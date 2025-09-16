वाई-फाई प्रिंटर पर बंपर छूट, बिना देरी करें खरीदारी Wifi printer discount offer HP InkJet canon, Gadgets Hindi News - Hindustan
वाई-फाई प्रिंटर पर बंपर छूट, बिना देरी करें खरीदारी

प्रिंटर पर बंपर छूट दी जा रही हैं, जिसे आप अमेजन से सस्ती कीमत में खरीद सकते हैं। यह फीचर लेटेस्ट फीचर्स के साथ आते हैं..

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 05:47 PM
प्रिंटर आज के वक्त में हर घर ऑफिस सभी जगह जरूरी होते हैं। पहले जहां प्रिंटर बड़े साइज में आते हैं, लेकिन अब प्रिंटर को बेहद कॉम्पैक्ट साइज में आते हैं। साथ ही, यह प्रिंटर वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ आते हैं, जिससे आप सीधे स्मार्टफोन से प्रिंट कर सकते हैं। इन प्रिंटर को आप अमेजन से बेहद कम कीमत में खरीदा जा सकता है। यह एक ऑल इन प्रिंटर है, जिसकी मदद से फोटोकॉपी, प्रिंटिंग और स्कैनिंग की जा सकती है।

वाई-फाई प्रिंटर पर बंपर छूट, बिना देरी करें खरीदारी
यह एक पावरफुल मल्टीफंक्शन प्रिंटर है। यह प्रिंटर प्रीमियम और मॉडर्न डिजाइन में आता है। इसमें Wi-Fi कनेक्टिविटी और ऑटोमैटिक डॉक्यूमेंट फीडर (ADF) दिया गया है, जो प्रिंट, स्कैन और कॉपी के काम को आसान बनाता है। यह होम और छोटे ऑफिस के लिए परफेक्ट है।

Specifications

प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी
Inkjet
कनेक्टिविटी
Wi-Fi, USB
वजन
4820 ग्राम

क्यों खरीदें

...

Wi-Fi और USB कनेक्टिविटी

...

ऑटो डॉक्यूमेंट फीडर

...

प्रिंट, स्कैन और कॉपी

...

कलर और मोनोक्रोम दोनों में अच्छी क्वालिटी

क्यों खोजें विकल्प

...

प्रिंट स्पीड सीमित

...

पोर्टेबल नहीं

...

सिर्फ HP 682 ओरिजिनल कार्ट्रिज के साथ सपोर्ट

यह एक पावरफुल मल्टीफंक्शन प्रिंटर है। यह प्रिंटर प्रीमियम और कॉम्पैक्ट डिजाइन में आता है। इसमें Wi-Fi कनेक्टिविटी और USB सपोर्ट दिया गया है, जो प्रिंटिंग, स्कैनिंग और फोटोकॉपी की सुविधा से लैस है। इसे कैनन प्रिंट ऐप से कनेक्ट करके मोबाइल से कंट्रोल किया जा सकता है।

Specifications

प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी
Inkjet
कनेक्टिविटी
Wi-Fi, USB
वजन
3.5 kg
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

वायरलेस और वायर्ड ऑप्शन

...

ऑल-इन-वन फंक्शन

...

वजन सिर्फ 3.5 kg

...

मोनोक्रोम Rs 1.8, कलर Rs 4.5 प्रति पेज

क्यों खोजें विकल्प

...

ऑटो डुप्लेक्स नहीं

...

इनपुट पेपर कैपेसिटी सीमित

...

प्रिंट स्पीड सीमित

यह एक पावरफुल हाई-कैपेसिटी ऑल-इन-वन प्रिंटर है। यह प्रिंटर प्रीमियम और मॉडर्न डिज़ाइन में आता है और होम व ऑफिस दोनों के लिए परफेक्ट है। इसमें Wi-Fi और USB कनेक्टिविटी दी गई है, साथ ही हाई-कैपेसिटी टैंक सिस्टम के साथ तेज प्रिंटिंग स्पीड मिलती है।

Specifications

प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी
Inkjet
कनेक्टिविटी
Wi-Fi, USB
वजन
5 kg
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

प्रिंट, स्कैन और कॉपी सभी फीचर्स

...

Wi-Fi और USB कनेक्टिविटी

...

हाई-कैपेसिटी इंक टैंक

...

शार्प और प्रोफेशनल क्वालिटी प्रिंट

क्यों खोजें विकल्प

...

दो तरफा प्रिंटिंग की सुविधा नहीं

...

कलर प्रिंट स्पीड मोनोक्रोम से कम

...

वजन थोड़ा अधिक

यह एक हाई-कैपेसिटी ऑल-इन-वन इंक टैंक प्रिंटर है। यह प्रिंटर होम यूज के लिए ज्यादा बेहतर है। यह प्रिंटर प्रीमियम क्वालिटी प्रिंट, स्कैनिंग और कॉपी फीचर्स के साथ आता है। इसमें USB कनेक्टिविटी और रीफिलेबल इंक टैंक सिस्टम दिया गया है, जिससे लंबी प्रिंटिंग क्षमता मिलती है।

Specifications

प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी
Inkjet
कनेक्टिविटी
USB
पेपर इनपुट ट्रे
150 शीट्स
वजन
6.4 kg

क्यों खरीदें

...

प्रिंट, स्कैन और कॉपी सभी फीचर्स

...

USB कनेक्टिविटी

...

रीफिलेबल इंक टैंक

...

150 शीट इनपुट ट्रे

क्यों खोजें विकल्प

...

वायरलेस/Wi-Fi कनेक्टिविटी नहीं

...

प्रिंट स्पीड कलर में धीमी

...

वजन 6.4 किलोग्राम

यह एक हाई-कैपेसिटी ऑल-इन-वन इंक टैंक प्रिंटर है। यह प्रिंटर होम और ऑफिस दोनों चीजों के लिए अच्छा ऑप्शन है। यह प्रिंटर प्रिंट, स्कैन और कॉपी जैसे फीचर्स के साथ आता है। इसमें वाई-फाई और USB कनेक्टिविटी के साथ हाई-स्पीड प्रिंटिंग की सुविधा के साथ आता है।

Specifications

प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी
Inkjet
कनेक्टिविटी
USB, Wi-Fi
स्पेशल फीचर्स
Low On Ink Sensors, Guided Buttons
इनपुट ट्रे कैपेसिटी
100 sheets
आउटपुट ट्रे कैपेसिटी
30 sheets

क्यों खरीदें

...

प्रिंट, स्कैन और कॉपी

...

हाई कैपेसिटी इंक टैंक

...

तेज प्रिंट स्पीड

...

100 शीट इनपुट ट्रे और 30 शीट आउटपुट ट्रे

क्यों खोजें विकल्प

...

5 किलोग्राम वजन

...

प्रिंटिंग सपोर्ट नहीं

यह एक कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट ऑल-इन-वन प्रिंटर है। यह प्रिंटर प्रिंट, कॉपी और स्कैन के साथ आता है। इसमें हाई-स्पीड USB 2.0 कनेक्टिविटी के जरिए फास्ट प्रिंटिंग की सुविधा मिलती है।

Specifications

प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी
Inkjet
कनेक्टिविटी
Hi-Speed USB 2.0
प्रिंट आउटपुट
Colour
इनपुट ट्रे कैपेसिटी
60 sheets
वजन
4.22 kg
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

ऑल-इन-वन प्रिंट, स्कैन और कॉपी

...

हाई-स्पीड USB 2.0

...

एफिशिएंट प्रिंट स्पीड

...

कॉम्पैक्ट और हल्का डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं

...

हाई-वॉल्यूम प्रिंटिंग के लिए लिमिटेड

...

प्रिंटिंग सपोर्ट नहीं

यह एक प्रीमियम और मल्टीफंक्शनल होम प्रिंटर है, जो कि 6-कलर इंकटैंक सिस्टम के साथ आता है। यह प्रिंटर से आप फोटो प्रिंटिंग और PVC कार्ड प्रिंटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिंटर वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ आता है, जिससे आप वायरलेस प्रिंटिंग का मजा ले सकते हैं।

Specifications

प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी
Photo
कनेक्टिविटी
Wi-Fi, USB
प्रिंट आउटपुट
कलर
वजन
6 kg

क्यों खरीदें

...

हाई-क्वालिटी और रंगीन प्रिंट

...

PVC कार्ड प्रिंटिंग

...

वायरलेस प्रिंटिंग सुविधा

...

शार्प और क्लियर फोटो प्रिंट

क्यों खोजें विकल्प

...

प्रिंट स्पीड कम

...

पोर्टेबल नहीं

...

हाई-वॉल्यूम प्रिंटिंग के लिए लिमिटेड

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

