Earbuds पर मची लूट, कौड़ियों के दाम मिल रहे हैं प्रीमियम ब्रांड्स, फीचर्स देख फटी रह जाएंगी आंखें
Amazon पर प्रीमियम ईयरबड्स पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है, जहाँ बेहतरीन साउंड और लंबी बैटरी लाइफ वाले ब्रांडेड बड्स बेहद कम कीमत पर उपलब्ध हैं। इन डील्स में नॉइज कैंसलेशन और फास्ट चार्जिंग जैसे आधुनिक फीचर्स के साथ ग्राहकों को शानदार बचत करने का सुनहरा मौका मिल रहा है।
अगर आप संगीत के शौकीन हैं या कॉलिंग के लिए एक दमदार ईयरबड्स (Earbuds) की तलाश में हैं, तो Amazon पर इस समय सेल का ऐसा सैलाब आया है जिसे नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है। प्रीमियम ब्रांड्स के ईयरबड्स, जो आमतौर पर बजट से बाहर होते हैं, अब भारी डिस्काउंट के चलते बहुत ही आकर्षक कीमतों पर उपलब्ध हैं। यह मौका खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कम कीमत में बेहतरीन साउंड क्वालिटी और आधुनिक फीचर्स चाहते हैं।
इस सेल में boAt, Noise, OnePlus और यहाँ तक कि Samsung जैसे बड़े ब्रांड्स पर 50% से 80% तक की छूट मिल रही है। इन ईयरबड्स के फीचर्स ऐसे हैं जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। अधिकांश मॉडल्स अब Active Noise Cancellation के साथ आ रहे हैं, जो बाहर के शोर को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। साथ ही, इनमें 60 से 80 घंटे तक का कुल प्लेबैक टाइम और 'फास्ट चार्जिंग' की सुविधा मिल रही है, जिससे मात्र 10 मिनट चार्ज करने पर आप घंटों तक संगीत का आनंद ले सकते हैं।
गेमिंग के शौकीनों के लिए इन बड्स में Low Latency मोड दिया गया है, जो बिना किसी लैग के स्मूथ गेमिंग अनुभव सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, वाटर और स्वेट रेजिस्टेंस इन्हें जिम और वर्कआउट के लिए भी परफेक्ट बनाती है। Amazon पर चल रही इस 'लूट' में बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI के विकल्प भी मौजूद हैं, जो इस खरीदारी को और भी किफायती बना देते हैं।
1. KYPTEC New Launch Model 610 Hybrid ANC Bluetooth Wireless Earbuds – Noise Cancelling Earphones with Deep Bass10 mm Drivers, 40H Playtime, 6 Mics, Fast Charging, Low Latency, True Wireless Earphones
KYPTEC Model 610 एक आधुनिक हाइब्रिड Active Noise Cancelling वायरलेस ईयरबड है, जिसे विशेष रूप से उन यूजर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो संगीत और कॉलिंग के दौरान बाहरी शोर से मुक्ति चाहते हैं। 10mm के पावरफुल ड्राइवर्स और 6-माइक्रोफोन सेटअप के साथ आने वाला यह True Wireless Stereo न केवल सुनने में जबरदस्त है, बल्कि यह प्रोफेशनल मीटिंग्स और गेमिंग के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प है। इसका स्लीक और हल्का डिज़ाइन इसे पूरे दिन पहनने के लिए आरामदायक बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
हाइब्रिड ANC
क्रिस्टल क्लियर कॉलिंग
दमदार बैटरी और फास्ट चार्जिंग
गेमिंग मोड
भारी डिस्काउंट
क्यों खोजें विकल्प
नया ब्रांड
सीमित कलर विकल्प
2. CrossBeats Fury Max Gaming TWS in-Ear Buds |100hr Playtime Bluetooth Earphones | RGB Lights | BT v5.4 | 30ms Low Latency | 360° Spatial Audio | 3D Sound Stage | 6 mics AI ENC | Dual EQ Modes(Black)
CrossBeats Fury Max विशेष रूप से गेमिंग के शौकीनों के लिए तैयार किया गया एक पावरहाउस है। इसमें आपको 30ms की अल्ट्रा-लो लेटेंसी मिलती है, जो गेम खेलते समय ऑडियो और वीडियो के बीच के अंतर को पूरी तरह खत्म कर देती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 100 घंटे की बैटरी लाइफ और आकर्षक RGB लाइट्स हैं, जो इसे एक प्रोफेशनल गेमिंग लुक देती हैं। 13.4mm के बड़े ग्राफिन ड्राइवर्स और 360° स्पेशियल ऑडियो के साथ, यह म्यूजिक और मूवीज के लिए भी एक शानदार अनुभव प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अविश्वसनीय बैटरी लाइफ
बेहतरीन गेमिंग मोड
प्रीमियम डिजाइन
6-माइक्रोफोन सेटअप
डुअल EQ मोड्स
क्यों खोजें विकल्प
केस का साइज
उंगलियों के निशान और स्क्रैच जल्दी
3. GOBOULT x Mustang Torq Wireless in Ear Earbuds with 60H Playtime, App Support, Quad Mic ENC, 45ms Low Latency, 13mm Driver, Breathing LEDs, Made in India Ear Buds Wireless (Green)
GOBOULT x Mustang Torq केवल एक ईयरबड नहीं, बल्कि स्टाइल स्टेटमेंट है। आइकॉनिक मस्टैंग कार से प्रेरित इसके लुक्स और Breathing LEDs इसे बेहद प्रीमियम अहसास देते हैं। 13mm के बड़े ड्राइवर्स और Amp App सपोर्ट के साथ, यह यूजर को अपना साउंड कस्टमाइज़ करने की पूरी आजादी देता है। चाहे आप गेमिंग कर रहे हों या लंबी यात्रा पर हों, इसका 60 घंटे का बैकअप और 45ms की लो लेटेंसी इसे हर स्थिति के लिए सटीक बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
यूनिक मस्टैंग डिज़ाइन
App सपोर्ट
लंबा बैटरी बैकअप
लेटेस्ट कनेक्टिविटी
Zen Quad Mic ENC
क्यों खोजें विकल्प
बड़ा केस
बड़ा केस
सीमित कलर अपील
4. Boat Airdopes Ultra Plus, 50 H Battery, 4Mics ENx, ASAP Charge, Low Latency, Stream Ad Free Music via App Support, Bluetooth Earbuds, TWS Ear Buds Wireless Earphones with mic (Midnight Black)
boAt Airdopes Ultra Plus उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जिन्हें कम बजट में लंबी बैटरी और अच्छी कॉलिंग क्वालिटी चाहिए। 'मिडनाइट ब्लैक' कलर में आने वाला यह ईयरबड न केवल दिखने में प्रीमियम है, बल्कि इसमें ENx तकनीक वाले 4 माइक्रोफोन्स दिए गए हैं, जो शोर वाली जगहों पर भी आपकी आवाज़ को साफ रखते हैं। चाहे आप ऑफिस की मीटिंग्स में हों या जिम में वर्कआउट कर रहे हों, इसकी IPX5 रेटिंग और दमदार ग्रिप इसे हर परिस्थिति के लिए उपयुक्त बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार कीमत
लंबा बैटरी बैकअप
ASAP चार्ज
क्लियर कॉलिंग
वॉटर रेजिस्टेंट
क्यों खोजें विकल्प
औसत गेमिंग
बेसिक ऐप सपोर्ट
5. DCBCODGAL Wireless Earbuds, Bluetooth 5.3 Ear Buds LED Power Display Headphones 30H Playtime Stereo Earbuds with Comfort Lightweight in Ear Earphones for Workout/Running
DCBCODGAL वायरलेस ईयरबड्स एक पैसा वसूल गैजेट है, जो अपनी कम कीमत के बावजूद LED पॉवर डिस्प्ले और IPX7 वॉटरप्रूफिंग जैसे हाई-एंड फीचर्स के साथ आता है। इसे वर्कआउट, रनिंग और रोज़ाना के इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किया गया है। ब्लूटूथ 5.3 तकनीक की मदद से यह तेज़ और स्थिर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है, जिससे आप बिना किसी रुकावट के संगीत और कॉल्स का आनंद ले सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अतुलनीय कीमत
LED डिस्प्ले
IPX7 वॉटरप्रूफ
30 घंटे का प्लेबैक
स्मार्ट टच कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
ब्रांड वैल्यू
साउंड क्वालिटी
6. ADIYON Smart Touchscreen Bluetooth 5.4 Earbuds with ANC Noise Cancellation, ENC Clear Calls, Type-C Fast Charging, Music Control, and Full-Color Display – Wireless in-Ear Headphones (White)
ADIYON Smart Bluetooth 5.4 Earbuds तकनीकी रूप से एक नई पीढ़ी का उत्पाद है। इसके चार्जिंग केस पर ही एक फुल-कलर स्मार्ट डिस्प्ले दिया गया है, जिससे आप बिना अपना फोन निकाले म्यूजिक कंट्रोल, वॉल्यूम एडजस्टमेंट और यहाँ तक कि कैमरा शटर भी कंट्रोल कर सकते हैं। यह ईयरबड उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं और एक ही डिवाइस में कई फीचर्स की तलाश में हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट टचस्क्रीन डिस्प्ले
ANC और ENC का संगम
लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.4
प्रीमियम एक्सेसरीज
यूनिक डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
केस बैटरी थोड़ी जल्दी खत्म
सेंसिटिव स्क्रीन
7. truke Newly Launched Buds Liberty Open Ear Wireless Earbuds with 360Spatial™ Audio Experience, 16mm Beryllium Speaker, 60H Playtime, Quad Mic for Crystal-Clear Calls, Fast Charging, BT5.4
truke Buds Liberty पारंपरिक इन-ईयर बड्स से अलग हैं। ये Open Ear डिज़ाइन के साथ आते हैं, जिसका मतलब है कि ये आपके कान के छेद के अंदर नहीं जाते, बल्कि कान के ऊपर आराम से बैठते हैं। यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें लंबे समय तक ईयरबड्स पहनने से कान में दर्द होता है। 16mm के विशाल Beryllium स्पीकर्स और 360° Spatial Audio के साथ, यह आपको एक ऐसा सराउंड साउंड अनुभव देता है जैसे आप किसी कॉन्सर्ट के बीच में बैठे हों।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-कंफर्ट डिज़ाइन
विशाल स्पीकर्स
लंबी बैटरी
बेहतर कॉलिंग
सुरक्षित वर्कआउट
क्यों खोजें विकल्प
साउंड लीकेज
हुत ज़्यादा शोर वाली जगह पर संगीत थोड़ा धीमा
1. Earbuds क्या होते हैं?
ईयरबड्स छोटे, पोर्टेबल ऑडियो डिवाइस होते हैं जिन्हें सीधे कान के बाहरी हिस्से या कान की नली के अंदर लगाया जाता है।
बिना तार के: आजकल TWS ईयरबड्स सबसे लोकप्रिय हैं, जिनमें कोई तार नहीं होता और ये एक छोटे से चार्जिंग केस के साथ आते हैं।
तकनीक: ये ब्लूटूथ के जरिए आपके फोन या लैपटॉप से कनेक्ट होते हैं और संगीत सुनने या कॉल पर बात करने के काम आते हैं।
2. ईयरफोन का उपयोग क्या है?
ईयरफोन का मुख्य उपयोग निजी तौर पर ऑडियो सुनने के लिए किया जाता है। इसके कुछ प्रमुख फायदे यहाँ हैं,
निजी सुनना: आप दूसरों को परेशान किए बिना अपना पसंदीदा संगीत या वीडियो सुन सकते हैं।
हैंड्स-फ्री कॉलिंग: इनमें इन-बिल्ट माइक्रोफोन होता है, जिससे फोन को हाथ में पकड़े बिना बात की जा सकती है।
फोकस: शोर वाली जगहों पर (जैसे ऑफिस या बस में) बाहरी आवाजों को कम करके काम पर ध्यान लगाने में मदद करते हैं।
3. सबसे अच्छी Earbuds कौन सी है?
सबसे अच्छी ईयरबड आपकी जरूरत और बजट पर निर्भर करती है। मार्च 2026 की ट्रेंडिंग लिस्ट के अनुसार,
प्रीमियम (बेस्ट क्वालिटी): Apple AirPods Pro, Sony WF-1000XM5 और Samsung Galaxy Buds।
मिड-रेंज (काम और म्यूजिक): OnePlus Buds Pro और Jabra Elite सीरीज।
बजट (वैल्यू फॉर मनी): boAt Airdopes, Noise, और Realme Buds।
गेमिंग के लिए: CrossBeats Fury Max या ट्रूक के गेमिंग मॉडल्स।
4. ईयरबड्स का हिंदी में क्या मतलब होता है?
हिंदी में Earbuds के लिए कोई एक खास शब्द नहीं है, लेकिन इसे समझने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है,
कर्ण-कलिका: तकनीकी रूप से इसे कर्ण Ear और कलिका कहा जा सकता है।
कान के फोन: आम बोलचाल में लोग इसे छोटे ईयरफोन या बिना तार वाले ईयरफोन भी कहते हैं।
ईयरप्लग: कुछ संदर्भों में इन्हें कान में लगने वाले प्लग के रूप में भी जाना जाता है।
|ईयरबड्स के सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स
|फीचर
|विवरण
|यह क्यों जरूरी है?
|1. एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन
|यह तकनीक बाहर के शोर (जैसे ट्रैफिक या पंखे की आवाज़) को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कम कर देती है।
|ताकि आप शोर वाली जगहों पर भी बिना डिस्टर्ब हुए संगीत और कॉल्स का आनंद ले सकें।
|2. बैटरी लाइफ और फास्ट चार्जिंग
|यह बताता है कि एक बार चार्ज करने पर बड्स और केस कुल कितने घंटे चलेंगे।
|ताकि आपको बार-बार चार्ज करने की जरूरत न पड़े और कम समय चार्ज करके अधिक बैकअप मिल सके।
|3. लेटेंसी (Low Latency)
|यह ऑडियो और वीडियो के बीच के समय के अंतर (Lag) को कम करने की तकनीक है।
|गेम खेलते समय या मूवी देखते समय साउंड और एक्शन के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए यह बहुत जरूरी है।
