वाई-फाई प्रिंटर पर बंपर छूट, बिना देरी करें खरीदारी

प्रिंटर पर बंपर छूट दी जा रही हैं, जिसे आप अमेजन से सस्ती कीमत में खरीद सकते हैं। यह फीचर लेटेस्ट फीचर्स के साथ आते हैं..

Tue, 16 Sep 2025 05:47 PM

प्रिंटर आज के वक्त में हर घर ऑफिस सभी जगह जरूरी होते हैं। पहले जहां प्रिंटर बड़े साइज में आते हैं, लेकिन अब प्रिंटर को बेहद कॉम्पैक्ट साइज में आते हैं। साथ ही, यह प्रिंटर वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ आते हैं, जिससे आप सीधे स्मार्टफोन से प्रिंट कर सकते हैं। इन प्रिंटर को आप अमेजन से बेहद कम कीमत में खरीदा जा सकता है। यह एक ऑल इन प्रिंटर है, जिसकी मदद से फोटोकॉपी, प्रिंटिंग और स्कैनिंग की जा सकती है।

यह एक पावरफुल मल्टीफंक्शन प्रिंटर है। यह प्रिंटर प्रीमियम और मॉडर्न डिजाइन में आता है। इसमें Wi-Fi कनेक्टिविटी और ऑटोमैटिक डॉक्यूमेंट फीडर (ADF) दिया गया है, जो प्रिंट, स्कैन और कॉपी के काम को आसान बनाता है। यह होम और छोटे ऑफिस के लिए परफेक्ट है।

यह एक पावरफुल मल्टीफंक्शन प्रिंटर है। यह प्रिंटर प्रीमियम और कॉम्पैक्ट डिजाइन में आता है। इसमें Wi-Fi कनेक्टिविटी और USB सपोर्ट दिया गया है, जो प्रिंटिंग, स्कैनिंग और फोटोकॉपी की सुविधा से लैस है। इसे कैनन प्रिंट ऐप से कनेक्ट करके मोबाइल से कंट्रोल किया जा सकता है।

यह एक पावरफुल हाई-कैपेसिटी ऑल-इन-वन प्रिंटर है। यह प्रिंटर प्रीमियम और मॉडर्न डिज़ाइन में आता है और होम व ऑफिस दोनों के लिए परफेक्ट है। इसमें Wi-Fi और USB कनेक्टिविटी दी गई है, साथ ही हाई-कैपेसिटी टैंक सिस्टम के साथ तेज प्रिंटिंग स्पीड मिलती है।

यह एक हाई-कैपेसिटी ऑल-इन-वन इंक टैंक प्रिंटर है। यह प्रिंटर होम यूज के लिए ज्यादा बेहतर है। यह प्रिंटर प्रीमियम क्वालिटी प्रिंट, स्कैनिंग और कॉपी फीचर्स के साथ आता है। इसमें USB कनेक्टिविटी और रीफिलेबल इंक टैंक सिस्टम दिया गया है, जिससे लंबी प्रिंटिंग क्षमता मिलती है।

यह एक हाई-कैपेसिटी ऑल-इन-वन इंक टैंक प्रिंटर है। यह प्रिंटर होम और ऑफिस दोनों चीजों के लिए अच्छा ऑप्शन है। यह प्रिंटर प्रिंट, स्कैन और कॉपी जैसे फीचर्स के साथ आता है। इसमें वाई-फाई और USB कनेक्टिविटी के साथ हाई-स्पीड प्रिंटिंग की सुविधा के साथ आता है।

यह एक कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट ऑल-इन-वन प्रिंटर है। यह प्रिंटर प्रिंट, कॉपी और स्कैन के साथ आता है। इसमें हाई-स्पीड USB 2.0 कनेक्टिविटी के जरिए फास्ट प्रिंटिंग की सुविधा मिलती है।

यह एक प्रीमियम और मल्टीफंक्शनल होम प्रिंटर है, जो कि 6-कलर इंकटैंक सिस्टम के साथ आता है। यह प्रिंटर से आप फोटो प्रिंटिंग और PVC कार्ड प्रिंटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिंटर वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ आता है, जिससे आप वायरलेस प्रिंटिंग का मजा ले सकते हैं।

