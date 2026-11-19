नया रेफ्रिजरेटर खरीदने से पहले जान लें Side-by-Side फ्रिज क्यों हैं सबसे खास, यहाँ चेक करें बेस्ट ऑप्शन्स
अगर आप बड़ी फैमिली के लिए ज़्यादा स्टोरेज स्पेस और प्रीमियम लुक वाला नया फ्रिज खरीदने की सोच रहे हैं, तो Side-by-Side रेफ्रिजरेटर सबसे बेहतरीन विकल्प है। यहाँ जानिए सामान्य फ्रिज के मुकाबले इसके क्या बड़े फायदे हैं और साथ ही देखें Amazon पर मिल रहे टॉप-रेटेड मॉडल्स की लिस्ट।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आज के समय में आधुनिक किचन की ज़रूरतें बदल गई हैं। सिंगल-डोर या सामान्य डबल-डोर फ्रिज में कई बार बड़े बर्तन, पूरे हफ्ते की सब्ज़ियां, फल और फ्रोजन फूड रखने में जगह कम पड़ जाती है। ऐसे में Side-by-Side रेफ्रिजरेटर बड़ी फैमिली और मॉडर्न किचन के लिए एक स्मार्ट अपग्रेड बनकर उभरे हैं।
इन रेफ्रिजरेटर में एक तरफ बड़ा फ्रिज सेक्शन और दूसरी तरफ विशाल फ्रीज़र मिलता है, जिससे सामान को व्यवस्थित रखना बेहद आसान हो जाता है। इसके अलावा, लेटेस्ट मॉडल्स में Convertible मोड्स, Digital Inverter कंप्रेसर, वाई-फाई कनेक्टिविटी, डोर कूलिंग और कम बिजली खपत जैसे एडवांस्ड फीचर्स भी मिलते हैं। अगर आप भी नया फ्रिज लेने का मन बना रहे हैं, तो खरीदने से पहले जान लें कि Side-by-Side रेफ्रिजरेटर क्यों एक फायदेमंद निवेश हैं और साथ ही देखें बाजार में उपलब्ध कुछ बेहतरीन मॉडल्स के विकल्प।
1. Haier 540 L 3 Star Frost Free Inverter Side by Side Refrigerator (HRS-615LB, Luxe Black, 360° Magic Cooling for Uniform Freshness, Dual Fresh Drawers for freshness, Deo Fresh Technology, 2026 Model)
बड़ी फैमिली और मॉडर्न किचन के लिए प्रीमियम मैट ब्लैक फिनिश और दमदार कूलिंग चाहने वालों के लिए Haier HRS 540 Litres 3 Star Frost Free Side by Side Refrigerator (HRS-615LB) एक शानदार 2026 मॉडल है। 360° Magic Cooling, Deo Fresh Technology, Dual Fresh Drawers और 35dB के शांत Inverter कंप्रेसर के साथ यह फ्रिज खाने-पीने की चीज़ों को लंबे समय तक ताज़ा और बदबू-रहित रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
360° Magic Cooling से एकसमान ठंडक
Deo Fresh Technology (बदबू से बचाव)
35dB अल्ट्रा-साइलेंट और स्टेबलाइज़र-फ्री ऑपरेशन
Dual Fresh Drawers और Luxe Black फिनिश
क्यों खोजें विकल्प
Convertible मोड नहीं मिलता:
3 Star एनर्जी रेटिंग
2. Samsung 550 L, Convertible, Digital Inverter, Frost Free French Door Refrigerator (RF57A5032S9/TL, Silver, Refined Inox)
Samsung 550 L Convertible French Door Refrigerator एक शानदार विकल्प है। इसमें ऊपर चौड़ा फ्रेश-फूड सेक्शन और नीचे Convertible बॉटम फ्रीज़र मिलता है, साथ ही Twin Cooling Plus™ और Digital Inverter टेक्नोलॉजी खाने को लंबे समय तक ताज़ा और नमी-युक्त रखती है। Amazon पर यह 15% की छूट के साथ ₹74,990 में उपलब्ध है (जहाँ ₹3,000 का अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट भी मिल रहा है)।
Specifications
क्यों खरीदें
Convertible Freezer से अतिरिक्त जगह
Twin Cooling Plus™ से ताज़गी और बदबू से बचाव
चौड़े बर्तन रखने में आसान (French Door डिज़ाइन)
चौड़े बर्तन रखने में आसान (French Door डिज़ाइन)
क्यों खोजें विकल्प
पानी या आइस डिस्पेंसर नहीं है
कम बार इस्तेमाल होने वाले फ्रीज़र के लिए नीचे झुकना पड़ता है
3. Godrej 600L 3Star 5 Years Comprehensive Warranty Smart Convertible Zones | Toughened Glass Door | Side by Side Refrigerator (2025 Model, RS EONVELVET 646C RIT SM BL, Storm Blue)
बड़ी फैमिली के लिए प्रीमियम टफन्ड ग्लास फिनिश, लंबी वारंटी और स्मार्ट स्टोरेज कंट्रोल चाहने वालों के लिए Godrej 600 Litres 3 Star Frost Free Side by Side Refrigerator (RS EONVELVET 646C RIT SM BL) एक बेहतरीन विकल्प है। Smart Convertible Zones (-3°C से 5°C), AI-Powered Freshness, Advanced Inverter टेक्नोलॉजी और 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ यह फ्रिज Amazon पर 40% की छूट के साथ ₹71,058 में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी
5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी
AI-Powered Freshness और डिजिटल टच पैनल
बंपर Amazon डिस्काउंट और EMI ऑफर्स
क्यों खोजें विकल्प
5-साल की वारंटी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
वॉटर या आइस डिस्पेंसर नहीं
4. Samsung 653 L, 3 Star, Frost Free, Double Door, Convertible 5-in-1 Digital Inverter, Side By Side AI Enabled Smart Refrigerator with WiFi (RS76CG8003S9HL, Silver, Refined Inox)
बड़ी फैमिली के लिए स्मार्ट Wi-Fi कंट्रोल, विशाल स्टोरेज स्पेस और बेहद लचीले कूलिंग मोड्स चाहने वालों के लिए SAMSUNG 653 Litres 3 Star Frost Free Side by Side Refrigerator एक टॉप-रेटेड Amazon's Choice विकल्प है। Convertible 5-in-1 मोड्स, SmartThings AI Energy Mode, Twin Cooling Plus™ और Digital Inverter कंप्रेसर के साथ यह फ्रिज Amazon पर 27% की छूट के साथ ₹82,990 में उपलब्ध है (जिस पर ₹3,000 का अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट भी मिल रहा है)।
Specifications
क्यों खरीदें
Convertible 5-in-1 मोड्स से पूरी फ्लेक्सिबिलिटी
Wi-Fi और SmartThings AI Energy Mode
653 लीटर की विशाल क्षमता और शांत ऑपरेशन
जबरदस्त Amazon बैंक ऑफर्स और कूपन
क्यों खोजें विकल्प
3 Star एनर्जी रेटिंग
वॉटर या आइस डिस्पेंसर नहीं
5. Midea 455L Side-by-Side Refrigerator, Inverter Quattro, Active C Fresh, Humidity Control, Extreme Symmetry Design, Electronic Temperature Control, 90° Accessible Drawers, Jazz Black(MDRS619FGI28)
कम बजट और कॉम्पैक्ट किचन स्पेस में प्रीमियम साइड-बाय-साइड लुक चाहने वालों के लिए Midea 455 L Frost Free Side By Side Refrigerator एक किफायती और दमदार विकल्प है। Inverter Quattro टेक्नोलॉजी, Active C Fresh डिओडोराइज़र, Humidity Control और 90° Accessible Drawers के साथ यह फ्रिज Amazon पर 44% की भारी छूट के साथ ₹49,990 में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
₹50,000 से कम में Side-by-Side डिज़ाइन
90° Accessible Drawers
Active C Fresh और Humidity Control
कॉम्पैक्ट गहराई और Extreme Symmetry लुक
क्यों खोजें विकल्प
Convertible मोड या Wi-Fi नहीं
नया मॉडल होने से यूज़र रिव्यूज़ सीमित
1. सामान्य डबल-डोर फ्रिज के मुकाबले Side-by-Side रेफ्रिजरेटर क्यों खरीदना चाहिए?
उत्तर: Side-by-Side रेफ्रिजरेटर में एक तरफ पूरा फ्रिज सेक्शन और दूसरी तरफ बड़ा फ्रीजर सेक्शन मिलता है, जिससे फल, सब्ज़ियां, डेयरी और फ्रोजन फूड को अलग-अलग व्यवस्थित रखना बहुत आसान हो जाता है। इसके दरवाज़े कम चौड़े होने के कारण खुलने के लिए सामने कम जगह घेरते हैं, और 450 लीटर से 650+ लीटर की बड़ी क्षमता, Convertible ज़ोन और प्रीमियम लुक इसे 5 या उससे अधिक सदस्यों वाली बड़ी फैमिली के लिए एक आदर्श विकल्प बनाते हैं।
2. Side-by-Side रेफ्रिजरेटर खरीदने से पहले किन बातों और फीचर्स पर ध्यान देना ज़रूरी है?
उत्तर: खरीदने से पहले सबसे पहले अपने किचन के दरवाज़े और फ्रिज रखने की जगह की चौड़ाई, ऊँचाई और गहराई (खासकर वेंटिलेशन गैप के साथ) ज़रूर नाप लें। इसके अलावा परिवार के सदस्यों के हिसाब से सही क्षमता (450L–650L), कम आवाज़ व बिजली बचत के लिए Inverter कंप्रेसर, ज़रूरत पड़ने पर फ्रीज़र को फ्रिज में बदलने वाला Convertible फीचर, मल्टी-एयरफ्लो कूलिंग और कम से कम 10 साल की कंप्रेसर वारंटी ज़रूर चेक करें।
3. क्या Side-by-Side रेफ्रिजरेटर बहुत ज़्यादा बिजली खर्च करते हैं?
उत्तर: पहले के बड़े फ्रिज के मुकाबले आज के लेटेस्ट Side-by-Side रेफ्रिजरेटर Digital Inverter या Advanced Inverter कंप्रेसर के साथ आते हैं, जो अंदर रखे सामान और तापमान के हिसाब से अपनी स्पीड को एडजस्ट करते हैं। इसके अलावा AI Energy Mode, Eco Mode और Convertible फीचर (जिससे आप कम सामान होने पर कुछ हिस्से की कूलिंग कम या बंद कर सकते हैं) की मदद से ये फ्रिज अपनी बड़ी क्षमता के बावजूद बिजली की खपत को काफी नियंत्रित रखते हैं।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
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कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।