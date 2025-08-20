महंगे वाले वायरलेस हेडफोन खरीदें सस्ते में, आ गई बंपर छूट, फटाफट करें बुक Wireless Bluetooth Headphones discount offer on Sony JBL Skullcandy ZEBRONICS, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Wireless Bluetooth Headphones discount offer on Sony JBL Skullcandy ZEBRONICS

महंगे वाले वायरलेस हेडफोन खरीदें सस्ते में, आ गई बंपर छूट, फटाफट करें बुक

Wireless Bluetooth Headphones: अगर आपको गाने सुनना पसंद है, तो आपके लिए अमेजन एक शानदार डील लेकर आया है, जहां से आप सस्ते में वायरलेस हेडफोन खरीद सकते हैं।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 02:10 PM
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

जब आप कोई नॉर्मल हेडफोन खरीदते हैं, तो आपको म्यूजिक का अच्छा एक्सपीरिएंस नहीं मिलता है, क्योंकि नॉर्मल हेडफोन में बीट्स और बेस मालूम नहीं होता है। ऐसे में ओवर द हेड ईयरफोन अच्छा ऑप्शन होते हैं, जिसमें आपको न सिर्फ म्यूजिक एक अच्छा एक्सपीरिएंस मिलता है, बल्कि बैकग्राउंड म्यूजिन नहीं सुनाई देता है। इन हेडफोन में इनबिल्ड बैटरी मिलती है। साथ ही यह हेडफोन वायरलेस और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आते हैं। ऐसे में हम आपके लिए बेस्ट ओवर द ईयरफोन लेकर आए हैं, जिसे आप बेहद कम कीमत में डिस्काउंट ऑफर के बाद खरीद पाएंगे..

महंगे वाले वायरलेस हेडफोन खरीदें सस्ते में, आ गई बंपर छूट, फटाफट करें बुक
Loading Suggestions...

यह स्टाइलिश, हल्का और पावरफुल हेडफोन है, जो लंबे समय तक म्यूजिक सुनने के लिए परफेक्ट हैं। इसमें 50 घंटे की बैटरी लाइफ, क्विक चार्ज सपोर्ट जैसी स्मार्ट ऑडियो टेक्नोलॉजी दी गई है। इसके अलावा कस्टमाइज्ड EQ, मल्टीप्वाइंट कनेक्टिविटी, और इनबिल्ट माइक्रोफोन जैसी खूबियां इसे और भी स्मार्ट बनाती हैं। हल्के व आरामदायक डिज़ाइन के कारण ये हेडफोन लंबे समय तक पहनने पर भी आरामदायक रहते हैं।

Specifications

बैटरी लाइफ
50 घंटे
कनेक्टिविटी
Bluetooth, Multipoint, Fast Pair
माइक्रोफोन
इनबिल्ट, वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट

क्यों खरीदें

...

50 घंटे की बैटरी लाइफ

...

क्विक चार्जिंग

...

EQ के साथ बेहतर साउंड क्वालिटी

...

हल्का और ऑल-डे कंफर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

प्लास्टिक बिल्ड

...

लंबे समय तक कुछ यूजर्स को असुविधाजनक

Loading Suggestions...

म्यूजिक लवर्स के लिए एक प्रीमियम और आरामदायक हेडफोन हैं। इनमें एक्टिव न्वॉइज कैंसिलेशन, एडॉप्टिव साउंड कंट्रोल और Sony V1 Processor जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मिलती है, जो म्यूजिक और कॉलिंग का अनुभव और भी शानदार बना देती है। सिर्फ 192 ग्राम वजन, 50 घंटे की बैटरी लाइफ और क्विक चार्जिंग सपोर्ट इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए परफेक्ट बनाते हैं।

Specifications

बैटरी लाइफ
50 घंटे
चार्जिंग
क्विक चार्ज
टेक्नोलॉजी
Integrated V1 Processor
वजन
192 ग्राम

क्यों खरीदें

...

एक्टिव न्वॉइज कैंसिलेशन

...

एडॉप्टिव साउंड कंट्रोल

...

बेहद हल्का और आरामदायक

...

मल्टी प्वाइंट कनेक्टिविटी

क्यों खोजें विकल्प

...

प्रीमियम प्राइसिंग

...

ANC उतना पावरफुल नहीं

Loading Suggestions...

म्यूजिक और कॉलिंग के लिए एक बजट-फ्रेंडली हेडफोन हैं। इनमें एडॉप्टि न्वाइज कैंसिलेशन, जेबीएल प्योर बेस साउंड और ड्यूल पेयरिंग जैसे एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं। सिर्फ 5 मिनट की क्विक चार्जिंग से 3 घंटे का प्लेबैक और कुल 70 घंटे की बैटरी लाइफ इन्हें लंबी यात्राओं और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए बेहतरीन बनाती है।

Specifications

बैटरी लाइफ
70 घंटे
कनेक्टिविटी
Bluetooth 5.3, Dual Pairing,
वजन
232 ग्राम
साउंड
JBL Pure Bass Sound

क्यों खरीदें

...

70 घंटे की बैटरी

...

ANC हाई-एंड मॉडल्स के लिए ठीक नही

...

प्रीमियम हेडफोन्स जैसी बिल्ड क्वालिटी नहीं

क्यों खोजें विकल्प

...

थोड़ा महंगा

...

पेयरिंग इश्यू

...

एएनसी सपोर्ट नहीं

Loading Suggestions...

यह एक प्रीमियम ओवर-ईयर हेडफोन है जिसमें डॉल्बी एटमास ऑडियो, स्वाइप कंट्रोल और 80 घंटे की बैटरी लाइफ जैसी हाई-एंड फीचर्स मिलते हैं। इसमें ड्यूल मिस्क ईएनसी टेक्नोलॉजी मिलती है। इसमें ब्लूटूथ v5.3 + AUX सपोर्ट कनेक्टिविटी मिलती है। इसमें 40mm ड्राइवर्स के साथ यह म्यूजिक लवर्स और गेमिंग यूज़र्स दोनों के लिए परफेक्ट है।

Specifications

ड्राइवर्स
40mm
बैटरी लाइफ
80 घंटे
वजन
240 ग्राम

क्यों खरीदें

...

80 घंटे की लंबी बैटरी लाइफ

...

40mm ड्राइवर्स के साथ पावरफुल बेस

...

टच और स्वाइट कंट्रोल

क्यों खोजें विकल्प

...

ANC सपोर्ट नहीं

...

प्लास्टिक बिल्ड

Loading Suggestions...

इस हेडफोन में एडप्टिव हाइब्रिड एएसी (50dB तक) और HFA Tech जैसी हाई-एंड ऑडियो फीचर्स मिलते हैं। इसमें 80 घंटे की बैटरी, Spatial 3D Audio, और सिर्फ 30ms लो-लेटेंसी मोड दिया गया है, जो इसे म्यूजिक, मूवी और गेमिंग के लिए एक ऑल-राउंडर बनाता है। स्टाइलिश प्रीमियम डिज़ाइन और Dual Pairing सपोर्ट इसे काम और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए परफेक्ट ऑप्शन बनाते हैं।

Specifications

ड्राइवर्स
ड्राइवर्स – 40mm
बैटरी लाइफ
80 घंटे
लो-लेटेंसी
30ms

क्यों खरीदें

...

बेहतरीन नॉइज कैंसलेशन

...

80 घंटे तक की लंबी बैटरी लाइफ

...

40mm ड्राइवर्स

...

30ms लो-लेटेंसी मोड

क्यों खोजें विकल्प

...

प्राइस थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में है

...

ANC ऑन करने पर बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है

...

ईयर-कप्स लंबे समय तक पहनने पर गर्म हो सकते हैं

Loading Suggestions...

इसमें हाइब्रिड एक्टिव न्वॉइज कैंसिलेशन और 40mm डायनेमिक ड्राइवर्स के साथ Hi-Res ऑडियो सपोर्ट मिलता है। इसमें बेसअप टेक्नोलॉजी, 40 घंटे ANC मोड बैटरी और फास्ट चार्जिंग जैसी खूबियाँ हैं। साथ ही, इसमें Soundcore App से EQ कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी मिलता है।

Specifications

ड्राइवर्स
40mm
बैटरी
40h
फास्ट चार्ज
मिनट

क्यों खरीदें

...

90% तक नॉइज रिडक्शन

...

40h ANC मोड बैटरी

क्यों खोजें विकल्प

...

ट्रांसपेरेंसी मोड इफेक्टिव नहीं

...

App फीचर्स सिर्फ मोबाइल पर लिमिटेड

Loading Suggestions...

यह एक प्रीमियम ओवर-ईयर हेडफोन है, जिसमें एक्टिव न्वॉइज कैंसिलेशन, पावरफुल 40mm ड्राइवर्स और 22 घंटे की बैटरी लाइफ मिलती है। रैपिड चार्ज फीचर सिर्फ 10 मिनट की चार्जिंग में 3 घंटे का प्लेबैक देता है। इसका फ्लैट-फोल्डिंग और हल्का डिजाइन इसे ट्रैवल और डेली यूज के लिए परफेक्ट बनाता है। साथ ही एंबिडेंट मोड से आप जरूरत पड़ने पर आसपास की आवाज भी सुन सकते हैं।

Specifications

कनेक्टिविटी
एएनसी
बैटरी
22 घंटे
ड्राइवर साइज
40mm
बैटरी लाइफ
22 घंटे
बैटरी बैकअप
22 घंटे की बैटरी

क्यों खरीदें

...

40mm ड्राइवर्स

...

Ambient Mode सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

बैटरी बैकअप प्रीमियम मॉडल्स से कम

...

IP रेटिंग

Loading Suggestions...

यह एक बजट-फ्रेंडली ANC हेडफोन है, जो 50dB हाइब्रिड एएनसी और 40mm टाइटेनियम ड्राइवर्स के साथ आता है। इसमें 55 घंटे तक का बैटरी बैकअप और रैपिड चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। ट्रांसपेरेंसी मोड, ईएनसी कॉलिंग, गेमिंग मोड और ड्यूल पेयरिंग जैसी खूबियों के साथ यह हेडफोन मल्टी-यूज़ के लिए परफेक्ट है।

Specifications

नॉइज़ कैंसलेशन
एएनसी और एंबिएंट मो
ड्राइवर्स के साथ
40mm

क्यों खरीदें

...

क्लियर ऑडियो क्वालिटी

...

55 घंटे बैटरी बैकअप

...

ट्रांसपेरेंसी मोडट्रांसपेरेंसी मोड लो गेमिंग लेटेंसी

...

ट्रांसपेरेंसी मोड

क्यों खोजें विकल्प

...

एएनसी सपोर्ट की दिक्कत

...

लिमिटेड कलर ऑप्शन

...

लंबा चार्जिंग टाइम

Loading Suggestions...

यह एक बजट-फ्रेंडली ANC हेडफोन है, जो 50dB हाइब्रिड एएनसी और 40mm टाइटेनियम ड्राइवर्स के साथ आता है। इसमें 55 घंटे तक का बैटरी बैकअप और रैपिड चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। ट्रांसपेरेंसी मोड, ईएनसी कॉलिंग, गेमिंग मोड और ड्यूल पेयरिंग जैसी खूबियों के साथ यह हेडफोन मल्टी-यूज़ के लिए परफेक्ट है।

Specifications

मोड
EQ कस्टमाइजेशन लिमिटेड
ड्राइवर साइज
40mm
बैटरी बैकअप
55 घंटे

क्यों खरीदें

...

50dB Hybrid ANC

...

55 घंटे बैटरी

...

40mm टाइटेनिम

क्यों खोजें विकल्प

...

प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी

Gadgets Hindi News
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.