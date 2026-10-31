Wippi Kit Review: बच्चों के लिए मजेदार स्क्रीन-फ्री AI गैजेट, छूटेगी फोन स्क्रीन की आदत

Wippi एक स्क्रीन-फ्री AI डिवाइस है, जो बच्चों को कहानियां सुनाने और उनके कैरेक्टर्स से बातें करने का मौका देता है। हमने इस डिवाइस को टेस्ट किया और डीटेल्ड रिव्यू आपके साथ शेयर कर रहे हैं।

Wippi एक स्क्रीन-फ्री AI कंपेनियन डिवाइस की तरह काम करता है।

बच्चों का स्मार्टफोन की स्क्रीन से चिपके रहना आजकल सभी पैरेंट्स के लिए चिंता की वजह बन चुका है। लाख कोशिशों के बावजूद बच्चे टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रह सकते, ऐसे में टेक सॉल्यूशंस को स्मार्ट तरीके से बच्चों के लिए डिजाइन किया जा सकता है। ऐसे ही एक सॉल्यूशन के तौर पर Wippi Kit भी पेश की गई है, जो एक स्क्रीन-फ्री AI डिवाइस है। यह बच्चों के लिए स्टोरीटेलर से बढ़कर एक दोस्त बन सकता है और उनसे बातें करता है। हमने इस किट को लंबे वक्त तक रिव्यू और बच्चों के साथ टेस्ट करते हुए समझा कि यह कितना सुरक्षित और कारगर है। आप डीटेल्ड रिव्यू नीचे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि बच्चों के लिए Wippi Kit कितनी मददगार साबित हो सकती है।

आखिर क्या है Wippi? Wippi एक स्क्रीन-फ्री AI कंपेनियन डिवाइस है, जिसे खासतौर पर चार साल और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मकसद बच्चों को मोबाइल या टैबलेट की स्क्रीन पर वीडियो दिखाए बिना कहानियों, म्यूजिक और AI की मदद से एंटरटेनमेंट और सीखने का एक्सपीरियंस देना है। यह किसी नॉर्मल स्टोरीटेलिंग स्पीकर से बेहद अलग है। इसकी मदद से बच्चा केवल कहानी सुनता नहीं है, बल्कि कहानी के कैरेक्टर्स से सवाल भी पूछ सकता है।

उदाहरण के लिए, बच्चा रामायण की कहानी सुनते हुए श्री राम से उनके फैसले के बारे में सवाल कर सकता है। Wippi AI की मदद से उसका जवाब दे सकता है। ढेर सारी स्टोरीज किट अलग से खरीदी जा सकती हैं, जिनमें फिजिकल बुक भी मिलती है। डिवाइस में कहानी सुनने, जनरल नॉलेज, एजुकेशनल एक्टिविटीज, म्यूजिक और सोने से पहले सुनाई जाने वाली कहानियों जैसी ऑप्शंस हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए पैरेंट्स को मोबाइल ऐप की मदद से डिवाइस को 2.4GHz Wi-Fi से कनेक्ट करना पड़ता है। शुरुआती सेटअप में Bluetooth का इस्तेमाल होता है।

मजबूत बिल्ड क्वॉलिटी और कॉम्पैक्ट डिजाइन Wippi का डिजाइन बच्चों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें स्क्रीन के बजाय ऑडियो, बटन, नॉब और स्टोरी कार्ड्स पर फोकस किया गया है। इसका कॉम्पैक्ट और हल्का डिजाइन बच्चों के लिए इसे इस्तेमाल करना आसान बना देता है। इसमें दो नॉब दिए गए हैं, जिनकी मदद से बच्चा कहानी चुन सकता है, उसे फॉरवर्ड कर सकता है और वॉल्यूम कम-ज्यादा कर सकता है। स्टोरी कार्ड डिवाइस में लगाने पर उससे जुड़ी कहानी शुरू हो जाती है। AI से बातचीत शुरू करने के लिए भी नॉब का यूज किया जाता है। इस तरह बच्चों को हर छोटी एक्टिविटी के लिए पैरेंट्स की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ती।

कंपनी का कहना है कि डिवाइस ड्रॉप-टेस्टेड है और बच्चों के लिए सुरक्षित मटीरियल से बनाया गया है। इसमें 360-डिग्री स्पीकर और वॉल्यूम लिमिटर भी दिया गया है। हमने भी अपने रिव्यू पीरियड के दौरान महसूस किया कि डिवाइस ना सिर्फ मजबूत है बल्कि बच्चों के पास रहने के बाद भी इसके आसानी से टूटने या खराब होने का डर नहीं है। इसके साथ तीन छोटे क्यूट टॉय चार्म भी दिए गए हैं, जिनमें से बच्चे का फेवरेट अटैच कर इसकी खूबसूरती और पर्सनलाइज्ड फील बढ़ाया जा सकता है।

मिलता है खास AI इंटरैक्शन एक्सपीरियंस Wippi की सबसे खास बात इसका कन्वर्सेशनल AI है। बच्चा इससे कोई भी सवाल पूछ सकता है, किसी कहानी के बारे में जान सकता है या अपनी जिज्ञासा के साथ बातचीत आगे बढ़ा सकता है। यह टूल भी बच्चों को और बातें करने को प्रेरित करता है और ऐसे सवाल पूछता है, जिनके जवाब देने में बच्चों को मजा आए और उन्हें सीखने को भी मिले। दावा है कि इसका AI बच्चों की उम्र, पसंद और प्रोफाइल के हिसाब से जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया है।

Wippi ऐप में पैरेंट्स या गार्जियन बच्चे की उम्र, भाषा और दूसरी प्राथमिकताएं सेट कर सकते हैं। कंपनी Wippi Shield नाम के सेफ्टी सिस्टम का भी दावा करती है, जो बच्चों के लिए असुरक्षित कंटेंट और जवाबों को रोकने के लिए बनाया गया है। दावा है कि इसकी मदद से बच्चों तक पहुंचने वाला सारा कंटेंट पहले रिव्यू किया गया है। रिव्यू पीरियड के दौरान हमने हर तरह के सवाल पूछकर देखे और पाया कि इसका AI खास तौर से ट्रेन किया गया है और कोई असुरक्षित कन्वर्सेशन नहीं करता या गलत सलाह नहीं देता।

डिवाइस को कई भाषाओं का सपोर्ट दिया गया है, हालांकि रिव्यू पीरियड के दौरान हमने पाया कि यह अंग्रेजी में बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफर करता है।

सबसे हटकर स्टोरीटेलिंग एक्सपीरियंस डिवाइस का स्टोरीटेलिंग एक्सपीरियंस इसके सबसे मजेदार फीचर्स में से एक है। इसमें फिजिकल स्टोरी कार्ड लगाकर बच्चा अलग-अलग कहानियां शुरू कर सकता है। कंपनी की वेबसाइट पर रामायण, जंगल बुक, सिंड्रेला और दूसरी कहानियों पर आधारित प्लेसेट उपलब्ध हैं। हमारी रिव्यू किट में भी चार अलग-अलग कहानियां शामिल थीं और हमने बच्चों को उन्हें सुनने और एक्सपीरियंस करने का वक्त दिया। Wippi की खासियत यह है कि कहानी के दौरान बच्चा रिलेटेड कैरेक्टर से बातचीत कर सकता है। इसका फायदा यह मिलता है कि बच्चों को कहानियां याद हो जाती हैं और वे कहानी के कैरेक्टर्स से भी अच्छे से जुड़ पाते हैं।

साथ ही Wippi में रेडियो मोड भी है, जिसमें कहानियां, म्यूजिक, लर्निंग ऑडियो और स्लीप साउंड्स सुने जा सकते हैं। एक और पॉजिटिव पॉइंट यह है कि पैरेंट्स ऐप में देख सकते हैं कि बच्चा कौन-सा कंटेंट ज्यादा सुनता है और AI कन्वर्सेशन में कितना समय बिताता है।

हालांकि, यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि स्टोरी कार्ड और एक्सट्रा प्लेसेट खरीदने पर खर्च बढ़ सकता है। इन्हें डिवाइस से अलग से खरीदना पड़ता है। आप चाहें तो पहले ही कंप्लीट किट खरीद सकते हैं, जिसमें चुनिंदा प्लेसेट शामिल होते हैं। खर्च कम रखना चाहें तो इन प्लेसेट्स की संख्या घटाई जा सकती है।

बैटरी लाइफ से कोई समझौता नहीं Wippi में रिचार्जेबल लिथियम-आयन बैटरी दी गई है। कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर आठ घंटे तक लगातार चल सकता है। इसमें USB-C केबल से चार्जिंग का विकल्प मिलता है। हालांकि, इसके बॉक्स में कोई चार्जिंग केबल या एडॉप्टर नहीं मिलता और आप कोई भी मौजूदा USB-C चार्जर यूज कर सकते हैं। हमें रिव्यू पीरियड के दौरान फुल चार्ज पर 6 घंटे से ज्यादा का बैकअप मिला और Wippi को फुल चार्ज होने में 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त लगता है।

आपको खरीदना चाहिए या नहीं? Wippi उन पैरेंट्स के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है जो बच्चों का स्क्रीन-टाइम कम करना चाहते हैं। इसकी इंटरैक्टिव कहानियां, AI से बातचीत, स्क्रीन-फ्री डिजाइन और पैरेंटल कंट्रोल इसे नॉर्मल ऑडियो स्पीकर से अलग बनाते हैं। हालांकि, इसकी कीमत सामान्य कहानी सुनाने वाले स्टोरी-टेलर्स से ज्यादा हो सकती है और एक्सट्रा स्टोरी प्लेसेट्स के लिए लंबे समय में खर्च बढ़ सकता है। हालांकि, अगर आप बच्चे को कुछ नया सिखाना चाहते हैं और उसके इंटरैक्शन स्किल सुधारना चाहते हैं तो यह दमदार चॉइस है।