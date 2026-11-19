अगर आप बड़ी फैमिली के लिए ज़्यादा स्टोरेज स्पेस और प्रीमियम लुक वाला नया फ्रिज खरीदने की सोच रहे हैं, तो Side-by-Side रेफ्रिजरेटर सबसे बेहतरीन विकल्प है। यहाँ जानिए सामान्य फ्रिज के मुकाबले इसके क्या बड़े फायदे हैं और साथ ही देखें Amazon पर मिल रहे टॉप-रेटेड मॉडल्स की लिस्ट।

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आज के समय में आधुनिक किचन की ज़रूरतें बदल गई हैं। सिंगल-डोर या सामान्य डबल-डोर फ्रिज में कई बार बड़े बर्तन, पूरे हफ्ते की सब्ज़ियां, फल और फ्रोजन फूड रखने में जगह कम पड़ जाती है। ऐसे में Side-by-Side रेफ्रिजरेटर बड़ी फैमिली और मॉडर्न किचन के लिए एक स्मार्ट अपग्रेड बनकर उभरे हैं।

Side by Side fridge

इन रेफ्रिजरेटर में एक तरफ बड़ा फ्रिज सेक्शन और दूसरी तरफ विशाल फ्रीज़र मिलता है, जिससे सामान को व्यवस्थित रखना बेहद आसान हो जाता है। इसके अलावा, लेटेस्ट मॉडल्स में Convertible मोड्स, Digital Inverter कंप्रेसर, वाई-फाई कनेक्टिविटी, डोर कूलिंग और कम बिजली खपत जैसे एडवांस्ड फीचर्स भी मिलते हैं। अगर आप भी नया फ्रिज लेने का मन बना रहे हैं, तो खरीदने से पहले जान लें कि Side-by-Side रेफ्रिजरेटर क्यों एक फायदेमंद निवेश हैं और साथ ही देखें बाजार में उपलब्ध कुछ बेहतरीन मॉडल्स के विकल्प।

बड़ी फैमिली और मॉडर्न किचन के लिए प्रीमियम मैट ब्लैक फिनिश और दमदार कूलिंग चाहने वालों के लिए Haier HRS 540 Litres 3 Star Frost Free Side by Side Refrigerator (HRS-615LB) एक शानदार 2026 मॉडल है। 360° Magic Cooling, Deo Fresh Technology, Dual Fresh Drawers और 35dB के शांत Inverter कंप्रेसर के साथ यह फ्रिज खाने-पीने की चीज़ों को लंबे समय तक ताज़ा और बदबू-रहित रखता है।

Specifications कुल क्षमता 540 लीटर एनर्जी रेटिंग और बिजली खपत 3 Star एनर्जी रेटिंग कूलिंग और कंप्रेसर टेक्नोलॉजी Frost Free ऑटो-डीफ्रॉस्ट, Expert Inverter कंप्रेसर, 360° Magic Cooling इंटीरियर और डिज़ाइन Luxe Black स्टील बॉडी (Clean Back डिज़ाइन) क्यों खरीदें 360° Magic Cooling से एकसमान ठंडक Deo Fresh Technology (बदबू से बचाव) 35dB अल्ट्रा-साइलेंट और स्टेबलाइज़र-फ्री ऑपरेशन Dual Fresh Drawers और Luxe Black फिनिश क्यों खोजें विकल्प Convertible मोड नहीं मिलता: 3 Star एनर्जी रेटिंग

Samsung 550 L Convertible French Door Refrigerator एक शानदार विकल्प है। इसमें ऊपर चौड़ा फ्रेश-फूड सेक्शन और नीचे Convertible बॉटम फ्रीज़र मिलता है, साथ ही Twin Cooling Plus™ और Digital Inverter टेक्नोलॉजी खाने को लंबे समय तक ताज़ा और नमी-युक्त रखती है। Amazon पर यह 15% की छूट के साथ ₹74,990 में उपलब्ध है (जहाँ ₹3,000 का अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट भी मिल रहा है)।

Specifications कुल क्षमता 550 कॉन्फ़िगरेशन और डिज़ाइन 3-डोर Full-Sized French Door (बॉटम फ्रीज़र), फिंगरप्रिंट-रेज़िस्टेंट Refined Inox स्टील फिनिश और रिसेस्ड हैंडल कूलिंग टेक्नोलॉजी Twin Cooling Plus वारंटी प्रोडक्ट पर 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी क्यों खरीदें Convertible Freezer से अतिरिक्त जगह Twin Cooling Plus™ से ताज़गी और बदबू से बचाव चौड़े बर्तन रखने में आसान (French Door डिज़ाइन) चौड़े बर्तन रखने में आसान (French Door डिज़ाइन) क्यों खोजें विकल्प पानी या आइस डिस्पेंसर नहीं है कम बार इस्तेमाल होने वाले फ्रीज़र के लिए नीचे झुकना पड़ता है

बड़ी फैमिली के लिए प्रीमियम टफन्ड ग्लास फिनिश, लंबी वारंटी और स्मार्ट स्टोरेज कंट्रोल चाहने वालों के लिए Godrej 600 Litres 3 Star Frost Free Side by Side Refrigerator (RS EONVELVET 646C RIT SM BL) एक बेहतरीन विकल्प है। Smart Convertible Zones (-3°C से 5°C), AI-Powered Freshness, Advanced Inverter टेक्नोलॉजी और 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ यह फ्रिज Amazon पर 40% की छूट के साथ ₹71,058 में उपलब्ध है।

Specifications वारंटी 5 साल की फ्री कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी स्मार्ट व कूलिंग टेक्नोलॉजी Frost Free ऑटो-डीफ्रॉस्ट, Smart Convertible Zones एनर्जी रेटिंग और बिजली खपत 3 Star एनर्जी रेटिंग | सालाना बिजली खपत: 449 kWh क्यों खरीदें 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी AI-Powered Freshness और डिजिटल टच पैनल बंपर Amazon डिस्काउंट और EMI ऑफर्स क्यों खोजें विकल्प 5-साल की वारंटी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य वॉटर या आइस डिस्पेंसर नहीं

बड़ी फैमिली के लिए स्मार्ट Wi-Fi कंट्रोल, विशाल स्टोरेज स्पेस और बेहद लचीले कूलिंग मोड्स चाहने वालों के लिए SAMSUNG 653 Litres 3 Star Frost Free Side by Side Refrigerator एक टॉप-रेटेड Amazon's Choice विकल्प है। Convertible 5-in-1 मोड्स, SmartThings AI Energy Mode, Twin Cooling Plus™ और Digital Inverter कंप्रेसर के साथ यह फ्रिज Amazon पर 27% की छूट के साथ ₹82,990 में उपलब्ध है (जिस पर ₹3,000 का अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट भी मिल रहा है)।

Specifications वारंटी प्रोडक्ट पर 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और Digital Inverter कंप्रेसर पर 10 साल की वारंटी डिज़ाइन और इंटीरियर फिंगरप्रिंट-रेज़िस्टेंट Refined Inox बिल्ट-इन लुक, 4 टफन्ड ग्लास शेल्फ, 2 वेजिटेबल ड्रॉअर, डोर अलार्म और एंटी-बैक्टीरियल गैस्केट | डायमेंशन: 71.6D x 91.2W x 178H सेमी कन्वर्टिबल और स्मार्ट फीचर्स : Convertible 5-in-1 मोड्स, इन-बिल्ट Wi-Fi, SmartThings ऐप कंट्रोल, Power Cool, Power Freeze और Twin Cooling Plus™ एनर्जी रेटिंग और बिजली खपत 3 Star एनर्जी रेटिंग | सालाना बिजली खपत: 547 यूनिट्स प्रति वर्ष क्यों खरीदें Convertible 5-in-1 मोड्स से पूरी फ्लेक्सिबिलिटी Wi-Fi और SmartThings AI Energy Mode 653 लीटर की विशाल क्षमता और शांत ऑपरेशन जबरदस्त Amazon बैंक ऑफर्स और कूपन क्यों खोजें विकल्प 3 Star एनर्जी रेटिंग वॉटर या आइस डिस्पेंसर नहीं

कम बजट और कॉम्पैक्ट किचन स्पेस में प्रीमियम साइड-बाय-साइड लुक चाहने वालों के लिए Midea 455 L Frost Free Side By Side Refrigerator एक किफायती और दमदार विकल्प है। Inverter Quattro टेक्नोलॉजी, Active C Fresh डिओडोराइज़र, Humidity Control और 90° Accessible Drawers के साथ यह फ्रिज Amazon पर 44% की भारी छूट के साथ ₹49,990 में उपलब्ध है।

Specifications वारंटी और इंस्टॉलेशन प्रोडक्ट पर 1 साल की वारंटी (ब्रांड इंस्टॉलेशन उपलब्ध) डिज़ाइन और डायमेंशन Extreme Symmetry टू-डोर डिज़ाइन, 90° Accessible Drawers और Highlight LED लाइटिंग, कूलिंग और कंप्रेसर टेक्नोलॉजी Frost Free ऑटो-डीफ्रॉस्ट, Inverter Quattro कंप्रेसर व फैन सिस्टम (41 dB लो-नॉइज़ ऑपरेशन) और Full Space Air Duct क्यों खरीदें ₹50,000 से कम में Side-by-Side डिज़ाइन 90° Accessible Drawers Active C Fresh और Humidity Control कॉम्पैक्ट गहराई और Extreme Symmetry लुक क्यों खोजें विकल्प Convertible मोड या Wi-Fi नहीं नया मॉडल होने से यूज़र रिव्यूज़ सीमित

1. सामान्य डबल-डोर फ्रिज के मुकाबले Side-by-Side रेफ्रिजरेटर क्यों खरीदना चाहिए? उत्तर: Side-by-Side रेफ्रिजरेटर में एक तरफ पूरा फ्रिज सेक्शन और दूसरी तरफ बड़ा फ्रीजर सेक्शन मिलता है, जिससे फल, सब्ज़ियां, डेयरी और फ्रोजन फूड को अलग-अलग व्यवस्थित रखना बहुत आसान हो जाता है। इसके दरवाज़े कम चौड़े होने के कारण खुलने के लिए सामने कम जगह घेरते हैं, और 450 लीटर से 650+ लीटर की बड़ी क्षमता, Convertible ज़ोन और प्रीमियम लुक इसे 5 या उससे अधिक सदस्यों वाली बड़ी फैमिली के लिए एक आदर्श विकल्प बनाते हैं।

2. Side-by-Side रेफ्रिजरेटर खरीदने से पहले किन बातों और फीचर्स पर ध्यान देना ज़रूरी है? उत्तर: खरीदने से पहले सबसे पहले अपने किचन के दरवाज़े और फ्रिज रखने की जगह की चौड़ाई, ऊँचाई और गहराई (खासकर वेंटिलेशन गैप के साथ) ज़रूर नाप लें। इसके अलावा परिवार के सदस्यों के हिसाब से सही क्षमता (450L–650L), कम आवाज़ व बिजली बचत के लिए Inverter कंप्रेसर, ज़रूरत पड़ने पर फ्रीज़र को फ्रिज में बदलने वाला Convertible फीचर, मल्टी-एयरफ्लो कूलिंग और कम से कम 10 साल की कंप्रेसर वारंटी ज़रूर चेक करें।

3. क्या Side-by-Side रेफ्रिजरेटर बहुत ज़्यादा बिजली खर्च करते हैं? उत्तर: पहले के बड़े फ्रिज के मुकाबले आज के लेटेस्ट Side-by-Side रेफ्रिजरेटर Digital Inverter या Advanced Inverter कंप्रेसर के साथ आते हैं, जो अंदर रखे सामान और तापमान के हिसाब से अपनी स्पीड को एडजस्ट करते हैं। इसके अलावा AI Energy Mode, Eco Mode और Convertible फीचर (जिससे आप कम सामान होने पर कुछ हिस्से की कूलिंग कम या बंद कर सकते हैं) की मदद से ये फ्रिज अपनी बड़ी क्षमता के बावजूद बिजली की खपत को काफी नियंत्रित रखते हैं।

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