कहीं गलत प्रिंटर न खरीद लें! Amazon सेल में इन वायरलेस कलर प्रिंटर्स पर मिल रहा है नो-कॉस्ट EMI और बैंक ऑफर का डबल धमाका
Amazon Great Indian Festival Sale में HP, Canon, Epson और Brother के Wi-Fi प्रिंटर्स पर 34% तक की भारी छूट और ₹3,000 का बैंक डिस्काउंट मिल रहा है। मात्र ₹11,299 की शुरुआती कीमत और नो-कॉस्ट EMI के साथ मिलने वाले इन वायरलेस प्रिंटर्स पर अतिरिक्त बचत करने का यह शानदार मौका है!
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप पढ़ाई, बच्चों के प्रोजेक्ट या ऑफिस के काम के लिए नया प्रिंटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह सही मौका है। Amazon Great Indian Festival Sale में HP, Canon, Epson और Brother के बेस्ट-सेलिंग Wi-Fi Colour Printers पर 34% तक की भारी छूट मिल रही है। इसके अलावा, SBI बैंक कार्ड्स पर ₹3,000 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI का फायदा भी दिया जा रहा है।
कम खर्च में करें हजारों प्रिंट्स
इन वायरलेस प्रिंटर्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी कम प्रिंटिंग कॉस्ट है। Canon और Epson जैसे ब्रांड्स के Ink Tank प्रिंटर्स से आप एक बार इंक भरकर 6,000 से 7,500 तक पेज आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। यानी एक प्रिंटआउट का खर्च सिर्फ कुछ पैसे आता है। साथ ही, स्मार्टफोन से डायरेक्ट प्रिंटिंग के लिए Wi-Fi और मोबाइल ऐप सपोर्ट भी मिलता है।
स्टॉक खत्म होने से पहले करें बुक
₹11,299 की शुरुआती कीमत पर मिलने वाले ये ऑल-इन-वन वायरलेस प्रिंटर्स कैफे जाने के झंझट को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। स्टॉक खत्म होने या ऑफर निकलने से पहले अपनी जरूरत के हिसाब से सही प्रिंटर चुनें और इस महा-सेल का पूरा लाभ उठाएं!
1. Canon PIXMA MegaTank G3000 All in One WiFi Ink Tank Colour Printer with Scanner for Home, Upto 6000 Black and 7000 Colour Prints with 2 Additional Black Ink Bottles
कैनन का यह प्रिंटर घर, स्टूडेंट्स और स्मॉल ऑफिस के लिए एक बेहद लोकप्रिय और किफायती वाई-फाई ऑल-इन-वन (Print, Scan, Copy) प्रिंटर है। यह मॉडल बेहद कम रनिंग कॉस्ट में हाई-क्वालिटी प्रिंटिंग देने के लिए जाना जाता है। इस सेल में इसके साथ 2 अतिरिक्त ब्लैक इंक बोतलें भी मिल रही हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-लो प्रिंटिंग कॉस्ट
स्मार्ट कनेक्टिविटी
2 अतिरिक्त ब्लैक इंक बॉटल्स फ्री
बॉर्डरलेस फोटो प्रिंटिंग
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो डुप्लेक्स नहीं
कलर प्रिंटिंग स्पीड 5 ppm थोड़ी धीमी
कलर प्रिंटिंग स्पीड 5 ppm थोड़ी धीमी
2. HP Smart Tank All in One 583 Multi-Function WiFi Color Ink Tank Printer (Borderless Printing) for Print/Copy/Scan with Up to 4000 Pages of Black or 6000 Pages of Color
HP Smart Tank 583 घर, विद्यार्थियों और छोटे व्यवसायों के लिए डिज़ाइन किया गया एक ऑल-इन-वन (Print, Scan, Copy) वायरलेस इंक टैंक प्रिंटर है। Amazon Great Indian Festival Sale में इस प्रिंटर पर 33% की भारी छूट दी जा रही है, जिससे इसकी कीमत ₹16,938 से घटकर मात्र ₹11,299 हो गई है। स्मार्ट कनेक्टिविटी, आसान सेटअप और कम लागत वाली प्रिंटिंग के साथ यह इस सेल के सबसे बेहतरीन बजट-फ्रेंडली वाई-फाई प्रिंटर विकल्पों में से एक है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज़ मोनोक्रोम प्रिंट स्पीड
स्मार्ट ऐप सपोर्ट
बॉर्डरलेस प्रिंटिंग सपोर्ट
किफायती रनिंग कॉस्ट
क्यों खोजें विकल्प
पेज क्षमता थोड़ी कम
ऑटो-डुप्लेक्स का न होना
3. HP Smart Tank 589 All-in-One WiFi Colour Printer |Up to 4000 Black & 6000 Colour Prints I Print,Scan & Copy for Home/Office
HP Smart Tank 589 एक बहुउपयोगी ऑल-इन-वन (Print, Scan, Copy) वायरलेस इंक टैंक प्रिंटर है, जिसे घर और ऑफिस की हैवी प्रिंटिंग ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। Amazon Great Indian Festival Sale में इस प्रिंटर पर 33% की छूट मिल रही है, जिससे इसकी एमआरपी ₹17,828 से घटकर ₹11,999 हो गई है। लो-ऑन-इंक सेंसर, गाइडेड बटन्स और तेज़ प्रिंटिंग स्पीड के साथ यह ऑल-इन-वन वायरलेस प्रिंटिंग के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
ज़बरदस्त प्रिंट स्पीड
स्मार्ट और यूजर-फ्रेंडली फीचर्स
स्मार्ट कनेक्टिविटी
बढ़िया पेपर कैपेसिटी
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो-डुप्लेक्स का अभाव
कलर इंक यील्ड औसत
4. Epson EcoTank L3352 (New Launch) WiFi All-in-One InkTank A4 Colour Printer, Scanner, Copier for Home & Office, 5760x1440dpi Resolution, with Wireless and Mobile Printing Feature
Epson EcoTank L3352 एप्सन का नया लॉन्च ऑल-इन-वन (Print, Scan, Copy) वायरलेस इंक टैंक प्रिंटर है, जो घर और ऑफिस दोनों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। Amazon Great Indian Festival Sale में इस प्रिंटर पर 21% की छूट मिल रही है, जिससे इसकी एमआरपी ₹17,999 से घटकर ₹14,299 हो गई है। 5760x1440 dpi के हाई-रेजोल्यूशन, अल्ट्रा-लो प्रिंटिंग कॉस्ट (9 पैसे ब्लैक / 33 पैसे कलर) और स्मार्ट मोबाइल प्रिंटिंग ऐप्स के साथ यह इस सेल के सबसे भरोसेमंद इंक टैंक मॉडल्स में से एक है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-लो रनिंग कॉस्ट
बंपर पेज यील्ड
शानदार प्रिंट क्वालिटी
मैस-फ्री की-लॉक रिफिलिंग
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो-डुप्लेक्स का न होना
शुरुआती कीमत थोड़ी ज्या
5. Brother DCP-L2541DW Auto Duplex Laser Printer With 30 PPM Print Speed, Multifunction Print Scan Copy, Automatic Document Feeder, 2 in 1 ID Copy Button, (WIFI, WIFI Direct, LAN, USB), Free Installation
यह एक मोनोक्रोम (केवल ब्लैक एंड वाइट) लेजर प्रिंटर है, जो ऑटोमैटिक दस्तावेज़ फीडर (ADF) और ऑटो डुप्लेक्स फीचर्स के साथ आता है। यह ऑफिस, दुकानों और भारी डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए बेस्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
लेजर क्वालिटी और स्पीड
ADF सपोर्ट
केबल कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन
फास्ट ब्लैक-एंड-वाइट प्रिंट्स
क्यों खोजें विकल्प
कलर प्रिंटिंग नहीं
काफी भारी
6. Brother Ink Tank DCP-T535DW New Launch (Print Scan Copy) WiFi Auto Duplex Printer, 128MB Memory, Print Pages Upto 15K in Black & 5K in Color Each (CMY) Get an Extra Black Ink Bottle, Free Installation
ब्रदर का यह नया लॉन्च Wi-Fi इंक टैंक प्रिंटर ऑटो डुप्लेक्स (दोनों तरफ ऑटो प्रिंटिंग) सुविधा के साथ आता है। इसमें 15,000 ब्लैक पेजों के लिए बॉक्स में 1 अतिरिक्त इंक बोतल भी मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बजेट में Auto Duplex
बंपर पेज क्षमता
मजबूत बिल्ड क्वालिटी
क्यों खोजें विकल्प
बहुत फास्ट नहीं
7. My Print | Sublimation Printer L130 Essential Bundle Includes - Sublimation Ink, Sublimation Paper, Heat Tape,T-Shirt | Mouse PAD | Keyring | Teflon Sheet | A4 Size | for Business Supply Product
My Print Sublimation Printer L130 Essential Bundle छोटे व्यवसाय, स्टार्टअप और होम-बेस्ड प्रिंटिंग बिजनेस शुरू करने वालों के लिए एक कम्प्लीट बिज़नेस-रेडी किट है। Amazon Mega Festival Deal में इस बंडल पर 42% की भारी छूट दी जा रही है, जिससे इसकी कीमत ₹24,999 से घटकर मात्र ₹14,607 हो गई है। यह A4 साइज़ प्रिंटर टी-शर्ट, माउस पैड, की-रिंग और टेफ्लॉन शीट जैसे जरूरी एक्सेसरीज के साथ आता है, जिससे आप अपना सब्लिमेशन प्रिंटिंग का काम तुरंत शुरू कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
कम्प्लीट बिजनेस बंडल
स्टार्टअप्स के लिए बेस्ट
हाई-क्वालिटी कलरफुल प्रिंट्स
ऑनलाइन टेक्निकल सपोर्ट
बैंक ऑफर्स और EMI
क्यों खोजें विकल्प
केवल सब्लिमेशन इंक के लि
7 दिनों की सीमित वारंटी
Q1. Amazon Sale में Wi-Fi Colour Printers पर क्या बैंक ऑफर और नो-कॉस्ट EMI उपलब्ध हैं?
उत्तर: हाँ, Amazon Great Indian Festival Sale में SBI क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स पर ₹3,000 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। इसके साथ ही, Bajaj Finserv और प्रमुख क्रेडिट कार्ड्स पर ₹400-₹500 प्रति माह से शुरू होने वाले नो-कॉस्ट EMI का विकल्प भी उपलब्ध है।
Q2. घर और स्टूडेंट्स के लिए कौन सा Wi-Fi कलर प्रिंटर सबसे किफायती रहता है?
उत्तर: घर या स्टूडेंट्स के लिए Ink Tank Wi-Fi Printers (जैसे Canon PIXMA G3000 या HP Smart Tank 583) सबसे किफायती होते हैं। इनमें इंक की लागत काफी कम आती है और एक बार रिफिल करने पर 6,000 से 7,000 तक कलर और ब्लैक पेजों के प्रिंट आसानी से निकाले जा सकते हैं।
Q3. क्या इन वायरलेस प्रिंटर्स से सीधे मोबाइल फोन द्वारा प्रिंटआउट निकाला जा सकता है?
उत्तर: जी हाँ, ये सभी Wi-Fi प्रिंटर स्मार्टफोन कनेक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं। आप Canon PRINT ऐप, HP Smart ऐप या Epson Smart Panel ऐप के ज़रिए अपने मोबाइल से बिना किसी केबल के डायरेक्ट प्रिंट और स्कैन कर सकते हैं।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।