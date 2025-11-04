क्या आप ठंड में ढक देते हैं अपना AC यूनिट? बहुत भारी पड़ सकती है ये गलती; जानें क्यों
संक्षेप: अगर आप ठंड के मौसम में अपना AC यूनिट ढककर रखना चाहते हैं या फिर कवर करना चाहते हैं तो यह गलत है। आइए बताएं कि आपको अपना AC यूनिट कवर क्यों नहीं करना चाहिए।
ठंड का मौसम दस्तक दे चुका है और अब AC चलना बंद हो गए हैं। कई लोगों की आदत होती है कि वे अपने एयर कंडिशनर को ठंड में कपड़े या कवर से ढक देते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने पर उनका AC धूल-गंदगी और ठंड से सेफ रहेगा लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। ऐसा करने से उल्टा आपका AC खराब हो सकता है और AC को कवर करना एक गलत फैसला है। आइए आपको विस्तार से इसकी वजह बताते हैं।
नमी और फफूंदी की दिक्कत
जब आप AC को पूरी तरह कवर कर देते हैं तो उसके अंदर एयर फ्लो बंद हो जाता है। सर्द मौसम में नमी जमा होती है, जिससे फफूंदी (mold) और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। ये नमी अंदरूनी कॉइल और फिल्टर को खराब कर सकती है, जिससे गर्मी में AC की कूलिंग कम हो जाती है।
कवच के अंदर जंग लगने की संभावना
AC की मेटल बॉडी और कॉइल्स लगातार नमी में रहने पर जंग पकड़ लेती हैं। कवर लगाने से नमी बाहर नहीं निकल पाती, जिससे रस्ट यानी जंग लगने की प्रक्रिया और तेज हो जाती है।
कीड़े-मकोड़ों का ठिकाना बन जाता है
बंद कवर के अंदर मच्छर, छिपकली या चूहे जैसी छोटी चीजें घुसकर अंदर अपना ठिकाना बना लेती हैं। कई बार वे वायरिंग या पाइप को भी कुतर देती हैं, जिससे AC के सर्किट को भारी नुकसान होता है।
बाहर के AC यूनिट को भी कवर ना करें
बहुत से लोग आउटडोर यूनिट को भी कवर कर देते हैं ताकि उसमें धूल या ठंडक ना घुसे। लेकिन ध्यान रखें कि आउटडोर यूनिट इस तरह के मौसम के लिए ही डिजाइन की जाती है। इसे बारिश, धूप या ठंडी हवाओं से कोई खतरा नहीं होता। उल्टा, कवर करने से कंडेंसर और मोटर में नमी जमा होकर नुकसान कर सकती है।
आपको क्या करना चाहिए?
अगर आप बहुत धूल या पत्तों वाले इलाके में रहते हैं, तो पूरी तरह से नहीं, आधा खुला कवर इस्तेमाल करें जिससे एयर फ्लो बना रहे। हर 15–20 दिन में कवर हटा कर यूनिट को हवा लगने दें। सर्दियों में AC का फैन मोड 10–15 मिनट के लिए कभी-कभी चलाएं जिससे अंदर जमी नमी सूख जाए।
