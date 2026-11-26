प्रोजेक्टर रिफ्लेक्टेड लाइट के ज़रिए बड़ी स्क्रीन पर फिल्म-शो दिखाते हैं, जिससे लंबे समय तक देखने पर आंखों पर सीधी चमक कम पड़ती है। इन-बिल्ट Google TV के साथ ये बिना अलग स्टिक के सीधे ऐप्स और कास्टिंग की सुविधा देते हैं।

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टीवी के मुकाबले प्रोजेक्टर रिफ्लेक्टेड लाइट से तस्वीर बनाते हैं, जिससे लंबे समय तक फिल्म या शो देखने पर आंखों पर सीधी चमक कम पड़ती है। इन-बिल्ट Google TV वाले प्रोजेक्टर बिना अलग टीवी स्टिक के सीधा ऐप्स और वॉइस सर्च चलाते हैं। इन प्रोजेक्टर में टीवी की तरह Netflix, prime video, youtube ऐप इनबिल्ड मिलता है। मतलब आपको मालूम नहीं चलेगा कि आप टीवी देख रहे हैं कि प्रोजेक्टर पर…

Projector home setup

टीवी के मुकाबले प्रोजेक्टर: आंखों पर असर और अनुभव टीवी की स्क्रीन सीधे रोशनी फेंकती है, जबकि प्रोजेक्टर दीवार या स्क्रीन से परावर्तित रोशनी दिखाता है। कम रोशनी वाले कमरे में 100 इंच या उससे बड़ी स्क्रीन पर फिल्में देखना ज्यादा आरामदायक लगता है।

आंखों पर कम सीधी रोशनी: परावर्तित रोशनी रात में लंबे बिंज-वॉचिंग के दौरान आंखों को कम थकाती है।

कमरे की रोशनी की शर्त: दिन की तेज धूप या खुले कमरे में तस्वीर फीकी पड़ सकती है, इसलिए शाम या अंधेरे कमरे में प्रोजेक्टर बेहतर काम करता है।

आसान Google TV अनुभव: होम स्क्रीन से ही ऐप्स खोलना और कास्ट करना आसान रहता है।

Epson EH-TW6250 होम सिनेमा और गेमिंग के लिए 4K PRO-UHD रिज़ॉल्यूशन, 2,800 ल्यूमेंस ब्राइटनेस और 3LCD टेक्नोलॉजी वाला एक दमदार स्मार्ट प्रोजेक्टर है। इसमें इन-बिल्ट Android TV मिलता है, जिससे आप बिना अलग स्टिक लगाए 500 इंच तक की बड़ी स्क्रीन पर सीधे OTT ऐप्स स्ट्रीम कर सकते हैं।

Specifications रिज़ॉल्यूशन और टेक्नोलॉजी 4K PRO-UHD (4K एन्हांसमेंट के साथ), 3LCD टेक्नोलॉजी कंट्रास्ट रेशियो और कलर 35,000:1 डायनामिक कंट्रास्ट रेशियो और 1.07 बिलियन तक कलर रिप्रोडक्शन स्क्रीन साइज और लेंस एडजस्टमेंट 40 इंच से 500 इंच तक प्रोजेक्शन साइज स्मार्ट प्लेटफॉर्म और गेमिंग इन-बिल्ट Android TV, लो-लेटेंसी गेम मोड क्यों खरीदें 2,800 ल्यूमेंस की तेज़ ब्राइटनेस और 3LCD कलर क्वालिटी 4K PRO-UHD और गेमिंग के लिए 20ms से कम इनपुट लैग वर्टीकल लेंस शिफ्ट और 1.6x ज़ूम से आसान इंस्टॉलेशन क्यों खोजें विकल्प लेज़र के बजाय पारंपरिक UHE लैंप आधारित 10W का साधारण इन-बिल्ट स्पीकर

BenQ GP520 बड़े लिविंग रूम और ओपन-प्लान होम सिनेमा के लिए 4K UHD रिज़ॉल्यूशन, 2,600 ANSI ल्यूमेंस ब्राइटनेस और 4LED लाइट सोर्स वाला एक स्मार्ट एंटरटेनमेंट प्रोजेक्टर है। इसमें इन-बिल्ट सर्टिफाइड Google TV, 24W स्टीरियो स्पीकर्स और कमरे की रोशनी व दीवार के रंग के हिसाब से तस्वीर एडजस्ट करने वाले स्मार्ट सेंसर्स मिलते हैं।

Specifications रिज़ॉल्यूशन और ब्राइटनेस 4K UHD (3840 × 2160), 2,600 ANSI ल्यूमेंस, 4LED लाइट सोर्स कलर और HDR सपोर्ट 98% Rec. 709 और 81% DCI-P3 कलर कवरेज स्क्रीन साइज और स्मार्ट अलाइनमेंट: 50 से 180–200 इंच तक प्रोजेक्शन स्मार्ट सिस्टम और गेमिंग इन-बिल्ट सर्टिफाइड Google TV (Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+ व Google Assistant सपोर्ट) क्यों खरीदें 2,600 ANSI ल्यूमेंस और दीवार के रंग के अनुसार ऑटो ट्यूनिंग LED लाइट सोर्स और 30,000 घंटे की लंबी लाइफ HDMI 2.1, USB-C पावर डिलीवरी और 24W स्पीकर्स क्यों खोजें विकल्प तेज धूप में तस्वीर हल्की पड़ना और फिक्स्ड ऑप्टिकल ज़ूम ऊंची कीमत (₹1,27,490)

XGIMI Horizon 20 होम थिएटर और गेमिंग के लिए 4K UHD रिज़ॉल्यूशन, 3,200 ISO ल्यूमेंस ब्राइटनेस और X-Master RGB ट्रिपल लेज़र इंजन वाला एक प्रीमियम स्मार्ट प्रोजेक्टर है। इसमें इन-बिल्ट Google TV (लाइसेंस्ड Netflix के साथ), IMAX Enhanced व Dolby Vision सर्टिफिकेशन, ऑप्टिकल ज़ूम व लेंस शिफ्ट, और 24W Harman Kardon स्पीकर्स के साथ 2 साल की वारंटी मिलती है।

Specifications रिज़ॉल्यूशन और लेज़र इंजन 4K UHD (3840 × 2160), X-Master RGB ट्रिपल लेज़र लाइट सोर्स सिनेमा सर्टिफिकेशन IMAX Enhanced, Dolby Vision, HDR10+ और Filmmaker Mode स्क्रीन साइज और लॉसलेस ऑप्टिक्स: 40 से 300 इंच तक प्रोजेक्शन स्मार्ट प्लेटफॉर्म और गेमिंग इन-बिल्ट Google TV क्यों खरीदें 3,200 ISO ल्यूमेंस RGB ट्रिपल लेज़र और IMAX Enhanced / Dolby Vision लेंस शिफ्ट और 1.25x ऑप्टिकल ज़ूम 1ms इनपुट लैग, 240Hz रिफ्रेश रेट और 24W Harman Kardon साउंड क्यों खोजें विकल्प प्रीमियम कीमत 4.8 किलोग्राम वज़न और बैटरी की कमी

E GATE ZEN 11X ₹30,000 से कम के बजट में 1,100 ISO ल्यूमेंस (2,500 ANSI) ब्राइटनेस, Native 1080p Full HD रिज़ॉल्यूशन और 100% डस्ट-प्रूफ सील्ड ऑप्टिकल इंजन वाला एक स्मार्ट होम सिनेमा प्रोजेक्टर है। इसमें इन-बिल्ट आधिकारिक Google TV (Widevine L1 के साथ), 64GB इंटरनल स्टोरेज और 360° स्टैंड मिलता है, जिससे आप बिना अलग स्टिक लगाए सीधा Netflix और Prime Video स्ट्रीम कर सकते हैं।

Specifications रिज़ॉल्यूशन और ब्राइटनेस Native 1080p Full HD (1920 × 1080), HDMI से 4K इनपुट डाउनस्केलिंग सपोर्ट ऑप्टिकल इंजन और स्क्रीन साइज 100% डस्ट-प्रूफ सील्ड ऑप्टिकल इंजन, लैंथेनाइड सील्ड ग्लास लेंस स्मार्ट प्लेटफॉर्म और स्टोरेज आधिकारिक Google TV OS (Widevine L1 सर्टिफाइड Netflix, Prime Video, Zee5, SonyLIV, Hotstar ऑटो सेटअप और स्टैंड पूरी तरह ऑटोमैटिक Auto Focus, Auto Keystone, ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस और 360° फ्लेक्सिबल स्टैंड क्यों खरीदें ₹30,000 से कम में 1,100 ISO ल्यूमेंस और सील्ड ऑप्टिकल इंजन आधिकारिक Google TV (Widevine L1) और 64GB स्टोरेज Auto Focus, Auto Keystone, 360° स्टैंड और HDMI ARC क्यों खोजें विकल्प असली 4K आउटपुट के बजाय Nअसली 4K आउटपुट के बजाय Native 1080pative 1080p दिन की तेज धूप में सीमाएं और 1GB RAM

WZATCO Legend GT ₹35,000 से कम के बजट में 2,500 ANSI ल्यूमेंस ब्राइटनेस, Native 1080p Full HD रिज़ॉल्यूशन और सील्ड ऑप्टिकल इंजन वाला एक स्मार्ट होम सिनेमा प्रोजेक्टर है। इसमें इन-बिल्ट आधिकारिक Google TV (Widevine L1 सर्टिफिकेशन के साथ), 20W डुअल Hi-Fi स्पीकर्स और ऑटो फोकस व ऑटो स्क्रीन फिट जैसी सुविधाएं मिलती हैं।

Specifications रिज़ॉल्यूशन और ब्राइटनेस Native 1080p Full HD (1920 × 1080), 4K Ultra HD इनपुट सपोर्ट, ऑप्टिकल इंजन और स्क्रीन साइज एडवांस्ड सील्ड ऑप्टिकल इंजन (डस्ट प्रोटेक्शन के साथ), LCD + LED लाइट सोर्स स्मार्ट प्लेटफॉर्म आधिकारिक Google TV (Widevine L1 सर्टिफाइड Netflix, Prime Video, Zee5, ऑटो सेटअप फीचर्स Auto Focus, Auto Keystone (±30°), Auto Screen Fit, ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस क्यों खरीदें 2,500 ANSI ल्यूमेंस ब्राइटनेस और सील्ड ऑप्टिकल इंजन आधिकारिक Google TV (Widevine L1) और Chromecast 20W स्पीकर्स (पैसिव बास रेडिएटर के साथ) और ऑटो सेटअप क्यों खोजें विकल्प असली 4K आउटपुट के बजाय Native 1080p सीमित फिजिकल पोर्ट्स

Lazervision LV1050 वर्तमान शॉपिंग लिस्टिंग में उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके वेरिफाइड स्पेसिफिकेशन्स के आधार पर यह ₹65,000 के आसपास की रेंज में Native 4K Ultra HD (3840 × 2160) रिज़ॉल्यूशन, 4,000 ANSI ल्यूमेंस ब्राइटनेस और सील्ड ऑप्टिकल इंजन वाला एक होम सिनेमा प्रोजेक्टर है। इसमें इन-बिल्ट Android 14, Dolby Digital Plus ऑडियो, HDMI 2.1 ARC और ऑटो फोकस व ऑटो कीस्टोन जैसी सुविधाएं मिलती हैं।

Specifications रिज़ॉल्यूशन और ब्राइटनेस Native 4K Ultra HD (3840 × 2160), 40,000 ल्यूमेंस ऑप्टिकल इंजन और स्क्रीन साइज सील्ड LED इंजन (50,000 घंटे तक लैंप लाइफ), 1.27:1 थ्रो रेशियो स्मार्ट प्लेटफॉर्म और स्टोरेज Android 14, 2GB RAM + 8GB इंटरनल स्टोरेज और MEMC + गेम मोड ऑटो सेटअप फीचर्स Auto Focus, Auto Keystone, Auto Screen Fit और Auto Obstacle Avoidance क्यों खरीदें Native 4K (3840 × 2160) और 4,000 ANSI ल्यूमेंस HDMI 2.1 ARC, Wi-Fi 6 और MEMC गेम मोड ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन और सील्ड इंजन क्यों खोजें विकल्प सिर्फ 8GB इंटरनल स्टोरेज और AOSP Android 14 वारंटी की शर्तों में अंतर और कम यूज़र रिव्यूज़

Crossbeats Lumex Aster ₹30,000 के आसपास के बजट में 1,800 ANSI ल्यूमेंस ब्राइटनेस, Native 1080p Full HD रिज़ॉल्यूशन और 36W डुअल स्टीरियो स्पीकर्स वाला एक स्मार्ट पोर्टेबल प्रोजेक्टर है। इसमें इन-बिल्ट आधिकारिक Google TV (Netflix, Prime Video व Hotstar सपोर्ट), ऑटो फोकस व Auto 4D Keystone और 200° एडजस्टेबल रोटेबल स्टैंड मिलता है, जिससे दीवार या छत पर स्क्रीन सेट करना आसान रहता है।

Specifications रिज़ॉल्यूशन और ब्राइटनेस Native 1080p Full HD (1920 × 1080), 4K Ultra HD इनपुट सपोर्ट स्क्रीन साइज और स्टैंड 80 इंच से 300 इंच तक प्रोजेक्शन साइज स्मार्ट प्लेटफॉर्म और ऐप्स इन-बिल्ट आधिकारिक Google TV (Android 14 OS) — Netflix, Prime Video, YouTube, Hotstar, SonyLIV, Zee5 ऑटो सेटअप फीचर्स Auto Focus, Auto 4D Keystone (4P Keystone सहित), Obstacle ऑडियो और कूलिंग 36W डुअल स्टीरियो स्पीकर्स क्यों खरीदें 36W डुअल स्टीरियो स्पीकर्स और 1,800 ANSI ल्यूमेंस आधिकारिक Google TV और 200° रोटेबल स्टैंड Auto Focus, Auto 4D Keystone और HDMI ARC क्यों खोजें विकल्प असली 4K आउटपुट के बजाय Native 1080p कम यूज़र रिव्यूज़ और दिन की तेज रोशनी में सीमाएं

1. क्या इन-बिल्ट Google TV वाले प्रोजेक्टर में अलग से Fire TV Stick लगाने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, जिन प्रोजेक्टर में आधिकारिक Google TV और Widevine L1 सर्टिफिकेशन इन-बिल्ट होता है, उनमें Netflix, Prime Video, YouTube और JioHotstar जैसे प्रमुख ऐप्स सीधे प्रोजेक्टर की होम स्क्रीन से ही फुल HD या 4K क्वालिटी में चलते हैं। इसके लिए अलग से कोई स्ट्रीमिंग स्टिक या सेट-टॉप बॉक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती।

2. प्रोजेक्टर खरीदते समय Native 1080p और 4K Supported में क्या अंतर होता है?

Native 1080p का मतलब है कि प्रोजेक्टर की स्क्रीन असल में 1920 × 1080 पिक्सल रिज़ॉल्यूशन ही दिखाती है, और 4K वीडियो इनपुट देने पर वह उसे 1080p में डाउनस्केल करके चलाता है। वहीं True 4K (Native 4K / 4K UHD) प्रोजेक्टर स्क्रीन पर असली 3840 × 2160 पिक्सल डिटेल दिखाते हैं, जो 100 इंच से बड़ी स्क्रीन पर ज़्यादा शार्प नज़र आती है।

3. दिन के उजाले या हल्की रोशनी वाले कमरे में साफ तस्वीर के लिए कितने ल्यूमेंस का प्रोजेक्टर सही रहता है? पूरी तरह अंधेरे बेडरूम के लिए 500 से 1,100 ISO/ANSI ल्यूमेंस वाले प्रोजेक्टर पर्याप्त होते हैं। लेकिन अगर आप लिविंग रूम में हल्की रोशनी या दिन में पर्दे गिराकर फिल्में और मैच देखना चाहते हैं, तो 2,500 से 3,200+ ANSI/ISO ल्यूमेंस ब्राइटनेस वाला प्रोजेक्टर चुनना बेहतर रहता है।

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