Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Winter Deals Samsung Digital Inverter Refrigerator Now Available for Just 15000 rupees
ठंड में सस्ते हो गए फ्रिज! Samsung का डिजिटल इन्वर्टर फ्रिज अब केवल ₹15000 में

ठंड में सस्ते हो गए फ्रिज! Samsung का डिजिटल इन्वर्टर फ्रिज अब केवल ₹15000 में

संक्षेप:

सैमसंग का बड़े साइज वाला रेफ्रिजरेटर ग्राहकों को 15 हजार रुपये कीमत पर खरीदने का मौका Flipkart पर मिल रहा है। ठंड के मौसम में ब्रैंडेड फ्रिज अच्छी वैल्यू ऑफर कर रहे हैं। 

Jan 12, 2026 03:50 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

discount

30% OFF

Samsung 183 L, 4 Star, Digital Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR20C1824CR/HL, Red, Camellia Purple, Base Stand Drawer)

Samsung 183 L, 4 Star, Digital Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR20C1824CR/HL, Red, Camellia Purple, Base Stand Drawer)

  • checkSamsung 183 L
  • check4 Star
  • checkDigital Inverter
amazon-logo

₹15990

₹22999

खरीदिये

discount

33% OFF

Samsung 330 L, 3 Star, Convertible 5-in-1, Digital Inverter, Frost Free Double Door, WiFi Enabled Bespoke AI Refrigerator (RT34DG5A4DS8HL, Elegant Inox, Silver)

Samsung 330 L, 3 Star, Convertible 5-in-1, Digital Inverter, Frost Free Double Door, WiFi Enabled Bespoke AI Refrigerator (RT34DG5A4DS8HL, Elegant Inox, Silver)

  • checkSamsung 330 L
  • check3 Star
  • checkConvertible 5-in-1
amazon-logo

₹37990

₹56990

खरीदिये

discount

27% OFF

Whirlpool 192 L 3 Star Vitamagic PRO Frost Free Direct-Cool Single Door Refrigerator (215 VMPRO PRM 3S RADIANT STEEL-Z Fridge, Silver, Auto Defrost Technology)

Whirlpool 192 L 3 Star Vitamagic PRO Frost Free Direct-Cool Single Door Refrigerator (215 VMPRO PRM 3S RADIANT STEEL-Z Fridge, Silver, Auto Defrost Technology)

  • checkWhirlpool 192 L 3 Star Vitamagic PRO Frost Free Direct-Cool Single Door Refrigerator (215 VMPRO PRM 3S RADIANT STEEL-Z Fridge
  • checkSilver
  • checkAuto Defrost Technology)
amazon-logo

₹15300

₹21050

खरीदिये

discount

17% OFF

Whirlpool 184 L 2 Star Direct-Cool Single Door Refrigerator (205 WDE CLS 2S SAPPHIRE BLUE-Z, Blue,2023 Model)

Whirlpool 184 L 2 Star Direct-Cool Single Door Refrigerator (205 WDE CLS 2S SAPPHIRE BLUE-Z, Blue,2023 Model)

  • checkWhirlpool 184 L 2 Star Direct-Cool Single Door Refrigerator (205 WDE CLS 2S SAPPHIRE BLUE-Z
  • checkBlue
  • check2023 Model)
amazon-logo

₹13999

₹16899

खरीदिये

discount

25% OFF

Samsung 183 L, 5 Star, Digital Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR20D2825HV/NL, Himalaya Poppy Blue, Base Stand Drawer)

Samsung 183 L, 5 Star, Digital Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR20D2825HV/NL, Himalaya Poppy Blue, Base Stand Drawer)

  • checkSamsung 183 L
  • check5 Star
  • checkDigital Inverter
amazon-logo

₹17290

₹22999

खरीदिये

रेफ्रिजरेटर एक ऐसा होम अप्लायंस है, जिसकी ज्यादा जरूरत गर्मी के मौसम में होती है। ठंड के मौसम में कम खरीद के चलते फ्रिज सस्ते हो जाते हैं और इन्हें इस वक्त खरीदने पर आपको बड़े डिस्काउंट का फायदा मिल सकता है। Samsung का 20 साल की वारंटी के साथ आने वाला डिजिटल इन्वर्टर फ्रिज ग्राहकों को बंपर डिस्काउंट के साथ खरीदने का मौका दिया जा रहा है।

सम्बंधित सुझाव

discount

30% OFF

Samsung 183 L, 4 Star, Digital Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR20C1824CR/HL, Red, Camellia Purple, Base Stand Drawer)

Samsung 183 L, 4 Star, Digital Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR20C1824CR/HL, Red, Camellia Purple, Base Stand Drawer)

  • checkSamsung 183 L
  • check4 Star
  • checkDigital Inverter
amazon-logo

₹15990

₹22999

खरीदिये

discount

33% OFF

Samsung 330 L, 3 Star, Convertible 5-in-1, Digital Inverter, Frost Free Double Door, WiFi Enabled Bespoke AI Refrigerator (RT34DG5A4DS8HL, Elegant Inox, Silver)

Samsung 330 L, 3 Star, Convertible 5-in-1, Digital Inverter, Frost Free Double Door, WiFi Enabled Bespoke AI Refrigerator (RT34DG5A4DS8HL, Elegant Inox, Silver)

  • checkSamsung 330 L
  • check3 Star
  • checkConvertible 5-in-1
amazon-logo

₹37990

₹56990

खरीदिये

discount

27% OFF

Whirlpool 192 L 3 Star Vitamagic PRO Frost Free Direct-Cool Single Door Refrigerator (215 VMPRO PRM 3S RADIANT STEEL-Z Fridge, Silver, Auto Defrost Technology)

Whirlpool 192 L 3 Star Vitamagic PRO Frost Free Direct-Cool Single Door Refrigerator (215 VMPRO PRM 3S RADIANT STEEL-Z Fridge, Silver, Auto Defrost Technology)

  • checkWhirlpool 192 L 3 Star Vitamagic PRO Frost Free Direct-Cool Single Door Refrigerator (215 VMPRO PRM 3S RADIANT STEEL-Z Fridge
  • checkSilver
  • checkAuto Defrost Technology)
amazon-logo

₹15300

₹21050

खरीदिये

discount

17% OFF

Whirlpool 184 L 2 Star Direct-Cool Single Door Refrigerator (205 WDE CLS 2S SAPPHIRE BLUE-Z, Blue,2023 Model)

Whirlpool 184 L 2 Star Direct-Cool Single Door Refrigerator (205 WDE CLS 2S SAPPHIRE BLUE-Z, Blue,2023 Model)

  • checkWhirlpool 184 L 2 Star Direct-Cool Single Door Refrigerator (205 WDE CLS 2S SAPPHIRE BLUE-Z
  • checkBlue
  • check2023 Model)
amazon-logo

₹13999

₹16899

खरीदिये

discount

25% OFF

Samsung 183 L, 5 Star, Digital Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR20D2825HV/NL, Himalaya Poppy Blue, Base Stand Drawer)

Samsung 183 L, 5 Star, Digital Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR20D2825HV/NL, Himalaya Poppy Blue, Base Stand Drawer)

  • checkSamsung 183 L
  • check5 Star
  • checkDigital Inverter
amazon-logo

₹17290

₹22999

खरीदिये

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर Samsung Direct Cool Refrigerator खास डिस्काउंट के साथ लिस्ट किया गया है। इस फ्रिज में 4-स्टार एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग्स दी गई हैं और डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मिलती है। 183 लीटर क्षमता वाले बड़े फ्रिज में रखा खाना 15 दिनों तक फ्रेश बना रहता है। इसमें वाइट LED लाइट दी गई है और छोटे परिवार के लिए यह परफेक्ट है।

ये भी पढ़ें:साल 2026 में महंगे होने वाले हैं Samsung स्मार्टफोन? कंपनी ने दिए बड़े संकेत
ये भी पढ़ें:साल 2026 में महंगे होने वाले हैं Samsung स्मार्टफोन? कंपनी ने दिए बड़े संकेत

ऑफर्स के साथ सस्ता हुआ फ्रिज

Samsung 183L Direct Cool Refrigerator (RR20C1824CR/HL) को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर 15,990 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। अगर ग्राहक चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करते हैं तो उन्हें 5 प्रतिशत कैशबैक मिल जाएगा और इसकी कीमत 15 हजार रुपये के करीब रह जाएगी। ग्राहकों को पुराने डिवाइस के बदले 3,770 रुपये की अधिकतम छूट एक्सचेंज डिस्काउंट के तौर पर मिल सकती है। बता दें, एक्सचेंज डिस्काउंट की वैल्यू पुराने डिवाइस के मॉडल और उसकी मौजूदा कंडीशन पर निर्भर करती है।

सम्बंधित सुझाव

discount

38% OFF

Samsung 236 L, 3 Star, Convertible, Digital Inverter with Display Frost Free Double Door Refrigerator (RT28C3733B1/HL, Black Matte/Black DOI)

Samsung 236 L, 3 Star, Convertible, Digital Inverter with Display Frost Free Double Door Refrigerator (RT28C3733B1/HL, Black Matte/Black DOI)

  • checkSamsung 236 L
  • check3 Star
  • checkConvertible
amazon-logo

₹25990

₹41990

खरीदिये

discount

33% OFF

LG 242 L 3 Star Smart Inverter Frost-Free Double Door Refrigerator (GL-I292RPZX, Shiny Steel, Door Cooling+)

LG 242 L 3 Star Smart Inverter Frost-Free Double Door Refrigerator (GL-I292RPZX, Shiny Steel, Door Cooling+)

  • checkLG 242 L 3 Star Smart Inverter Frost-Free Double Door Refrigerator (GL-I292RPZX
  • checkShiny Steel
  • checkDoor Cooling+)
amazon-logo

₹24990

₹37099

खरीदिये

discount

38% OFF

Samsung 236 L, 3 Star, Convertible, Digital Inverter with Display Frost Free Double Door Refrigerator (RT28C3733S8/HL, Silver, Elegant Inox)

Samsung 236 L, 3 Star, Convertible, Digital Inverter with Display Frost Free Double Door Refrigerator (RT28C3733S8/HL, Silver, Elegant Inox)

  • checkSamsung 236 L
  • check3 Star
  • checkConvertible
amazon-logo

₹25490

₹40990

खरीदिये

discount

29% OFF

Whirlpool 215 L Frost Free Triple-Door Refrigerator | Zeolite Technology | Microblock Technology [FP 223D PROTTON ROY RADIANT STEEL(Z), Up to 44% Reduction in Cold Air Loss*]

Whirlpool 215 L Frost Free Triple-Door Refrigerator | Zeolite Technology | Microblock Technology [FP 223D PROTTON ROY RADIANT STEEL(Z), Up to 44% Reduction in Cold Air Loss*]

  • checkWhirlpool 215 L Frost Free Triple-Door Refrigerator | Zeolite Technology | Microblock Technology [FP 223D PROTTON ROY RADIANT STEEL(Z)
  • checkUp to 44% Reduction in Cold Air Loss*]
amazon-logo

₹23990

₹33650

खरीदिये

discount

29% OFF

Haier 190L 5 Star Direct Cool Single Door Refrigerator | 3 Toughened Glass Shelves | Fast Ice Making in Just 60 minutes | Large Veg Box| Easy Clean Back (HED-205DS-P, Dazzle Steel)

Haier 190L 5 Star Direct Cool Single Door Refrigerator | 3 Toughened Glass Shelves | Fast Ice Making in Just 60 minutes | Large Veg Box| Easy Clean Back (HED-205DS-P, Dazzle Steel)

  • checkHaier 190L 5 Star Direct Cool Single Door Refrigerator | 3 Toughened Glass Shelves | Fast Ice Making in Just 60 minutes | Large Veg Box| Easy Clean Back (HED-205DS-P
  • checkDazzle Steel)
amazon-logo

₹15990

₹22490

खरीदिये

discount

30% OFF

Haier 185L 2 Star Direct Cool Single Door Refrigerator | Toughened Glass Shelves | Large Veg Box | Fast Ice Making | Longer Cooling Retention | Easy Clean Back (HED-19TMS-N, Moon Silver)

Haier 185L 2 Star Direct Cool Single Door Refrigerator | Toughened Glass Shelves | Large Veg Box | Fast Ice Making | Longer Cooling Retention | Easy Clean Back (HED-19TMS-N, Moon Silver)

  • checkHaier 185L 2 Star Direct Cool Single Door Refrigerator | Toughened Glass Shelves | Large Veg Box | Fast Ice Making | Longer Cooling Retention | Easy Clean Back (HED-19TMS-N
  • checkMoon Silver)
amazon-logo

₹11990

₹17090

खरीदिये

ये भी पढ़ें:मौका! 50MP कैमरा वाले Samsung फोन पर बंपर छूट, कीमत हुई 9000 रुपये से कम

इन फीचर्स के चलते खास है फ्रिज

सैमसंग के फ्रिज में 183 लीटर क्षमता मिलती है और यह 4 स्टार एनर्जी सेविंग रेटिंग के साथ बिजली की बचत करता है। इस रेफ्रिजरेटर में डायरेक्ट कूल टेक्नोलॉजी का सपोर्ट दिया गया है, जो कम बिजली इस्तेमाल करते हुए बेहतर कूलिंग देता है। इसमें ज्यादा स्टोरेज के लिए बेस स्टैंड, ड्रॉर के साथ दिया गया है। इसे क्लीन करना आसान है और इसके कंप्रेसर पर ब्रैंड पूरे 20 साल की वारंटी ऑफर करता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Samsung Samsung Mobile अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।