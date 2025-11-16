बेहद कम कीमत में होगी प्रिंटिंग, घर लाएं ये इंक टैंक प्रिंटर
संक्षेप: अमेजन पर बेस्ट डील्स के साथ इंक टैंक प्रिंटर को खरीदने का ऑफर दिया जा रहा है। यह आपके प्रिंटिंग एक्सपीरियंस स्मूद, इकोनॉमिकल और लॉन्ग-लास्टिंग बनाएंगे।
टेक्नोलॉजी हर दिन अपग्रेड हो रही है। पहले जहाँ प्रिंटिंग कॉस्ट काफी ज्यादा होती थी, वहीं Ink Tank प्रिंटर ने पूरी तस्वीर बदल दी है। अब आपको नॉर्मल प्रिंटर की तरह बार-बार कार्ट्रिज बदलने के झंझट से छुटकारा मिल चुका है। अगर आप लगातार महंगे कार्ट्रिज खरीदकर थक चुके हैं, तो अब अपग्रेड करने का सही समय है। Ink Tank प्रिंटर आपको हाई-क्वालिटी प्रिंटिंग की सुविधा बेहद कम कॉस्ट में देता है। अमेज़न पर इंक टैंक प्रिंटर के शानदार ऑप्शन उपलब्ध हैं, जिन्हें आकर्षक डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है।
1. BROTHER DCP-T436W (New Launch) WiFi Multifunction Print Scan Copy Ink Tank Color Printer Best for Home, 27/11 PPM BK/CL, Print Upto 7.5 K Pages in Black & 5 K in Color Each for(CMY),Free Installation
यह एक नया लॉन्च हुआ WiFi मल्टीफंक्शन इंक टैंक प्रिंटर है, जो होम घर और स्टूडेंट्स के लिए कम कॉस्ट में हाई-क्वालिटी प्रिंटिंग देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 27 PPM की ब्लैक प्रिंट स्पीड, 11 PPM की कलर स्पीड और 7500 पेज तक की हाई पेज यील्ड मिलती है। यह प्रिंटर ड्यूल-बैंड WiFi, USB कनेक्टिविटी और बॉर्डरलेस प्रिंटिंग इसे और भी प्रैक्टिकल बनाते हैं। प्रिंटर को अमेजन से 18% छूट के साथ 13,299 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
7500 ब्लैक और 5000 कलर पेज की हाई पेज-यील्ड
WiFi (Dual Band) + USB कनेक्टिविटी
27 PPM (BK) और 11 PPM (Color) की तेज प्रिंट स्पीड
बॉर्डरलेस प्रिंटिंग और रिफिलेबल इंक टैंक सिस्टम
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो डुप्लेक्स प्रिंटिंग का सपोर्ट नहीं
डिस्प्ले छोटा और बेसिक
2. Brother Ink Tank DCP-T226 All in One (Print Scan Copy) Color Printer Best for Home, 64 MB, 150 Sheet Paper Tray, USB, Print Up to 7.5 K Pages in Black and 5 K in Color Each for (CMY),Free Installation
इसे होम और स्टूडेंट उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें प्रिंट, स्कैन और कॉपी तीनों की सुविधा मिलती है। प्रिंटर 7500 ब्लैक और 5000 कलर पेज की हाई पेज यील्ड प्रदान करता है, जिससे प्रिंटिंग कॉस्ट काफी कम हो जाती है। इसे अमेजन से 16% छूट के साथ 11,799 में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
हाई पेज-यील्ड
प्रिंट, स्कैन, कॉपी की सुविधा
150-शीट पेपर प्रोडक्टिविटी
रिफिलेबल इंक टैंक सिस्टम
क्यों खोजें विकल्प
WiFi सपोर्ट नहीं
ऑटो डुप्लेक्स प्रिंटिंग उपलब्ध नहीं
3. HP Smart Tank 529 Aio Colour Ink Tank Printer, Print, Scan & Copy for Office/Home, Magenta
यह ऑल-इन-वन इंक टैंक प्रिंटर है। यह प्रिंट, स्कैन और कॉपी सुविधाओं के साथ आता है। इसमें Hi-Speed USB 2.0 कनेक्टिविटी, 24 PPM कलर और 30 PPM ब्लैक की तेज प्रिंट स्पीड इसे हाई-वॉल्यूम डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग की सुविधा मिलती है। इसे 9,999 में खरीदा जा सकता है। इसकी खरीद पर 1 साल की वारंटी मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज प्रिंट स्पीड: 30 PPM (ब्लैक) और 24 PPM (कलर)
हाई-क्वालिटी प्रिंटिंग
ऑल-इन-वन: प्रिंट, स्कैन और कॉपी
1 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
केवल USB कनेक्टिविटी
WiFi या मोबाइल प्रिंटिंग सपोर्ट नहीं
4. Brother Ink Tank DCP-T535DW New Launch (Print Scan Copy) WiFi Auto Duplex Printer, 128MB Memory, Print Pages Upto 15K in Black & 5K in Color Each (CMY) Get an Extra Black Ink Bottle, Free Installation
यह वाई-फाई ऑटो-डुप्लेक्स इंक टैंक प्रिंटर है। इसमें प्रिंट, स्कैन और कॉपी तीनों फ़ंक्शन्स मिलते हैं। इसकी 15,000 पेज तक की ब्लैक यील्ड और 5,000 पेज कलर यील्ड के साथ प्रिंटिंग कॉस्ट काफी कम हो जाती है। इसकी कीमत 16,499 रुपये है। इसके साथ एक अतिरिक्त ब्लैक इंक बोतल भी मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑटो डुप्लेक्स प्रिंटिंग (दोनों तरफ प्रिंट)
हाई पेज यील्ड: 15,000 पेज (ब्लैक) और 5,000 पेज (कलर)
ड्यूल-बैंड WiFi + USB कनेक्टिविटी
बॉर्डरलेस प्रिंटिंग और मोबाइल प्रिंट सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
डिस्प्ले बेसिक और नॉन-टच
फोटो प्रिंटिंग प्रोफेशनल लेवल की नहीं
5. HP Smart Tank All in One 583 Multi-Function WiFi Color Ink Tank Printer (Borderless Printing) for Print/Copy/Scan with Up to 4000 Pages of Black or 6000 Pages of Color
यह एक ऑल-इन-वन WiFi कलर इंक टैंक प्रिंटर है। इसमें प्रिंटिंग, स्कैनिंग और फोटो कॉपी की सुविधा मिलती है। यह मॉडल 4,000 ब्लैक या 6,000 कलर पेज तक की यील्ड देता है। इसे अमेजन से 12,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बॉर्डरलेस कलर प्रिंटिंग सपोर्ट
4,000 ब्लैक और 6,000 कलर पेज की अच्छी पेज यील्ड
ऑल-इन-वन: प्रिंट, स्कैन और कॉपी
मजबूत बिल्ड क्वालिटी
क्यों खोजें विकल्प
मोबाइल ऐप सेटअप टाइम ज्यादा
कलर प्रिंट स्पीड सिर्फ 5 PPM
6. Canon PIXMA MegaTank G3010 All-in-One Wireless Ink Tank Colour Printer
यह एक ऑल-इन-वन वायरलेस कलर इंक टैंक प्रिंटर है। यह प्रिंट, स्कैन और कॉपी तीनों फंक्शन्स को सपोर्ट करता है। बॉर्डरलेस प्रिंटिंग और रिफिलेबल इंक टैंक तकनीक इसे कम लागत में हाई-वॉल्यूम प्रिंटिंग के लिए परफेक्ट बनाती है। इसे अमेजन से 14,299 में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बॉर्डरलेस कलर प्रिंटिंग सपोर्ट
हाई रिज़ॉल्यूशन प्रिंट
वायरलेस और USB कनेक्टिविटी
प्रिंट कॉस्ट कम
क्यों खोजें विकल्प
प्रिंट स्पीड कम
ऑटो डुप्लेक्स सपोर्ट नहीं
7. HP Smart Tank 670 All-in-One Auto Duplex WiFi Integrated Ink Tank Colour Printer, Scanner, Copier- High Capacity Tank with Automatic Ink Sensor, Multicolor
इसमें प्रिंटिंग, स्कैनिंग और फोटो कॉपी तीनों की सुविधा मिलती है। इसमें ऑटो डुप्लेक्स प्रिंटिंग, हाई कैपेसिटी टैंक और ऑटोमैटिक इंक सेंसर जैसी स्मार्ट फीचर्स हैं। यह प्रिंटर होम और ऑफिस दोनों के लिए परफेक्ट है। इसे 16 फीसद डिस्काउंट के साथ 16,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑटो डुप्लेक्स प्रिंटिंग
हाई कैपेसिटी इंक टैंक
स्मार्ट कनेक्टिविटी
2-line LCD और स्मार्ट बटन से आसान नेविगेशन
क्यों खोजें विकल्प
कलर प्रिंट स्पीड सीमित
इनपुट पेपर ट्रे केवल 60 शीट्स और आउटपुट 25 शीट्स
