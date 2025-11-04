Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Why You Should Never Cover Your Air Conditioner in Winter Expert Tips to Protect Your AC
क्या आप ठंड में ढक देते हैं अपना AC यूनिट? बहुत भारी पड़ सकती है ये गलती; जानें क्यों

क्या आप ठंड में ढक देते हैं अपना AC यूनिट? बहुत भारी पड़ सकती है ये गलती; जानें क्यों

संक्षेप: अगर आप ठंड के मौसम में अपना AC यूनिट ढककर रखना चाहते हैं या फिर कवर करना चाहते हैं तो यह गलत है। आइए बताएं कि आपको अपना AC यूनिट कवर क्यों नहीं करना चाहिए। 

Tue, 4 Nov 2025 01:37 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

discount

45% OFF

Cruise 2 Ton 3 Star Inverter Split AC with 7-Stage Air Filtration (100% Copper, Convertible 4-in-1, PM 2.5 Filter, Anti-Rust Technology, CWCVBM-VQ1W243, White)

Cruise 2 Ton 3 Star Inverter Split AC with 7-Stage Air Filtration (100% Copper, Convertible 4-in-1, PM 2.5 Filter, Anti-Rust Technology, CWCVBM-VQ1W243, White)

  • checkCruise 2 Ton 3 Star Inverter Split AC with 7-Stage Air Filtration (100% Copper
  • checkConvertible 4-in-1
  • checkPM 2.5 Filter
amazon-logo

₹35990

₹65900

खरीदिये

discount

51% OFF

Voltas 1 ton 3 Star Inverter Split AC (Copper, 4-in-1 Adjustable Mode, Anti-dust Filter, 123V CAE, White)

Voltas 1 ton 3 Star Inverter Split AC (Copper, 4-in-1 Adjustable Mode, Anti-dust Filter, 123V CAE, White)

  • checkVoltas 1 ton 3 Star Inverter Split AC (Copper
  • check4-in-1 Adjustable Mode
  • checkAnti-dust Filter
amazon-logo

₹29242

₹59990

खरीदिये

discount

43% OFF

Lloyd 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC (5 in 1 Convertible, Anti Corrosion Coating, Copper, PM 2.5 Filter, White with Chrome Deco Strip, GLS18I5KWGGW)

Lloyd 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC (5 in 1 Convertible, Anti Corrosion Coating, Copper, PM 2.5 Filter, White with Chrome Deco Strip, GLS18I5KWGGW)

  • checkLloyd 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC (5 in 1 Convertible
  • checkAnti Corrosion Coating
  • checkCopper
amazon-logo

₹37990

₹66990

खरीदिये

discount

54% OFF

LG 1 Ton 4 Star DUAL Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1 with VIRAAT Mode, Faster Cooling & Energy Saving, 4 Way Swing, HD Filter with AntiVirus Protection, US-Q13JNYE, White)

LG 1 Ton 4 Star DUAL Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1 with VIRAAT Mode, Faster Cooling & Energy Saving, 4 Way Swing, HD Filter with AntiVirus Protection, US-Q13JNYE, White)

  • checkLG 1 Ton 4 Star DUAL Inverter Split AC (Copper
  • checkAI Convertible 6-in-1 with VIRAAT Mode
  • checkFaster Cooling & Energy Saving
amazon-logo

₹32790

₹71990

खरीदिये

discount

48% OFF

Carrier 1.5 Ton 3 Star Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 Cooling,Smart Energy Display, HD & PM 2.5 Filter, ESTER EDGE FXi (Wi-Fi), CAI18EE3R35W0,White)

Carrier 1.5 Ton 3 Star Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 Cooling,Smart Energy Display, HD & PM 2.5 Filter, ESTER EDGE FXi (Wi-Fi), CAI18EE3R35W0,White)

  • checkCarrier 1.5 Ton 3 Star Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC (Copper
  • checkConvertible 6-in-1 Cooling
  • checkSmart Energy Display
amazon-logo

₹32990

₹62900

खरीदिये

ठंड का मौसम दस्तक दे चुका है और अब AC चलना बंद हो गए हैं। कई लोगों की आदत होती है कि वे अपने एयर कंडिशनर को ठंड में कपड़े या कवर से ढक देते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने पर उनका AC धूल-गंदगी और ठंड से सेफ रहेगा लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। ऐसा करने से उल्टा आपका AC खराब हो सकता है और AC को कवर करना एक गलत फैसला है। आइए आपको विस्तार से इसकी वजह बताते हैं।

सम्बंधित सुझाव

discount

45% OFF

Cruise 2 Ton 3 Star Inverter Split AC with 7-Stage Air Filtration (100% Copper, Convertible 4-in-1, PM 2.5 Filter, Anti-Rust Technology, CWCVBM-VQ1W243, White)

Cruise 2 Ton 3 Star Inverter Split AC with 7-Stage Air Filtration (100% Copper, Convertible 4-in-1, PM 2.5 Filter, Anti-Rust Technology, CWCVBM-VQ1W243, White)

  • checkCruise 2 Ton 3 Star Inverter Split AC with 7-Stage Air Filtration (100% Copper
  • checkConvertible 4-in-1
  • checkPM 2.5 Filter
amazon-logo

₹35990

₹65900

खरीदिये

discount

51% OFF

Voltas 1 ton 3 Star Inverter Split AC (Copper, 4-in-1 Adjustable Mode, Anti-dust Filter, 123V CAE, White)

Voltas 1 ton 3 Star Inverter Split AC (Copper, 4-in-1 Adjustable Mode, Anti-dust Filter, 123V CAE, White)

  • checkVoltas 1 ton 3 Star Inverter Split AC (Copper
  • check4-in-1 Adjustable Mode
  • checkAnti-dust Filter
amazon-logo

₹29242

₹59990

खरीदिये

discount

43% OFF

Lloyd 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC (5 in 1 Convertible, Anti Corrosion Coating, Copper, PM 2.5 Filter, White with Chrome Deco Strip, GLS18I5KWGGW)

Lloyd 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC (5 in 1 Convertible, Anti Corrosion Coating, Copper, PM 2.5 Filter, White with Chrome Deco Strip, GLS18I5KWGGW)

  • checkLloyd 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC (5 in 1 Convertible
  • checkAnti Corrosion Coating
  • checkCopper
amazon-logo

₹37990

₹66990

खरीदिये

discount

54% OFF

LG 1 Ton 4 Star DUAL Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1 with VIRAAT Mode, Faster Cooling & Energy Saving, 4 Way Swing, HD Filter with AntiVirus Protection, US-Q13JNYE, White)

LG 1 Ton 4 Star DUAL Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1 with VIRAAT Mode, Faster Cooling & Energy Saving, 4 Way Swing, HD Filter with AntiVirus Protection, US-Q13JNYE, White)

  • checkLG 1 Ton 4 Star DUAL Inverter Split AC (Copper
  • checkAI Convertible 6-in-1 with VIRAAT Mode
  • checkFaster Cooling & Energy Saving
amazon-logo

₹32790

₹71990

खरीदिये

discount

48% OFF

Carrier 1.5 Ton 3 Star Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 Cooling,Smart Energy Display, HD & PM 2.5 Filter, ESTER EDGE FXi (Wi-Fi), CAI18EE3R35W0,White)

Carrier 1.5 Ton 3 Star Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 Cooling,Smart Energy Display, HD & PM 2.5 Filter, ESTER EDGE FXi (Wi-Fi), CAI18EE3R35W0,White)

  • checkCarrier 1.5 Ton 3 Star Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC (Copper
  • checkConvertible 6-in-1 Cooling
  • checkSmart Energy Display
amazon-logo

₹32990

₹62900

खरीदिये

नमी और फफूंदी की दिक्कत

जब आप AC को पूरी तरह कवर कर देते हैं तो उसके अंदर एयर फ्लो बंद हो जाता है। सर्द मौसम में नमी जमा होती है, जिससे फफूंदी (mold) और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। ये नमी अंदरूनी कॉइल और फिल्टर को खराब कर सकती है, जिससे गर्मी में AC की कूलिंग कम हो जाती है।

कवच के अंदर जंग लगने की संभावना

AC की मेटल बॉडी और कॉइल्स लगातार नमी में रहने पर जंग पकड़ लेती हैं। कवर लगाने से नमी बाहर नहीं निकल पाती, जिससे रस्ट यानी जंग लगने की प्रक्रिया और तेज हो जाती है।

ये भी पढ़ें:आपका घर बन जाएगा सिनेमा हॉल! ये रहीं 65 इंच स्क्रीन वाली टॉप Smart TV डील्स

कीड़े-मकोड़ों का ठिकाना बन जाता है

बंद कवर के अंदर मच्छर, छिपकली या चूहे जैसी छोटी चीजें घुसकर अंदर अपना ठिकाना बना लेती हैं। कई बार वे वायरिंग या पाइप को भी कुतर देती हैं, जिससे AC के सर्किट को भारी नुकसान होता है।

बाहर के AC यूनिट को भी कवर ना करें

बहुत से लोग आउटडोर यूनिट को भी कवर कर देते हैं ताकि उसमें धूल या ठंडक ना घुसे। लेकिन ध्यान रखें कि आउटडोर यूनिट इस तरह के मौसम के लिए ही डिजाइन की जाती है। इसे बारिश, धूप या ठंडी हवाओं से कोई खतरा नहीं होता। उल्टा, कवर करने से कंडेंसर और मोटर में नमी जमा होकर नुकसान कर सकती है।

ये भी पढ़ें:आज से ChatGPT Go का सब्सक्रिप्शन एकदम FREE, बिना पैसे दिए पाएं ₹4788 वाले फीचर्स

आपको क्या करना चाहिए?

अगर आप बहुत धूल या पत्तों वाले इलाके में रहते हैं, तो पूरी तरह से नहीं, आधा खुला कवर इस्तेमाल करें जिससे एयर फ्लो बना रहे। हर 15–20 दिन में कवर हटा कर यूनिट को हवा लगने दें। सर्दियों में AC का फैन मोड 10–15 मिनट के लिए कभी-कभी चलाएं जिससे अंदर जमी नमी सूख जाए।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Air Conditioners Gadgets Hindi News Winter Season

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।