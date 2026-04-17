घर के हर कोने में चलेगा हाई-स्पीड इंटरनेट! Amazon पर ₹3000 से कम में मिल रहे हैं ये दमदार Wi-Fi Routers
ये टॉप Wi-Fi राउटर्स आपके घर के हर कोने में हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाते हैं और सिग्नल न मिलने वाले डेड ज़ोन की समस्या को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। लेटेस्ट मेश तकनीक और लंबी रेंज के साथ, ये राउटर्स मल्टी-डिवाइस कनेक्टिविटी और 4K स्ट्रीमिंग के लिए बेहतरीन सिग्नल स्थिरता सुनिश्चित करते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आजकल के डिजिटल युग में, घर के हर कोने में हाई-स्पीड इंटरनेट पहुँचाना एक जरूरत बन गया है। पुराने राउटर्स अक्सर दीवारों और बाधाओं के कारण सिग्नल नहीं पहुँचा पाते, जिससे 'डेड ज़ोन' (जहाँ इंटरनेट न चले) की समस्या पैदा होती है। साल 2026 में, Wi-Fi 6 और Mesh तकनीक वाले राउटर्स इस समस्या का सबसे सटीक समाधान बनकर उभरे हैं। ये राउटर्स न केवल लंबी रेंज प्रदान करते हैं, बल्कि एक साथ कई डिवाइसेस को बिना स्पीड कम किए कनेक्ट रख सकते हैं।
TP-Link Archer AX73 और D-Link M30 जैसे मॉडल्स अपनी बेहतरीन कवरेज के लिए जाने जाते हैं। Wi-Fi 6 तकनीक 4K स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और वर्क-फ्रॉम-होम के लिए स्टेबल कनेक्शन सुनिश्चित करती है। यदि आपका घर बड़ा है या उसमें कई मंजिलें हैं, तो TP-Link Deco जैसे मेश सिस्टम सबसे प्रभावी होते हैं क्योंकि ये पूरे घर में एक जैसा सिग्नल फैलाते हैं। इन राउटर्स में लगे हाई-गेन एंटेना और बीमफॉर्मिंग तकनीक सिग्नल को सीधे आपके डिवाइस की दिशा में भेजती है, जिससे डेड ज़ोन पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। कुल मिलाकर, एक सही Wi-Fi 6 राउटर चुनना आपके इंटरनेट अनुभव को रॉकेट जैसी रफ़्तार और अटूट कनेक्टिविटी दे सकता है।
1. HI Focus Wi-Fi 6 4G LTE SIM Router, High Speed Internet Router with Ethernet Ports, Office & Remote Locations
HI Focus Wi-Fi 6 4G LTE राउटर उन जगहों के लिए एक बेहतरीन समाधान है जहाँ ब्रॉडबैंड या फाइबर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह राउटर सिम कार्ड सपोर्ट के साथ आता है, जिसका मतलब है कि आप बस एक 4G सिम डालकर तुरंत हाई-स्पीड इंटरनेट शुरू कर सकते हैं। 1,899 रूपये की बजट कीमत में इसमें Wi-Fi 6 (802.11ax) तकनीक दी गई है, जो पुराने राउटर्स के मुकाबले बेहतर स्पीड और ज्यादा डिवाइसेस को संभालने की क्षमता रखती है। यह ऑफिस, रिमोट लोकेशन और CCTV सेटअप के लिए बहुत उपयोगी है।
Specifications
क्यों खरीदें
4G सिम सपोर्ट
Wi-Fi 6 तकनीक
मल्टीपल ईथरनेट पोर्ट्स
किफायती कीमत
क्यों खोजें विकल्प
सिंगल-बैंड
4G तक सीमित
2. TP-Link Archer AC1200 Archer C6 Wi-Fi Speed Up to 867 Mbps/5 GHz + 400Mbps/2.4 GHz, 5 Gigabit Ports, 4 External Antennas, MU-MIMO, Dual Band, WiFi Coverage with Access Point Mode, Black
आज हम आपको TP-Link के सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद मॉडल्स में से एक, Archer C6 AC1200 के बारे में बताने जा रहे हैं। यह एक हाई-परफॉर्मेंस डुअल-बैंड राउटर है जो घर और छोटे ऑफिस के लिए बेहतरीन है। 2,699 रूपये की कीमत में यह 1200 Mbps तक की कुल स्पीड (5GHz पर 867 Mbps और 2.4GHz पर 400 Mbps) प्रदान करता है। इसमें 5 गीगाबिट पोर्ट्स दिए गए हैं, जो वायर वाले कनेक्शन के लिए सुपरफास्ट स्पीड सुनिश्चित करते हैं। इसकी 4 बाहरी एंटेना और बीमफॉर्मिंग तकनीक घर के हर कोने में सिग्नल पहुँचाने में मदद करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
गीगाबिट कनेक्टिविटी
MU-MIMO तकनीक
बेहतर कवरेज
एक्सेस पॉइंट मोड
क्यों खोजें विकल्प
Wi-Fi 5 स्टैंडर्ड
थोड़ी ज्यादा जगह की जरूरत
USB पोर्ट की कमी
3. Tenda AC10 AC1200 Wireless Smart Dual-Band Gigabit WiFi Router, MU-MIMO, 4 Gigabit Ports, 867Mbps/5 GHz+ 300Mbps /2.4GHz, Support VPN Server, WiFi Schedule, (Black, Not a Modem)
आज हम आपको Tenda के एक बेहद शक्तिशाली और बजट-अनुकूल राउटर Tenda AC10 के बारे में बताने जा रहे हैं। यह एक हाई-परफॉर्मेंस स्मार्ट डुअल-बैंड राउटर है जो 1200 Mbps तक की संयुक्त स्पीड (5GHz पर 867Mbps और 2.4GHz पर 300Mbps) देने में सक्षम है। इसमें 1GHz का तेज़ प्रोसेसर दिया गया है, जो कई डिवाइसेस के एक साथ जुड़े होने पर भी बेहतरीन परफॉर्मेंस सुनिश्चित करता है। 2,199 रूपये की कीमत पर यह उन लोगों के लिए एक शानदार विकल्प है जो हाई-स्पीड इंटरनेट और गेमिंग के लिए एक किफायती गीगाबिट राउटर की तलाश में हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
फुल गीगाबिट पोर्ट्स
शक्तिशाली कवरेज
MU-MIMO और Beamforming+
VPN सर्वर सपोर्ट
स्मार्ट मैनेजमेंट
क्यों खोजें विकल्प
केवल एक राउटर है, सिम स्लॉट नहीं
बाहरी ढांचा पूरी तरह प्लास्टिक
Wi-Fi 6 का अभाव
4. Zebronics WR3004G Wi-Fi 6 Router with 4G/5G Sim Card Compatible, High-Speed Antenna, LAN/WAN Port Auto Switching, WPA2-PSK Security
भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड Zebronics ने नेटवर्किंग की दुनिया में अपना नया धमाका करते हुए WR3004G Wi-Fi 6 राउटर पेश किया है। यह राउटर उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो हाई-स्पीड इंटरनेट और बिना किसी रुकावट के स्ट्रीमिंग चाहते हैं। इस राउटर की सबसे बड़ी खासियत इसका 4G/5G सिम कार्ड स्लॉट है, जो इसे ब्रॉडबैंड के साथ-साथ मोबाइल डेटा पर भी चलाने की सुविधा देता है। आकर्षक कॉम्पैक्ट डिजाइन और लेटेस्ट तकनीक के साथ, यह आपके घर और ऑफिस के लिए एक स्मार्ट चॉइस हो सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
लेटेस्ट Wi-Fi 6 तकनीक
सिम कार्ड सपोर्ट
ऑटो स्विचिंग LAN/WAN
वाइड कवरेज
क्यों खोजें विकल्प
WPA2 सुरक्षा
बहुत ज्यादा पोर्ट्स की उम्मीद नहीं
5. D-Link DIR-825 |High Speed 1200Mbps Dual Band Wi-Fi Router| Gigabit Ethernet Ports | High-Gain Antennas | Easy Setup |MTCTE Certified
नेटवर्किंग की दिग्गज कंपनी D-Link ने अपने लोकप्रिय मॉडल DIR-825 (AC1200) के साथ बजट सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। यह राउटर उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें हाई-स्पीड फाइबर ब्रॉडबैंड (जैसे JioFiber या Airtel Black) का पूरा फायदा उठाना है। 1200 Mbps तक की स्पीड और गिगाबिट पोर्ट्स के साथ, यह गेमिंग, 4K स्ट्रीमिंग और वर्क-फ्रॉम-होम के लिए एक आदर्श विकल्प है। अमेजन पर Amazon's Choice का टैग इसकी लोकप्रियता को और पुख्ता करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
गिगाबिट पोर्ट्स (Gigabit Ports)
MU-MIMO तकनीक
मल्टीपल मोड्स
3 साल की लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
पुराना स्टैंडर्ड
प्लास्टिक मटीरियल और डिजाइन काफी पारंपरिक
नए यूजर्स के लिए वेब इंटरफेस थोड़ा पेचीदा
6. Trueview 4G LTE WiFi 6 Wireless Router with SIM Slot | Cat4 150Mbps | External Antenna | RJ45 LAN Port | Plug & Play SIM Router for Home, Office, CCTV | Secure IPv4/IPv6 Broadband
भारतीय सुरक्षा और नेटवर्किंग मार्केट के उभरते हुए ब्रांड Trueview ने अपना नया 4G LTE WiFi 6 राउटर लॉन्च किया है। यह डिवाइस विशेष रूप से उन जगहों के लिए डिज़ाइन किया गया है जहाँ ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध नहीं है। 'प्लग एंड प्ले' फीचर के साथ आने वाला यह राउटर किसी भी 4G सिम को हाई-स्पीड वाई-फाई ज़ोन में बदल देता है। इसकी कम कीमत और बेहतरीन फीचर्स इसे घरों, छोटे ऑफिसों और विशेष रूप से CCTV कैमरों को ऑनलाइन जोड़ने के लिए एक टॉप-रेटेड विकल्प बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
प्लग एंड प्ले सिम स्लॉट
Wi-Fi 6 तकनीक
CCTV के लिए बेस्ट
मजबूत सिक्योरिटी
2 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
सीमित स्पीड
5G सपोर्ट नहीं
5G सपोर्ट नहीं
7. Syrotech SY GPON 2010 WADONT Dual Band XPON ONT with 4 Antenna Fiber Broadband with Voice Wireless Router
नेटवर्किंग और फाइबर ऑप्टिक क्षेत्र के जाने-माने ब्रांड Syrotech ने अपना नया SY-GPON-2010 WADONT ड्यूल-बैंड राउटर पेश किया है। यह एक एडवांस XPON ONT (Optical Network Terminal) डिवाइस है, जो खासतौर पर हाई-स्पीड फाइबर ब्रॉडबैंड यूजर्स के लिए बनाया गया है। इसमें न केवल सुपरफास्ट इंटरनेट के लिए 4 एंटेना दिए गए हैं, बल्कि लैंडलाइन फोन जोड़ने के लिए वॉइस पोर्ट (POTS) भी दिया गया है। यदि आप फाइबर कनेक्शन के साथ घर में बेहतरीन वाई-फाई और टेलीफोन सेवा चाहते हैं, तो यह राउटर एक ऑल-इन-वन समाधान है।
Specifications
क्यों खरीदें
XPON टेक्नोलॉजी
गिगाबिट पोर्ट्स
वॉइस सपोर्ट
बेहतरीन कवरेज
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
थोड़ी ज्यादा जगह की जरूरत
1. किस प्रकार का वाई-फाई राउटर सबसे अच्छा है?
सबसे अच्छा राउटर वह है जो आपकी वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करे। मुख्य रूप से ये तीन प्रकार सबसे लोकप्रिय हैं,
Wi-Fi 6 (802.11ax) राउटर: आज के समय में यह सबसे अच्छा विकल्प है। यह Wi-Fi 5 की तुलना में 4 गुना अधिक स्पीड देता है और एक साथ कई डिवाइस (फोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी) कनेक्ट होने पर भी धीमा नहीं होता।
Mesh Wi-Fi राउटर: यदि आपका घर बहुत बड़ा है या उसमें कई मंजिलें हैं, तो मेश राउटर सबसे अच्छा है। इसमें एक मुख्य राउटर और कई 'नोड्स' होते हैं जो पूरे घर में एक जैसा नेटवर्क फैलाते हैं।
Dual-Band/Tri-Band राउटर: हमेशा कम से कम ड्यूल-बैंड राउटर ही चुनें (2.4GHz और 5GHz), ताकि आपको बेहतर रेंज और स्पीड दोनों मिल सकें।
2. कौन सा राउटर बहुत शक्तिशाली है?
शक्तिशाली राउटर वे होते हैं जिनमें हाई-परफॉर्मेंस प्रोसेसर, अधिक एंटेना और गेमिंग फीचर्स होते हैं।
ASUS ROG Rapture GT-AX11000 Pro: यह गेमिंग के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली राउटर्स में से एक है। इसमें ट्रिपल-बैंड तकनीक और बेहतरीन प्रोसेसर लगा है।
TP-Link Archer AX11000: यह बहुत अधिक डेटा लोड और 4K स्ट्रीमिंग को आसानी से संभाल सकता है।
3. टॉप 5 वाई-फाई राउटर
भारत में प्रदर्शन और बजट के आधार पर ये टॉप 5 विकल्प हैं,
TP-Link Archer AX73 (Wi-Fi 6): बेहतरीन कवरेज और हाई-स्पीड के लिए।
ASUS RT-AX88U Pro: पावर यूजर्स और गेमर्स के लिए सबसे भरोसेमंद।
D-Link DIR-2150 (AC2100): बजट में गिगाबिट स्पीड चाहने वालों के लिए।
Netgear Orbi RBK752 (Mesh): बड़े घरों में बिना नेटवर्क ड्रॉप के इंटरनेट के लिए।
Tenda TX12 Pro: कम बजट में Wi-Fi 6 का अनुभव लेने के लिए।
4. टॉप वाई-फाई 7 राउटर
Wi-Fi 7 सबसे नई तकनीक है, जो Wi-Fi 6 से भी कई गुना तेज है। इसके टॉप मॉडल्स ये हैं:
TP-Link Deco BE85: यह एक मेश सिस्टम है जो 22Gbps तक की स्पीड दे सकता है।
ASUS ROG Rapture GT-BE98: दुनिया का पहला क्वाड-बैंड Wi-Fi 7 गेमिंग राउटर।
Netgear Nighthawk RS700S: प्रोफेशनल इस्तेमाल और बहुत बड़ी फाइल्स डाउनलोड करने के लिए।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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