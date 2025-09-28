FREE में iPhone 16 जीत सकते हैं आप, 19 अक्टूबर तक मिल रहा है खास मौका Win iPhone 16 for free with LiveHindustan Festival of Gifts Contest Here is how, Gadgets Hindi News - Hindustan
FREE में iPhone 16 जीत सकते हैं आप, 19 अक्टूबर तक मिल रहा है खास मौका

‘लाइव हिन्दुस्तान’ की ओर से रीडर्स को त्योहारों से पहले iPhone 16 जीतने का मौका दिया जा रहा है। खास कॉन्टेस्ट के दौरान आप आसान सवालों के जवाब देकर लकी ड्रॉ का हिस्सा बन सकते हैं। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 08:53 PM
FREE में iPhone 16 जीत सकते हैं आप, 19 अक्टूबर तक मिल रहा है खास मौका

दीपावली से पहले आपको एकदम फ्री में iPhone 16 और दूसरे प्रीमियम रिवॉर्ड्स जीतने का मौका Live Hindustan की ओर से दिया जा रहा है। बीते 20 सितंबर से शुरू हुए Festival of Gifts कॉन्टेस्ट का फायदा हिन्दुस्तान की वेबसाइट और ऐप में रीडर्स को 19 अक्टूबर, 2025 तक मिलेगा। इस दौरान उन्हें डेली और वीकली शानदार इनाम जीतने के मौके दिए जाएंगे। आइए आपको इसका तरीका बताते हैं।

खास प्रतियोगिता का आयोजन Livehindustan.com वेबसाइट पर किया गया है और इसमें रीडर्स को आसान सवालों के जवाब देने होंगे। इसमें जीतने वालों का चुनाव लकी ड्रॉ की मदद से किया जाएगा और उनके नामों की घोषणा भी वेबसाइट पर की जाएगी। वीकली विनर्स को Samsung Galaxy A05 स्मार्टफोन और मेगा विनर को iPhone 16 इनाम में दिया जाएगा। मेगा प्राइज जीतने के लिए कम से कम पांच बार सही जवाब देना अनिवार्य होगा।

ये भी पढ़ें:पैदल चलो और जीतो 44 हजार रुपये वाली Galaxy Watch फ्री में, Samsung दे रहा मौका

यह है कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनने का तरीका

अगर आप खबरें पढ़ने के लिए लाइव हिन्दुस्तान प्लेटफॉर्म का चुनाव कर रहे हैं तो आप पहले ही स्मार्ट रीडर्स में से एक हैं। ऐसे में आपके लिए त्योहारों का सीजन और भी मजेदार बनाने के लिए इसपर खास कॉन्टेस्ट आयोजित किया गया है। आपको Livehindustan.com वेबसाइट पर 'iPhone जीतो' का नया टैब देखने को मिलेगा। इसपर क्लिक करने के बाद आपको बस स्क्रीन पर दिख रहे सवाल का सही जवाब देना है।

आपको जवाब देने के लिए लॉगिन करना होगा और एक बार जवाब सबमिट होने के बाद आपको लकी ड्रॉ का हिस्सा बनाया जाएगा। अगर आप लकी हैं तो इनाम के तौर पर गिफ्ट वाउचर्स भी मिलेंगे। आपको इनाम जीतने की स्थिति में ईमेल, SMS या कॉल की मदद से कॉन्टैक्ट किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:डील हो तो ऐसी! ₹7499 में Samsung का 5G फोन, पूरे चार साल तक मिलेंगे अपडेट

एड्रेस पर डिलीवर किए जाएंगे इनाम

आपको कॉन्टैक्ट किए जाने के बाद 24 घंटे के अंदर अपनी पहचान किसी गवर्मेंट ID की मदद से कन्फर्म करनी होगी। प्लेटफॉर्म आपकी ओर से शेयर किए गए एड्रेस पर इनाम डिलीवर कर देगा। अच्छा है ना कि आप लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के अलावा लाइव हिन्दुस्तान की प्रतियोगिता का हिस्सा बनकर खास इनाम भी जीत सकते हैं।

