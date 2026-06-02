धूल मिट्टी और एलर्जी से पाएं छुटकारा, Amazon से खरीदें ये बेस्ट बजट Air Purifiers
गर्मियों की धूल-मिट्टी और एलर्जी से बचने के लिए Amazon पर बेस्ट बजट Air Purifiers बेहद सस्ते दामों में मिल रहे हैं। कम डिमांड और ऑफ-सीजन होने के कारण इस समय आप इन टॉप-रेटेड मॉडल्स को बंपर डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स के साथ आधी कीमत पर खरीद सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्मियों के मौसम में चलने वाली तेज धूल भरी आंधियां और हवा में उड़ने वाले पोलन हमारे घरों के अंदर की हवा को बेहद दूषित कर देते हैं। बंद कमरों में लगातार एसी चलाने से हवा ब्लॉक हो जाती है, जिससे अस्थमा और एलर्जी का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में घर को सुरक्षित रखने के लिए एयर प्यूरीफायर की सख्त जरूरत होती है।
अमेजन समर डील्स में बंपर डिस्काउंट का मौका
यदि आप बजट-फ्रेंडली एयर प्यूरीफायर ढूंढ रहे हैं, तो Amazon पर इस समय सबसे सही ऑफर मिल रहे हैं। चूंकि सर्दियों के मुकाबले गर्मियों में इसकी मांग कम होती है, इसलिए ऑफ-सीजन होने के कारण अमेज़न पर Xiaomi, Philips और Coway जैसे टॉप-रेटेड ब्रांड्स पर 30% से 50% तक की भारी छूट उपलब्ध है।
बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI से एक्स्ट्रा बचत
इस सेल के दौरान लिस्टेड डिस्काउंट के साथ-साथ ग्राहकों को विभिन्न बैंकों के क्रेडिट कार्ड पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी मिल रही है। भारी बचत के साथ अपने परिवार को धूल-मिट्टी से मुक्त, शुद्ध और सेहतमंद हवा का उपहार देने का यह सबसे समझदारी भरा और सही समय है।
1. Philips AC4221 Smart Air Purifier For Home|Real Time AQI Display|Covers Upto 700 Sqft|Removes 99.97% Of Virus,Allergen,Dust & Pm2.5|50% Quieter|Filter Life Upto 9000 Hrs|Ideal For Living Room, Grey
गर्मियों के मौसम में धूल-मिट्टी, एलर्जी और बंद कमरों की दूषित हवा से निपटने के लिए Philips AC4221 Smart Air Purifier एक प्रीमियम और बेहद दमदार विकल्प है। यह एयर प्यूरीफायर खास तौर पर बड़े कमरों और लिविंग रूम के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो 700 स्क्वायर फीट तक के एरिया को कवर करता है। आकर्षक मैटेलिक ग्रे डिज़ाइन, स्मार्ट ऐप कंट्रोल और बेहद शांत ऑपरेशन के साथ आने वाला यह मॉडल आपके घर की हवा को मात्र 5 मिनट में साफ करने का दावा करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ा कवरेज और सुपरफास्ट क्लीनिंग
4-लेयर एडवांस्ड HEPA फिल्ट्रेशन
बेहद शांत
लंबी फिल्टर लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
बार-बार एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाना थोड़ा भारी
2. Coway Airmega 150 (Ap-1019C) Air Purifier For Home,Longest Filter Life 8500Hrs (Approx. 1.5-2 Yrs),Anti-Virus True Hepa Filter (H13),Kills Allergies,Virus,Germs & Pm 0.01 With 99.999% Efficiency,White
गर्मियों के मौसम में धूल, लू और एलर्जी से बचने के लिए साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी से लैस Coway Airmega 150 (AP-1019C) एक बेहद लोकप्रिय और भरोसेमंद एयर प्यूरीफायर है। एयर केयर इंडस्ट्री के ग्लोबल लीडर Coway का यह मॉडल अपने खास एंटी-वायरस ग्रीन ट्रू HEPA फिल्टर के लिए जाना जाता है। 355 स्क्वायर फीट तक के कमरों (जैसे लिविंग रूम, बेडरूम या किचन) के लिए डिजाइन किया गया यह प्यूरीफायर हवा में मौजूद 99.999% बैक्टीरिया और वायरस को न सिर्फ रोकता है, बल्कि उन्हें खत्म भी कर देता है। इस समय Amazon पर यह 54% के बंपर डिस्काउंट के साथ एक बेस्ट-सेलर बजट डील बना हुआ है।
Specifications
क्यों खरीदें
99.999% वायरस और एलर्जी से सुरक्षा
सबसे लंबी फिल्टर लाइफ
3-स्टेज बेजोड़ सफाई
स्मार्ट ऑटो मोड
क्यों खोजें विकल्प
कोई स्मार्ट ऐप या वाई-फाई कंट्रोल नहीं
बहुत बड़े हॉल या बड़े साइज के ड्राइंग रूम के लिए यह छोटा
3. Qubo Smart Air Purifier Q600 for Home by Hero Group | Up to 600 Sq Ft | 99.99% Allergen Removal | HEPA H13 | 9000 Hrs Filter Life | App & Voice Control | Energy Saving | Ultra-Quiet BLDC Motor
हीरो ग्रुप के भरोसे के साथ आने वाला Qubo Smart Air Purifier Q600 भारतीय घरों के लिए एक बेहतरीन मेड-इन-इंडिया विकल्प है। यह एयर प्यूरीफायर खास तौर पर बड़े हॉल, लिविंग रूम और बड़े बेडरूम के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो 600 स्क्वायर फीट तक के एरिया को कवर करता है। 4-लेयर HEPA H13 फिल्ट्रेशन, AI पावर्ड QSensAI टेक्नोलॉजी और पूरी तरह से ऐप व वॉयस कंट्रोल के साथ आने वाला यह मॉडल गर्मियों की धूल-मिट्टी से निपटने के लिए एक एडवांस और बजट-फ्रेंडली डिवाइस है। इस समय Amazon Limited Time Deal में यह 39% के भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ा कवरेज और दमदार CADR
4-लेयर एडवांस फिल्ट्रेशन
स्मार्ट ऐप और वॉयस कंट्रोल
अल्ट्रा-क्वाइट BLDC मोटर
क्यों खोजें विकल्प
छोटे कमरों में रखने में थोड़ी जगह की दिक्कत
4. pTron EaseMate Air Purifier H1 for Home & Office, 4-Stage Filtration, HEPA 13 Filter, Activated Carbon, Removes 99.97% Pollutants, Allergens, Pet Danger, Smoke, Dust, Pollens, Long Filter Life (White)
यदि आप अपने बेडरूम, पर्सनल केबिन या छोटे ऑफिस के लिए एक बेहद सस्ता और पोर्टेबल एयर प्यूरीफायर ढूंढ रहे हैं, तो pTron EaseMate H1 एक परफेक्ट चॉइस है। अपने किफायती ऑडियो प्रोडक्ट्स के लिए मशहूर भारतीय ब्रांड pTron का यह मॉडल बजट सेगमेंट में एक बड़ा धमाका है। मात्र 2,999 रुपये की कीमत में यह एयर प्यूरीफायर 4-स्टेज HEPA H13 फिल्ट्रेशन और रिमोट कंट्रोल जैसी कमाल की खूबियाँ देता है। गर्मियों की धूल-मिट्टी और बंद कमरों के इनडोर पॉल्यूशन से निपटने के लिए यह इस समय की सबसे सस्ती और बेस्ट-सेलर समर डील है।
Specifications
क्यों खरीदें
अविश्वसनीय रूप से किफायती
4-लेयर एडवांस्ड फिल्ट्रेशन
नेगेटिव आयन कंट्रोल
स्मार्ट रिमोट कंट्रोल और टच पैनल
क्यों खोजें विकल्प
कोई वाई-फाई या ऐप सपोर्ट नहीं
प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी
5. LEVOIT Air Purifier for Home Allergies and Pets Hair Smokers in Bedroom, H13 True HEPA Filter, 24db Filtration System Cleaner Odor Eliminators, Remove 99.97% Dust Smoke Mold Pollen, Core 300, White
यदि आप एक ऐसे एयर प्यूरीफायर की तलाश में हैं जो न केवल दिखने में बेहद आधुनिक हो बल्कि परफॉर्मेंस के मामले में भी दुनिया भर में नंबर वन हो, तो LEVOIT Core 300 आपके लिए बेस्ट विकल्प है। LEVOIT अमेरिका का नंबर-1 सेलिंग एयर प्यूरीफायर ब्रांड है, जो अपनी प्रीमियम और बेजोड़ फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यह मॉडल खास तौर पर बेडरूम, पालतू जानवरों वाले घरों और सिगरेट के धुएं या गर्मियों की एलर्जी से परेशान लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके कॉम्पैक्ट और इंटरनेशनल अवार्ड-विनिंग लुक के साथ, यह इस समय Amazon Limited Time Deal में 44% के बंपर डिस्काउंट पर उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
ग्लोबल नंबर-1 ब्रांड और अवार्ड विनिंग डिज़ाइन
H13 ट्रू HEPA फिल्ट्रेशन
व्हिस्पर-क्वाइट स्लीप मोड
यूजर-फ्रेंडली टच पैनल और टाइमर
क्यों खोजें विकल्प
कोई स्मार्ट ऐप या वाई-फाई सपोर्ट नहीं
रियल-टाइम AQI डिस्प्ले की कमी
6. Dr Trust USA Zurich Portable Room Air Purifier, HEPA Filter UV 4 Stage Filtration & Air Quality Monitoring, Low Noise, 360° Air Inlet Removes 99.97% Pollutants Dust, Smoke, Bacterial Particles (Black)
मेडिकल और हेल्थकेयर गैजेट्स के क्षेत्र में एक जाना-माना नाम, डॉ ट्रस्ट (Dr Trust) लेकर आया है Dr Trust USA Zurich Portable Room Air Purifier। यह मॉडल बजट और मिड-रेंज सेगमेंट के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाता है। 4-स्टेज फिल्ट्रेशन, यूवी लाइट प्रोटेक्शन और 360-डिग्री एयर इनटेक डिज़ाइन के साथ आने वाला यह प्यूरीफायर छोटे से मीडियम साइज के कमरों के लिए एक परफेक्ट चॉइस है। गर्मियों की धूल-मिट्टी, बैक्टीरिया और बंद कमरों की घुटन से राहत दिलाने के लिए यह एयर प्यूरीफायर इस समय Amazon Limited Time Deal में 43% के शानदार डिस्काउंट पर मिल रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
360º सिलिंड्रिकल एयर इनटेक
4-लेयर फिल्ट्रेशन + UV-B टेक्नोलॉजी
रियल-टाइम PM2.5 और कलर-कोडेड मॉनिटरिंग
फिल्टर चेंज अलर्ट
क्यों खोजें विकल्प
कवरेज एरिया थोड़ा कम
ऐप या वॉयस कंट्रोल नहीं
7. WINIX 5500-2 Air Purifier for Home Large Room Up to 1881 Ft² in 1 Hr, True HEPA, High Deodorization Carbon Filter and Auto Mode, Captures Pet Allergies, Smoke, 2 YEAR WARRANTY
बड़े कमरों और हॉल से लेकर पूरे घर की हवा को तेजी से शुद्ध करने के लिए WINIX 5500-2 Air Purifier एक बेहद दमदार और हैवी-ड्यूटी विकल्प है। ग्लोबल मार्केट में 27,000 से अधिक सकारात्मक रेटिंग्स के साथ धूम मचाने वाला विनीक्स का यह मॉडल अपनी अनोखी PlasmaWave टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। यह एयर प्यूरीफायर 1 घंटे में 1881 वर्ग फुट तक के विशाल एरिया की हवा को क्लीन करने की क्षमता रखता है। गर्मियों के मौसम में पालतू जानवरों की बदबू, धूल-मिट्टी की आंधी और इनडोर स्मोक से निपटने के लिए यह एक परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड डिवाइस है, जो इस समय Amazon Limited Time Deal में 36% के तगड़े डिस्काउंट पर मिल रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल कवरेज और दमदार एयर सर्कुलेशन
वॉशेबल AOC कार्बन फिल्टर
पेटेंटेड PlasmaWave® टेक्नोलॉजी
ट्रू HEPA फिल्ट्रेशन
2 साल की लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
भारी और बड़ा साइज
कोई वाई-फाई या मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी नहीं
1. क्या एयर प्यूरीफायर से मोल्ड से छुटकारा मिलेगा?
- हां, एयर प्यूरीफायर हवा में तैरने वाले मोल्ड के कणों को हटाने में काफी मददगार होते हैं।
- जब हवा में मोल्ड के बारीक बीजाणु उड़ते हैं, तो True HEPA फिल्टर से लैस एयर प्यूरीफायर उन्हें 99.97% तक सोख लेता है, जिससे फंगस को दूसरे हिस्सों में फैलने से रोका जा सकता है।
- एयर प्यूरीफायर हवा को साफ कर सकता है, लेकिन अगर आपकी दीवार या बाथरूम में मोल्ड (काली फंगस) पहले से जमी हुई है, तो यह उसे जड़ों से खत्म नहीं कर सकता। जमी हुई फंगस को आपको मैन्युअल रूप से साफ करना होगा और कमरे की नमी को कम करना होगा।
2. क्या एयर प्यूरीफायर सचमुच काम करते हैं?
- हां, एयर प्यूरीफायर बिल्कुल काम करते हैं और बेहद असरदार होते हैं।
- विज्ञान और कई रिसर्च यह साबित कर चुके हैं कि उच्च गुणवत्ता वाले (HEPA H13) एयर प्यूरीफायर बंद कमरे की हवा में मौजूद हानिकारक कणों को पूरी तरह साफ कर देते हैं। ये मुख्य रूप से निम्नलिखित चीजों को हवा से खींच लेते हैं,
- PM 2.5 और धूल-कण: बारीक धूल जो सांस के जरिए फेफड़ों में जाती है।
- धुआँ और बदबू: रसोई का धुआँ, सिगरेट का धुआँ या पालतू जानवरों की गंध (इसे एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर साफ करता है)।
- एलर्जेंस: हवा में उड़ने वाले पोलन और पालतू जानवरों के बारीक बाल।
3. क्या एयर प्यूरीफायर स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं?
- हाँ, एयर प्यूरीफायर सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं, खासकर फेफड़ों और श्वसन तंत्र के लिए। इसके मुख्य स्वास्थ्य लाभ निम्नलिखित हैं:
- एलर्जी और अस्थमा से राहत: यह हवा से ट्रिगर्स (धूल, पोलन) को हटा देता है, जिससे अस्थमा के मरीजों को रात में सांस लेने में तकलीफ नहीं होती और बार-बार छींक आने की समस्या खत्म होती है।
- गहरी और बेहतर नींद: साफ हवा में सांस लेने से शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है और नींद की क्वालिटी में सुधार होता है।
- दिल और फेफड़ों की सुरक्षा: PM 2.5 जैसे खतरनाक कण सीधे हमारे ब्लडस्ट्रीम में जाकर दिल की बीमारियों का कारण बनते हैं। एयर प्यूरीफायर इन कणों को रोककर लंबी अवधि में गंभीर बीमारियों से बचाता है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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