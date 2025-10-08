₹15 हजार से कम में AI वाला Windows 11 लैपटॉप, इस डील से सबको चौंकाया
ग्राहकों को Acer का Windows 11 वाला लैपटॉप सबसे सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। Intel प्रोसेसर वाले मॉडल को 15 हजार रुपये से कम में ऑर्डर किया जा सकता है।
कम कीमत पर कॉम्पैक्ट साइज वाला धाकड़ लैपटॉप खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको फौरन Flipkart का रुख करना चाहिए। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर इन दिनों फेस्टिव सेल चल रही है और इसमें 15 हजार रुपये से भी कम कीमत पर यूजर्स को Intel प्रोसेसर, Windows 11 ऑपरेटिंग सिस्टम और AI सर्टिफिकेशन वाला Acer लैपटॉप खरीदने का मौका मिल रहा है। आइए इस डील के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं।
ग्राहक सेल के दौरान Acer Aspire 3 को स्पेशल प्राइस पर खरीद सकते हैं। यह लैपटॉप ना सिर्फ कॉम्पैक्ट है बल्कि 1 किलोग्राम वजनी होने के चलते हल्का भी है और इसे कैरी करना आसान है। खास बात यह है कि जिस कीमत में आमतौर पर क्रोमबुक मॉडल्स मिलते हैं, उसमें यह फुल-फ्लेज्ड विंडोज लैपटॉप है और यूजर्स अपनी पसंद के सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं। इसमें प्री-इंस्टॉल्ड AI सर्टिफिकेशन कोर्स ऐप भी मिलता है, जो Acer और Intel की ओर से सर्टिफिकेट देता है।
ऑफर्स के साथ सस्ते में Acer लैपटॉप
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने सेल के दौरान Acer लैपटॉप को 14,990 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया है। यही नहीं, अगर ग्राहक चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें 10 प्रतिशत तक की अतिरिक्त छूट दी जा रही है और इफेक्टिव प्राइस 14 हजार रुपये से भी कम रह जाएगा। लैपटॉप ब्लू, बबल गम, क्रिमसन पर्पल, रोज गोल्ड और स्टील ग्रे जैसे कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है।
पुराना डिवाइस एक्सचेंज करते हुए इसपर 10, 500 रुपये तक के अधिकतम डिस्काउंट का फायदा लिया जा सकता है। इस डिस्काउंट की वैल्यू पुराने डिवाइस के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करेगी। यह 128GB से लेकर 512GB तक स्टोरेज ऑप्शंस में खरीदा जा सकता है।
ऐसे हैं Acer Aspire 3 के स्पेसिफिकेशंस
लैपटॉप में बड़ा 11.6 इंच का HD डिस्प्ले Acer Comfy View के साथ दिया गया है। बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए Intel Celeron N4500 प्रोसेसर और Intel UHD Graphics इसका हिस्सा बने हैं। Windows 11 लैपटॉप में माइक्रोSD कार्ड रीडर और प्राइवेसी कैमरा शटर भी मिलता है। 8GB रैम और 512GB तक SSD स्टोरेज इसमें लिया जा सकता है। केवल 16.8mm मोटाई वाला लैपटॉप 8 घंटे तक बैकअप दे सकता है और इसमें HDMI से लेकर USB टाइप-C तक कई कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल रहे हैं।