ठंड के मौसम में गीजर में इसलिए होते हैं धमाके; क्या आपको पता है वजह?

ठंड के मौसम में गीजर में इसलिए होते हैं धमाके; क्या आपको पता है वजह?

संक्षेप:

सर्दियों में गर्म पानी की जरूरत बढ़ जाती है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही बड़ा हादसा बन सकती है। गीजर फटने के कई मामले में ठंड में सामने आते हैं। आइए इसकी वजह समझते हैं। 

Dec 18, 2025 04:29 pm IST
ठंड के मौसम में गीजर का इस्तेमाल अचानक बढ़ जाता है। ठिठुरन में ठंडे पानी से राहत पाने के लिए लोग गीजर को लंबे समय तक ऑन रखते हैं, लेकिन इसी दौरान लापरवाही या कोई खराबी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। हर साल सर्दियों में गीजर फटने की घटनाएं सामने आती हैं, जो यह बताती हैं कि यह खतरा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

आखिर क्यों होता है गीजर में ब्लास्ट?

गीजर फटने की सबसे बड़ी वजह उसके अंदर बनने वाला ढेर सारा प्रेशर होता है। सर्दियों में पानी बहुत ठंडा होता है और जब वह तेजी से गर्म होता है, तो फैलने लगता है। अगर गीजर का प्रेशर रिलीज सिस्टम ठीक से काम ना करे, तो यह प्रेशर अंदर ही जमा होता रहता है। एक समय बाद टैंक इस प्रेशर को झेल नहीं पाता और फट जाता है।

थर्मोस्टैट की खराबी भी बड़ी वजह हो सकती है। थर्मोस्टैट का काम तय तापमान पर गीजर को बंद करना होता है। जब यह सिस्टम खराब हो जाता है, तो पानी जरूरत से ज्यादा गर्म होता रहता है। इससे भाप बनती है और भाप का दबाव कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। यही बढ़ता प्रेशर गीजर को विस्फोट की स्थिति में पहुंचा देता है।

आखिर में सेफ्टी वाल्व या प्रेशर रिलीज वाल्व का जाम होना भी जानलेवा साबित हो सकता है। कई लोग पानी टपकने से बचने के लिए इस वाल्व को बंद कर देते हैं या इसकी जांच नहीं कराते। ऐसे में एक्सट्रा प्रेशर बाहर नहीं निकल पाता। इसके अलावा, गीजर के अंदर जमने वाली स्केलिंग और जंग भी खतरे को बढ़ा देती है। हार्ड वाटर वाले इलाकों में गीजर पुराना होने पर वाटर टैंक कमजोर हो सकता है।

इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी

कुल मिलाकर गीजर फटने से गंभीर जलन, धमाके से चोट, आग लगने और बिजली के शॉर्ट सर्किट का खतरा भी होता है। इसलिए सर्दियों से पहले गीजर की सर्विस कराना, खराब पार्ट्स बदलना, सेफ्टी वाल्व को कभी ब्लॉक ना करना और जरूरत ना होने पर गीजर बंद रखना बेहद जरूरी है। थोड़ी सी सावधानी आपको किसी बड़े हादसे से बचा सकती है।

खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
