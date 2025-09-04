GST दरों में कटौती के बावजूद मोबाइल फोन होंगे महंगे? जानिए पूरी सच्चाई Will Mobile Phones Get Cheaper After GST Rate Cut Heres the Truth for Buyers, Gadgets Hindi News - Hindustan
Will Mobile Phones Get Cheaper After GST Rate Cut Heres the Truth for Buyers

GST दरों में कटौती के बावजूद मोबाइल फोन होंगे महंगे? जानिए पूरी सच्चाई

GST में सरकार की ओर से किए गए सुधारों से रोजमर्रा की कई चीजें सस्ती होंगी, वहीं स्मार्टफोन्स पर फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। जिन लोगों को स्मार्टफोन अपग्रेड करने का इंतजार था, उन्हें अब और इंतजार करना होगा।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 03:35 PM
GST दरों में कटौती के बावजूद मोबाइल फोन होंगे महंगे? जानिए पूरी सच्चाई

भारत सरकार ने 56वीं GST काउंसिल बैठक में अब तक का सबसे बड़ा सुधार किया है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में GST के पुराने 4-लेवल स्ट्रक्चर (5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत) को खत्म कर दो मेन स्लैब में बदल दिया गया है। अब जरूरी सामानों पर 5 प्रतिशत टैक्स और सामान्य वस्तुओं पर 18 प्रतिशत लगेगा। वहीं, लग्जरी और डी-मेरिट गुड्स जैसे हाई-एंड कारें, तंबाकू, शराब और ऑनलाइन बेटिंग पर 40 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा।

नए सुधार को ‘नेक्स्ट-जेनरेशन GST’ नाम दिया गया है और यह 22 सितंबर, 2025 से लागू होगा। सरकार का दावा है कि इससे कॉम्प्लायंस आसान होगा, खपत बढ़ेगी और आम लोगों को कई उत्पाद और सेवाएं सस्ते दाम पर मिलेंगी। सवाल यह है कि इस बदलाव के बाद AC और स्मार्ट टीवी जैसे होम अप्लायंसेज सस्ते हुए हैं तो स्मार्टफोन्स के साथ ऐसी राहत क्यों नहीं मिली और फोन सस्ते क्यो नहीं हुए।

स्मार्टफोन्स पर क्यों नहीं मिला फायदा?

जहां टीवी, AC, साइकिल, साबुन, शैंपू और रिन्यूएबल एनर्जी टूल्स जैसे प्रोडक्ट्स पर टैक्स कटौती का सीधा फायदा ग्राहकों को मिलने वाला है, वहीं मोबाइल फोन्स पर GST दर 18 प्रतिशत ही रखी गई है। इसका मतलब साफ है कि स्मार्टफोन और फीचर फोन्स की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा।

इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) ने काउंसिल से मोबाइल फोन्स या स्मार्टफोन्स को डिजिटल नेसेसिटी मानते हुए टैक्स घटाकर 12 प्रतिशत या 5 प्रतिशत करने की मांग की थी। उनका तर्क था कि मोबाइल अब लग्जरी नहीं बल्कि एजुकेशन, डिजिटल पेमेंट्स, सरकारी योजनाओं और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जरूरी टूल हैं। बावजूद इसके, सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया।

ग्राहकों पर पड़ेगा बदलाव का असर

स्मार्टफोन्स की कीमतें फिलहाल जैसी की तैसी बनी रहेंगी। हालांकि, बाकी जरूरी चीजें और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते होंगे, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी। बता दें, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि भविष्य में सरकार डिजिटल इंडिया मिशन को देखते हुए स्मार्टफोन्स और अन्य गैजेट्स पर टैक्स कम कर सकती है।

