महंगे वाले वायरलेस हेडफोन खरीदें सस्ते में, आ गई बंपर छूट, फटाफट करें बुक
Wireless Bluetooth Headphones: अगर आपको गाने सुनना पसंद है, तो आपके लिए अमेजन एक शानदार डील लेकर आया है, जहां से आप सस्ते में वायरलेस हेडफोन खरीद सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
जब आप कोई नॉर्मल हेडफोन खरीदते हैं, तो आपको म्यूजिक का अच्छा एक्सपीरिएंस नहीं मिलता है, क्योंकि नॉर्मल हेडफोन में बीट्स और बेस मालूम नहीं होता है। ऐसे में ओवर द हेड ईयरफोन अच्छा ऑप्शन होते हैं, जिसमें आपको न सिर्फ म्यूजिक एक अच्छा एक्सपीरिएंस मिलता है, बल्कि बैकग्राउंड म्यूजिन नहीं सुनाई देता है। इन हेडफोन में इनबिल्ड बैटरी मिलती है। साथ ही यह हेडफोन वायरलेस और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आते हैं। ऐसे में हम आपके लिए बेस्ट ओवर द ईयरफोन लेकर आए हैं, जिसे आप बेहद कम कीमत में डिस्काउंट ऑफर के बाद खरीद पाएंगे..
यह स्टाइलिश, हल्का और पावरफुल हेडफोन है, जो लंबे समय तक म्यूजिक सुनने के लिए परफेक्ट हैं। इसमें 50 घंटे की बैटरी लाइफ, क्विक चार्ज सपोर्ट जैसी स्मार्ट ऑडियो टेक्नोलॉजी दी गई है। इसके अलावा कस्टमाइज्ड EQ, मल्टीप्वाइंट कनेक्टिविटी, और इनबिल्ट माइक्रोफोन जैसी खूबियां इसे और भी स्मार्ट बनाती हैं। हल्के व आरामदायक डिज़ाइन के कारण ये हेडफोन लंबे समय तक पहनने पर भी आरामदायक रहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
50 घंटे की बैटरी लाइफ
क्विक चार्जिंग
EQ के साथ बेहतर साउंड क्वालिटी
हल्का और ऑल-डे कंफर्ट
क्यों खोजें विकल्प
प्लास्टिक बिल्ड
लंबे समय तक कुछ यूजर्स को असुविधाजनक
म्यूजिक लवर्स के लिए एक प्रीमियम और आरामदायक हेडफोन हैं। इनमें एक्टिव न्वॉइज कैंसिलेशन, एडॉप्टिव साउंड कंट्रोल और Sony V1 Processor जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मिलती है, जो म्यूजिक और कॉलिंग का अनुभव और भी शानदार बना देती है। सिर्फ 192 ग्राम वजन, 50 घंटे की बैटरी लाइफ और क्विक चार्जिंग सपोर्ट इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए परफेक्ट बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
एक्टिव न्वॉइज कैंसिलेशन
एडॉप्टिव साउंड कंट्रोल
बेहद हल्का और आरामदायक
मल्टी प्वाइंट कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
प्रीमियम प्राइसिंग
ANC उतना पावरफुल नहीं
म्यूजिक और कॉलिंग के लिए एक बजट-फ्रेंडली हेडफोन हैं। इनमें एडॉप्टि न्वाइज कैंसिलेशन, जेबीएल प्योर बेस साउंड और ड्यूल पेयरिंग जैसे एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं। सिर्फ 5 मिनट की क्विक चार्जिंग से 3 घंटे का प्लेबैक और कुल 70 घंटे की बैटरी लाइफ इन्हें लंबी यात्राओं और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए बेहतरीन बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
70 घंटे की बैटरी
ANC हाई-एंड मॉडल्स के लिए ठीक नही
प्रीमियम हेडफोन्स जैसी बिल्ड क्वालिटी नहीं
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा महंगा
पेयरिंग इश्यू
एएनसी सपोर्ट नहीं
यह एक प्रीमियम ओवर-ईयर हेडफोन है जिसमें डॉल्बी एटमास ऑडियो, स्वाइप कंट्रोल और 80 घंटे की बैटरी लाइफ जैसी हाई-एंड फीचर्स मिलते हैं। इसमें ड्यूल मिस्क ईएनसी टेक्नोलॉजी मिलती है। इसमें ब्लूटूथ v5.3 + AUX सपोर्ट कनेक्टिविटी मिलती है। इसमें 40mm ड्राइवर्स के साथ यह म्यूजिक लवर्स और गेमिंग यूज़र्स दोनों के लिए परफेक्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
80 घंटे की लंबी बैटरी लाइफ
40mm ड्राइवर्स के साथ पावरफुल बेस
टच और स्वाइट कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
ANC सपोर्ट नहीं
प्लास्टिक बिल्ड
इस हेडफोन में एडप्टिव हाइब्रिड एएसी (50dB तक) और HFA Tech जैसी हाई-एंड ऑडियो फीचर्स मिलते हैं। इसमें 80 घंटे की बैटरी, Spatial 3D Audio, और सिर्फ 30ms लो-लेटेंसी मोड दिया गया है, जो इसे म्यूजिक, मूवी और गेमिंग के लिए एक ऑल-राउंडर बनाता है। स्टाइलिश प्रीमियम डिज़ाइन और Dual Pairing सपोर्ट इसे काम और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए परफेक्ट ऑप्शन बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन नॉइज कैंसलेशन
80 घंटे तक की लंबी बैटरी लाइफ
40mm ड्राइवर्स
30ms लो-लेटेंसी मोड
क्यों खोजें विकल्प
प्राइस थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में है
ANC ऑन करने पर बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है
ईयर-कप्स लंबे समय तक पहनने पर गर्म हो सकते हैं
इसमें हाइब्रिड एक्टिव न्वॉइज कैंसिलेशन और 40mm डायनेमिक ड्राइवर्स के साथ Hi-Res ऑडियो सपोर्ट मिलता है। इसमें बेसअप टेक्नोलॉजी, 40 घंटे ANC मोड बैटरी और फास्ट चार्जिंग जैसी खूबियाँ हैं। साथ ही, इसमें Soundcore App से EQ कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
90% तक नॉइज रिडक्शन
40h ANC मोड बैटरी
क्यों खोजें विकल्प
ट्रांसपेरेंसी मोड इफेक्टिव नहीं
App फीचर्स सिर्फ मोबाइल पर लिमिटेड
यह एक प्रीमियम ओवर-ईयर हेडफोन है, जिसमें एक्टिव न्वॉइज कैंसिलेशन, पावरफुल 40mm ड्राइवर्स और 22 घंटे की बैटरी लाइफ मिलती है। रैपिड चार्ज फीचर सिर्फ 10 मिनट की चार्जिंग में 3 घंटे का प्लेबैक देता है। इसका फ्लैट-फोल्डिंग और हल्का डिजाइन इसे ट्रैवल और डेली यूज के लिए परफेक्ट बनाता है। साथ ही एंबिडेंट मोड से आप जरूरत पड़ने पर आसपास की आवाज भी सुन सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
40mm ड्राइवर्स
Ambient Mode सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी बैकअप प्रीमियम मॉडल्स से कम
IP रेटिंग
यह एक बजट-फ्रेंडली ANC हेडफोन है, जो 50dB हाइब्रिड एएनसी और 40mm टाइटेनियम ड्राइवर्स के साथ आता है। इसमें 55 घंटे तक का बैटरी बैकअप और रैपिड चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। ट्रांसपेरेंसी मोड, ईएनसी कॉलिंग, गेमिंग मोड और ड्यूल पेयरिंग जैसी खूबियों के साथ यह हेडफोन मल्टी-यूज़ के लिए परफेक्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
क्लियर ऑडियो क्वालिटी
55 घंटे बैटरी बैकअप
ट्रांसपेरेंसी मोडट्रांसपेरेंसी मोड लो गेमिंग लेटेंसी
ट्रांसपेरेंसी मोड
क्यों खोजें विकल्प
एएनसी सपोर्ट की दिक्कत
लिमिटेड कलर ऑप्शन
लंबा चार्जिंग टाइम
यह एक बजट-फ्रेंडली ANC हेडफोन है, जो 50dB हाइब्रिड एएनसी और 40mm टाइटेनियम ड्राइवर्स के साथ आता है। इसमें 55 घंटे तक का बैटरी बैकअप और रैपिड चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। ट्रांसपेरेंसी मोड, ईएनसी कॉलिंग, गेमिंग मोड और ड्यूल पेयरिंग जैसी खूबियों के साथ यह हेडफोन मल्टी-यूज़ के लिए परफेक्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
50dB Hybrid ANC
55 घंटे बैटरी
40mm टाइटेनिम
क्यों खोजें विकल्प
प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी