FREE में iPhone 16 जीत सकते हैं आप, 19 अक्टूबर तक मिल रहा है खास मौका

‘लाइव हिन्दुस्तान’ की ओर से रीडर्स को त्योहारों से पहले iPhone 16 जीतने का मौका दिया जा रहा है। खास कॉन्टेस्ट के दौरान आप आसान सवालों के जवाब देकर लकी ड्रॉ का हिस्सा बन सकते हैं।

Sun, 28 Sep 2025 08:53 PM

दीपावली से पहले आपको एकदम फ्री में iPhone 16 और दूसरे प्रीमियम रिवॉर्ड्स जीतने का मौका Live Hindustan की ओर से दिया जा रहा है। बीते 20 सितंबर से शुरू हुए Festival of Gifts कॉन्टेस्ट का फायदा हिन्दुस्तान की वेबसाइट और ऐप में रीडर्स को 19 अक्टूबर, 2025 तक मिलेगा। इस दौरान उन्हें डेली और वीकली शानदार इनाम जीतने के मौके दिए जाएंगे। आइए आपको इसका तरीका बताते हैं।

खास प्रतियोगिता का आयोजन Livehindustan.com वेबसाइट पर किया गया है और इसमें रीडर्स को आसान सवालों के जवाब देने होंगे। इसमें जीतने वालों का चुनाव लकी ड्रॉ की मदद से किया जाएगा और उनके नामों की घोषणा भी वेबसाइट पर की जाएगी। वीकली विनर्स को Samsung Galaxy A05 स्मार्टफोन और मेगा विनर को iPhone 16 इनाम में दिया जाएगा। मेगा प्राइज जीतने के लिए कम से कम पांच बार सही जवाब देना अनिवार्य होगा।

यह है कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनने का तरीका अगर आप खबरें पढ़ने के लिए लाइव हिन्दुस्तान प्लेटफॉर्म का चुनाव कर रहे हैं तो आप पहले ही स्मार्ट रीडर्स में से एक हैं। ऐसे में आपके लिए त्योहारों का सीजन और भी मजेदार बनाने के लिए इसपर खास कॉन्टेस्ट आयोजित किया गया है। आपको Livehindustan.com वेबसाइट पर 'iPhone जीतो' का नया टैब देखने को मिलेगा। इसपर क्लिक करने के बाद आपको बस स्क्रीन पर दिख रहे सवाल का सही जवाब देना है।

आपको जवाब देने के लिए लॉगिन करना होगा और एक बार जवाब सबमिट होने के बाद आपको लकी ड्रॉ का हिस्सा बनाया जाएगा। अगर आप लकी हैं तो इनाम के तौर पर गिफ्ट वाउचर्स भी मिलेंगे। आपको इनाम जीतने की स्थिति में ईमेल, SMS या कॉल की मदद से कॉन्टैक्ट किया जाएगा।