाइटवेट और आरामदायक डिजाइन

...

क्लियर हैंड्स-फ्री कॉलिंग माइक

...

लाइटवेट और आरामदायक डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

बेस की कमी

...

पेशेवर हेडफोन्स जैसा एक्सपीरिएंस

...

ऑडियो क्वालिटी में इश्यू

...

स्विच करने में थोड़ी देरी

Loading Suggestions...

यह एक बजट-फ्रेंडली हेडफोन है, जो किफायती कीमत में आरामदायक और कस्टमाइज़ेबल साउंड एक्सपीरियंस प्रदान करता है। इसमें लंबे बैटरी बैकअप, 40mm ड्राइवर्स, और मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन्स दिए गए हैं। इसमें कॉलिंग, वॉयस असिस्टेंट की सुविधाओं मिलती हैं।

Specifications

ड्राइवर्स
40mm
ईयरफोन
पैडेड ईयर कुशन
कंट्रोल्स
म्यूज़िक कंट्रोल, कॉलिंग, और वॉयस असिस्टेंट
कनेक्टिविटी
AUX, ब्लूटूथ

क्यों खरीदें

...

15 घंटे की बैटरी लाइफ

...

40mm ड्राइवर्स के साथ शानदार ऑडियो

...

ब्लूटूथ और AUX कनेक्टिविटी

...

बिल्ट-इन माइक

क्यों खोजें विकल्प

...

क्लैरिटी में कमी

...

प्लास्टिक बॉडी

...

15 घंटे की बैटरी लाइफ

Loading Suggestions...

यह एक बेहतरीन और किफायती हेडफोन है, जो शानदार साउंड क्वालिटी, लंबी बैटरी लाइफ, और कंफर्टेबल डिजाइन के साथ आता है। यदि आप लम्बे समय तक आराम से म्यूजिक सुनने या कॉलिंग करने का अनुभव चाहते हैं, तो यह हेडफोन आपके लिए आदर्श हो सकता है।

Specifications

कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ 5.3
ड्राइवर्स
40mm ओवरसाइज्ड
ऐप सपोर्ट
एप कस्टमाइजेशन
बैटरी लाइफ
70 घंटे

क्यों खरीदें

...

70 घंटे की बैटरी लाइफ

...

तेज चार्जिंग

...

शानदार बास और ऑडियो

...

लाइटवेट डिजाइन

...

ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिविटी

क्यों खोजें विकल्प

...

नोइस कंट्रोल की कमी

...

ऑडियो क्वालिटी इश्यू

...

कीमत थोड़ी ज्यादा

Loading Suggestions...

यह एक बेहतरीन और किफायती हेडफोन है जो JBL के पॉपुलर Pure Bass साउंड, लंबी बैटरी लाइफ, और अन्य स्मार्ट फीचर्स के साथ आता है। यह हेडफोन बिना किसी झंझट के साउंड का आनंद उठा सकते हैं, साथ ही साथ कॉलिंग, वॉयस असिस्टेंट और मल्टीपॉइंट कनेक्टिविटी जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं।

Specifications

प्ले टाइम
40 घंटे
चार्जिंग टाइम
2 घंटे
पेयरिंग सुविधा
ड्यूल पेयरिंग

क्यों खरीदें

...

40 घंटे की बैटरी लाइफ

...

5 मिनट चार्ज करने पर 2 घंटे का बैकअप

...

मल्टीपॉइंट कनेक्टिविटी

...

वॉयस असिस्टेंट और कॉलिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

थोड़ी सीमित बेस

...

ऑन-ईयर डिजाइन

Loading Suggestions...

यह सोना का वायरलेस हेडफोन है, जो कि न्वाइस कैंसिलेसन की सुविधा के साथ आता है। यह एक प्रीमियम और फीचर्ड-पैक्ड हेडफोन है जो न्वॉइज कैंसिलेंशन, क्विच चार्जिंग जैसे स्मार्ट फीचर्स के साथ आता है। यह हेडफोन उन यूजर्स के लिए आदर्श है जो अपने म्यूजिक और कॉलिंग अनुभव को बढ़ाना चाहते है।

Specifications

डिजाइन
लाइटवेट
स्मार्ट फीचर्स
ल्का वायरलेस नॉइज-कैंसलेशन हेडफोन
बैटरी लाइफ
50 घंटे
फीचर्स
ऑक्टिव नॉइज कैंसलेशन
साउंड कंट्रोल
एडेप्टिव

क्यों खरीदें

...

लाइटवेट डिजाइन

...

50 घंटे की बैटरी लाइफ

...

एक्टिव नॉइज कैंसलेशन

...

एडेप्टिव साउंड कंट्रोल

क्यों खोजें विकल्प

...

कस्टम EQ

...

मल्टीपॉइंट कनेक्शन

...

क्रिस्टल क्लियर कॉलिंग

Loading Suggestions...

यह एक एक स्टाइलिश और पॉवरफुल हेडफोन है जो 80+ घंटे की बैटरी लाइफ, वायरलेस चार्जिंग, और कस्टम साउंड कंट्रोल के साथ आता है। Marshall का यह हेडफोन उन संगीत प्रेमियों के लिए परफेक्ट है जो आरामदायक और लंबी बैटरी लाइफ वाले हेडफोन की तलाश में हैं।

Specifications

बैटरी लाइफ
80+ घंटे की
चार्जिंग
वायरलेस चार्जिंग
कनेक्टिविटी
3D हिंगेस, सीधी फिट हेडबैंड, और रिइंफोर्स्ड रबर डैम्पर्स
फीचर्स
हेडफोन वायरलेस चार्जिंग

क्यों खरीदें

...

80 घंटे से ज्यादा बैटरी लाइफ

...

बिना केबल के चार्जिंग की सुविधा।

...

स्मूद साउंड और बेहतरीन बेस

क्यों खोजें विकल्प

...

नॉइज कैंसलेशन का अभाव

...

कीमत थोड़ी ज्यादा

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Gadgets Hindi News
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.