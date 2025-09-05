14 अक्टूबर के बाद खतरे में आपका Windows 10? फ्री में कैसे बचाएं अपना कंप्यूटर

Windows 10 का सपोर्ट 14 अक्टूबर 2025 को खत्म हो जाएगा, लेकिन Microsoft ने यूजर्स के लिए दो फ्री ऑप्शन और एक पेड ऑप्शन दिए हैं, जिससे सिस्टम सुरक्षित रहे।

टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट 14 अक्टूबर, 2025 से आधिकारिक तौर पर Windows 10 का सपोर्ट बंद करने जा रहा है। इसका मतलब है कि इसके बाद इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नए फीचर्स, बग फिक्स या टेक सपोर्ट नहीं मिलेगा। हालांकि, अगर आप अभी Windows 11 पर शिफ्ट नहीं करना चाहते, तो आपके पास Windows 10 को सेफ रखने के कुछ विकल्प मौजूद हैं और अच्छी बात यह है कि इनमें से दो बिल्कुल फ्री हैं।

Extended Security Updates (ESU) प्रोग्राम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का ESU (Extended Security Updates) प्रोग्राम उन यूजर्स के लिए है जो सपोर्ट खत्म होने के बाद भी Windows 10 का इस्तेमाल जारी रखना चाहते हैं। इसमें केवल सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, जिससे आपका सिस्टम साइबर अटैक्स से सुरक्षित रहे। लेकिन इसमें नए फीचर्स, बग फिक्स या कस्टमर सपोर्ट शामिल नहीं होगा।

कंपनी इसके लिए यूजर्स से $30 (करीब 2,500 रुपये) लेने वाली थी, लेकिन अब इसके लिए दो फ्री ऑप्शन भी दिए गए हैं।

Windows 10 पर ESU लेने के तीन तरीके 1. Microsoft Rewards Points से - अगर आपके पास 1,000 पॉइंट्स हैं तो आप उन्हें रिडीम करके ESU पा सकते हैं।

- उदाहरण के लिए, Bing ऐप डाउनलोड करने पर ही 500 पॉइंट्स मिल जाते हैं।

2. Windows Backup को OneDrive से Sync करके - आप अपने Windows Backup को Microsoft OneDrive पर सिंक करके भी ESU प्राप्त कर सकते हैं।

- ध्यान दें, OneDrive का केवल 5GB स्टोरेज फ्री है। ज्यादा बैकअप के लिए पेड स्टोरेज खरीदना पड़ सकता है।

3. पेड ऑप्शन ($30 प्रतिवर्ष) अगर आप चाहें तो सीधे $30 देकर भी एक साल के लिए सिक्योरिटी अपडेट्स पा सकते हैं। यह प्रोग्राम अब केवल Insiders के लिए नहीं, बल्कि सभी Windows 10 (22H2) यूजर्स के लिए उपलब्ध है। Microsoft का कहना है कि इसमें Enrollment का विकल्प आपको Settings या नोटिफिकेशन में मिलेगा।

दरअसल, Windows 11 की हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स की वजह से कई पुराने PCs अपग्रेड नहीं किए जा सकते हैं। वहीं कुछ लोग Windows 11 इंस्टॉल करने के वर्कअराउंड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन Microsoft इसे आधिकारिक सपोर्ट नहीं देता। बता दें, Windows 10 यूजर्स अभी भी अगले तीन साल तक Microsoft 365 (Office Apps) का इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन वहां भी सिर्फ सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, नए फीचर्स नहीं।