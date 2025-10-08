₹15 हजार से कम में AI वाला Windows 11 लैपटॉप, इस डील से सबको चौंकाया Windows 11 AI laptop under 15000 rupees get Acer Aspire 3 with Intel processor from flipkart, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Windows 11 AI laptop under 15000 rupees get Acer Aspire 3 with Intel processor from flipkart

₹15 हजार से कम में AI वाला Windows 11 लैपटॉप, इस डील से सबको चौंकाया

ग्राहकों को Acer का Windows 11 वाला लैपटॉप सबसे सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। Intel प्रोसेसर वाले मॉडल को 15 हजार रुपये से कम में ऑर्डर किया जा सकता है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 08:30 AM
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

discount

36% OFF

Acer Aspire 3, 13th Gen, Intel Core i5-1334U Processor Laptop with 35.56 cm (14") FHD LED-Backlit IPS Display (16GB RAM/512GB SSD/Intel Graphics/Win11Home) A324-53 Backlit Keyboard Steel Gray 1.45KG

Acer Aspire 3, 13th Gen, Intel Core i5-1334U Processor Laptop with 35.56 cm (14") FHD LED-Backlit IPS Display (16GB RAM/512GB SSD/Intel Graphics/Win11Home) A324-53 Backlit Keyboard Steel Gray 1.45KG

  • checkAcer Aspire 3
  • check13th Gen
  • checkIntel Core i5-1334U Processor Laptop with 35.56 cm (14") FHD LED-Backlit IPS Display (16GB RAM/512GB SSD/Intel Graphics/Win11Home) A324-53 Backlit Keyboard Steel Gray 1.45KG
amazon-logo

₹42990

₹66999

खरीदिये

discount

38% OFF

Acer Aspire 3 Intel Core i3-1215U Processor Laptop with 35.56 cm (14") Full HD LED-Backlit IPS Display (16 GB RAM/512 GB SSD/WiFi 6/Intel Graphics/Win11 Home/65W) A324-51, Steel Gray, 1.45KG

Acer Aspire 3 Intel Core i3-1215U Processor Laptop with 35.56 cm (14") Full HD LED-Backlit IPS Display (16 GB RAM/512 GB SSD/WiFi 6/Intel Graphics/Win11 Home/65W) A324-51, Steel Gray, 1.45KG

  • checkAcer Aspire 3 Intel Core i3-1215U Processor Laptop with 35.56 cm (14") Full HD LED-Backlit IPS Display (16 GB RAM/512 GB SSD/WiFi 6/Intel Graphics/Win11 Home/65W) A324-51
  • checkSteel Gray
  • check1.45KG
amazon-logo

₹29990

₹47999

खरीदिये

discount

32% OFF

Acer [SmartChoice Aspire 3 Laptop Intel Core Celeron N4500 Processor Laptop (8 GB LPDDR4X SDRAM/512 GB SSD/Win11 Home/38 WHR/HD Webcam) A325-45 with 39.63 cm (15.6") HD Display, Pure Silver, 1.5 KG

Acer [SmartChoice Aspire 3 Laptop Intel Core Celeron N4500 Processor Laptop (8 GB LPDDR4X SDRAM/512 GB SSD/Win11 Home/38 WHR/HD Webcam) A325-45 with 39.63 cm (15.6") HD Display, Pure Silver, 1.5 KG

  • checkAcer [SmartChoice Aspire 3 Laptop Intel Core Celeron N4500 Processor Laptop (8 GB LPDDR4X SDRAM/512 GB SSD/Win11 Home/38 WHR/HD Webcam) A325-45 with 39.63 cm (15.6") HD Display
  • checkPure Silver
  • check1.5 KG
amazon-logo

₹22990

₹33999

खरीदिये

discount

31% OFF

Acer [SmartChoice Aspire 3 Laptop Intel Core Celeron N4500 Processor Laptop (8 GB LPDDR4X SDRAM/256 GB SSD/Win11 Home/38 WHR/HD Webcam) A325-45 with 39.63 cm (15.6") HD Display, Pure Silver, 1.5 KG

Acer [SmartChoice Aspire 3 Laptop Intel Core Celeron N4500 Processor Laptop (8 GB LPDDR4X SDRAM/256 GB SSD/Win11 Home/38 WHR/HD Webcam) A325-45 with 39.63 cm (15.6") HD Display, Pure Silver, 1.5 KG

  • checkAcer [SmartChoice Aspire 3 Laptop Intel Core Celeron N4500 Processor Laptop (8 GB LPDDR4X SDRAM/256 GB SSD/Win11 Home/38 WHR/HD Webcam) A325-45 with 39.63 cm (15.6") HD Display
  • checkPure Silver
  • check1.5 KG
amazon-logo

₹21490

₹30999

खरीदिये

discount

24% OFF

Acer Aspire 3, 13th Gen, Intel Core i3-1305U, 8GB RAM, 512GB SSD, Full HD 14"/35.56cm, Windows 11 Home, Steel Gray, 1.45KG, A324-53, WiFi 6, Intel Graphics, 65W Battery Laptop

Acer Aspire 3, 13th Gen, Intel Core i3-1305U, 8GB RAM, 512GB SSD, Full HD 14"/35.56cm, Windows 11 Home, Steel Gray, 1.45KG, A324-53, WiFi 6, Intel Graphics, 65W Battery Laptop

  • checkAcer Aspire 3
  • check13th Gen
  • checkIntel Core i3-1305U
amazon-logo

₹30490

₹39990

खरीदिये

₹15 हजार से कम में AI वाला Windows 11 लैपटॉप, इस डील से सबको चौंकाया

कम कीमत पर कॉम्पैक्ट साइज वाला धाकड़ लैपटॉप खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको फौरन Flipkart का रुख करना चाहिए। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर इन दिनों फेस्टिव सेल चल रही है और इसमें 15 हजार रुपये से भी कम कीमत पर यूजर्स को Intel प्रोसेसर, Windows 11 ऑपरेटिंग सिस्टम और AI सर्टिफिकेशन वाला Acer लैपटॉप खरीदने का मौका मिल रहा है। आइए इस डील के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं।

सम्बंधित सुझाव

discount

36% OFF

Acer Aspire 3, 13th Gen, Intel Core i5-1334U Processor Laptop with 35.56 cm (14") FHD LED-Backlit IPS Display (16GB RAM/512GB SSD/Intel Graphics/Win11Home) A324-53 Backlit Keyboard Steel Gray 1.45KG

Acer Aspire 3, 13th Gen, Intel Core i5-1334U Processor Laptop with 35.56 cm (14") FHD LED-Backlit IPS Display (16GB RAM/512GB SSD/Intel Graphics/Win11Home) A324-53 Backlit Keyboard Steel Gray 1.45KG

  • checkAcer Aspire 3
  • check13th Gen
  • checkIntel Core i5-1334U Processor Laptop with 35.56 cm (14") FHD LED-Backlit IPS Display (16GB RAM/512GB SSD/Intel Graphics/Win11Home) A324-53 Backlit Keyboard Steel Gray 1.45KG
amazon-logo

₹42990

₹66999

खरीदिये

discount

38% OFF

Acer Aspire 3 Intel Core i3-1215U Processor Laptop with 35.56 cm (14") Full HD LED-Backlit IPS Display (16 GB RAM/512 GB SSD/WiFi 6/Intel Graphics/Win11 Home/65W) A324-51, Steel Gray, 1.45KG

Acer Aspire 3 Intel Core i3-1215U Processor Laptop with 35.56 cm (14") Full HD LED-Backlit IPS Display (16 GB RAM/512 GB SSD/WiFi 6/Intel Graphics/Win11 Home/65W) A324-51, Steel Gray, 1.45KG

  • checkAcer Aspire 3 Intel Core i3-1215U Processor Laptop with 35.56 cm (14") Full HD LED-Backlit IPS Display (16 GB RAM/512 GB SSD/WiFi 6/Intel Graphics/Win11 Home/65W) A324-51
  • checkSteel Gray
  • check1.45KG
amazon-logo

₹29990

₹47999

खरीदिये

discount

32% OFF

Acer [SmartChoice Aspire 3 Laptop Intel Core Celeron N4500 Processor Laptop (8 GB LPDDR4X SDRAM/512 GB SSD/Win11 Home/38 WHR/HD Webcam) A325-45 with 39.63 cm (15.6") HD Display, Pure Silver, 1.5 KG

Acer [SmartChoice Aspire 3 Laptop Intel Core Celeron N4500 Processor Laptop (8 GB LPDDR4X SDRAM/512 GB SSD/Win11 Home/38 WHR/HD Webcam) A325-45 with 39.63 cm (15.6") HD Display, Pure Silver, 1.5 KG

  • checkAcer [SmartChoice Aspire 3 Laptop Intel Core Celeron N4500 Processor Laptop (8 GB LPDDR4X SDRAM/512 GB SSD/Win11 Home/38 WHR/HD Webcam) A325-45 with 39.63 cm (15.6") HD Display
  • checkPure Silver
  • check1.5 KG
amazon-logo

₹22990

₹33999

खरीदिये

discount

31% OFF

Acer [SmartChoice Aspire 3 Laptop Intel Core Celeron N4500 Processor Laptop (8 GB LPDDR4X SDRAM/256 GB SSD/Win11 Home/38 WHR/HD Webcam) A325-45 with 39.63 cm (15.6") HD Display, Pure Silver, 1.5 KG

Acer [SmartChoice Aspire 3 Laptop Intel Core Celeron N4500 Processor Laptop (8 GB LPDDR4X SDRAM/256 GB SSD/Win11 Home/38 WHR/HD Webcam) A325-45 with 39.63 cm (15.6") HD Display, Pure Silver, 1.5 KG

  • checkAcer [SmartChoice Aspire 3 Laptop Intel Core Celeron N4500 Processor Laptop (8 GB LPDDR4X SDRAM/256 GB SSD/Win11 Home/38 WHR/HD Webcam) A325-45 with 39.63 cm (15.6") HD Display
  • checkPure Silver
  • check1.5 KG
amazon-logo

₹21490

₹30999

खरीदिये

discount

24% OFF

Acer Aspire 3, 13th Gen, Intel Core i3-1305U, 8GB RAM, 512GB SSD, Full HD 14"/35.56cm, Windows 11 Home, Steel Gray, 1.45KG, A324-53, WiFi 6, Intel Graphics, 65W Battery Laptop

Acer Aspire 3, 13th Gen, Intel Core i3-1305U, 8GB RAM, 512GB SSD, Full HD 14"/35.56cm, Windows 11 Home, Steel Gray, 1.45KG, A324-53, WiFi 6, Intel Graphics, 65W Battery Laptop

  • checkAcer Aspire 3
  • check13th Gen
  • checkIntel Core i3-1305U
amazon-logo

₹30490

₹39990

खरीदिये

ग्राहक सेल के दौरान Acer Aspire 3 को स्पेशल प्राइस पर खरीद सकते हैं। यह लैपटॉप ना सिर्फ कॉम्पैक्ट है बल्कि 1 किलोग्राम वजनी होने के चलते हल्का भी है और इसे कैरी करना आसान है। खास बात यह है कि जिस कीमत में आमतौर पर क्रोमबुक मॉडल्स मिलते हैं, उसमें यह फुल-फ्लेज्ड विंडोज लैपटॉप है और यूजर्स अपनी पसंद के सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं। इसमें प्री-इंस्टॉल्ड AI सर्टिफिकेशन कोर्स ऐप भी मिलता है, जो Acer और Intel की ओर से सर्टिफिकेट देता है।

सम्बंधित सुझाव

discount

40% OFF

Acer Aspire Lite, AMD Ryzen 3 5300U Processor, 16 GB RAM, 512GB SSD, Full HD, 15.6"/39.62cm, Windows 11 Home, Steel Gray, 1.59KG, AL15-41, Metal Body, Premium Thin and Light Laptop

Acer Aspire Lite, AMD Ryzen 3 5300U Processor, 16 GB RAM, 512GB SSD, Full HD, 15.6"/39.62cm, Windows 11 Home, Steel Gray, 1.59KG, AL15-41, Metal Body, Premium Thin and Light Laptop

  • checkAcer Aspire Lite
  • checkAMD Ryzen 3 5300U Processor
  • check16 GB RAM
amazon-logo

₹27990

₹46990

खरीदिये

discount

42% OFF

Acer Aspire 3 12th Gen Intel Core i3-1215U Premium Laptop (8GB RAM/512GB SSD/Windows 11 Home) A325-51,15.6" Full HD IPS Display, 54Whr Battery, Silver, 1.69 Kg

Acer Aspire 3 12th Gen Intel Core i3-1215U Premium Laptop (8GB RAM/512GB SSD/Windows 11 Home) A325-51,15.6" Full HD IPS Display, 54Whr Battery, Silver, 1.69 Kg

  • checkAcer Aspire 3 12th Gen Intel Core i3-1215U Premium Laptop (8GB RAM/512GB SSD/Windows 11 Home) A325-51
  • check15.6" Full HD IPS Display
  • check54Whr Battery
amazon-logo

₹27990

₹47999

खरीदिये

discount

62% OFF

Acer Aspire 3 (2025) Intel Core i3 13th Gen 1305U - (24 GB/512 GB SSD/Intel UHD Graphics/Windows 11 Home) Thin and Light Laptop/15.6" FHD IPS Display/Metal Body/Silver/1.5 Kg/MSO 2021/3 Years Warranty

Acer Aspire 3 (2025) Intel Core i3 13th Gen 1305U - (24 GB/512 GB SSD/Intel UHD Graphics/Windows 11 Home) Thin and Light Laptop/15.6" FHD IPS Display/Metal Body/Silver/1.5 Kg/MSO 2021/3 Years Warranty

  • checkAcer Aspire 3 (2025) Intel Core i3 13th Gen 1305U - (24 GB/512 GB SSD/Intel UHD Graphics/Windows 11 Home) Thin and Light Laptop/15.6" FHD IPS Display/Metal Body/Silver/1.5 Kg/MSO 2021/3 Years Warranty
amazon-logo

₹32100

₹84500

खरीदिये

discount

30% OFF

Acer Aspire 3, Intel Core Celeron N4500, 8GB LPDDR4 RAM, 512GB SSD, HD, 14"/35.56cm, Windows 11 Home, Silver, 1.3KG, A324-45, Thin and Light Laptop

Acer Aspire 3, Intel Core Celeron N4500, 8GB LPDDR4 RAM, 512GB SSD, HD, 14"/35.56cm, Windows 11 Home, Silver, 1.3KG, A324-45, Thin and Light Laptop

  • checkAcer Aspire 3
  • checkIntel Core Celeron N4500
  • check8GB LPDDR4 RAM
amazon-logo

₹22990

₹32999

खरीदिये

discount

37% OFF

Acer Aspire 3 Intel Core i3-1305U Processor Laptop with 35.56 cm (14") Full HD LED-Backlit IPS Display (16 GB RAM/512 GB SSD/WiFi 6/Intel Graphics/Win11 Home/65W) A324-53, Steel Gray, 1.45KG

Acer Aspire 3 Intel Core i3-1305U Processor Laptop with 35.56 cm (14") Full HD LED-Backlit IPS Display (16 GB RAM/512 GB SSD/WiFi 6/Intel Graphics/Win11 Home/65W) A324-53, Steel Gray, 1.45KG

  • checkAcer Aspire 3 Intel Core i3-1305U Processor Laptop with 35.56 cm (14") Full HD LED-Backlit IPS Display (16 GB RAM/512 GB SSD/WiFi 6/Intel Graphics/Win11 Home/65W) A324-53
  • checkSteel Gray
  • check1.45KG
amazon-logo

₹32990

₹51999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:वाह! केवल 5000 रुपये में ब्रैंडेड Smart TV, दिवाली से पहले Flipkart की धमाका डील

ऑफर्स के साथ सस्ते में Acer लैपटॉप

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने सेल के दौरान Acer लैपटॉप को 14,990 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया है। यही नहीं, अगर ग्राहक चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें 10 प्रतिशत तक की अतिरिक्त छूट दी जा रही है और इफेक्टिव प्राइस 14 हजार रुपये से भी कम रह जाएगा। लैपटॉप ब्लू, बबल गम, क्रिमसन पर्पल, रोज गोल्ड और स्टील ग्रे जैसे कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है।

पुराना डिवाइस एक्सचेंज करते हुए इसपर 10, 500 रुपये तक के अधिकतम डिस्काउंट का फायदा लिया जा सकता है। इस डिस्काउंट की वैल्यू पुराने डिवाइस के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करेगी। यह 128GB से लेकर 512GB तक स्टोरेज ऑप्शंस में खरीदा जा सकता है।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में बेस्ट टैबलेट डील्स, Samsung और OnePlus सब लिस्ट में शामिल

ऐसे हैं Acer Aspire 3 के स्पेसिफिकेशंस

लैपटॉप में बड़ा 11.6 इंच का HD डिस्प्ले Acer Comfy View के साथ दिया गया है। बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए Intel Celeron N4500 प्रोसेसर और Intel UHD Graphics इसका हिस्सा बने हैं। Windows 11 लैपटॉप में माइक्रोSD कार्ड रीडर और प्राइवेसी कैमरा शटर भी मिलता है। 8GB रैम और 512GB तक SSD स्टोरेज इसमें लिया जा सकता है। केवल 16.8mm मोटाई वाला लैपटॉप 8 घंटे तक बैकअप दे सकता है और इसमें HDMI से लेकर USB टाइप-C तक कई कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल रहे हैं।

Laptops Artificial Intelligence Flipkart अन्य..
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.