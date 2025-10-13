विंडोज 10 कंप्यूटर्स को कल से नहीं मिलेगा सिक्योरिटी अपडेट, सेफ्टी के लिए तुरंत करें यह काम

विंडोज 10 का सपोर्ट कल यानी 14 अक्टूबर से बंद हो जाएगा। सपोर्ट बंद होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 कंप्यूटर्स को फ्री सिक्योरिटी अपडेट नहीं देगा। सपोर्ट बंद होने के बाद हैकर्स के लिए वे उन कंप्यूटर्स आसान टारगेट बन सकते हैं।

Windows 10 का सपोर्ट कल यानी 14 अक्टूबर से बंद हो जाएगा। ऐसे में अगर आप विंडोज 10 यूज करते हैं, तो बिना देर किए अपने कंप्यूटर में Windows 11 इंस्टॉल कर लें। ऑफिशियल सपोर्ट बंद होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 पर चलने वाले कंप्यूटर्स को फ्री सिक्योरिटी अपडेट देना बंद कर देगा। ऐसे होने पर विंडोज 10 कंप्यूटर हैकर्स के लिए आसान टारगेट हो जाएंगे और इससे यूजर के सेंसिटिल डेटा की भी चोरी हो सकती है। कंपनी इस अपडेट के लिए कई महीनों से यूजर्स को नोटिफिकेशन भेज रही है और अब इसकी डेडलाइन ओवर होने वाली है।

20 करोड़ कंप्यूटर विंडोज 11 में अपग्रेड नहीं हो पा रहे इस बदलाव का असर बहुत बड़ा होगा। विंडोज 10 अभी भी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि करीब 20 करोड़ कंप्यूटर विंडोज 11 में अपग्रेड नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनका हार्डवेयर माइक्रोसॉफ्ट की सख्त जरूरतों को पूरा नहीं करता। इन मशीनों के लिए आगे की राह खास तौर पर मुश्किल है क्योंकि या तो उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के एक्सटेंडेड सिक्योरिटी अपडेट (ESU) प्लान का हिस्सा बनना होगा या फिर यूजर्स को अनसपोर्टेड सॉफ्टवेयर यूज करने का रिस्क लेना होगा।

काम करता रहेगा कंप्यूटर



आपके लिए यह कितना जरूरी है यह आपके पीसी पर निर्भर करता है। अगर आपका डिवाइस एलिजिबल है, तो आप विंडोज 11 पर स्विच कर सकते हैं। अगर नहीं, तो आप ESU प्रोग्राम चुन सकते हैं, जो आपको एक और साल तक जरूरी अपडेट देता रहेगा। वहीं, अगर आप इनमें से कोई भी विकल्प नहीं चुनते हैं, तो आपका कंप्यूटर काम करता रहेगा, लेकिन इसमें आपको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगी।

बढ़ सकता है साइबर अटैक का खतरा ऑफिशियल सपोर्ट बंद होने के बाद हैकर्स उन कंप्यूटर्स को निशाना बना सकते हैं जिन्हें अपडेट नहीं मिलते। कई पीसी विंडोज 10 ओएस के यूजर इसे यूज करना जारी रख सकते हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सिस्टम जल्द ही हैकर्स के लिए एक फेवरेट ऑप्शन बन सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार कन्ज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप ने भी चिंता जताई है और बताया है कि लाखों लोग अभी नया कंप्यूटर खरीदने की स्थिति में नहीं हैं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट का मेसेज उन्हें नए डिवाइस पर अपग्रेड करने के लिए कह रहा है।