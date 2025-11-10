Phone से कहीं ज्यादा जरूरी हैं हार्ड ड्राइव, Amazon से सस्ते में करें खरीदारी
संक्षेप: आज के दौर में किसी के लिए एक स्मार्टफोन से ज्यादा जरूरी है कि वो अपने लिए एक हार्ड ड्राइव खरीदें, इसके कई सारे कारण हैं। आइए जानते हैं...
आज के डिजिटल युग में हार्ड ड्राइव हर किसी के लिए बेहद ज़रूरी हो गई है। इसकी मुख्य वजह यह है कि हमारे फोन अब एक-दूसरे से डेटा और अन्य कम्युनिकेशन माध्यमों के जरिए जुड़े हुए हैं, जिससे आपके डेटा की चोरी होना पहले से कहीं आसान हो गया है। ऐसे समय में, आप अपनी शादी, जन्मदिन पार्टी या किसी अन्य कार्यक्रम के वीडियो सुरक्षित रूप से हार्ड ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं। अमेजन पर ये हार्ड ड्राइव किफायती दामों में उपलब्ध हैं, जहां से आप SanDisk और Western Digital सहित कई ब्रांडों की हार्ड ड्राइव खरीद सकते हैं।
1. Seagate Expansion 1TB External HDD - USB 3.0 for Windows and Mac with 3 yr Data Recovery Services, Portable Hard Drive (STKM1000400)
यह एक 1 टीबी हार्ड ड्राइव है, जो आपके डेटा को सुरक्षित और आसानी से स्टोर करने के लिए एक शानदार पोर्टेबल डिवाइस है। इसकी कीमत 5,999 रुपये है। यह एक बजट-फ्रेंडली और भरोसेमंद एक्सटर्नल HDD है। इसमें 1TB की बड़ी स्टोरेज क्षमता दी गई है, जो USB 3.0 फास्ट डेटा ट्रांसफर करता है। साथ ही, यह Windows और Mac दोनों के साथ कम्पैटिबल है।
Specifications
क्यों खरीदें
1TB की बड़ी स्टोरेज क्षमता
USB 3.0 से तेज़ डेटा ट्रांसफर
3 साल की रेस्क्यू डेटा रिकवरी सर्विस
स्लीक, हल्का और पोर्टेबल डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
पासवर्ड प्रोटेक्शन उपलब्ध नहीं
SSD के मुकाबले थोड़ा धीमा
2. KINGSTER® 1TB Portable External Hard Drive – USB 3.0 Type-C – Slim & Lightweight – 145MB/s – Plug & Play – for Laptop, PC, Mac, Smart TV – Black
इसकी कीमत 5,999 रुपये है। यह ड्राइव Windows और Mac दोनों सिस्टम्स के साथ कम्पैटिबल है। इसमें USB 3.0 इंटरफेस से फास्ट डेटा ट्रांसफर स्पीड मिलती है और इसे किसी पावर एडेप्टर की जरूरत नहीं होती है। इसके साथ 3 साल की रेस्क्यू डेटा रिकवरी सर्विस दी गई है, जो आपके डेटा को सुरक्षित रखती है।
Specifications
क्यों खरीदें
1TB की बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी
USB 3.0 से तेज़ ट्रांसफर स्पीड
3 साल की रेस्क्यू डेटा रिकवरी
स्लिम और पोर्टेबल डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं है
SSD की तुलना में ट्रांसफर स्पीड थोड़ी कम
3. UnionSine External Hard Disk Drive 500GB Portable HDD USB 3.0 Compatible with PC, Mac,Desktop, Laptop, Xbox One, Xbox 360, PS4
यह एक हल्का, कॉम्पैक्ट और भरोसेमंद पोर्टेबल HDD है। इसकी कीमत 2,184 रुपये है। यह ड्राइव खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जो किफायती दाम में तेज परफॉर्मेंस और पोर्टेबिलिटी चाहते हैं। इसमें USB 3.0 इंटरफेस दिया गया है, जिससे आपको तेज़ डेटा ट्रांसफर स्पीड मिलती है। इसका अल्ट्रा-स्लिम डिजाइन और एल्युमिनियम एंटी-इंटरफेरेंस लेयर इसे टिकाऊ और हीट-रेसिस्टेंट बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
हल्का और स्लिम डिजाइन, आसान पोर्टेबिलिटी
USB 3.0 से फास्ट डेटा ट्रांसफर
कोई सेटअप या सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं
मल्टी-लेयर प्रोटेक्शन से डेटा सुरक्षित
क्यों खोजें विकल्प
500GB कैपेसिटी
SSD के मुकाबले थोड़ी कम ट्रांसफर स्पीड
4. Western Digital WD 1TB My Passport Portable Hard Disk Drive, USB 3.0 with Automatic Backup, 256 Bit AES Hardware Encryption,Password Protection,Compatible with Windows and Mac, External HDD-Black
यह आपके डेटा को स्टोर करने के साथ-साथ उसे पासवर्ड प्रोटेक्शन और 256-bit AES हार्डवेयर एन्क्रिप्शन से सुरक्षित रखती है। इसकी कीमत 6,099 रुपये है और यह 25% की बचत के साथ उपलब्ध है। यह ड्राइव Windows और Mac दोनों के साथ कम्पैटिबल है। इसमें Automatic Backup फीचर और WD Discovery Software दिया गया है। इसका USB 3.0 इंटरफेस सुपरफास्ट डेटा ट्रांसफर स्पीड प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
1TB की स्टोरेज कैपेसिटी
Automatic Backup फीचर
USB 3.0 – SuperSpeed ट्रांसफर
Windows, Mac, Xbox, PS4, TV के साथ कम्पैटिबल
क्यों खोजें विकल्प
ट्रांसफर स्पीड थोड़ी कम
Mac के लिए रिफॉर्मेटिंग जरूरी
5. Toshiba Canvio Basics 1TB Portable External HDD - USB 3.2 for PC Laptop Windows and Mac, 3 Years Warranty, External Hard Drive - Black
यह एक स्टाइलिश, भरोसेमंद और तेज परफॉर्मेंस वाली एक्सटर्नल HDD है। इसकी कीमत 5,719 रुपये है। यह ड्राइव उन यूज़र्स के लिए परफेक्ट है। यह HDD USB 3.2 इंटरफेस के साथ आती है, जिससे आपको सुपरस्पीड डेटा ट्रांसफर मिलता है। इसे Windows और Mac दोनों सिस्टम्स में बिना किसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मैट फिनिश केसिंग और बिल्ट-इन शॉक सेंसर इसे टिकाऊ और स्टाइलिश बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
आसान उपयोग, कोई इंस्टॉलेशन नहीं
USB 3.2 सुपरस्पीड इंटरफेस से तेज ट्रांसफर
मैट फिनिश और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन
बिल्ट-इन शॉक सेंसर से डेटा प्रोटेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
पासवर्ड प्रोटेक्शन या एन्क्रिप्शन फीचर नहीं
SSD के मुकाबले थोड़ी कम ट्रांसफर स्पीड
6. Western Digital WD 1TB Elements Portable Hard Disk Drive, USB 3.0, Compatible with PC, PS4 and Xbox, External HDD (WDBHHG0010BBK-EESN)
यह एक्सटर्नल HDD है, जो आपकी स्टोरेज जरूरतों के लिए परफेक्ट सॉल्यूशन है। इसकी कीमत 5,899 रुपये है और यह 41% की बचत के साथ उपलब्ध है। यह ड्राइव PC, Laptop, PS4 और Xbox के साथ कम्पैटिबल है। इसमें USB 3.0 इंटरफेस दिया गया है जो सुपरफास्ट ट्रांसफर स्पीड प्रदान करता है, साथ ही यह USB 2.0 के साथ भी कम्पैटिबल है।
Specifications
क्यों खरीदें
1TB की बड़ी स्टोरेज क्षमता
USB 3.0 पोर्ट से तेज़ डेटा ट्रांसफर
Windows, Mac, PS4 और Xbox के साथ कम्पैटिबल
WD की विश्वसनीय बिल्ड क्वालिटी और टिकाऊ डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
पासवर्ड प्रोटेक्शन और ऑटो-बैकअप फीचर नहीं
SSD की तुलना में थोड़ी कम स्पीड
7. Sandisk 1TB Portable SSD, 800MB/s R, USB 3.2 Gen 2, Rugged SSD with Upto 2 Meter Drop Protection, Type-C to Type-A Cable, PC & Mac Compatible, External SSD (SDSSDE30-1T00-G26)
यह एक हाई-स्पीड और रग्ड एक्सटर्नल SSD है, जो प्रोफेशनल और रोज़मर्रा की जरूरतों के लिए परफेक्ट है। इसकी कीमत 8,364 रुपये है और यह 27 फीसद की बचत के साथ उपलब्ध है। यह ड्राइव PC, Mac, Laptop, Smartphone, Tablet और TV के साथ कम्पैटिबल है। इसमें USB 3.2 Gen 2 इंटरफेस है। इसके साथ Type-C to Type-A केबल मिलता है।
