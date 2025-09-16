वाई-फाई प्रिंटर पर बंपर छूट, बिना देरी करें खरीदारी
प्रिंटर पर बंपर छूट दी जा रही हैं, जिसे आप अमेजन से सस्ती कीमत में खरीद सकते हैं। यह फीचर लेटेस्ट फीचर्स के साथ आते हैं..
प्रिंटर आज के वक्त में हर घर ऑफिस सभी जगह जरूरी होते हैं। पहले जहां प्रिंटर बड़े साइज में आते हैं, लेकिन अब प्रिंटर को बेहद कॉम्पैक्ट साइज में आते हैं। साथ ही, यह प्रिंटर वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ आते हैं, जिससे आप सीधे स्मार्टफोन से प्रिंट कर सकते हैं। इन प्रिंटर को आप अमेजन से बेहद कम कीमत में खरीदा जा सकता है। यह एक ऑल इन प्रिंटर है, जिसकी मदद से फोटोकॉपी, प्रिंटिंग और स्कैनिंग की जा सकती है।
यह एक पावरफुल मल्टीफंक्शन प्रिंटर है। यह प्रिंटर प्रीमियम और मॉडर्न डिजाइन में आता है। इसमें Wi-Fi कनेक्टिविटी और ऑटोमैटिक डॉक्यूमेंट फीडर (ADF) दिया गया है, जो प्रिंट, स्कैन और कॉपी के काम को आसान बनाता है। यह होम और छोटे ऑफिस के लिए परफेक्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
Wi-Fi और USB कनेक्टिविटी
ऑटो डॉक्यूमेंट फीडर
प्रिंट, स्कैन और कॉपी
कलर और मोनोक्रोम दोनों में अच्छी क्वालिटी
क्यों खोजें विकल्प
प्रिंट स्पीड सीमित
पोर्टेबल नहीं
सिर्फ HP 682 ओरिजिनल कार्ट्रिज के साथ सपोर्ट
यह एक पावरफुल मल्टीफंक्शन प्रिंटर है। यह प्रिंटर प्रीमियम और कॉम्पैक्ट डिजाइन में आता है। इसमें Wi-Fi कनेक्टिविटी और USB सपोर्ट दिया गया है, जो प्रिंटिंग, स्कैनिंग और फोटोकॉपी की सुविधा से लैस है। इसे कैनन प्रिंट ऐप से कनेक्ट करके मोबाइल से कंट्रोल किया जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
वायरलेस और वायर्ड ऑप्शन
ऑल-इन-वन फंक्शन
वजन सिर्फ 3.5 kg
मोनोक्रोम Rs 1.8, कलर Rs 4.5 प्रति पेज
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो डुप्लेक्स नहीं
इनपुट पेपर कैपेसिटी सीमित
प्रिंट स्पीड सीमित
यह एक पावरफुल हाई-कैपेसिटी ऑल-इन-वन प्रिंटर है। यह प्रिंटर प्रीमियम और मॉडर्न डिज़ाइन में आता है और होम व ऑफिस दोनों के लिए परफेक्ट है। इसमें Wi-Fi और USB कनेक्टिविटी दी गई है, साथ ही हाई-कैपेसिटी टैंक सिस्टम के साथ तेज प्रिंटिंग स्पीड मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रिंट, स्कैन और कॉपी सभी फीचर्स
Wi-Fi और USB कनेक्टिविटी
हाई-कैपेसिटी इंक टैंक
शार्प और प्रोफेशनल क्वालिटी प्रिंट
क्यों खोजें विकल्प
दो तरफा प्रिंटिंग की सुविधा नहीं
कलर प्रिंट स्पीड मोनोक्रोम से कम
वजन थोड़ा अधिक
यह एक हाई-कैपेसिटी ऑल-इन-वन इंक टैंक प्रिंटर है। यह प्रिंटर होम यूज के लिए ज्यादा बेहतर है। यह प्रिंटर प्रीमियम क्वालिटी प्रिंट, स्कैनिंग और कॉपी फीचर्स के साथ आता है। इसमें USB कनेक्टिविटी और रीफिलेबल इंक टैंक सिस्टम दिया गया है, जिससे लंबी प्रिंटिंग क्षमता मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रिंट, स्कैन और कॉपी सभी फीचर्स
USB कनेक्टिविटी
रीफिलेबल इंक टैंक
150 शीट इनपुट ट्रे
क्यों खोजें विकल्प
वायरलेस/Wi-Fi कनेक्टिविटी नहीं
प्रिंट स्पीड कलर में धीमी
वजन 6.4 किलोग्राम
यह एक हाई-कैपेसिटी ऑल-इन-वन इंक टैंक प्रिंटर है। यह प्रिंटर होम और ऑफिस दोनों चीजों के लिए अच्छा ऑप्शन है। यह प्रिंटर प्रिंट, स्कैन और कॉपी जैसे फीचर्स के साथ आता है। इसमें वाई-फाई और USB कनेक्टिविटी के साथ हाई-स्पीड प्रिंटिंग की सुविधा के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रिंट, स्कैन और कॉपी
हाई कैपेसिटी इंक टैंक
तेज प्रिंट स्पीड
100 शीट इनपुट ट्रे और 30 शीट आउटपुट ट्रे
क्यों खोजें विकल्प
5 किलोग्राम वजन
प्रिंटिंग सपोर्ट नहीं
यह एक कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट ऑल-इन-वन प्रिंटर है। यह प्रिंटर प्रिंट, कॉपी और स्कैन के साथ आता है। इसमें हाई-स्पीड USB 2.0 कनेक्टिविटी के जरिए फास्ट प्रिंटिंग की सुविधा मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑल-इन-वन प्रिंट, स्कैन और कॉपी
हाई-स्पीड USB 2.0
एफिशिएंट प्रिंट स्पीड
कॉम्पैक्ट और हल्का डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं
हाई-वॉल्यूम प्रिंटिंग के लिए लिमिटेड
प्रिंटिंग सपोर्ट नहीं
यह एक प्रीमियम और मल्टीफंक्शनल होम प्रिंटर है, जो कि 6-कलर इंकटैंक सिस्टम के साथ आता है। यह प्रिंटर से आप फोटो प्रिंटिंग और PVC कार्ड प्रिंटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिंटर वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ आता है, जिससे आप वायरलेस प्रिंटिंग का मजा ले सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
हाई-क्वालिटी और रंगीन प्रिंट
PVC कार्ड प्रिंटिंग
वायरलेस प्रिंटिंग सुविधा
शार्प और क्लियर फोटो प्रिंट
क्यों खोजें विकल्प
प्रिंट स्पीड कम
पोर्टेबल नहीं
हाई-वॉल्यूम प्रिंटिंग के लिए लिमिटेड
