भारत में क्यों बढ़ रहा है 'Side-by-Side' रेफ्रिजरेटर का क्रेज? जानें 5 बड़े कारण, Amazon दे रहा बंपर ऑफर

Apr 29, 2026 09:09 am IST

बड़े परिवारों के लिए साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर अपनी विशाल स्टोरेज क्षमता और स्मार्ट कूलिंग टेक्नोलॉजी के कारण एक बेहतरीन विकल्प साबित हो रहे हैं। 2026 के आधुनिक दौर में, ये फ्रिज न केवल किचन को प्रीमियम लुक देते हैं।

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भारत में बड़े परिवारों के लिए साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर अब केवल एक लग्जरी नहीं, बल्कि एक आवश्यकता बन गए हैं। 2026 तक, भारतीय उपभोक्ताओं की प्राथमिकताएं तेजी से बदली हैं, जहाँ अब वे अधिक स्टोरेज और स्मार्ट फीचर्स को महत्व दे रहे हैं। इन रेफ्रिजरेटर्स का सबसे बड़ा फायदा इनकी विशाल क्षमता है, जो 500 से 900 लीटर तक होती है। यह बड़े परिवारों को पूरे सप्ताह की सब्जियाँ, फल और डेयरी उत्पाद एक साथ स्टोर करने की सुविधा देता है, जिससे बार-बार बाजार जाने की जरूरत कम हो जाती है।

लेटेस्ट ट्रेंड्स की बात करें तो, 2026 के मॉडल्स में AI-पावर्ड कूलिंग और IoT कनेक्टिविटी प्रमुख हैं। अब आप अपने स्मार्टफोन से फ्रिज का तापमान नियंत्रित कर सकते हैं और अंदर रखी वस्तुओं की एक्सपायरी डेट का ट्रैक रख सकते हैं। इसके अलावा, आधुनिक भारतीय किचन के "ओपन-कॉन्सेप्ट" डिजाइन में इनका स्लीक और प्रीमियम लुक चार चांद लगा देता है।

ऊर्जा दक्षता के मामले में भी ये फ्रिज अब काफी उन्नत हो चुके हैं। इन्वर्टर कंप्रेसर और बिजली कटने पर घंटों तक ठंडक बनाए रखने वाली PCM तकनीक इन्हें भारतीय परिस्थितियों के लिए अनुकूल बनाती है। संक्षेप में, साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर आधुनिक तकनीक, स्टाइल और बेहतरीन उपयोगिता का एक आदर्श मिश्रण पेश करते हैं।

ड़े परिवारों के लिए Samsung 653 L Side-by-Side Refrigerator (RS76CG8003S9HL) एक आधुनिक और स्मार्ट विकल्प है। यह फ्रिज न केवल आपके किचन को प्रीमियम लुक देता है, बल्कि लेटेस्ट AI टेक्नोलॉजी और Convertible 5-in-1 मोड के साथ भोजन को लंबे समय तक ताजा रखने का भरोसा भी देता है।

Specifications एनर्जी रेटिंग 3 स्टार कूलिंग तकनीक Twin Cooling Plus क्षमता 653 लीटर डिजाइन साइड-बाय-साइड, सिल्वर रिफाइंड इनॉक्स फिनिश वजन और आयाम 71.6D x 91.2W x 178H सेंटीमीटर क्यों खरीदें विशाल स्टोरेज क्षमता Convertible 5-in-1 मोड AI Energy Mode लंबी वारंटी क्यों खोजें विकल्प बड़ा आकार शुरुआती कीमत थोड़ी अधिक

Midea का यह 560 लीटर वाला साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर आधुनिक किचन के लिए एक प्रीमियम विकल्प है। यह रेफ्रिजरेटर न केवल अपनी विशाल भंडारण क्षमता (Storage Capacity) के लिए जाना जाता है, बल्कि इसमें दी गई इनवर्टर कंप्रेसर तकनीक और वॉटर डिस्पेंसर जैसी सुविधाएं इसे बड़े परिवारों के लिए बेहद सुविधाजनक बनाती हैं। 'ब्रू स्टील' फिनिश के साथ इसका स्लीक डिज़ाइन आपके किचन को एक लग्जरी लुक देता है।

Specifications खास फीचर्स इन-बिल्ट वॉटर डिस्पेंसर, डिजिटल कंट्रोल रंग ब्रू स्टील आयाम 70.6D x 89.7W x 176.5H सेमी कूलिंग तकनीक मल्टी एयर फ्लो सिस्टम क्यों खरीदें विशाल क्षमता इनवर्टर तकनीक वॉटर डिस्पेंसर मल्टी एयर फ्लो क्यों खोजें विकल्प बड़ा आकार मैनुअल वॉटर फिलिंग

LG का यह 650 लीटर वाला रेफ्रिजरेटर बड़े परिवारों के लिए एक प्रीमियम और आधुनिक समाधान है। यह डैज़ल स्टील फिनिश के साथ आता है जो आपके किचन को एक लग्जरी लुक देता है। इसमें कनवर्टिबल फीचर दिया गया है, जो आपको जरूरत के अनुसार स्टोरेज स्पेस को एडजस्ट करने की सुविधा देता है। अपनी बेहतरीन कूलिंग तकनीक और बिजली की बचत करने वाले स्मार्ट इनवर्टर कंप्रेसर के कारण यह बाजार में एक लोकप्रिय विकल्प है।

Specifications कंप्रेसर स्मार्ट इनवर्टर कंप्रेसर कूलिंग तकनीक Door Cooling+ और Multi-Air Flow आयाम 73.5D x 91.3W x 179H सेमी क्यों खरीदें विशाल स्टोरेज Door Cooling+ तकनीक बिजली की बचत बिजली की बचत क्यों खोजें विकल्प काफी चौड़ी जगह की आवश्यकता पानी का डिस्पेंसर नहीं

Electrolux का यह 564 लीटर वाला 4-डोर रेफ्रिजरेटर अपनी आधुनिक तकनीक और शानदार डिज़ाइन के लिए जाना जाता है। इसमें बॉटम माउंट फ्रीजर दिया गया है, जिसका मतलब है कि आपको फ्रिज का मुख्य हिस्सा इस्तेमाल करने के लिए बार-बार झुकना नहीं पड़ेगा। 'ब्रश न्यूट्रल स्टील' फिनिश के साथ यह फ्रिज आपके किचन को एक इंटरनेशनल लुक देता है। यह खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो खाने की ताजगी और पोषण से समझौता नहीं करना चाहते।

Specifications विशेष फीचर स्फेरिकल आइस ट्रे कंट्रोल टच कंट्रोल डिजिटल डिस्प्ले के साथ आयाम 72.6D x 89W x 179.5H सेमी कंप्रेसर इनवर्टर कंप्रेसर टेक्नोलॉजी GreenZone Crisper और EvenTemp क्यों खरीदें GreenZone तकनीक EvenTemp कूलिंग स्फेरिकल आइस साइलेंट और कुशल क्यों खोजें विकल्प कीमत काफी अधिक सीमित सर्विस नेटवर्क

Lifelong का यह 500 लीटर वाला रेफ्रिजरेटर अपने आकर्षक 'रोज़ गोल्ड' फिनिश और आधुनिक 4-डोर डिज़ाइन के लिए जाना जाता है। यह उन लोगों के लिए एक किफायती विकल्प है जो कम बजट में प्रीमियम मल्टी-डोर अनुभव और बड़ी स्टोरेज क्षमता चाहते हैं। इसमें इनवर्टर तकनीक और डिजिटल टच कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं जो इसे इस्तेमाल करने में आसान और ऊर्जा कुशल बनाते हैं।

Specifications वारंटी 1 साल प्रोडक्ट पर, 10 साल कंप्रेसर पर खास फीचर्स ऑटो डीफ़्रॉस्ट, क्विक कूल/फ्रीज, एडजस्टेबल ड्रॉअर्स रंग रोज़ गोल्ड कंट्रोल पैनल LED टच कंट्रोल क्यों खरीदें आकर्षक डिज़ाइन क्विक फ्रीज फीचर इंटेलिजेंट कंट्रोल एडजस्टेबल ड्रॉअर्स क्यों खोजें विकल्प कम रेटिंग सीमित सर्विस नेटवर्क

Lloyd (Havells) का यह 562 लीटर वाला रेफ्रिजरेटर एक प्रीमियम और आधुनिक किचन अप्लायंस है। यह ब्लैक हंच फिनिश में आता है, जो इसे बेहद आकर्षक और क्लासी लुक देता है। इसमें 3D एयर कूलिंग और कनवर्टिबल ज़ोन जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं, जो खाने को लंबे समय तक ताजा रखने में मदद करते हैं। बड़े परिवारों के लिए यह एक किफायती और दमदार विकल्प है।

Specifications वारंटी 1 साल प्रोडक्ट पर, 10 साल कंप्रेसर पर रंग ब्लैक हंच शेल्फ टाइप टफन्ड ग्लास कूलिंग तकनीक 3D एयर कूलिंग क्यों खरीदें 3D एयर कूलिंग कनवर्टिबल / वेरिएबल ज़ोन बड़ी क्षमता इनवर्टर कंप्रेसर क्यों खोजें विकल्प काफी जगह की आवश्यकता केवल 3 शेल्फ

Voltas Beko का यह 626 लीटर वाला रेफ्रिजरेटर तकनीकी रूप से उन्नत और दिखने में बेहद शानदार है। इसका ग्लास ब्लैक फिनिश आपके किचन को एक मॉडर्न और प्रीमियम टच देता है। यह फ्रिज विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बड़ी स्टोरेज क्षमता के साथ-साथ खाने की ताजगी और स्वच्छता को प्राथमिकता देते हैं। इसमें दी गई StoreFresh+ और Neo Frost Dual Cooling जैसी तकनीकें इसे अन्य ब्रांड्स से अलग बनाती हैं।

Specifications वारंटी प्रोडक्ट पर वारंटी और कंप्रेसर पर 12 साल की लंबी वारंटी रंग ग्लास ब्लैक आयाम 70.5D x 90.8W x 182H सेमी कूलिंग तकनीक Neo Frost Dual Cooling कंप्रेसर ProSmart इनवर्टर कंप्रेसर कॉन्फ़िगरेशन साइड-बाय-साइड क्यों खरीदें StoreFresh+ टेक्नोलॉजी Neo Frost Dual Cooling ProSmart इनवर्टर कंप्रेसर विशाल क्षमता अतिरिक्त फीचर्स क्यों खोजें विकल्प कीमत बजट रेफ्रिजरेटर्स की तुलना में अधिक कीमत बजट रेफ्रिजरेटर्स की तुलना में अधिक ग्लास फिनिश की देखभाल पर्याप्त जगह की जरूरत

1. साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर का जीवनकाल कितना होता है? आमतौर पर, एक अच्छे साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर का जीवनकाल 10 से 15 साल के बीच होता है।

कंप्रेसर: आधुनिक रेफ्रिजरेटर में इनवर्टर कंप्रेसर का उपयोग होता है, जिसकी लाइफ ज्यादा होती है। अधिकांश ब्रांड कंप्रेसर पर 10 से 12 साल की वारंटी देते हैं।

रखरखाव: यदि आप समय-समय पर इसके 'कंडेंसर कॉइल्स' को साफ करते हैं और वोल्टेज स्टेबलाइजर (यदि आवश्यक हो) का उपयोग करते हैं, तो यह 15 साल से भी अधिक चल सकता है।

2. साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर के क्या नुकसान हैं? बड़ी क्षमता और स्टाइलिश लुक के बावजूद, इसके कुछ नुकसान भी हैं:

जगह की जरूरत: ये फ्रिज काफी चौड़े होते हैं, इसलिए छोटे किचन के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इन्हें रखने के लिए और इनके दरवाजे पूरी तरह खोलने के लिए बहुत जगह चाहिए होती है।

संकीर्ण शेल्फ: फ्रिज और फ्रीजर दोनों सेक्शन काफी गहरे लेकिन कम चौड़े होते हैं। इस कारण बड़े पिज्जा बॉक्स या बहुत चौड़े बर्तनों को रखने में दिक्कत हो सकती है।

बिजली की खपत: इनका आकार बड़ा होने के कारण ये सामान्य सिंगल या डबल डोर फ्रिज के मुकाबले ज्यादा बिजली की खपत करते हैं।

कीमत: ये काफी महंगे होते हैं। साथ ही, इनके स्पेयर पार्ट्स और रिपेयरिंग का खर्च भी ज्यादा होता है।

3. साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर कैसे चुनें? एक सही फ्रिज चुनने के लिए इन बातों पर ध्यान दें,

किचन का स्पेस: सबसे पहले उस जगह को मापें जहाँ आपको फ्रिज रखना है। साथ ही दरवाजे के खुलने के लिए अतिरिक्त जगह का ध्यान रखें।

क्षमता : यदि आपके परिवार में 5 या उससे ज्यादा सदस्य हैं, तो 550L से 650L तक की क्षमता वाला फ्रिज चुनें।

इनवर्टर कंप्रेसर: हमेशा इनवर्टर कंप्रेसर वाला मॉडल ही लें, क्योंकि यह शांत चलता है और बिजली बचाता है।

फीचर्स: देखें कि क्या आपको वॉटर डिस्पेंसर, कनवर्टिबल मोड (फ्रीजर को फ्रिज बनाने की सुविधा) और डिजिटल डिस्प्ले की जरूरत है।

एनर्जी रेटिंग: बिजली बचाने के लिए स्टार रेटिंग (जैसे 3-स्टार) और सालाना बिजली खपत (Units per year) की जांच करें।

4. सबसे अच्छे ब्रांड दुनिया भर में: वैश्विक स्तर पर Samsung, LG, और Whirlpool को सबसे भरोसेमंद माना जाता है। इसके अलावा Electrolux और Bosch अपनी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी और एडवांस कूलिंग तकनीक के लिए जाने जाते हैं।

भारत में सबसे अच्छे ब्रांड: भारत में सर्विस नेटवर्क और भारतीय जरूरतों को देखते हुए निम्नलिखित ब्रांड सबसे अच्छे हैं:

LG: अपनी 'Door Cooling+' तकनीक और बेहतरीन सर्विस के लिए नंबर 1 माना जाता है।

Samsung: शानदार लुक, कनवर्टिबल फीचर्स और SpaceMax तकनीक के लिए प्रसिद्ध है।

Haier: कम बजट में अच्छे फीचर्स और स्लिम डिजाइन वाले साइड-बाय-साइड फ्रिज के लिए जाना जाता है।

Voltas Beko: अपनी StoreFresh+ तकनीक (सब्जियों को 30 दिन तक ताजा रखने) के कारण लोकप्रिय हो रहा है।

Lloyd (Havells): अगर आप वाजिब दाम में प्रीमियम लुक और 3D कूलिंग चाहते हैं।

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