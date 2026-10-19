कहीं गलत प्रिंटर न खरीद लें! Amazon सेल में इन वायरलेस कलर प्रिंटर्स पर मिल रहा है नो-कॉस्ट EMI और बैंक ऑफर का डबल धमाका

Amazon Great Indian Festival Sale में HP, Canon, Epson और Brother के Wi-Fi प्रिंटर्स पर 34% तक की भारी छूट और ₹3,000 का बैंक डिस्काउंट मिल रहा है। मात्र ₹11,299 की शुरुआती कीमत और नो-कॉस्ट EMI के साथ मिलने वाले इन वायरलेस प्रिंटर्स पर अतिरिक्त बचत करने का यह शानदार मौका है!

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अगर आप पढ़ाई, बच्चों के प्रोजेक्ट या ऑफिस के काम के लिए नया प्रिंटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह सही मौका है। Amazon Great Indian Festival Sale में HP, Canon, Epson और Brother के बेस्ट-सेलिंग Wi-Fi Colour Printers पर 34% तक की भारी छूट मिल रही है। इसके अलावा, SBI बैंक कार्ड्स पर ₹3,000 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI का फायदा भी दिया जा रहा है।

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कम खर्च में करें हजारों प्रिंट्स इन वायरलेस प्रिंटर्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी कम प्रिंटिंग कॉस्ट है। Canon और Epson जैसे ब्रांड्स के Ink Tank प्रिंटर्स से आप एक बार इंक भरकर 6,000 से 7,500 तक पेज आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। यानी एक प्रिंटआउट का खर्च सिर्फ कुछ पैसे आता है। साथ ही, स्मार्टफोन से डायरेक्ट प्रिंटिंग के लिए Wi-Fi और मोबाइल ऐप सपोर्ट भी मिलता है।

स्टॉक खत्म होने से पहले करें बुक ₹11,299 की शुरुआती कीमत पर मिलने वाले ये ऑल-इन-वन वायरलेस प्रिंटर्स कैफे जाने के झंझट को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। स्टॉक खत्म होने या ऑफर निकलने से पहले अपनी जरूरत के हिसाब से सही प्रिंटर चुनें और इस महा-सेल का पूरा लाभ उठाएं!

कैनन का यह प्रिंटर घर, स्टूडेंट्स और स्मॉल ऑफिस के लिए एक बेहद लोकप्रिय और किफायती वाई-फाई ऑल-इन-वन (Print, Scan, Copy) प्रिंटर है। यह मॉडल बेहद कम रनिंग कॉस्ट में हाई-क्वालिटी प्रिंटिंग देने के लिए जाना जाता है। इस सेल में इसके साथ 2 अतिरिक्त ब्लैक इंक बोतलें भी मिल रही हैं।

Specifications कनेक्टिविटी Wi-Fi, USB प्रिंट स्पीड 8.8 ipm, 5.0 ipm प्रिंट रेजोल्यूशन 4800 x 1200 dpi वारंटी 1 वर्ष ऑनसाइट या 15,000 पेज वजन 6 किग्रा क्यों खरीदें अल्ट्रा-लो प्रिंटिंग कॉस्ट स्मार्ट कनेक्टिविटी 2 अतिरिक्त ब्लैक इंक बॉटल्स फ्री बॉर्डरलेस फोटो प्रिंटिंग क्यों खोजें विकल्प ऑटो डुप्लेक्स नहीं कलर प्रिंटिंग स्पीड 5 ppm थोड़ी धीमी कलर प्रिंटिंग स्पीड 5 ppm थोड़ी धीमी

HP Smart Tank 583 घर, विद्यार्थियों और छोटे व्यवसायों के लिए डिज़ाइन किया गया एक ऑल-इन-वन (Print, Scan, Copy) वायरलेस इंक टैंक प्रिंटर है। Amazon Great Indian Festival Sale में इस प्रिंटर पर 33% की भारी छूट दी जा रही है, जिससे इसकी कीमत ₹16,938 से घटकर मात्र ₹11,299 हो गई है। स्मार्ट कनेक्टिविटी, आसान सेटअप और कम लागत वाली प्रिंटिंग के साथ यह इस सेल के सबसे बेहतरीन बजट-फ्रेंडली वाई-फाई प्रिंटर विकल्पों में से एक है।

Specifications प्रिंट आउट Colour & Monochrome प्रिंटर प्रकार Ink Tank All-in-One प्रिंट स्पीड Up to 12 ppm प्रिंट स्पीड Up to 5 ppm क्यों खरीदें तेज़ मोनोक्रोम प्रिंट स्पीड स्मार्ट ऐप सपोर्ट बॉर्डरलेस प्रिंटिंग सपोर्ट किफायती रनिंग कॉस्ट क्यों खोजें विकल्प पेज क्षमता थोड़ी कम ऑटो-डुप्लेक्स का न होना

HP Smart Tank 589 एक बहुउपयोगी ऑल-इन-वन (Print, Scan, Copy) वायरलेस इंक टैंक प्रिंटर है, जिसे घर और ऑफिस की हैवी प्रिंटिंग ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। Amazon Great Indian Festival Sale में इस प्रिंटर पर 33% की छूट मिल रही है, जिससे इसकी एमआरपी ₹17,828 से घटकर ₹11,999 हो गई है। लो-ऑन-इंक सेंसर, गाइडेड बटन्स और तेज़ प्रिंटिंग स्पीड के साथ यह ऑल-इन-वन वायरलेस प्रिंटिंग के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

Specifications प्रिंटर प्रकार Ink Tank All-in-One (Print, Scan, Copy) मैक्स प्रिंट स्पीड Up to 30 ppm मैक्स प्रिंट स्पीड Up to 24 ppm कागज क्षमता (1 00-sheet Input / 30-sheet Output क्यों खरीदें ज़बरदस्त प्रिंट स्पीड स्मार्ट और यूजर-फ्रेंडली फीचर्स स्मार्ट कनेक्टिविटी बढ़िया पेपर कैपेसिटी क्यों खोजें विकल्प ऑटो-डुप्लेक्स का अभाव कलर इंक यील्ड औसत

Epson EcoTank L3352 एप्सन का नया लॉन्च ऑल-इन-वन (Print, Scan, Copy) वायरलेस इंक टैंक प्रिंटर है, जो घर और ऑफिस दोनों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। Amazon Great Indian Festival Sale में इस प्रिंटर पर 21% की छूट मिल रही है, जिससे इसकी एमआरपी ₹17,999 से घटकर ₹14,299 हो गई है। 5760x1440 dpi के हाई-रेजोल्यूशन, अल्ट्रा-लो प्रिंटिंग कॉस्ट (9 पैसे ब्लैक / 33 पैसे कलर) और स्मार्ट मोबाइल प्रिंटिंग ऐप्स के साथ यह इस सेल के सबसे भरोसेमंद इंक टैंक मॉडल्स में से एक है।

Specifications कनेक्टिविटी Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Hi-Speed USB 2.0 प्रिंट रेजोल्यूशन 5760 x 1440 dpi प्रिंट आउट Colour & Monochrome (Black) प्रिंट रेजोल्यूशन 5760 x 1440 dpi क्यों खरीदें अल्ट्रा-लो रनिंग कॉस्ट बंपर पेज यील्ड शानदार प्रिंट क्वालिटी मैस-फ्री की-लॉक रिफिलिंग क्यों खोजें विकल्प ऑटो-डुप्लेक्स का न होना शुरुआती कीमत थोड़ी ज्या

यह एक मोनोक्रोम (केवल ब्लैक एंड वाइट) लेजर प्रिंटर है, जो ऑटोमैटिक दस्तावेज़ फीडर (ADF) और ऑटो डुप्लेक्स फीचर्स के साथ आता है। यह ऑफिस, दुकानों और भारी डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए बेस्ट है।

Specifications वजन 11.2 किग्रा कागज क्षमता 250 शीट्स ट्रे विशेष फीचर्स Auto Duplex, Automatic Document Feeder (ADF) कनेक्टिविटी Wi-Fi, Wi-Fi Direct, LAN, USB क्यों खरीदें लेजर क्वालिटी और स्पीड ADF सपोर्ट केबल कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन फास्ट ब्लैक-एंड-वाइट प्रिंट्स क्यों खोजें विकल्प कलर प्रिंटिंग नहीं काफी भारी

ब्रदर का यह नया लॉन्च Wi-Fi इंक टैंक प्रिंटर ऑटो डुप्लेक्स (दोनों तरफ ऑटो प्रिंटिंग) सुविधा के साथ आता है। इसमें 15,000 ब्लैक पेजों के लिए बॉक्स में 1 अतिरिक्त इंक बोतल भी मिलती है।

Specifications प्रिंट स्पीड 27 ppm (Monochrome), 11 ppm (Colour) मेमोरी 128 MB विशेष फीचर्स Auto Duplex, Refillable Ink Tank वजन 5.9 किग्रा क्यों खरीदें बजेट में Auto Duplex बंपर पेज क्षमता मजबूत बिल्ड क्वालिटी क्यों खोजें विकल्प बहुत फास्ट नहीं

My Print Sublimation Printer L130 Essential Bundle छोटे व्यवसाय, स्टार्टअप और होम-बेस्ड प्रिंटिंग बिजनेस शुरू करने वालों के लिए एक कम्प्लीट बिज़नेस-रेडी किट है। Amazon Mega Festival Deal में इस बंडल पर 42% की भारी छूट दी जा रही है, जिससे इसकी कीमत ₹24,999 से घटकर मात्र ₹14,607 हो गई है। यह A4 साइज़ प्रिंटर टी-शर्ट, माउस पैड, की-रिंग और टेफ्लॉन शीट जैसे जरूरी एक्सेसरीज के साथ आता है, जिससे आप अपना सब्लिमेशन प्रिंटिंग का काम तुरंत शुरू कर सकते हैं।

Specifications प्रिंटिंग तकनीक Dye Sublimation सपोर्टेड साइज A4 Size उपयोग T-Shirts, Mouse Pads, Keyrings, Photo Frames & Polyester Fabrics वजन 6.7 किलोग्राम वारंटी 7 Days Warranty क्यों खरीदें कम्प्लीट बिजनेस बंडल स्टार्टअप्स के लिए बेस्ट हाई-क्वालिटी कलरफुल प्रिंट्स ऑनलाइन टेक्निकल सपोर्ट बैंक ऑफर्स और EMI क्यों खोजें विकल्प केवल सब्लिमेशन इंक के लि 7 दिनों की सीमित वारंटी

Q1. Amazon Sale में Wi-Fi Colour Printers पर क्या बैंक ऑफर और नो-कॉस्ट EMI उपलब्ध हैं? उत्तर: हाँ, Amazon Great Indian Festival Sale में SBI क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स पर ₹3,000 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। इसके साथ ही, Bajaj Finserv और प्रमुख क्रेडिट कार्ड्स पर ₹400-₹500 प्रति माह से शुरू होने वाले नो-कॉस्ट EMI का विकल्प भी उपलब्ध है।

Q2. घर और स्टूडेंट्स के लिए कौन सा Wi-Fi कलर प्रिंटर सबसे किफायती रहता है? उत्तर: घर या स्टूडेंट्स के लिए Ink Tank Wi-Fi Printers (जैसे Canon PIXMA G3000 या HP Smart Tank 583) सबसे किफायती होते हैं। इनमें इंक की लागत काफी कम आती है और एक बार रिफिल करने पर 6,000 से 7,000 तक कलर और ब्लैक पेजों के प्रिंट आसानी से निकाले जा सकते हैं।

Q3. क्या इन वायरलेस प्रिंटर्स से सीधे मोबाइल फोन द्वारा प्रिंटआउट निकाला जा सकता है? उत्तर: जी हाँ, ये सभी Wi-Fi प्रिंटर स्मार्टफोन कनेक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं। आप Canon PRINT ऐप, HP Smart ऐप या Epson Smart Panel ऐप के ज़रिए अपने मोबाइल से बिना किसी केबल के डायरेक्ट प्रिंट और स्कैन कर सकते हैं।

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