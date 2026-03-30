चोरों की अब खैर नहीं! मोबाइल कनेक्टिविटी वाले इन स्मार्ट कैमरों ने मचाया धमाल, सेल में मिल रही है भारी छूट
बिना तार वाले ये स्मार्ट कैमरे वाई-फाई और ऐप के जरिए सीधे आपके मोबाइल से जुड़ते हैं, जो 1,500 रुपये से 5,000 रुपये की रेंज में 360° व्यू और नाइट विजन जैसे फीचर्स देते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आज के दौर में घर और ऑफिस की सुरक्षा के लिए बिना तार वाले (Wireless) स्मार्ट कैमरे सबसे लोकप्रिय विकल्प बन गए हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत इनका आसान इंस्टॉलेशन है; आपको दीवारों में छेद करने या जटिल वायरिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ये कैमरे सीधे आपके घर के वाई-फाई (Wi-Fi) से जुड़ते हैं और एक मोबाइल ऐप के जरिए पूरी दुनिया में कहीं से भी एक्सेस किए जा सकते हैं।
प्रमुख फीचर्स:
2026 में मिलने वाले कैमरों में 360° पैन और टिल्ट की सुविधा मिलती है, जिससे कमरे का हर कोना मोबाइल से घुमाकर देखा जा सकता है। सुरक्षा के लिहाज से इनमें AI मोशन डिटेक्शन और ह्यूमन ट्रैकिंग जैसे फीचर्स हैं, जो किसी भी हलचल पर तुरंत आपके फोन पर अलर्ट भेजते हैं। इसके अलावा, टू-वे ऑडियो के जरिए आप कैमरे के पास मौजूद व्यक्ति से बात भी कर सकते हैं। रात के अंधेरे में साफ तस्वीर के लिए इनमें कलर नाइट विजन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है।
1. Qubo Smart 360° 3MP [2K] CCTV Camera | Wi-Fi Indoor Home Security Cam | AI Person Detection | Automatic Alarm | App Alerts | NightPulse Vision | SD & Cloud Storage | Made in India
Qubo Smart 360° Camera को खासतौर पर भारतीय घरों की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह 3MP के 2K रेजोल्यूशन के साथ आता है, जो साधारण HD कैमरों के मुकाबले बहुत साफ और स्पष्ट वीडियो क्वालिटी देता है। इसकी 360-डिग्री रोटेशन खूबी के कारण आप अपने मोबाइल ऐप से ही पूरे कमरे की निगरानी कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट एआई अलर्ट
इंट्रूडर अलार्म
बेबी और पेट मॉनिटर
डेटा सुरक्षा
आसान सेटअप
क्यों खोजें विकल्प
वाई-फाई कनेक्शन का होना जरूरी
इनडोर उपयोग
कॉर्डेड इलेक्ट्रिक
2. CP PLUS 4MP Quad HD Smart Wi-Fi CCTV Camera | 360° Pan & Tilt | Press to Call | CTC Cyber Secure Tech | Smart Detection Suite | View & Talk | IR Night Vision | Cloud Recording | OK Google | CP-E44Q
CP PLUS Ezykam (CP-E44Q) एक एडवांस्ड वाई-फाई कैमरा है जो 4MP Quad HD रेजोल्यूशन के साथ आता है। यह साधारण कैमरों के मुकाबले कहीं अधिक स्पष्ट और बारीक विवरण वाली तस्वीरें देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 'वन-टच कॉल' बटन है, जिससे कैमरे के पास खड़ा व्यक्ति सीधे आपके मोबाइल पर कॉल कर सकता है। यह फीचर बुजुर्गों और बच्चों वाले घरों के लिए वरदान साबित होता है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रेस टू कॉल
साइबर सुरक्षा
स्मार्ट अलर्ट्स
2-वे टॉक
इंस्टॉलेशन सुविधा
क्यों खोजें विकल्प
वाटरप्रूफ नहीं
हाई-रेजोल्यूशन (4MP) होने के कारण SD कार्ड जल्दी भर सकता
लगातार बिजली (Plug-in) की आवश्यकता
3. MANOMAY 2MP Smart CCTV Wi-fi Home Security Camera with Pan Tilt 360° View, 2 Way Talk, Cloud Monitor, Motion Detect, Supports SD Card Up to 256 GB, Night Vision, Alexa (Protect Pro X)
MANOMAY Protect Pro X एक 2MP Full HD स्मार्ट वाई-फाई कैमरा है जो कम बजट वाले यूजर्स के लिए बेहतरीन विकल्प है। 4,000 रुपये की एमआरपी पर 79% की भारी छूट के साथ उपलब्ध यह कैमरा उन लोगों के लिए बेस्ट है जो पहली बार अपने घर या छोटी दुकान में सिक्योरिटी कैमरा लगवाना चाहते हैं। यह 1080p रेजोल्यूशन और 360-डिग्री कवरेज के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक किफायती
स्मार्ट मोशन ट्रैकिंग
बड़ी स्टोरेज क्षमता
इंस्टॉलेशन विकल्प
क्यों खोजें विकल्प
बहुत कम कीमत
सर्विस और ऐप का अनुभव स्थापित ब्रांड्स के मुकाबले थोड़ा अलग
बेसिक नाइट विजन बड़े कमरों के लिए शायद बहुत ज्यादा प्रभावी न
4. Maizic Smarthome Dual Lens Mini Fox | 5+5MP WiFi CCTV Camera with PTZ & Fixed View | AI Motion Detection, Color Night Vision, Two-Way Audio, 360° Coverage, App Remote Access
DDLC Dual Lens Mini PTZ कैमरा अपनी 4+4MP की ताकत के साथ आता है, जिसका मतलब है कि इसमें दो लेंस लगे हैं जो मिलकर और भी बेहतर कवरेज देते हैं। जहाँ साधारण कैमरे एक ही दिशा में देखते हैं, इसका ड्यूल-लेंस सेटअप अंधे धब्बों को कम करता है। मार्च 2026 की सेल में यह अपने कलर नाइट विजन और 'स्मार्ट मोशन ट्रैकिंग' की वजह से काफी लोकप्रिय हो रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
ड्यूल लेंस तकनीक
रंगीन रात का नजारा
स्मार्ट मोशन ट्रैकिंग
वेदरप्रूफ डिजाइन
रिमोट एक्सेस
क्यों खोजें विकल्प
ब्रांड सर्विस
मोबाइल ऐप कभी-कभी चलाने में थोड़े जटिल
बिजली के प्लग से जुड़े रहने की जरूरत
5. TP PLUS 6MP Smart WiFi Dual Lens Outdoor PTZ CCTV Camera | 360° View | Full HD | Color Night Vision | Two Way Audio | Wireless Home Security Camera with Mobile App V380 Pro (Dual Lens PTZ)
TP PLUS Dual Lens PTZ कैमरा उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें बड़े एरिया (जैसे पार्किंग, दुकान का सामने का हिस्सा या गार्डन) की निगरानी करनी होती है। इसमें 6MP की जबरदस्त स्पष्टता और दो अलग-अलग लेंस दिए गए हैं, जिससे आप एक ही समय में दो अलग-अलग एंगल देख सकते हैं। यह V380 Pro ऐप के साथ काम करता है, जो अपनी आसान कनेक्टिविटी के लिए भारत में बहुत लोकप्रिय है।
Specifications
क्यों खरीदें
ड्यूल व्यू मॉनिटरिंग
रंगीन रात का वीडियो
मल्टी-डिवाइस एक्सेस
आसान वाई-फाई सेटअप
किफायती और दमदार
क्यों खोजें विकल्प
ऐप की निर्भरता
स्थानीय सर्विस सेंटर ढूंढने में थोड़ी मेहनत
6. Golens V62 5MP AI PTZ Camera | 36X Zoom, 350m Night Vision, 360° Auto Tracking | Human & Vehicle Detection | Two-Way Audio | IP66 Outdoor CCTV
Golens V62 अपनी 36X ऑप्टिकल ज़ूम और 350 मीटर की अविश्वसनीय नाइट विजन रेंज के लिए जाना जाता है। जहाँ सामान्य कैमरे 20-30 मीटर के बाद धुंधले हो जाते हैं, यह कैमरा फुटबॉल के मैदान जितने बड़े इलाके को भी दिन की तरह साफ दिखा सकता है। मार्च 2026 की इस 'लिमिटेड टाइम डील' में, यह अपनी AI तकनीक और मज़बूत IP66 बॉडी के कारण बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पहली पसंद बना हुआ है।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपर ज़ूम पावर
अतुलनीय नाइट विजन
स्मार्ट ऑटो ट्रैकिंग
NVR कम्पैटिबिलिटी
इंटेलिजेंट अलर्ट्स
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा महंगा
वजन और साइज (11-इंच) काफी बड़ा
केवल वाई-फाई के बजाय ईथरनेट (Wired) केबल से जोड़ना
1. सीसीटीवी कैमरा को हिंदी में क्या कहते हैं?
CCTVको हिंदी में प्रतिबंधित परिपथ दूरदर्शन कहा जाता है। हालांकि, बोलचाल की भाषा में इसे गुप्त कैमरा या निगरानी कैमरा भी कहते हैं।
2. CCTV कैमरे के 4 प्रमुख प्रकार क्या हैं?
सुरक्षा की जरूरतों के हिसाब से सीसीटीवी मुख्य रूप से इन 4 प्रकार के होते हैं:
डोम कैमरा : ये गोल आकार के होते हैं और अक्सर छतों पर लगाए जाते हैं। इन्हें घर या ऑफिस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है।
बुलेट कैमरा : ये लंबे और बेलनाकार होते हैं। इनका उपयोग बाहर (Outdoor) की निगरानी के लिए किया जाता है क्योंकि ये लंबी दूरी तक देख सकते हैं।
PTZ कैमरा : इन कैमरों को रिमोट या ऐप से दाएं-बाएं और ऊपर-नीचे घुमाया जा सकता है और ज़ूम भी किया जा सकता है।
वायरलेस/स्मार्ट कैमरा : ये वाई-फाई से चलते हैं और इनका लाइव फुटेज सीधे मोबाइल पर देखा जा सकता है (जैसे Qubo या CP Plus के स्मार्ट कैमरे)।
3. सीसीटीवी कैमरा क्या है?
सीसीटीवी एक ऐसी तकनीक है जिसमें वीडियो कैमरों का उपयोग संकेतों को एक विशिष्ट स्थान पर लगे मॉनिटर या रिकॉर्डर (DVR/NVR) तक भेजने के लिए किया जाता है। साधारण टीवी के विपरीत, इसका प्रसारण सार्वजनिक नहीं होता, बल्कि एक निजी नेटवर्क के भीतर होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य निगरानी और सुरक्षा है।
4. कैमरा को शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं?
कैमरा को शुद्ध हिंदी में प्रतिबिम्बक या चित्र कहा जाता है। चूंकि यह छवियों को कैद करता है, इसलिए इसे छवि-संग्राहक भी कह सकते हैं। हालांकि, व्यावहारिक रूप से हिंदी में भी कैमरा शब्द ही सबसे अधिक प्रचलित है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
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