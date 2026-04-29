भारत में क्यों बढ़ रहा है 'Side-by-Side' रेफ्रिजरेटर का क्रेज? जानें 5 बड़े कारण, Amazon दे रहा बंपर ऑफर
बड़े परिवारों के लिए साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर अपनी विशाल स्टोरेज क्षमता और स्मार्ट कूलिंग टेक्नोलॉजी के कारण एक बेहतरीन विकल्प साबित हो रहे हैं। 2026 के आधुनिक दौर में, ये फ्रिज न केवल किचन को प्रीमियम लुक देते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
भारत में बड़े परिवारों के लिए साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर अब केवल एक लग्जरी नहीं, बल्कि एक आवश्यकता बन गए हैं। 2026 तक, भारतीय उपभोक्ताओं की प्राथमिकताएं तेजी से बदली हैं, जहाँ अब वे अधिक स्टोरेज और स्मार्ट फीचर्स को महत्व दे रहे हैं। इन रेफ्रिजरेटर्स का सबसे बड़ा फायदा इनकी विशाल क्षमता है, जो 500 से 900 लीटर तक होती है। यह बड़े परिवारों को पूरे सप्ताह की सब्जियाँ, फल और डेयरी उत्पाद एक साथ स्टोर करने की सुविधा देता है, जिससे बार-बार बाजार जाने की जरूरत कम हो जाती है।
लेटेस्ट ट्रेंड्स की बात करें तो, 2026 के मॉडल्स में AI-पावर्ड कूलिंग और IoT कनेक्टिविटी प्रमुख हैं। अब आप अपने स्मार्टफोन से फ्रिज का तापमान नियंत्रित कर सकते हैं और अंदर रखी वस्तुओं की एक्सपायरी डेट का ट्रैक रख सकते हैं। इसके अलावा, आधुनिक भारतीय किचन के "ओपन-कॉन्सेप्ट" डिजाइन में इनका स्लीक और प्रीमियम लुक चार चांद लगा देता है।
ऊर्जा दक्षता के मामले में भी ये फ्रिज अब काफी उन्नत हो चुके हैं। इन्वर्टर कंप्रेसर और बिजली कटने पर घंटों तक ठंडक बनाए रखने वाली PCM तकनीक इन्हें भारतीय परिस्थितियों के लिए अनुकूल बनाती है। संक्षेप में, साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर आधुनिक तकनीक, स्टाइल और बेहतरीन उपयोगिता का एक आदर्श मिश्रण पेश करते हैं।
1. Samsung 653 L, 3 Star, Frost Free, Double Door, Convertible 5-in-1 Digital Inverter, Side By Side AI Enabled Smart Refrigerator with WiFi (RS76CG8003S9HL, Silver, Refined Inox)
ड़े परिवारों के लिए Samsung 653 L Side-by-Side Refrigerator (RS76CG8003S9HL) एक आधुनिक और स्मार्ट विकल्प है। यह फ्रिज न केवल आपके किचन को प्रीमियम लुक देता है, बल्कि लेटेस्ट AI टेक्नोलॉजी और Convertible 5-in-1 मोड के साथ भोजन को लंबे समय तक ताजा रखने का भरोसा भी देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल स्टोरेज क्षमता
Convertible 5-in-1 मोड
AI Energy Mode
लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
बड़ा आकार
शुरुआती कीमत थोड़ी अधिक
2. Midea 560 L Side by Side,Frost Free Refrigerator|Water Dispenser |Inverter Compressor (MDRS704FGF46 Bru Steel),Grey
Midea का यह 560 लीटर वाला साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर आधुनिक किचन के लिए एक प्रीमियम विकल्प है। यह रेफ्रिजरेटर न केवल अपनी विशाल भंडारण क्षमता (Storage Capacity) के लिए जाना जाता है, बल्कि इसमें दी गई इनवर्टर कंप्रेसर तकनीक और वॉटर डिस्पेंसर जैसी सुविधाएं इसे बड़े परिवारों के लिए बेहद सुविधाजनक बनाती हैं। 'ब्रू स्टील' फिनिश के साथ इसका स्लीक डिज़ाइन आपके किचन को एक लग्जरी लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल क्षमता
इनवर्टर तकनीक
वॉटर डिस्पेंसर
मल्टी एयर फ्लो
क्यों खोजें विकल्प
बड़ा आकार
मैनुअल वॉटर फिलिंग
3. LG 650 L, 3 Star, Smart Inverter Compressor, Convertible, Door Cooling+, Frost Free Double Door Side by Side Refrigerator (GL-B257HDS3, Dazzle Steel, Express Freeze)
LG का यह 650 लीटर वाला रेफ्रिजरेटर बड़े परिवारों के लिए एक प्रीमियम और आधुनिक समाधान है। यह डैज़ल स्टील फिनिश के साथ आता है जो आपके किचन को एक लग्जरी लुक देता है। इसमें कनवर्टिबल फीचर दिया गया है, जो आपको जरूरत के अनुसार स्टोरेज स्पेस को एडजस्ट करने की सुविधा देता है। अपनी बेहतरीन कूलिंग तकनीक और बिजली की बचत करने वाले स्मार्ट इनवर्टर कंप्रेसर के कारण यह बाजार में एक लोकप्रिय विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल स्टोरेज
Door Cooling+ तकनीक
बिजली की बचत
बिजली की बचत
क्यों खोजें विकल्प
काफी चौड़ी जगह की आवश्यकता
पानी का डिस्पेंसर नहीं
4. Electrolux 564L Inverter French Door 4 Door Side by Side Frost Free Refrigerator, Bottom Mount Freezer, GreenZone Technology, EvenTemp, UltimateTaste 700, EQE5600B-S, Brush Neutral Steel
Electrolux का यह 564 लीटर वाला 4-डोर रेफ्रिजरेटर अपनी आधुनिक तकनीक और शानदार डिज़ाइन के लिए जाना जाता है। इसमें बॉटम माउंट फ्रीजर दिया गया है, जिसका मतलब है कि आपको फ्रिज का मुख्य हिस्सा इस्तेमाल करने के लिए बार-बार झुकना नहीं पड़ेगा। 'ब्रश न्यूट्रल स्टील' फिनिश के साथ यह फ्रिज आपके किचन को एक इंटरनेशनल लुक देता है। यह खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो खाने की ताजगी और पोषण से समझौता नहीं करना चाहते।
Specifications
क्यों खरीदें
GreenZone तकनीक
EvenTemp कूलिंग
स्फेरिकल आइस
साइलेंट और कुशल
क्यों खोजें विकल्प
कीमत काफी अधिक
सीमित सर्विस नेटवर्क
5. Lifelong 500L Inverter Frost Free 4 Multi-Door Refrigerator (LL4DR500RG, 500L), Rose Gold, Large
Lifelong का यह 500 लीटर वाला रेफ्रिजरेटर अपने आकर्षक 'रोज़ गोल्ड' फिनिश और आधुनिक 4-डोर डिज़ाइन के लिए जाना जाता है। यह उन लोगों के लिए एक किफायती विकल्प है जो कम बजट में प्रीमियम मल्टी-डोर अनुभव और बड़ी स्टोरेज क्षमता चाहते हैं। इसमें इनवर्टर तकनीक और डिजिटल टच कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं जो इसे इस्तेमाल करने में आसान और ऊर्जा कुशल बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
आकर्षक डिज़ाइन
क्विक फ्रीज फीचर
इंटेलिजेंट कंट्रोल
एडजस्टेबल ड्रॉअर्स
क्यों खोजें विकल्प
कम रेटिंग
सीमित सर्विस नेटवर्क
6. Lloyd Havells 562 L Inverter Compressor Side by Side Refrigerator,3D Air Cooling, Convertible/Variable Zone (GLSF590EBHM1GC Black Hunch)
Lloyd (Havells) का यह 562 लीटर वाला रेफ्रिजरेटर एक प्रीमियम और आधुनिक किचन अप्लायंस है। यह ब्लैक हंच फिनिश में आता है, जो इसे बेहद आकर्षक और क्लासी लुक देता है। इसमें 3D एयर कूलिंग और कनवर्टिबल ज़ोन जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं, जो खाने को लंबे समय तक ताजा रखने में मदद करते हैं। बड़े परिवारों के लिए यह एक किफायती और दमदार विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
3D एयर कूलिंग
कनवर्टिबल / वेरिएबल ज़ोन
बड़ी क्षमता
इनवर्टर कंप्रेसर
क्यों खोजें विकल्प
काफी जगह की आवश्यकता
केवल 3 शेल्फ
7. Voltas Beko 626 L Frost Free Side-by-Side Inverter Refrigerator (RSB64GF, Glass Black)
Voltas Beko का यह 626 लीटर वाला रेफ्रिजरेटर तकनीकी रूप से उन्नत और दिखने में बेहद शानदार है। इसका ग्लास ब्लैक फिनिश आपके किचन को एक मॉडर्न और प्रीमियम टच देता है। यह फ्रिज विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बड़ी स्टोरेज क्षमता के साथ-साथ खाने की ताजगी और स्वच्छता को प्राथमिकता देते हैं। इसमें दी गई StoreFresh+ और Neo Frost Dual Cooling जैसी तकनीकें इसे अन्य ब्रांड्स से अलग बनाती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
StoreFresh+ टेक्नोलॉजी
Neo Frost Dual Cooling
ProSmart इनवर्टर कंप्रेसर
विशाल क्षमता
अतिरिक्त फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
कीमत बजट रेफ्रिजरेटर्स की तुलना में अधिक
कीमत बजट रेफ्रिजरेटर्स की तुलना में अधिक
ग्लास फिनिश की देखभाल
पर्याप्त जगह की जरूरत
1. साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर का जीवनकाल कितना होता है?
आमतौर पर, एक अच्छे साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर का जीवनकाल 10 से 15 साल के बीच होता है।
कंप्रेसर: आधुनिक रेफ्रिजरेटर में इनवर्टर कंप्रेसर का उपयोग होता है, जिसकी लाइफ ज्यादा होती है। अधिकांश ब्रांड कंप्रेसर पर 10 से 12 साल की वारंटी देते हैं।
रखरखाव: यदि आप समय-समय पर इसके 'कंडेंसर कॉइल्स' को साफ करते हैं और वोल्टेज स्टेबलाइजर (यदि आवश्यक हो) का उपयोग करते हैं, तो यह 15 साल से भी अधिक चल सकता है।
2. साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर के क्या नुकसान हैं?
बड़ी क्षमता और स्टाइलिश लुक के बावजूद, इसके कुछ नुकसान भी हैं:
जगह की जरूरत: ये फ्रिज काफी चौड़े होते हैं, इसलिए छोटे किचन के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इन्हें रखने के लिए और इनके दरवाजे पूरी तरह खोलने के लिए बहुत जगह चाहिए होती है।
संकीर्ण शेल्फ: फ्रिज और फ्रीजर दोनों सेक्शन काफी गहरे लेकिन कम चौड़े होते हैं। इस कारण बड़े पिज्जा बॉक्स या बहुत चौड़े बर्तनों को रखने में दिक्कत हो सकती है।
बिजली की खपत: इनका आकार बड़ा होने के कारण ये सामान्य सिंगल या डबल डोर फ्रिज के मुकाबले ज्यादा बिजली की खपत करते हैं।
कीमत: ये काफी महंगे होते हैं। साथ ही, इनके स्पेयर पार्ट्स और रिपेयरिंग का खर्च भी ज्यादा होता है।
3. साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर कैसे चुनें?
एक सही फ्रिज चुनने के लिए इन बातों पर ध्यान दें,
किचन का स्पेस: सबसे पहले उस जगह को मापें जहाँ आपको फ्रिज रखना है। साथ ही दरवाजे के खुलने के लिए अतिरिक्त जगह का ध्यान रखें।
क्षमता : यदि आपके परिवार में 5 या उससे ज्यादा सदस्य हैं, तो 550L से 650L तक की क्षमता वाला फ्रिज चुनें।
इनवर्टर कंप्रेसर: हमेशा इनवर्टर कंप्रेसर वाला मॉडल ही लें, क्योंकि यह शांत चलता है और बिजली बचाता है।
फीचर्स: देखें कि क्या आपको वॉटर डिस्पेंसर, कनवर्टिबल मोड (फ्रीजर को फ्रिज बनाने की सुविधा) और डिजिटल डिस्प्ले की जरूरत है।
एनर्जी रेटिंग: बिजली बचाने के लिए स्टार रेटिंग (जैसे 3-स्टार) और सालाना बिजली खपत (Units per year) की जांच करें।
4. सबसे अच्छे ब्रांड
दुनिया भर में:
वैश्विक स्तर पर Samsung, LG, और Whirlpool को सबसे भरोसेमंद माना जाता है। इसके अलावा Electrolux और Bosch अपनी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी और एडवांस कूलिंग तकनीक के लिए जाने जाते हैं।
भारत में सबसे अच्छे ब्रांड:
भारत में सर्विस नेटवर्क और भारतीय जरूरतों को देखते हुए निम्नलिखित ब्रांड सबसे अच्छे हैं:
LG: अपनी 'Door Cooling+' तकनीक और बेहतरीन सर्विस के लिए नंबर 1 माना जाता है।
Samsung: शानदार लुक, कनवर्टिबल फीचर्स और SpaceMax तकनीक के लिए प्रसिद्ध है।
Haier: कम बजट में अच्छे फीचर्स और स्लिम डिजाइन वाले साइड-बाय-साइड फ्रिज के लिए जाना जाता है।
Voltas Beko: अपनी StoreFresh+ तकनीक (सब्जियों को 30 दिन तक ताजा रखने) के कारण लोकप्रिय हो रहा है।
Lloyd (Havells): अगर आप वाजिब दाम में प्रीमियम लुक और 3D कूलिंग चाहते हैं।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
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8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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